Керемедчиев: Разговорът с Иран затвърди агресивното поведение към нас, трябваше да имаме по-твърда позиция

Иранският външен министър Абас Арагчи призова България да преразгледа решението си, с което позволява временното разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база "Безмер". Това съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.
По време на телефонен разговор с българския си колега Велислава Петрова-Чамова, той е заявил, че одобрението на София - САЩ да разположат военни самолети в базата в подкрепа на военни операции, улеснява агресията срещу Иран.
А българският външен министър Велислава Петрова го е уверила, че от територията на нашата страна няма да се водят военни действия срещу Техеран.
„Начинът, по който беше проведен този телефонен разговор, всъщност беше безсмислен и безполезен от дипломатическа гледна точка, защото не постигна своите цели. А те са потвърждаване на добрите дипломатически взаимоотношения между България и Иран, намаляване на напрежението, което съществува от няколко месеца между страните, и смекчаване на позицията на Иран към България“.
Това коментира пред bTV бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.
“Така че този разговор в крайна сметка затвърди агресивното поведение на Иран към България, което започна още с първата нота, изпратена, когато американските самолети бяха базирани на летище София, и продължи в същия дух.
„Няма промяна в позицията на Иран, няма и ескалация, което може би е добрата новина. Иран затвърждава своята позиция, която многократно е изразявал както в официални ноти, така и в официални съобщения от говорителя и външния министър на Иран”, посочи експертът.
„Що се отнася до нашата гледна точка, аз смятам, че България трябваше да има доста по-твърда позиция, която да обясни, че страната е част от НАТО и от Европейския съюз. Както и че вече повече от две десетилетия има ангажименти, които изпълнява, и води суверенна политика, каквато това правителство заявява, че желае да води. Така че по-скоро моите критики са към начина, по който е проведен телефонният разговор от българска страна, отколкото към иранската“, коментира Керемедчиев.
„Няма ескалация според мен. Разбира се, има косвени опасности, които трябва да бъдат взети под внимание. Многократно беше заявено, а и аз се присъединявам към това мнение, че опасност от пряка ракетна заплаха срещу територията на България не съществува. Но Иран притежава множество начини за оказване на натиск. Единият, както вече виждаме, е всяването на напрежение в обществото чрез постоянни дипломатически ноти и изказвания с цел да се създаде социално напрежение и по този начин да се окаже натиск върху правителството“, посочи той.
„Иран е известен и със своите хакерски атаки срещу административни институции, така че тук трябва да се повиши вниманието. Не трябва да изключваме и активиране или самоактивиране на терористични клетки, каквито има в цяла Европа. Да не забравяме и това, което се случи преди години в Бургас. Така че има повишено напрежение, но самото правителство трябва много активно да успокоява населението“, отбеляза бившият заместник-министър.
По думите му подобен дипломатически натиск се оказва не само върху България, но и върху други държави.
„Имаше разговор между кипърския и иранския външен министър, както и много по-остро официално предупреждение от Иран към Великобритания, от чиято територия излитат самолети, участващи в операции срещу Иран.
Отговорът на тези две държави беше доста по-различен от този на България. Вместо да влизат в обяснителен режим, те подчертаха, че суверенитетът на тяхната територия е гарантиран както самостоятелно, така и съвместно с останалите държави – членки на НАТО“, коментира Керемедчиев.
„Според мен именно това трябва да бъде официалната българска позиция, тъй като в момента има отправени индиректни заплахи към България от страна на Иран“, заяви той.
Според него трябва да има и много по-силна информационна кампания.
„Да, имаше посещение на министъра на отбраната и на министъра, който е от региона, както и срещи с граждани. Бяха поставени конкретни теми, за които беше обещано, че ще бъдат изпълнени. Колкото по-бързо гражданите видят реални резултати, тоест реално повишаване на сигурността в и около летището, толкова повече ще бъдат убедени, че се предприемат мерки за гарантиране на безопасността“, заяви експертът.
„България продължава да бъде част от въздушния щит на НАТО, който защитава и нашата територия. Видяхме, че той действа ефективно още в началото на военния конфликт, когато бяха прихващани ракети, изстреляни от територията на Иран и Ирак към Турция и Кипър. Така че работата на правителството е най-вече с местните структури за намаляване на социалното напрежение, което в момента се засилва“, заяви Керемедчиев.
По думите му ситуацията в Близкия изток се влошава и конфликтът се разраства. Това, че Украйна според Иран вече също е въвлечена в конфликта, разширява неговия обхват.
„Много тревожно е и случващото се с хутите и в района на протока Баб ел-Мандеб, откъдето преминават над 30% от контейнерните превози от Азия към Европа. Така че освен енергийна криза, в един момент можем да се окажем и пред световна търговска криза, която може да постави европейските икономики, и без това затруднени от тежката конкуренция и липсата на енергийни ресурси, под още по-голям натиск“, коментира той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
08:41 31.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 kоkорчо 💋🍌
щото ще е обратното
08:43 31.07.2026
4 На тоя яко му тече покрива
Коментиран от #28
08:43 31.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Той вика:
България УЛЕСНЯВА ударите срещу Иран-
Тя му вика:
От България няма да се нанасят удари❗
08:43 31.07.2026
6 честен ционист
08:43 31.07.2026
7 Твърда позиция?
08:44 31.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 честен ционист
До коментар #2 от "хараре":В случая Чамов е с татарски произход, а на турски чам, значи бор. Тази също най-вероятно работи в полза на трета страна. Ганчо го работят все българяни.
Коментиран от #17
08:45 31.07.2026
10 хехе
08:45 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боруна Лом
08:46 31.07.2026
14 Последния Софиянец
08:47 31.07.2026
15 оценка
08:47 31.07.2026
16 Бивш твърд
08:48 31.07.2026
17 Ганчо
До коментар #9 от "честен ционист":А на мен ми се види чамовата дъска да е от ваще - криптоеврейка.
08:48 31.07.2026
18 Тая разголената
Един абсолютно неадекватен микроб.
08:48 31.07.2026
19 си пън
08:49 31.07.2026
20 Гай Турий
НАТО е агресивен блок и България погрешка се набута в него. Радев да спре да шикалкави, или сме в отбраниетлен блок и ще спомагаме за отбрана, или сме в агресивен блок и ще подкрепяме войната на световните сатани, т.е. ние сме съучастници и Иран спокойно има правото да опраска тия цистерни в Безмер. Да се молим да са точни с попадения точно в цистерните, а не наоколо. Дай Боже да са съвършени ракетите им. Ние сме беззащитни овце.
08:49 31.07.2026
21 фен на сидеров
08:49 31.07.2026
22 Сандо
08:51 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Керемида,
08:52 31.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 азз
Или толкова са ти изкривени понятията,че в прав коридор ще се блъснеш !!!!
08:54 31.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 все едно от неговия апартамент някой да
08:55 31.07.2026
33 1488
08:55 31.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 1488
08:56 31.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 1488
08:56 31.07.2026
38 1488
08:56 31.07.2026
39 Eлелементарно
Калфин , не неговия , ... а нашите !
Коментиран от #49
08:58 31.07.2026
40 идиоти вън
09:00 31.07.2026
41 Фермите на Копринката и Шиши
09:04 31.07.2026
42 Мекотело
09:11 31.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мижитурка
09:15 31.07.2026
46 Ами
09:16 31.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дернев
09:20 31.07.2026
49 Моряка
До коментар #39 от "Eлелементарно":Ивайло Калфин само се е подписал.А решението е на Станишев.И на двамата майките им са ерейки,случайно съвпадение.
09:21 31.07.2026
50 Боа
09:27 31.07.2026
51 Моряка
09:31 31.07.2026
52 Този тъпунгер
09:36 31.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Искаме мир
09:43 31.07.2026
55 Олга
09:45 31.07.2026