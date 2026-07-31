Керемедчиев: Разговорът с Иран затвърди агресивното поведение към нас, трябваше да имаме по-твърда позиция

Иранският външен министър Абас Арагчи призова България да преразгледа решението си, с което позволява временното разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база "Безмер". Това съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

По време на телефонен разговор с българския си колега Велислава Петрова-Чамова, той е заявил, че одобрението на София - САЩ да разположат военни самолети в базата в подкрепа на военни операции, улеснява агресията срещу Иран.

А българският външен министър Велислава Петрова го е уверила, че от територията на нашата страна няма да се водят военни действия срещу Техеран.

„Начинът, по който беше проведен този телефонен разговор, всъщност беше безсмислен и безполезен от дипломатическа гледна точка, защото не постигна своите цели. А те са потвърждаване на добрите дипломатически взаимоотношения между България и Иран, намаляване на напрежението, което съществува от няколко месеца между страните, и смекчаване на позицията на Иран към България“.

Това коментира пред bTV бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

“Така че този разговор в крайна сметка затвърди агресивното поведение на Иран към България, което започна още с първата нота, изпратена, когато американските самолети бяха базирани на летище София, и продължи в същия дух.

„Няма промяна в позицията на Иран, няма и ескалация, което може би е добрата новина. Иран затвърждава своята позиция, която многократно е изразявал както в официални ноти, така и в официални съобщения от говорителя и външния министър на Иран”, посочи експертът.

„Що се отнася до нашата гледна точка, аз смятам, че България трябваше да има доста по-твърда позиция, която да обясни, че страната е част от НАТО и от Европейския съюз. Както и че вече повече от две десетилетия има ангажименти, които изпълнява, и води суверенна политика, каквато това правителство заявява, че желае да води. Така че по-скоро моите критики са към начина, по който е проведен телефонният разговор от българска страна, отколкото към иранската“, коментира Керемедчиев.

„Няма ескалация според мен. Разбира се, има косвени опасности, които трябва да бъдат взети под внимание. Многократно беше заявено, а и аз се присъединявам към това мнение, че опасност от пряка ракетна заплаха срещу територията на България не съществува. Но Иран притежава множество начини за оказване на натиск. Единият, както вече виждаме, е всяването на напрежение в обществото чрез постоянни дипломатически ноти и изказвания с цел да се създаде социално напрежение и по този начин да се окаже натиск върху правителството“, посочи той.

„Иран е известен и със своите хакерски атаки срещу административни институции, така че тук трябва да се повиши вниманието. Не трябва да изключваме и активиране или самоактивиране на терористични клетки, каквито има в цяла Европа. Да не забравяме и това, което се случи преди години в Бургас. Така че има повишено напрежение, но самото правителство трябва много активно да успокоява населението“, отбеляза бившият заместник-министър.

По думите му подобен дипломатически натиск се оказва не само върху България, но и върху други държави.

„Имаше разговор между кипърския и иранския външен министър, както и много по-остро официално предупреждение от Иран към Великобритания, от чиято територия излитат самолети, участващи в операции срещу Иран.

Отговорът на тези две държави беше доста по-различен от този на България. Вместо да влизат в обяснителен режим, те подчертаха, че суверенитетът на тяхната територия е гарантиран както самостоятелно, така и съвместно с останалите държави – членки на НАТО“, коментира Керемедчиев.

„Според мен именно това трябва да бъде официалната българска позиция, тъй като в момента има отправени индиректни заплахи към България от страна на Иран“, заяви той.

Според него трябва да има и много по-силна информационна кампания.

„Да, имаше посещение на министъра на отбраната и на министъра, който е от региона, както и срещи с граждани. Бяха поставени конкретни теми, за които беше обещано, че ще бъдат изпълнени. Колкото по-бързо гражданите видят реални резултати, тоест реално повишаване на сигурността в и около летището, толкова повече ще бъдат убедени, че се предприемат мерки за гарантиране на безопасността“, заяви експертът.

„България продължава да бъде част от въздушния щит на НАТО, който защитава и нашата територия. Видяхме, че той действа ефективно още в началото на военния конфликт, когато бяха прихващани ракети, изстреляни от територията на Иран и Ирак към Турция и Кипър. Така че работата на правителството е най-вече с местните структури за намаляване на социалното напрежение, което в момента се засилва“, заяви Керемедчиев.

По думите му ситуацията в Близкия изток се влошава и конфликтът се разраства. Това, че Украйна според Иран вече също е въвлечена в конфликта, разширява неговия обхват.

„Много тревожно е и случващото се с хутите и в района на протока Баб ел-Мандеб, откъдето преминават над 30% от контейнерните превози от Азия към Европа. Така че освен енергийна криза, в един момент можем да се окажем и пред световна търговска криза, която може да постави европейските икономики, и без това затруднени от тежката конкуренция и липсата на енергийни ресурси, под още по-голям натиск“, коментира той.