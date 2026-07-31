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Керемедчиев: Разговорът с Иран затвърди агресивното поведение към нас, трябваше да имаме по-твърда позиция

Керемедчиев: Разговорът с Иран затвърди агресивното поведение към нас, трябваше да имаме по-твърда позиция

31 Юли, 2026 08:38 1 145 55

  • иран-
  • заплаха-
  • война-
  • българия-
  • американски самолети-
  • милен керемедчиев

Режимът на аятоласите е известен и със своите хакерски атаки срещу административни институции, така че тук трябва да се повиши вниманието

Керемедчиев: Разговорът с Иран затвърди агресивното поведение към нас, трябваше да имаме по-твърда позиция - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи призова България да преразгледа решението си, с което позволява временното разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база "Безмер". Това съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

По време на телефонен разговор с българския си колега Велислава Петрова-Чамова, той е заявил, че одобрението на София - САЩ да разположат военни самолети в базата в подкрепа на военни операции, улеснява агресията срещу Иран.

А българският външен министър Велислава Петрова го е уверила, че от територията на нашата страна няма да се водят военни действия срещу Техеран.

„Начинът, по който беше проведен този телефонен разговор, всъщност беше безсмислен и безполезен от дипломатическа гледна точка, защото не постигна своите цели. А те са потвърждаване на добрите дипломатически взаимоотношения между България и Иран, намаляване на напрежението, което съществува от няколко месеца между страните, и смекчаване на позицията на Иран към България“.

Това коментира пред bTV бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

“Така че този разговор в крайна сметка затвърди агресивното поведение на Иран към България, което започна още с първата нота, изпратена, когато американските самолети бяха базирани на летище София, и продължи в същия дух.

„Няма промяна в позицията на Иран, няма и ескалация, което може би е добрата новина. Иран затвърждава своята позиция, която многократно е изразявал както в официални ноти, така и в официални съобщения от говорителя и външния министър на Иран”, посочи експертът.

„Що се отнася до нашата гледна точка, аз смятам, че България трябваше да има доста по-твърда позиция, която да обясни, че страната е част от НАТО и от Европейския съюз. Както и че вече повече от две десетилетия има ангажименти, които изпълнява, и води суверенна политика, каквато това правителство заявява, че желае да води. Така че по-скоро моите критики са към начина, по който е проведен телефонният разговор от българска страна, отколкото към иранската“, коментира Керемедчиев.

„Няма ескалация според мен. Разбира се, има косвени опасности, които трябва да бъдат взети под внимание. Многократно беше заявено, а и аз се присъединявам към това мнение, че опасност от пряка ракетна заплаха срещу територията на България не съществува. Но Иран притежава множество начини за оказване на натиск. Единият, както вече виждаме, е всяването на напрежение в обществото чрез постоянни дипломатически ноти и изказвания с цел да се създаде социално напрежение и по този начин да се окаже натиск върху правителството“, посочи той.

Иран е известен и със своите хакерски атаки срещу административни институции, така че тук трябва да се повиши вниманието. Не трябва да изключваме и активиране или самоактивиране на терористични клетки, каквито има в цяла Европа. Да не забравяме и това, което се случи преди години в Бургас. Така че има повишено напрежение, но самото правителство трябва много активно да успокоява населението“, отбеляза бившият заместник-министър.

По думите му подобен дипломатически натиск се оказва не само върху България, но и върху други държави.

„Имаше разговор между кипърския и иранския външен министър, както и много по-остро официално предупреждение от Иран към Великобритания, от чиято територия излитат самолети, участващи в операции срещу Иран.

Отговорът на тези две държави беше доста по-различен от този на България. Вместо да влизат в обяснителен режим, те подчертаха, че суверенитетът на тяхната територия е гарантиран както самостоятелно, така и съвместно с останалите държави – членки на НАТО“, коментира Керемедчиев.

„Според мен именно това трябва да бъде официалната българска позиция, тъй като в момента има отправени индиректни заплахи към България от страна на Иран“, заяви той.

Според него трябва да има и много по-силна информационна кампания.

„Да, имаше посещение на министъра на отбраната и на министъра, който е от региона, както и срещи с граждани. Бяха поставени конкретни теми, за които беше обещано, че ще бъдат изпълнени. Колкото по-бързо гражданите видят реални резултати, тоест реално повишаване на сигурността в и около летището, толкова повече ще бъдат убедени, че се предприемат мерки за гарантиране на безопасността“, заяви експертът.

„България продължава да бъде част от въздушния щит на НАТО, който защитава и нашата територия. Видяхме, че той действа ефективно още в началото на военния конфликт, когато бяха прихващани ракети, изстреляни от територията на Иран и Ирак към Турция и Кипър. Така че работата на правителството е най-вече с местните структури за намаляване на социалното напрежение, което в момента се засилва“, заяви Керемедчиев.

По думите му ситуацията в Близкия изток се влошава и конфликтът се разраства. Това, че Украйна според Иран вече също е въвлечена в конфликта, разширява неговия обхват.

„Много тревожно е и случващото се с хутите и в района на протока Баб ел-Мандеб, откъдето преминават над 30% от контейнерните превози от Азия към Европа. Така че освен енергийна криза, в един момент можем да се окажем и пред световна търговска криза, която може да постави европейските икономики, и без това затруднени от тежката конкуренция и липсата на енергийни ресурси, под още по-голям натиск“, коментира той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    6 10 Отговор
    По време на телефонен разговор с българскАТА си колеЖКА Велислава Петрова-Чамова,

    08:41 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    20 1 Отговор
    "българският външен министър Велислава Петрова го е уверила, че от територията на нашата страна няма да се водят военни действия срещу Техеран"

    щото ще е обратното

    08:43 31.07.2026

  • 4 На тоя яко му тече покрива

    27 2 Отговор
    Абе мaлоyмник с мaлoумницитe, по разпореждане на "спасителя" Крадев външното ни чамово нищoжecтвo се е обадило да се примоли на Арагчи "ама да няма нещо наистина". Колко "по-твърд" може да си, когато си едно лицемерно нищожество?!

    Коментиран от #28

    08:43 31.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 2 Отговор
    Чамова-та дъска за чеп не става❗
    Той вика:
    България УЛЕСНЯВА ударите срещу Иран-
    Тя му вика:
    От България няма да се нанасят удари❗

    08:43 31.07.2026

  • 6 честен ционист

    19 1 Отговор
    Този има типично турска фамилия с едно -ев отзад за благозвучие. Може да работи в полза на трета държава с тези си изказвания.

    08:43 31.07.2026

  • 7 Твърда позиция?

    28 1 Отговор
    Керемедчиев хващай автомата, говедо малоумно!🤥

    08:44 31.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "хараре":

    В случая Чамов е с татарски произход, а на турски чам, значи бор. Тази също най-вероятно работи в полза на трета страна. Ганчо го работят все българяни.

    Коментиран от #17

    08:45 31.07.2026

  • 10 хехе

    15 1 Отговор
    Не разбрах според керемидата Радев атлантик ли или русофил.

    08:45 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    21 1 Отговор
    АБЕ ОТПАДЪЦИ, ИРАН С КАКВО ТИ Е НАВРЕДИЛ?

    08:46 31.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Кой е агресора-България или Иран?

    08:47 31.07.2026

  • 15 оценка

    19 2 Отговор
    Ирански ракети ще долетят до България. Америкейшънците ще вдигнат ръце и ще кажат:-Не сме ние!

    08:47 31.07.2026

  • 16 Бивш твърд

    13 1 Отговор
    Едва ли

    08:48 31.07.2026

  • 17 Ганчо

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    А на мен ми се види чамовата дъска да е от ваще - криптоеврейка.

    08:48 31.07.2026

  • 18 Тая разголената

    12 0 Отговор
    Защо още заема този пост?
    Един абсолютно неадекватен микроб.

    08:48 31.07.2026

  • 19 си пън

    11 0 Отговор
    кермидков,имаш спешна нужда да ти ги пренареди психиатър

    08:49 31.07.2026

  • 20 Гай Турий

    17 0 Отговор
    Абе, глашатай на дивия запад... Какво да заявяваме че сме членове на НАТО, нали това е отбранителен блок!!!? Нали не е агресивен??! А пък ЕВ какво е, не е ли икономически съюз, а не агресивен военен блок??! А защо помагаме на САЩ да бомбардира суверенна държавана 10 хиляди километра все едно е Мексико, като с наше гориво от наши летища ще излитат цистерни да пълнят гюмовете на техните бомбардировачи??! Това не е ли съучастие? Ако ги няма тия цистерни, бомбардировачите им няма да могат да долетят до иранските планини. Точка по спора. Математиката е проста.
    НАТО е агресивен блок и България погрешка се набута в него. Радев да спре да шикалкави, или сме в отбраниетлен блок и ще спомагаме за отбрана, или сме в агресивен блок и ще подкрепяме войната на световните сатани, т.е. ние сме съучастници и Иран спокойно има правото да опраска тия цистерни в Безмер. Да се молим да са точни с попадения точно в цистерните, а не наоколо. Дай Боже да са съвършени ракетите им. Ние сме беззащитни овце.

    08:49 31.07.2026

  • 21 фен на сидеров

    10 0 Отговор
    подали сме си задните части на един безскрупулен агресор, пък и да сме по-твърди !!!??? в случая за каква "българска политика" се говори !?!?!?

    08:49 31.07.2026

  • 22 Сандо

    11 0 Отговор
    Тия нагли пропагандатори,продали се слуги на дявола,няма ли най-накрая да спрат нагло да лъжат народа?Кой кого е заплашил?Ние борещия се за държавата Иран или Иран нас - подлогата на Агрисора и самите ние станали Агресор?Ето,заради такива като тоя исках американските самолети да си стоят в софето - нека сетрин да шестват из медиите със своите лъжи и фалшификации,а нощем да им треперят гащурите.

    08:51 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Керемида,

    8 0 Отговор
    Като ти падне дрона върху кратуната, тогава твърди позицията, може даже и да ги псуваш от небето

    08:52 31.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 азз

    8 0 Отговор
    лигльо !!! кой е агресора и кой му помага директно да бомбандира независима страна ???
    Или толкова са ти изкривени понятията,че в прав коридор ще се блъснеш !!!!

    08:54 31.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 все едно от неговия апартамент някой да

    5 0 Отговор
    хвърля камъни и да троши автомобили долу , и ако му направят забележка да ги обвини че проявяват агресия , този е изключително нагъл или явно не е с всичкия си

    08:55 31.07.2026

  • 33 1488

    1 5 Отговор
    ще смачкаме от 6ой иранците 💪

    08:55 31.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1488

    1 3 Отговор
    ще смачкаме от 6ой иранците 💪

    08:56 31.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 1488

    1 2 Отговор
    ще смачкаме от 6oй иранците 💪

    08:56 31.07.2026

  • 38 1488

    1 3 Отговор
    ще смачкаме от 6oй иранците 💪

    08:56 31.07.2026

  • 39 Eлелементарно

    7 0 Отговор
    Преди 20 години Ивайло Калфин е дал г@3овете ни на американците да си ги ползват когато искат!
    Калфин , не неговия , ... а нашите !

    Коментиран от #49

    08:58 31.07.2026

  • 40 идиоти вън

    6 0 Отговор
    Аман от откровени идиоти!!!!

    09:00 31.07.2026

  • 41 Фермите на Копринката и Шиши

    2 1 Отговор
    изригнаха по команда

    09:04 31.07.2026

  • 42 Мекотело

    3 0 Отговор
    Отивай в Безмер на палатка край самолетите и телом остоявай по твърдата си позиция!

    09:11 31.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мижитурка

    2 0 Отговор
    Цените на дизела заради американските цистерни ли се вдигнаха? На брента цената пада, а на дизела расте!

    09:15 31.07.2026

  • 46 Ами

    2 0 Отговор
    За вълка говорим , а той в кошарата и папка нашите кокошки.И слушка и говори "правилно и политкоректно".Ето такива като този ще довършат страната ни.

    09:16 31.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дернев

    5 0 Отговор
    България трябваше да има доста по-твърда позиция, но не към Иран, а към Щатите. Каквато имаха други европейски страни, защитаващи интересите си. Прави са Възраждане да искат оставката на това правителство. Времената са такива, че никой няма да те остави да стоиш на два или три стола и да чакаш да ти изгрее слънцето на синьото небе. Буря е, а това правителство не е готово и няма да е защото са си заровили главите в пясъка и са оставили на показ, това на което разчитат явно.

    09:20 31.07.2026

  • 49 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Eлелементарно":

    Ивайло Калфин само се е подписал.А решението е на Станишев.И на двамата майките им са ерейки,случайно съвпадение.

    09:21 31.07.2026

  • 50 Боа

    2 0 Отговор
    На Иран му пука че си от НАТО и ЕС!

    09:27 31.07.2026

  • 51 Моряка

    1 0 Отговор
    Какъв титан на на гьонсуратсвото трябва да си,за да назначиш за министър на външните работи микробиоложка,с излъчване на още по голям гьонсурат.Началник на професионални депутати.

    09:31 31.07.2026

  • 52 Този тъпунгер

    3 0 Отговор
    Има само едно качество, което го направи пригоден за служби, за които нямаше никаква квалификация - угодничество! Ще каже и направи всичко, което му наредят - само някоя пара да вземе!

    09:36 31.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Искаме мир

    0 0 Отговор
    Който говори за твърди позиции, да заминава за по-близкия фронт в Украйна и да го разкъсат за 5 минути

    09:43 31.07.2026

  • 55 Олга

    0 0 Отговор
    Пример, а на други поука: на САЩ отказали в использовании на своята инфраструктура и воздушно пространство във военни операции против Иран, следните държави: Испания, Франция , Италия, Австрия. Великобританию, Испанию, Саудовскую Аравию и ОАЭ

    09:45 31.07.2026

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