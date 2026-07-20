В разгара на туристическия сезон гръцките власти заплашиха с високи глоби туристите, които нарушават правилата

В разгара на туристическия сезон гръцките власти отправиха предупреждение, че нарушаването на основни правила за безопасност и за защита на околната среда на плажовете може да доведе до високи глоби, които в някои случаи достигат до десетки хиляди евро, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Особен акцент в предупреждението е поставен на употребата на падълборд (SUP), но и на въпроси като шумовото замърсяване, плажния тенис и замърсяването на морето.

За използването на падълборд правилото е, че на дъската трябва да се намира само едно лице, което трябва да носи спасителна жилетка и да се движи в разрешената зона, т.е. до шамандурите или на разстояние до 500 м от брега.

За липса на спасителна жилетка глобата е 250 евро, а движението извън разрешената зона може да доведе до глоба от между 50 и 200 евро.

Забранява се употреба на падълборд след залеза и преди изгрева на слънцето.

Любителите на плажния тенис трябва да знаят, че тази активност е позволена само на специално определените места, където такива съществуват. В противен случаи, ако останалите посетители бъдат обезпокоени или бъде застрашена безопасността им, глобата е от 100 до 1000 евро в зависимост от сериозността на нарушението.

Използването на високоговорители, които причиняват шумово замърсяване по плажовете в Гърция, може да доведе до глоби от 200 до 500 евро, а когато нарушението е свързано с плавателни съдове, санкцията може да достигне до 2000 евро.

Особено сурови са наказанията за замърсяване на морето. Глобите започват от по-ниски стойности, но в сериозни случаи могат да достигнат и до 58 хиляди евро.

За дивото къмпингуване е предвидена глоба от 300 евро на човек, а в зависимост от вида и тежестта на нарушението може да бъде задействана и съдебна процедура.

Професионалисти в областта на водните спортове напомнят, че използването на спасителна жилетка е основно правило за безопасност при всяка активност в морето.