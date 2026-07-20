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В разгара на туристическия сезон гръцките власти заплашиха с високи глоби туристите, които нарушават правилата

В разгара на туристическия сезон гръцките власти заплашиха с високи глоби туристите, които нарушават правилата

20 Юли, 2026 18:50 482 6

  • туризъм-
  • туристи-
  • гърция-
  • падълборд-
  • почивка

Професионалисти в областта на водните спортове напомнят, че използването на спасителна жилетка е основно правило за безопасност при всяка активност в морето

В разгара на туристическия сезон гръцките власти заплашиха с високи глоби туристите, които нарушават правилата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В разгара на туристическия сезон гръцките власти отправиха предупреждение, че нарушаването на основни правила за безопасност и за защита на околната среда на плажовете може да доведе до високи глоби, които в някои случаи достигат до десетки хиляди евро, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Особен акцент в предупреждението е поставен на употребата на падълборд (SUP), но и на въпроси като шумовото замърсяване, плажния тенис и замърсяването на морето.

За използването на падълборд правилото е, че на дъската трябва да се намира само едно лице, което трябва да носи спасителна жилетка и да се движи в разрешената зона, т.е. до шамандурите или на разстояние до 500 м от брега.

За липса на спасителна жилетка глобата е 250 евро, а движението извън разрешената зона може да доведе до глоба от между 50 и 200 евро.

Забранява се употреба на падълборд след залеза и преди изгрева на слънцето.

Любителите на плажния тенис трябва да знаят, че тази активност е позволена само на специално определените места, където такива съществуват. В противен случаи, ако останалите посетители бъдат обезпокоени или бъде застрашена безопасността им, глобата е от 100 до 1000 евро в зависимост от сериозността на нарушението.

Използването на високоговорители, които причиняват шумово замърсяване по плажовете в Гърция, може да доведе до глоби от 200 до 500 евро, а когато нарушението е свързано с плавателни съдове, санкцията може да достигне до 2000 евро.

Особено сурови са наказанията за замърсяване на морето. Глобите започват от по-ниски стойности, но в сериозни случаи могат да достигнат и до 58 хиляди евро.

За дивото къмпингуване е предвидена глоба от 300 евро на човек, а в зависимост от вида и тежестта на нарушението може да бъде задействана и съдебна процедура.

Професионалисти в областта на водните спортове напомнят, че използването на спасителна жилетка е основно правило за безопасност при всяка активност в морето.


Гърция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гОВЕд О

    1 0 Отговор
    го ве доООо Го ве д ен цеее

    18:52 20.07.2026

  • 2 Говед О

    1 0 Отговор
    у дйугарата И з ру ду мръсен.. хорааааа. го ве до ООооо го ве ден цее.. Гов ед О

    18:52 20.07.2026

  • 3 Варна 3

    1 1 Отговор
    А в Турция как е? Там ще ни посрещат приятелски. Но не и в Гърция. Та те вече с тези солени глоби, наложени от гръцките власти заради чужденците, се насажда ксенофобия.

    18:53 20.07.2026

  • 4 Не че нещо

    1 1 Отговор
    Интересно, как се определя 500 м разстояние от брега😉

    18:57 20.07.2026

  • 5 ГОВЕД О

    1 0 Отговор
    го в ед ОООООо го ве д не цееееееее .. говед О

    19:01 20.07.2026

  • 6 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Стига с тая Гърция, изберете българското Черноморие, тук правила няма, не сте длижни с нищо да се съобразявате и никой няма да ви глоби! Е, има по някой и друг сакатлък или смъртен случай покрай водните атракциони, но това отново потвърждава липсата наа правила у нас и дори колко безотговорно можеш да си правиш това което смяташ за добро за теб. Даже и търговска дейност без дори да имаш регострация на съоръжението ако плащаш там където трябва.

    19:08 20.07.2026

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