Тони Стораро празнува 50-годишен юбилей

Тони Стораро навършва 50 години днес. Един от любимите гласове на българската попфолк сцена е роден на 2 август 1976 г. в Шумен и посреща личния си празник след повече от четвърт век професионална кариера.
Изпълнителят, когото почитателите наричат Човека глас, израства в семейство на музиканти. Още като дете започва да свири на акордеон и пиано, а на 14-годишна възраст вече пее по заведения и семейни тържества. Годините, прекарани в таверни, оформят силната му връзка с гръцката музика, която впоследствие се превръща в характерна част от неговия репертоар.
Професионалният пробив на Тони Стораро идва в края на 90-те години, когато става част от каталога на „Диапазон рекърдс“. Следват десетки песни, албуми и дуети с популярни български и балкански изпълнители. Ниският му и плътен тембър, широкият вокален диапазон и емоционалният начин на пеене постепенно го утвърждават като една от водещите фигури в жанра.
През 2024 г. певецът отбеляза 25 години на професионалната сцена. Юбилеят се превърна в равносметка за дългия път от участията в малки заведения до концертите пред многобройна публика и статута му на едно от устойчивите имена в българската популярна музика.
Особено място в живота му заема семейството. Тони Стораро е баща на певците Фики Стораро и Емрах Стораро, които също избраха музикалната сцена. В свои публични изяви изпълнителят многократно е подчертавал значението на близките си и подкрепата, която е получавал през трудните периоди от кариерата си.
Половинвековният юбилей ще бъде отбелязан и с мащабен концерт на 13 ноември 2026 г. в столичната „Арена 8888 София“. Очаква се на сцената до Тони Стораро да застанат редица негови колеги и приятели, а програмата да проследи най-важните песни от музикалния му път. Датата през есента е избрана заради летния период, когато много от почитателите му пътуват и почиват.
На 50 години Тони Стораро продължава активно да записва нова музика и да изнася концерти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 раз
09:26 02.08.2026
2 Ццц
09:27 02.08.2026
3 Сарая
09:27 02.08.2026
4 И как
09:34 02.08.2026
5 Двеее Триии Четири
09:36 02.08.2026
6 С чиста съвест и без да се хваля,
Нито на подобните му!
Много съм горд със себе си!
Да е жив и здрав, стига да не ми замърсява ефира!
09:38 02.08.2026
7 50-годишен юбилей
09:43 02.08.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #11
09:43 02.08.2026
9 ха ха Хо
09:46 02.08.2026
10 Каквото и да
Коментиран от #12
09:47 02.08.2026
11 Вчера
До коментар #8 от "Последния Софиянец":отчете ли събитието на връх Бузлуджа? Безплатни кюфтаци Взе ли да ги продаваш в "твоето заведение "?
09:49 02.08.2026
12 Така е
До коментар #10 от "Каквото и да":не виждам някой да спори по темата.
09:51 02.08.2026
13 Еми
10:07 02.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фалшименто на стероиди.ни снимката ни им
10:12 02.08.2026
16 Барни
10:17 02.08.2026
17 Наздраве
10:21 02.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мдаа
10:39 02.08.2026
21 Евгени от Алфапласт
10:40 02.08.2026
22 Йозеф
11:12 02.08.2026
23 Аз го имах за по-дърт
11:14 02.08.2026