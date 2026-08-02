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Тони Стораро празнува 50-годишен юбилей

Тони Стораро празнува 50-годишен юбилей

2 Август, 2026 09:22 1 032 23

  • тони стораро-
  • юбилей-
  • рожден ден

Вижте подробности от биографията на певеца

Тони Стораро празнува 50-годишен юбилей - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тони Стораро навършва 50 години днес. Един от любимите гласове на българската попфолк сцена е роден на 2 август 1976 г. в Шумен и посреща личния си празник след повече от четвърт век професионална кариера.

Изпълнителят, когото почитателите наричат Човека глас, израства в семейство на музиканти. Още като дете започва да свири на акордеон и пиано, а на 14-годишна възраст вече пее по заведения и семейни тържества. Годините, прекарани в таверни, оформят силната му връзка с гръцката музика, която впоследствие се превръща в характерна част от неговия репертоар.

Професионалният пробив на Тони Стораро идва в края на 90-те години, когато става част от каталога на „Диапазон рекърдс“. Следват десетки песни, албуми и дуети с популярни български и балкански изпълнители. Ниският му и плътен тембър, широкият вокален диапазон и емоционалният начин на пеене постепенно го утвърждават като една от водещите фигури в жанра.

През 2024 г. певецът отбеляза 25 години на професионалната сцена. Юбилеят се превърна в равносметка за дългия път от участията в малки заведения до концертите пред многобройна публика и статута му на едно от устойчивите имена в българската популярна музика.

Особено място в живота му заема семейството. Тони Стораро е баща на певците Фики Стораро и Емрах Стораро, които също избраха музикалната сцена. В свои публични изяви изпълнителят многократно е подчертавал значението на близките си и подкрепата, която е получавал през трудните периоди от кариерата си.

Половинвековният юбилей ще бъде отбелязан и с мащабен концерт на 13 ноември 2026 г. в столичната „Арена 8888 София“. Очаква се на сцената до Тони Стораро да застанат редица негови колеги и приятели, а програмата да проследи най-важните песни от музикалния му път. Датата през есента е избрана заради летния период, когато много от почитателите му пътуват и почиват.


На 50 години Тони Стораро продължава активно да записва нова музика и да изнася концерти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    2 5 Отговор
    Тони 100-раро празнува 50-годишен юбилей-налей.

    09:26 02.08.2026

  • 2 Ццц

    7 1 Отговор
    Айде и тоя преполови! Като автобиография няма да се запомни с особен талант, но пък ние бяхме талантливи по масите и за това може би не се и помни и творчеството на Стораро. Важното беше да дрънчи нещо и да има мезе и сгодни женици! 🤣🤣 ЧРД все пак!

    09:27 02.08.2026

  • 3 Сарая

    13 1 Отговор
    Успешен в музиката, провален като родител

    09:27 02.08.2026

  • 4 И как

    15 0 Отговор
    Йотова не е издала указ още? Този ден трябва да е национален празник. Орден "Стара планина ",няма ли да има? Б-ъН-ъТ-ъ ще излъчва ли събитието?

    09:34 02.08.2026

  • 5 Двеее Триии Четири

    7 1 Отговор
    - Келнер, още една бутилка

    09:36 02.08.2026

  • 6 С чиста съвест и без да се хваля,

    18 0 Отговор
    ама на тоя никога не съм слушал нито една песен и през ум не и е минавало да слушам!

    Нито на подобните му!
    Много съм горд със себе си!

    Да е жив и здрав, стига да не ми замърсява ефира!

    09:38 02.08.2026

  • 7 50-годишен юбилей

    17 0 Отговор
    благодарение на тълпи чалгазирани хорица дето им пълнят гушите на подобни певачи

    09:43 02.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Много е стиснат.Пазареше се в заведението ми за 50 стотинки.

    Коментиран от #11

    09:43 02.08.2026

  • 9 ха ха Хо

    20 0 Отговор
    Тунчер Фикрет Али турчеещ се циганин от Шумен прекарал бил детството си в....,,гръцки таверни,,.От 14 годишен хайманува у маалата защото нему се учи.Вие като вук и е само цигански певач.През 2007 г. в брой на телевизионното предаване „Горещо“ Стораро признава, че бил разследван от прокуратурата за изнасилване на 14-годишна негова фенка, за което той отрича.Ще спра дотук защото другите му дейности за обществена тайна.

    09:46 02.08.2026

  • 10 Каквото и да

    18 1 Отговор
    кажете, циганина си остава циганин.

    Коментиран от #12

    09:47 02.08.2026

  • 11 Вчера

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    отчете ли събитието на връх Бузлуджа? Безплатни кюфтаци Взе ли да ги продаваш в "твоето заведение "?

    09:49 02.08.2026

  • 12 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Каквото и да":

    не виждам някой да спори по темата.

    09:51 02.08.2026

  • 13 Еми

    9 0 Отговор
    Късметлия на съдбата, че има, толкова мн. Хора, който го слушат, и напечата грешни пари. Ако зависише от мен, щеше да събира боклука в сметопочистването.

    10:07 02.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фалшименто на стероиди.ни снимката ни им

    10 0 Отговор
    УТ ШУМЕНСКО..ЗАМЪРСЯВАЩ СОФИЯ С ИЗПРАЖНЕНИЯТА СИ И ВОКАЛНИТЕ СИ НАПЪНИ ПРОГОНИЛИ И ВРАБЧЕТАТА ОТ СТОЛИЦАТА.

    10:12 02.08.2026

  • 16 Барни

    1 1 Отговор
    Смело,на 50 трябва да си Неотразим

    10:17 02.08.2026

  • 17 Наздраве

    6 0 Отговор
    Няма ли да покани Прасето. Пееше му по митингите.

    10:21 02.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мдаа

    5 0 Отговор
    Когато Фикрет стана Тони, о неразумни юроде, поради что се срамиш да се наречеш бай ангал.

    10:39 02.08.2026

  • 21 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Прилича на циганин. Кой е тоя?

    10:40 02.08.2026

  • 22 Йозеф

    3 0 Отговор
    ДокторМенгеле честити рождения ден на тоя екземпляр и го кани да му изглади бръчките.

    11:12 02.08.2026

  • 23 Аз го имах за по-дърт

    3 0 Отговор
    И мазен. Да не се е тунинговал нещо?

    11:14 02.08.2026