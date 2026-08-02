Тони Стораро празнува 50-годишен юбилей

Тони Стораро навършва 50 години днес. Един от любимите гласове на българската попфолк сцена е роден на 2 август 1976 г. в Шумен и посреща личния си празник след повече от четвърт век професионална кариера.

Изпълнителят, когото почитателите наричат Човека глас, израства в семейство на музиканти. Още като дете започва да свири на акордеон и пиано, а на 14-годишна възраст вече пее по заведения и семейни тържества. Годините, прекарани в таверни, оформят силната му връзка с гръцката музика, която впоследствие се превръща в характерна част от неговия репертоар.

Професионалният пробив на Тони Стораро идва в края на 90-те години, когато става част от каталога на „Диапазон рекърдс“. Следват десетки песни, албуми и дуети с популярни български и балкански изпълнители. Ниският му и плътен тембър, широкият вокален диапазон и емоционалният начин на пеене постепенно го утвърждават като една от водещите фигури в жанра.

През 2024 г. певецът отбеляза 25 години на професионалната сцена. Юбилеят се превърна в равносметка за дългия път от участията в малки заведения до концертите пред многобройна публика и статута му на едно от устойчивите имена в българската популярна музика.

Особено място в живота му заема семейството. Тони Стораро е баща на певците Фики Стораро и Емрах Стораро, които също избраха музикалната сцена. В свои публични изяви изпълнителят многократно е подчертавал значението на близките си и подкрепата, която е получавал през трудните периоди от кариерата си.

Половинвековният юбилей ще бъде отбелязан и с мащабен концерт на 13 ноември 2026 г. в столичната „Арена 8888 София“. Очаква се на сцената до Тони Стораро да застанат редица негови колеги и приятели, а програмата да проследи най-важните песни от музикалния му път. Датата през есента е избрана заради летния период, когато много от почитателите му пътуват и почиват.

На 50 години Тони Стораро продължава активно да записва нова музика и да изнася концерти.