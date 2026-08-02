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Групата „Петрохан“ отблизо: говори един от основните свидетели

Групата „Петрохан“ отблизо: говори един от основните свидетели

2 Август, 2026 09:10 3 470 46

  • петрохан-
  • атанас русев-
  • убийство-
  • ивайло калушев

По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които нямат представа за какво става въпрос, каза Атанас Русев

Групата „Петрохан“ отблизо: говори един от основните свидетели - 1
Снимки: bTV/ БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изминаха пет месеца от случая „Петрохан“, който продължава да повдига много въпроси. Преди седмица близките на загиналите успяха да влязат в хижата за пръв път. bTV разговаря с един от свидетелите по случая, когото търсихме много отдавна, но едва сега се съгласи на разговор. Това е екологът и спелеолог Атанас Русев.

„Когато съдействаш на разследването, както правят десетки хора в момента, по-добре е да запазиш мълчание, докато разследването завърши. Отказвал съм интервюта, отказвал съм да отговарям на всякакви лични нападки. По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които нямат представа за какво става въпрос“, каза той в „Тази неделя“.

„Разпитван съм четири или пет пъти. Почти всеки месец се появяват нови доказателства“, допълни той.

„Ходил съм четири години подред в рамките на един месец до Мексико, за да се обучавам в това да стана пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Деян Илиев и Валери Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Появиха се спекулации как съм крал някакви карти на някакви пещери“, обясни Атанас Русев.

„Идеята беше, тъй като се занимаваме с изследване на пещери, в Мексико да се организират групи от 15-20 души, които да се обучават за пещерни водолази и там да изследваме едни огромни места в джунглата, които са все още неизследвани с идеята да съединим две от най-големите пещерни подводни системи в света“, каза още Русев.

„Малко или много тази идея се опорочи с течение на времето. Аз не съм бил единственият, който се е обучавал там. Много спелеолози са ходили и са посещавали тези курсова“, уточни той.

Атанас Русев каза, че не е забелязвал нищо нередно в групата.

„Това са интензивни курсове. Няма време за абсолютно нищо“, допълни Русев.

Той уточни, че с Ивайло Калушев е бил в съвсем нормални отношения.

„Отношенията ни не са били близки и супер приятелски. Виждали сме се през три-четири години“, каза Русев. Той се надява съвсем скоро истината по случая да излезе наяве.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПиПи ДиБи

    42 29 Отговор
    Вън сектата от България! Марш към Бандерия!

    Коментиран от #25

    09:12 02.08.2026

  • 2 Пич

    90 3 Отговор
    Куп излишна и непотребна информация!!!
    А по същество.......???!!!!

    Ами, по същество се замазва !!!

    Коментиран от #40

    09:13 02.08.2026

  • 3 Принципно

    36 20 Отговор
    Пееееедофилите не се демонстрират като такива.
    А в Мексико изплува друг труп, след откриването му ламята мести групичката в Педрохан.

    09:15 02.08.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    54 12 Отговор
    Да разпитат Атанас Атанасов и Мирчев! За какво им е бил този военен лагер и да не ни занимават с пещери , екологии и подобни глупости!

    Коментиран от #9

    09:16 02.08.2026

  • 5 ама сте и вие

    40 3 Отговор
    уж проговорил пък нищо не каза…? никога няма да позволят да се каже истината но ние си я знаем е поне ме са убити но кой ги уби почти сигурно е че е създателя им

    09:20 02.08.2026

  • 6 Механик

    55 8 Отговор
    Какво работи тоя? С какви пари ходи в Мексико да се "обучава"? Кое налага такава жертва на време, средства и пари, че да става водолаз?
    Е това да обясни тоя господин, па после да ми разпъва ластици.

    Коментиран от #32

    09:21 02.08.2026

  • 7 Гост

    36 6 Отговор
    Всеки знае, че в пещерите има тесни тунели, където не всеки може да влезе. Те са любимо място за складове на контрабандистите
    А изследователите на пещери използват млади, малогабаритни пещерняци за изследване на такива тесни тунели.
    На какво ли са се натъкнали горките момчета?

    09:21 02.08.2026

  • 8 Пещерен водолаз

    21 7 Отговор
    Се римува с една по подходяща дума завършваща пак на ... раз

    09:26 02.08.2026

  • 9 Гешев

    33 6 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    Ако беше по Живково време на Развигор всеки щеше да си каже всичко.Как не ви дойде на акъла да изследвате пещери на Марс и да търсите вода бе,тарикати алчни.А кмета на селото кой и къде го скри?Онемя човека,хвана го "лошото"гърло.Има един прекрасен разказ от Чудомир.

    09:28 02.08.2026

  • 10 Този педофил

    30 14 Отговор
    "еколог и спелеолог" разбирайте безработен сбърканяк Русев направо си проси затвора ми се струва

    09:29 02.08.2026

  • 11 Как ли

    21 7 Отговор
    да му повярваш на тоя еколог ?

    09:35 02.08.2026

  • 12 Госあ

    18 23 Отговор
    Ходят по подводни пещери, вместо да строят вили по Варненско с партийни субсидии от държавата, моля ти се ! като Костя копанаря 😅 Ама верно копейките сте орки 😆

    09:36 02.08.2026

  • 13 И като е

    22 7 Отговор
    ходил четири години подред в рамките на един месец до Мексико не разбра ли че калушковците там са били с израелски паспорти да го питам аз тоя Атанас Русев ? И имотите които са били закупени пак са с тези израелски паспорти както обяви консула в Юкатан. Уж били фалшиви ама нали е ясно че никой имот не предобива с чужд или фалшив паспорт. Вероятно за това са го разпитвали но нищо в статията не е казано по тази тема

    Коментиран от #18

    09:43 02.08.2026

  • 14 Госあ

    5 15 Отговор
    на копейкин, малките копейки 😆

    09:44 02.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Властта

    12 3 Отговор
    се смени, но самолетите останаха, остана и версията за Петрохан. Властта не може да от/каже.

    09:46 02.08.2026

  • 17 Без име

    21 5 Отговор
    Единият се гръмнал в софтуера, но мозъкът му бил брониран, та му се получило от втория опит. Дотам. Оттам нататък всеки да мисли с главата си!

    Коментиран от #45

    09:47 02.08.2026

  • 18 статията

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "И като е":

    е за парлама

    09:47 02.08.2026

  • 19 Цяла прослойка

    6 17 Отговор
    безделници са се наалепили около калушковските педофили вярващи си че някаква мисия имат и понеже за педерастийките им и за простотийките им България е малка се юрнаха по света подпявайки си БангаРанга

    Коментиран от #28

    09:48 02.08.2026

  • 20 Хмм

    8 15 Отговор
    не пишат всичко, по-нататък в интервюто той казва, че калушев се променил, но след като Валери го обучавал, той вече си е бил такъв, самият калушев казва пред БНР казва, че в началото работел с 15-годишни (Валери?), но било много трудно и минал на 8-10 годишни, какви майки са тези, с месеци да не си виждаш детето, а сектите винаги завършват така, остаряват, спонсорите губят интерес, а те на 50 след свободния охолен живот не могат да си изкарват прехраната с труд и ограничения, пък и нямат семейства, които да ги амбицират

    09:53 02.08.2026

  • 21 То тва е много нормално нали ?

    12 8 Отговор
    четири години подред в рамките на един месец до Мексико да ходиш ? Ту-тууууу....

    Коментиран от #35

    09:53 02.08.2026

  • 22 Щип

    19 5 Отговор
    Свидетелите на истинските събития вече ги няма и това е много удобно!
    Дори ги демонизираха посмъртно, най- вероятно да се отклони следствието от истинските престъпници и да се замаже престъплението!
    Жалко за избитите невинни хора!

    09:55 02.08.2026

  • 23 Без име

    4 1 Отговор
    По същество слушай Даниел Бузов!

    09:55 02.08.2026

  • 24 цялата схема

    5 7 Отговор
    е ЗА ПАРИ!

    10:01 02.08.2026

  • 25 Вън Вън

    13 10 Отговор

    До коментар #1 от "ПиПи ДиБи":

    Вън комунистическата секта на Радев и Копейкин в Русия! Те не са българи!

    Коментиран от #30

    10:07 02.08.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    12 2 Отговор
    "Истината" е в наследниците на ДС

    10:07 02.08.2026

  • 27 БайИманяр

    4 6 Отговор
    по пещерите се крият заграбени съкровища още от пиратски години, обучението е скъпо но се изплаща, тоя мишкар ко се прай на невинен ?

    10:10 02.08.2026

  • 28 Нито са

    11 12 Отговор

    До коментар #19 от "Цяла прослойка":

    безделници, нито са педофили. Едни съвсем смели мъже, които обучават младежи на екстремни спортове и така спомагат да ги отклонят от наркотиците. Поклон пред паметта им!

    Коментиран от #43

    10:10 02.08.2026

  • 29 Свидетели на Йехова

    8 3 Отговор
    Разследващите органи явно използват медиуми и врачки, защото "основните свидетели" по случая или избягаха много надалеч, или се преселиха в отвъдния свят.

    10:11 02.08.2026

  • 30 Еш па тоа

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Вън Вън":

    Пийни водичка,бе!Кво си се разпенявил?!Хамериканец ли си или британец?За какъв се представяш?

    Коментиран от #37, #38

    10:12 02.08.2026

  • 31 Секта

    8 5 Отговор
    Свидетелите на Калушев..

    10:13 02.08.2026

  • 32 Дилов син

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    също беше водолаз. Това престъпно ли е?

    10:13 02.08.2026

  • 33 Мимч

    8 4 Отговор
    И какво каза тоя,едно нищо.

    10:26 02.08.2026

  • 34 Милчо Лаков

    5 3 Отговор
    И какво интересно разказва?За мен най-интересното е,от къде вадят кинти за разходки до Мексико....

    10:26 02.08.2026

  • 35 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "То тва е много нормално нали ?":

    Чети БЕЕЕЕЕ,
    Ходил е 4 последователни години и е стоял там в рамките на по ЕДИН месец !
    Освен да блееш друго можеш ли ?
    МОЖЕШ - да мислиш и пишеш ПЪРВОСИГНАЛНО.

    Не защитавам АБСОЛЮТНО никога, ничии адвокат не сам, но логиката КРЕЩИ

    10:28 02.08.2026

  • 36 Давид

    6 2 Отговор
    На нищо не са се натъкнали а са търсели нещо и са били близо . Тук има замесени 3 служби на три различни държави . Каквото и да са търсили е собственост на държавата . Никой няма право да го изнася . И ето резултата

    10:29 02.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чума

    1 5 Отговор
    Отбелязвам, че добре са си живели на народен гръб и под нечие покровителство! Поради това, не виждам основателна причина да се самоизтребват! Още повече, че бе въпрос на дни техният човек Гуров да стане служебен премиер, а след 2-3 месеца и президент, което е още по благоприятна причина да бъдат живи! Следователно, някой ги изтрепа!

    Коментиран от #41

    10:37 02.08.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И този, не е за вяра , нещо не се "вързва" схемата на истината???
    Всички които са се обучавали в Мексико , са искали да останат там ,да изследват
    мексиканските пещери ???
    Въпроса е защо са се върнали в България и каква е била целта на тази хижа (Петрохан)
    и къщите които са купили???
    И всичкото оборудване което е за милиони левове, от къде са парите, нещата "загрубяха
    оче в първите 5 дни, къде е плячката и кава е тя ...на стойност от 6 човешки живота
    е въпроса???
    Защо не върнат онзи , избягалия в Мексихо ???

    10:48 02.08.2026

  • 41 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Чума":

    Пълни глупости. Тези хора са работили за някоя служба. И не е била подчинената на цру и ми6 данс. Въпросът е за коя служба са работили. Умни са стратезите й, след като са накарали ппдб да я финансира. 😁

    10:55 02.08.2026

  • 42 Григор

    1 0 Отговор
    И какъв свидетел е този? Какво съществено казва? Нищо, което да хвърли светлина на работата на групата на Калушев.

    11:09 02.08.2026

  • 43 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нито са":

    "безделници, нито са педофили. Едни съвсем смели мъже, които обучават младежи на екстремни спортове и така спомагат да ги отклонят от наркотиците. Поклон пред паметта им!"

    забрави да добавиш, че обучението включва и да бие чело в асфалта в прослава на Ламата.

    11:17 02.08.2026

  • 44 То много скришна тази истина,

    1 0 Отговор
    чак вече 6 месеца я ровят.
    Нещата са ясно от самолет, че няма нищо нормално там.
    Кво толкова ровят да доказват?
    Искат да докажат, че всичко е нормално и че застреляните още са живи?

    11:20 02.08.2026

  • 45 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    Най-любопитното е, че веднага скочиха "експертите" и троловете на ПП-тата да ни обясняват как имало много случаи на хора простреляни в главата, които не само не са умрели, ами са се гръмнали още 5-6 пъти (пак в главата). И не стига това, ами са защитили дисертация по математика, физика и квантова механика.

    11:21 02.08.2026

  • 46 всички

    0 0 Отговор
    ЛЪЖАТ!

    11:24 02.08.2026

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