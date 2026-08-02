Групата „Петрохан“ отблизо: говори един от основните свидетели

Изминаха пет месеца от случая „Петрохан“, който продължава да повдига много въпроси. Преди седмица близките на загиналите успяха да влязат в хижата за пръв път. bTV разговаря с един от свидетелите по случая, когото търсихме много отдавна, но едва сега се съгласи на разговор. Това е екологът и спелеолог Атанас Русев.
„Когато съдействаш на разследването, както правят десетки хора в момента, по-добре е да запазиш мълчание, докато разследването завърши. Отказвал съм интервюта, отказвал съм да отговарям на всякакви лични нападки. По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които нямат представа за какво става въпрос“, каза той в „Тази неделя“.
„Разпитван съм четири или пет пъти. Почти всеки месец се появяват нови доказателства“, допълни той.
„Ходил съм четири години подред в рамките на един месец до Мексико, за да се обучавам в това да стана пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Деян Илиев и Валери Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Появиха се спекулации как съм крал някакви карти на някакви пещери“, обясни Атанас Русев.
„Идеята беше, тъй като се занимаваме с изследване на пещери, в Мексико да се организират групи от 15-20 души, които да се обучават за пещерни водолази и там да изследваме едни огромни места в джунглата, които са все още неизследвани с идеята да съединим две от най-големите пещерни подводни системи в света“, каза още Русев.
„Малко или много тази идея се опорочи с течение на времето. Аз не съм бил единственият, който се е обучавал там. Много спелеолози са ходили и са посещавали тези курсова“, уточни той.
Атанас Русев каза, че не е забелязвал нищо нередно в групата.
„Това са интензивни курсове. Няма време за абсолютно нищо“, допълни Русев.
Той уточни, че с Ивайло Калушев е бил в съвсем нормални отношения.
„Отношенията ни не са били близки и супер приятелски. Виждали сме се през три-четири години“, каза Русев. Той се надява съвсем скоро истината по случая да излезе наяве.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПиПи ДиБи
Коментиран от #25
09:12 02.08.2026
2 Пич
А по същество.......???!!!!
Ами, по същество се замазва !!!
Коментиран от #40
09:13 02.08.2026
3 Принципно
А в Мексико изплува друг труп, след откриването му ламята мести групичката в Педрохан.
09:15 02.08.2026
4 Мдаа!🤔
Коментиран от #9
09:16 02.08.2026
5 ама сте и вие
09:20 02.08.2026
6 Механик
Е това да обясни тоя господин, па после да ми разпъва ластици.
Коментиран от #32
09:21 02.08.2026
7 Гост
А изследователите на пещери използват млади, малогабаритни пещерняци за изследване на такива тесни тунели.
На какво ли са се натъкнали горките момчета?
09:21 02.08.2026
8 Пещерен водолаз
09:26 02.08.2026
9 Гешев
До коментар #4 от "Мдаа!🤔":Ако беше по Живково време на Развигор всеки щеше да си каже всичко.Как не ви дойде на акъла да изследвате пещери на Марс и да търсите вода бе,тарикати алчни.А кмета на селото кой и къде го скри?Онемя човека,хвана го "лошото"гърло.Има един прекрасен разказ от Чудомир.
09:28 02.08.2026
10 Този педофил
09:29 02.08.2026
11 Как ли
09:35 02.08.2026
12 Госあ
09:36 02.08.2026
13 И като е
Коментиран от #18
09:43 02.08.2026
14 Госあ
09:44 02.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Властта
09:46 02.08.2026
17 Без име
Коментиран от #45
09:47 02.08.2026
18 статията
До коментар #13 от "И като е":е за парлама
09:47 02.08.2026
19 Цяла прослойка
Коментиран от #28
09:48 02.08.2026
20 Хмм
09:53 02.08.2026
21 То тва е много нормално нали ?
Коментиран от #35
09:53 02.08.2026
22 Щип
Дори ги демонизираха посмъртно, най- вероятно да се отклони следствието от истинските престъпници и да се замаже престъплението!
Жалко за избитите невинни хора!
09:55 02.08.2026
23 Без име
09:55 02.08.2026
24 цялата схема
10:01 02.08.2026
25 Вън Вън
До коментар #1 от "ПиПи ДиБи":Вън комунистическата секта на Радев и Копейкин в Русия! Те не са българи!
Коментиран от #30
10:07 02.08.2026
26 АГАТ а Кристи
10:07 02.08.2026
27 БайИманяр
10:10 02.08.2026
28 Нито са
До коментар #19 от "Цяла прослойка":безделници, нито са педофили. Едни съвсем смели мъже, които обучават младежи на екстремни спортове и така спомагат да ги отклонят от наркотиците. Поклон пред паметта им!
Коментиран от #43
10:10 02.08.2026
29 Свидетели на Йехова
10:11 02.08.2026
30 Еш па тоа
До коментар #25 от "Вън Вън":Пийни водичка,бе!Кво си се разпенявил?!Хамериканец ли си или британец?За какъв се представяш?
Коментиран от #37, #38
10:12 02.08.2026
31 Секта
10:13 02.08.2026
32 Дилов син
До коментар #6 от "Механик":също беше водолаз. Това престъпно ли е?
10:13 02.08.2026
33 Мимч
10:26 02.08.2026
34 Милчо Лаков
10:26 02.08.2026
35 АГАТ а Кристи
До коментар #21 от "То тва е много нормално нали ?":Чети БЕЕЕЕЕ,
Ходил е 4 последователни години и е стоял там в рамките на по ЕДИН месец !
Освен да блееш друго можеш ли ?
МОЖЕШ - да мислиш и пишеш ПЪРВОСИГНАЛНО.
Не защитавам АБСОЛЮТНО никога, ничии адвокат не сам, но логиката КРЕЩИ
10:28 02.08.2026
36 Давид
10:29 02.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Чума
Коментиран от #41
10:37 02.08.2026
40 Оракула от Делфи
До коментар #2 от "Пич":И този, не е за вяра , нещо не се "вързва" схемата на истината???
Всички които са се обучавали в Мексико , са искали да останат там ,да изследват
мексиканските пещери ???
Въпроса е защо са се върнали в България и каква е била целта на тази хижа (Петрохан)
и къщите които са купили???
И всичкото оборудване което е за милиони левове, от къде са парите, нещата "загрубяха
оче в първите 5 дни, къде е плячката и кава е тя ...на стойност от 6 човешки живота
е въпроса???
Защо не върнат онзи , избягалия в Мексихо ???
10:48 02.08.2026
41 Без име
До коментар #39 от "Чума":Пълни глупости. Тези хора са работили за някоя служба. И не е била подчинената на цру и ми6 данс. Въпросът е за коя служба са работили. Умни са стратезите й, след като са накарали ппдб да я финансира. 😁
10:55 02.08.2026
42 Григор
11:09 02.08.2026
43 Зеления
До коментар #28 от "Нито са":"безделници, нито са педофили. Едни съвсем смели мъже, които обучават младежи на екстремни спортове и така спомагат да ги отклонят от наркотиците. Поклон пред паметта им!"
забрави да добавиш, че обучението включва и да бие чело в асфалта в прослава на Ламата.
11:17 02.08.2026
44 То много скришна тази истина,
Нещата са ясно от самолет, че няма нищо нормално там.
Кво толкова ровят да доказват?
Искат да докажат, че всичко е нормално и че застреляните още са живи?
11:20 02.08.2026
45 Механик
До коментар #17 от "Без име":Най-любопитното е, че веднага скочиха "експертите" и троловете на ПП-тата да ни обясняват как имало много случаи на хора простреляни в главата, които не само не са умрели, ами са се гръмнали още 5-6 пъти (пак в главата). И не стига това, ами са защитили дисертация по математика, физика и квантова механика.
11:21 02.08.2026
46 всички
11:24 02.08.2026