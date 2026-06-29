Белгийски медии: България предлага добро съотношение между цена и качество в туризма

България предлага добро съотношение между цена и качество в туризма, пишат белгийски медии по повод началото на летните почивки. Нашата страна е определена като много достъпна за белгийския турист, предаде БТА.
Отбелязва се, че една от най-големите международни туристически агенции и нейното белгийско представителство предлагат почивки в нашата страна вече 30 години. Посочва се, че в България инвестициите в туризма са значителни и предлагането на почивки в хотел е много развито. В България липсва петзведният лукс на Дубай, но предложенията за нощувки 3 и 4 звезди отговарят на изискванията за съотношение между цена и качество, коментират представители на туристическия бранш.
Медиите в Белгия неотдавна изразиха очакване, че въвеждането на еврото в България ще окаже особено силен положителен ефект върху развитието на туризма по Черноморието. През април проучване показа, че повечето белгийци (76 на сто) тази година предвиждат да почиват в Европа - главно по белгийския бряг на Северно море (21 на сто), във Франция (22 на сто), Италия (15 на сто), Испания (13 на сто), Гърция (8 на сто) и Нидерландия (7 на сто). От гледна точка на размера на бюджета за лятна почивка Белгия е трета в Европа след Швейцария и Великобритания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #24, #31
11:52 29.06.2026
2 честен ционист
11:52 29.06.2026
3 Аре беги
11:53 29.06.2026
4 име
11:53 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хохо Бохо
11:55 29.06.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #21
11:55 29.06.2026
8 Трол
11:57 29.06.2026
9 Френчфрайз
11:58 29.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 име
Ами, да и аз се надявам първоначално да има един отлив на туристи заради това, че цените станаха двойни, а качеството както винаги е посредствено. Което в комбинация с увеличените данъци за имоти, да доведе до разбутване на презастроеното по бетономорието и в последствие да остане само качественото, само тези, които могат да придложат свястна услуга на нормална за качеството и цена.
11:58 29.06.2026
12 Софиянец
11:58 29.06.2026
13 Смех
12:01 29.06.2026
14 Факт
12:02 29.06.2026
15 БГ турист
12:03 29.06.2026
16 Молим
12:03 29.06.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:04 29.06.2026
18 УдоМача
12:07 29.06.2026
19 баба Меца
12:09 29.06.2026
20 един
12:10 29.06.2026
21 еми да
До коментар #7 от "Сатана Z":разбира се, той съдържа и нефтопродукти -затова 10 гр. струват толкова.
12:10 29.06.2026
22 Теслатъ
12:11 29.06.2026
23 Всяка година съм на българското
Чудя се на българите които отиват предимно в Гърция ,Терция, екзотични дестинации
Те просто не са родолюбци.
Предимно богати глупаци
12:12 29.06.2026
24 Затова е пълно с белгийци по морето
До коментар #1 от "Гост":Не можеш да се разминеш от тях !
12:23 29.06.2026
25 Емил Стефанов
12:26 29.06.2026
26 Смех
12:26 29.06.2026
27 ХА! ХА! ХА!!!
12:38 29.06.2026
28 скйфбг
12:45 29.06.2026
29 хихи
12:55 29.06.2026
30 Спокойно
12:57 29.06.2026
31 След визитата на Балдуин Фландърски
До коментар #1 от "Гост":в Царевец , се оказва , че БГ не е особено популярна дестинация за белгийците.
Интересно защо ...
12:57 29.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мнение
13:01 29.06.2026
34 Само
13:01 29.06.2026