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Белгийски медии: България предлага добро съотношение между цена и качество в туризма

Белгийски медии: България предлага добро съотношение между цена и качество в туризма

29 Юни, 2026 11:50 986 34

  • туризъм-
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  • лято

В България инвестициите в туризма са значителни и предлагането на почивки в хотел е много развито

Белгийски медии: България предлага добро съотношение между цена и качество в туризма - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България предлага добро съотношение между цена и качество в туризма, пишат белгийски медии по повод началото на летните почивки. Нашата страна е определена като много достъпна за белгийския турист, предаде БТА.

Отбелязва се, че една от най-големите международни туристически агенции и нейното белгийско представителство предлагат почивки в нашата страна вече 30 години. Посочва се, че в България инвестициите в туризма са значителни и предлагането на почивки в хотел е много развито. В България липсва петзведният лукс на Дубай, но предложенията за нощувки 3 и 4 звезди отговарят на изискванията за съотношение между цена и качество, коментират представители на туристическия бранш.

Медиите в Белгия неотдавна изразиха очакване, че въвеждането на еврото в България ще окаже особено силен положителен ефект върху развитието на туризма по Черноморието. През април проучване показа, че повечето белгийци (76 на сто) тази година предвиждат да почиват в Европа - главно по белгийския бряг на Северно море (21 на сто), във Франция (22 на сто), Италия (15 на сто), Испания (13 на сто), Гърция (8 на сто) и Нидерландия (7 на сто). От гледна точка на размера на бюджета за лятна почивка Белгия е трета в Европа след Швейцария и Великобритания.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    44 2 Отговор
    Добре че плащаме, та да пишат такива глупости.

    Коментиран от #24, #31

    11:52 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    41 2 Отговор
    България предлага горчивото чувсто в устата, когато се минеш по най-баламашкия начин и си знаеш, че сам си си бил виновен.

    11:52 29.06.2026

  • 3 Аре беги

    37 2 Отговор
    Добре, че таратор за 9Е и порция цаца 200 гр. за 12 Е не ги бърка😉

    11:53 29.06.2026

  • 4 име

    44 2 Отговор
    Жалък опит за привличане на българския турист по родното бетономорие с кафеви пасажи. Но нещо не виждам да е пълно с белгийски журналисти, така че няма кой да ви се върже.

    11:53 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хохо Бохо

    31 0 Отговор
    Браво. А дано само белгийци са ви клиентите. Чакайте белгийците, аз им отстъпвам моето място на говбоморието

    11:55 29.06.2026

  • 7 Сатана Z

    21 0 Отговор
    Андреев,започна се с продуктовото позициониране.На морето пържен сафрид от 10 грама струва колкото литър бензин А95 1.49€.

    Коментиран от #21

    11:55 29.06.2026

  • 8 Трол

    18 0 Отговор
    Алкохолът в кофички винаги е бил възможно най-доброто решение за западните туристи. Макар че можеше и направо в корито да го сипват.

    11:57 29.06.2026

  • 9 Френчфрайз

    22 0 Отговор
    Точно пък от Белгия никой няма да се излъже да дойте тук. Само през зимата, на ски и телешко за 100 евро порцията. На морето - абсурд.

    11:58 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    12 2 Отговор
    въвеждането на еврото в България ще окаже особено силен положителен ефект върху развитието на туризма по Черноморието.

    Ами, да и аз се надявам първоначално да има един отлив на туристи заради това, че цените станаха двойни, а качеството както винаги е посредствено. Което в комбинация с увеличените данъци за имоти, да доведе до разбутване на презастроеното по бетономорието и в последствие да остане само качественото, само тези, които могат да придложат свястна услуга на нормална за качеството и цена.

    11:58 29.06.2026

  • 12 Софиянец

    17 3 Отговор
    Има....ама по-добре си отдете в Гърция 😂

    11:58 29.06.2026

  • 13 Смех

    28 1 Отговор
    Абе вие нормални ли сте, кой белгиец ще дойде тук, вместо в Испания или в Португалия?! Мисиркииии...

    12:01 29.06.2026

  • 14 Факт

    17 0 Отговор
    И бонус мазут

    12:02 29.06.2026

  • 15 БГ турист

    13 0 Отговор
    Само будали ходят по нашета черноморие.Хората с мозък ходят вужбина където качуството е в пъти по- добро а и доста често е по- евтино но в България няма много хора в тоя бизнес които да се интересуват от нещо по- различно от това което е било през последните 20 години

    12:03 29.06.2026

  • 16 Молим

    14 0 Отговор
    Айде нема нужда

    12:03 29.06.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 0 Отговор
    Бг черноморието падна в канала.Идеално е за нашите домашни любимци - украинците

    12:04 29.06.2026

  • 18 УдоМача

    10 0 Отговор
    Айдеее.. Ред е на белгийците да станат излъганите камилчета :D

    12:07 29.06.2026

  • 19 баба Меца

    8 0 Отговор
    БетоноМорие.

    12:09 29.06.2026

  • 20 един

    18 0 Отговор
    ха ха ха - вчера се върнах от Созопол - цаца - 12, салата- 13-15, тараторец 9-10, ЕВАЛА ! Кожодери ! От глад да се влачите ! На Смокиня няма една тоалетна - обикаляш като куче ! Само бой !

    12:10 29.06.2026

  • 21 еми да

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    разбира се, той съдържа и нефтопродукти -затова 10 гр. струват толкова.

    12:10 29.06.2026

  • 22 Теслатъ

    12 0 Отговор
    На подобно твърдение му казват Платена Реклама!!! -)))))

    12:11 29.06.2026

  • 23 Всяка година съм на българското

    1 17 Отговор
    черноморие
    Чудя се на българите които отиват предимно в Гърция ,Терция, екзотични дестинации
    Те просто не са родолюбци.
    Предимно богати глупаци

    12:12 29.06.2026

  • 24 Затова е пълно с белгийци по морето

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не можеш да се разминеш от тях !

    12:23 29.06.2026

  • 25 Емил Стефанов

    6 0 Отговор
    А беше почтен сайт...

    12:26 29.06.2026

  • 26 Смех

    7 0 Отговор
    Цените са като за последно, което и ще стане с повечето кожодери, а дано!

    12:26 29.06.2026

  • 27 ХА! ХА! ХА!!!

    5 0 Отговор
    В България съотношението цена-качество е под всяка критика, особено в ресторантите, които са по скъпи - например от германските, а качеството на ястието, което се сервира в тях/българските/ е в пъти по лошо от тези в Германия или Австрия!!! Информацията е от вчера, когато се върнах от там!!!

    12:38 29.06.2026

  • 28 скйфбг

    4 0 Отговор
    дефицита също е 3% нали така

    12:45 29.06.2026

  • 29 хихи

    2 0 Отговор
    Tая кука требе да е замислена за родните шарани. хи хи хи

    12:55 29.06.2026

  • 30 Спокойно

    2 0 Отговор
    Това е платена реклама, лошото че няма да помогне.

    12:57 29.06.2026

  • 31 След визитата на Балдуин Фландърски

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    в Царевец , се оказва , че БГ не е особено популярна дестинация за белгийците.
    Интересно защо ...

    12:57 29.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мнение

    1 0 Отговор
    Видях само заглавието, но съм сигурна, че не са написали за мазута. Може би има някакви полезни вещества, които като се омажеш да действат положително на прганизЪма, като калните бани напр.

    13:01 29.06.2026

  • 34 Само

    2 0 Отговор
    празна пропаганда и лъжлива информация! Всичко е прекалено скъпо и неуредени...

    13:01 29.06.2026

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