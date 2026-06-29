Белгийски медии: България предлага добро съотношение между цена и качество в туризма

България предлага добро съотношение между цена и качество в туризма, пишат белгийски медии по повод началото на летните почивки. Нашата страна е определена като много достъпна за белгийския турист, предаде БТА.

Отбелязва се, че една от най-големите международни туристически агенции и нейното белгийско представителство предлагат почивки в нашата страна вече 30 години. Посочва се, че в България инвестициите в туризма са значителни и предлагането на почивки в хотел е много развито. В България липсва петзведният лукс на Дубай, но предложенията за нощувки 3 и 4 звезди отговарят на изискванията за съотношение между цена и качество, коментират представители на туристическия бранш.

Медиите в Белгия неотдавна изразиха очакване, че въвеждането на еврото в България ще окаже особено силен положителен ефект върху развитието на туризма по Черноморието. През април проучване показа, че повечето белгийци (76 на сто) тази година предвиждат да почиват в Европа - главно по белгийския бряг на Северно море (21 на сто), във Франция (22 на сто), Италия (15 на сто), Испания (13 на сто), Гърция (8 на сто) и Нидерландия (7 на сто). От гледна точка на размера на бюджета за лятна почивка Белгия е трета в Европа след Швейцария и Великобритания.