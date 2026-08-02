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30 обекта по Черноморието бяха затворени: БАБХ: Гражданите да внимават със сладоледа и царевицата

30 обекта по Черноморието бяха затворени: БАБХ: Гражданите да внимават със сладоледа и царевицата

2 Август, 2026 09:28 2 246 47

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  • черноморие-
  • царевица-
  • плаж

Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани, заяви д-р Кремена Стоева

30 обекта по Черноморието бяха затворени: БАБХ: Гражданите да внимават със сладоледа и царевицата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането - липсва информация и за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директорът на дирекция „Контрол на храните” в БАБХ д-р Кремена Стоева в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Един от затворените обекти, който още не пуснат в действие, е кухненският блок на хотела в Равда, при който от БАБХ установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност на храните, допълни експертът.

В Бургаска, Варненска и Добричка области има затворени от БАБХ обекти.

"Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти – които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти", посочи Стоева.

„Търговците на морето, които продават сладоледи, гевреци, царевица и други на морето, също са проверявани, някои са регистрирани. Но все пак гражданите трябва да внимават с тези храни – те трябва да са покрити, поставени в кутии. Хората трябва да внимават и с личната си хигиена, когато се хранят на плажа”, допълни още тя.

Във връзка с установените в склад край Подгумер 19 тона пилешко месо и 16 тона масло негодни за консумация Стоева обясни месото по етикет е било предназначено за храна за животни. Цялото количество още е в обекта и не е разпространено по-нататък. За маслото каза, че то е годно за човешка консумация. Цялото постъпило в склада количество е било 21 тона, следователно около 4 тона са стигнали до пазара. Установено е кои търговци са го закупили, взети са проби от него и се очакват резултатите. На този етап няма данни въпросното масло да крие риск, в срок на годност е, има информация за проследяване на производителя и търговците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 господин Радев

    34 4 Отговор
    как не може да се отиде на плаж с вода и чадър ? мутрите на бою кога ще бъдат наритани ?

    Коментиран от #25, #45

    09:30 02.08.2026

  • 2 още ли има

    21 2 Отговор
    бавноразвиващи да ходят по места стопанисвани от българи???

    09:31 02.08.2026

  • 3 Пич

    29 2 Отговор
    Нашето море е по хубаво от гръцкото и турското, обаче......... разни алчни и тъпи не спряха да го съсипват!!!
    В Гърция и Турция са само алчни !!!

    Схващате ли разликата...?!

    09:33 02.08.2026

  • 4 Бягайте в Гърция

    20 3 Отговор
    Не си губете годините тук
    Няма да се оправим още 50 години

    Коментиран от #11

    09:34 02.08.2026

  • 5 в кратце

    13 3 Отговор
    По Черноморието трябва да се ядат ябълки и домати,а не царевица. Царевицата да си я ядат животните.

    09:35 02.08.2026

  • 6 Нщо не става

    17 4 Отговор
    Лайноморие си е спор няма

    Коментиран от #10

    09:36 02.08.2026

  • 7 Водата е много мръсна

    17 2 Отговор
    Но за сметка на това
    Храната е развалена
    Но поне едно нещо е добро
    Амфета!

    09:37 02.08.2026

  • 8 Щом е само гражданите

    8 2 Отговор
    спокоен съм. Ние селяндурите и ония чеждоземците може да плющим на корем 😀

    09:38 02.08.2026

  • 9 хора не се шегувам

    22 0 Отговор
    особенно опасен е сладолет фамилия изцяло от палмово масло мислете когато купувате!!!

    09:38 02.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И да не са по чисти там

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бягайте в Гърция":

    Същата мизерия. А царевицата не се продава, като на снимката в хладилни чанти, които обячи никога не се мият.

    09:41 02.08.2026

  • 12 Специалист

    20 2 Отговор
    Какви проверки.Това са само за парлама.Нашите хотелиери и ресторантьори са си платили където трябва.Недосегаеми са.Бойкот на черноморието

    09:41 02.08.2026

  • 13 реклама

    17 3 Отговор
    ако искате да ви отровят оплюят да се подиграят с вас да ви пребият или да ви ограбят или направо да ви затрият по улици и третоари заповядайте на българското черноморие

    09:42 02.08.2026

  • 14 бай яшар от маалата

    10 0 Отговор
    изтървахме коня в морето

    ама важното че купуват наивните да ги фаща рядкото щастие
    та ден година храни

    09:48 02.08.2026

  • 15 Боруна Лом

    12 7 Отговор
    А В КРАНЕВО КОГА ЩЕ Е ПРОВЕРКА НА УКРИЛАГЕРИТЕ?

    09:49 02.08.2026

  • 16 Миризлив пор

    12 1 Отговор
    Ако се започнат редовни проверки и прословутия "летен грип" ще остане в историята.

    09:59 02.08.2026

  • 17 Черноморието е външна граница на ЕС

    7 2 Отговор
    И 100 метрова зона от брега трябва да се затвори и само НАТЮ-вци право да имат да стъпват там. И задължително да се минира!

    10:01 02.08.2026

  • 18 И тия дюнери

    14 0 Отговор
    Дюнерите по плажа са също опасни. Местото е цял ден на жега и чесновия сос се разваля. За 18 евро дюнер, си е руска ролетка.

    Коментиран от #20, #23

    10:02 02.08.2026

  • 19 Само с маски за лице

    3 0 Отговор
    Трябва да се позволява на плаж да се ходи. С маска и шнорхел !

    10:04 02.08.2026

  • 20 това не е месо

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "И тия дюнери":

    а някакви фуражни смески а сосовете са с радиактивни отпадъци

    10:05 02.08.2026

  • 21 Цигания до шия

    13 0 Отговор
    сладоледи, гевреци, царевица, само танцуващи мечки с гйдари няма

    Коментиран от #28, #31

    10:06 02.08.2026

  • 22 „Контрол на храните” БАБХ

    8 0 Отговор
    Нищо друго не правят освен мокри поръчки на маститите хотелиери да изпълняват и да разчистват конкуренцията. Преди го правеше МВР-то а сега БАБХ ! Основно удрят търговците в така наречените преместваеми обекти.

    10:12 02.08.2026

  • 23 А стига бе

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "И тия дюнери":

    18 евро ли стана дюнера ?

    Коментиран от #24, #26

    10:14 02.08.2026

  • 24 Толкова

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "А стига бе":

    10-12 дюнера-една пенсия. При Радев е така вече

    Коментиран от #30

    10:15 02.08.2026

  • 25 Радев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "господин Радев":

    Още от същото !

    10:15 02.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гларус продава царевица

    4 1 Отговор
    и си избира партньорки. Скъпи жени, подбирайте си царевичните кочани, от някои може да лепнете нещо.

    10:20 02.08.2026

  • 28 Едно време

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Цигания до шия":

    и камили и магарета имаше!

    10:22 02.08.2026

  • 29 Бойко Борисов

    6 0 Отговор
    Като бях малък, през лятото първо изкопавах картофите, а после хранех прасетата. След това изяждах една-две горещи варени царевици и веднага след тях един студен сладолед. Така реших да стана пожарникар... Налагаше се да действам светкавично...

    10:22 02.08.2026

  • 30 Толкова

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Толкова":

    Дюнери ли ядеш, пенсийо? А филийка хляб с половин кофичка кисело мляко не щеш?

    10:24 02.08.2026

  • 31 Фотоепилация

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Цигания до шия":

    Как да няма? А вечерта по чалготеките?

    10:24 02.08.2026

  • 32 Маринованото месо с

    3 2 Отговор
    "чесновия сос" НЕ се разваля ! 72 часа на слънце да го оставиш на плажа в кофа пак нищо няма да му стане. Друг е въпроса обаче колко са вредни тези холандски и италиански маринати дето са в пакетите по 5 кг. ... ! Ей с тях трябва БАБХ да се занимава щото е действително много сериозна темата с маринати и консерватори. Дори китайците спряха всякакъв внос от Европа на продукти обработени с подобни отрови. И Градус също беше между тях !

    Коментиран от #33, #38

    10:27 02.08.2026

  • 33 всичко в бегето

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Маринованото месо с":

    е менте какви сосове какви меса?

    10:29 02.08.2026

  • 34 Цели 10-12 дюнера с една пенсия

    3 1 Отговор
    Може да си купи българският пенсионер. Определено е в клуба на богатиите. Може и 3 нощувки даже да си плати с една пенсия. Прекрасно му е в този ЕС на шенгенският еврозонски пенсионер. И как да не стане после дилър на кока, вейпове и райски газ на стари години?

    10:34 02.08.2026

  • 35 Самоуби се туризма

    2 0 Отговор
    с тези цени. Това е истината. Пада оборота но те продължават да надуват цените. Местните пък селяндури никога не са били у ред с кратуните определено. Нито сега, нито при социализма. Сега обаче с тези концесии и тъпотии съвсем всичко се прецака. И да споделя на младите че ако се загледат в старите снимки от Бургас и Варна там пише "къпалня" ! Хората на плажа са ходили със сапун, изтривалка и налъми! И пак е било безплатно да отбележа а не на концесия

    10:46 02.08.2026

  • 36 Даниел

    2 0 Отговор
    Не е нормално чрез концесия да се отдава земя изключителна държавна собственост и то плажна ивица и в този ред на мисли никой няма право да ти ограничава достъпа,конституцията не е лятна книжка за четене по желание!

    10:47 02.08.2026

  • 37 Дюнери ли ядеш, пенсийо?

    1 0 Отговор
    Дюнери ли ядеш, пенсийо? А филийка хляб с половин кофичка кисело мляко не щеш? Щом ядеш дюнери, не си за оплакване.

    Коментиран от #46

    10:50 02.08.2026

  • 38 Един замразен гирос от Кауфланд

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Маринованото месо с":

    Го метнах на балкона на слънце за проба. 2 месеца по късно е станал на гъон но и следа от каквото и да е микробиологично разлагане няма. Тея от БАБХ кво откриват и идея си нямам трябва да им го занеса да видят дали въобще протеин в него има

    Коментиран от #41

    10:52 02.08.2026

  • 39 Бабх

    2 0 Отговор
    Направо изобщо да не ходят

    10:54 02.08.2026

  • 40 Българин

    2 0 Отговор
    Видя ли, че собственикът е българин - бягам с 200 надалеч

    Коментиран от #42

    10:55 02.08.2026

  • 41 ако някоя световна

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Един замразен гирос от Кауфланд":

    институция направи РЕАЛНИ проверки на храните в България ще трябва да се строят ударно затвори...

    10:59 02.08.2026

  • 42 собственикът е белгиец нали ?

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Млекца с калций 6 бр. за 4 евро ....вода, винервайс, подсладител и акациева гума за консистенция. Става и за паста за зъби даже. ЕС стандарт ! На слънце за месец остава само тебешира и става да си рисуваш по асвалта. Ей тва е як ЕС продукт баце

    11:00 02.08.2026

  • 43 И утрепахте картела

    2 0 Отговор
    Добре, че са сладоледа и царевицата. А за 9 евро таратор и 12 евро вкисната 200 грама салата

    Коментиран от #44

    11:02 02.08.2026

  • 44 ричи алибегай

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "И утрепахте картела":

    щи я напрая 50 евро вкисната салата ако искам бе!!!!!

    11:03 02.08.2026

  • 45 ГосподинСралев,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "господин Радев":

    Вземи си и котлон и маса..

    11:05 02.08.2026

  • 46 Как ще ям дюнери бре

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дюнери ли ядеш, пенсийо?":

    Аз да не съм милионер. Внучката ми носи от време на време ама си го ям по малко цяла седмица като му знам цената

    11:07 02.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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