30 обекта по Черноморието бяха затворени: БАБХ: Гражданите да внимават със сладоледа и царевицата

По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането - липсва информация и за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директорът на дирекция „Контрол на храните” в БАБХ д-р Кремена Стоева в ефира на „Събуди се” по NOVA.
Един от затворените обекти, който още не пуснат в действие, е кухненският блок на хотела в Равда, при който от БАБХ установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност на храните, допълни експертът.
В Бургаска, Варненска и Добричка области има затворени от БАБХ обекти.
"Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти – които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти", посочи Стоева.
„Търговците на морето, които продават сладоледи, гевреци, царевица и други на морето, също са проверявани, някои са регистрирани. Но все пак гражданите трябва да внимават с тези храни – те трябва да са покрити, поставени в кутии. Хората трябва да внимават и с личната си хигиена, когато се хранят на плажа”, допълни още тя.
Във връзка с установените в склад край Подгумер 19 тона пилешко месо и 16 тона масло негодни за консумация Стоева обясни месото по етикет е било предназначено за храна за животни. Цялото количество още е в обекта и не е разпространено по-нататък. За маслото каза, че то е годно за човешка консумация. Цялото постъпило в склада количество е било 21 тона, следователно около 4 тона са стигнали до пазара. Установено е кои търговци са го закупили, взети са проби от него и се очакват резултатите. На този етап няма данни въпросното масло да крие риск, в срок на годност е, има информация за проследяване на производителя и търговците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 господин Радев
Коментиран от #25, #45
09:30 02.08.2026
2 още ли има
09:31 02.08.2026
3 Пич
В Гърция и Турция са само алчни !!!
Схващате ли разликата...?!
09:33 02.08.2026
4 Бягайте в Гърция
Няма да се оправим още 50 години
Коментиран от #11
09:34 02.08.2026
5 в кратце
09:35 02.08.2026
6 Нщо не става
Коментиран от #10
09:36 02.08.2026
7 Водата е много мръсна
Храната е развалена
Но поне едно нещо е добро
Амфета!
09:37 02.08.2026
8 Щом е само гражданите
09:38 02.08.2026
9 хора не се шегувам
09:38 02.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И да не са по чисти там
До коментар #4 от "Бягайте в Гърция":Същата мизерия. А царевицата не се продава, като на снимката в хладилни чанти, които обячи никога не се мият.
09:41 02.08.2026
12 Специалист
09:41 02.08.2026
13 реклама
09:42 02.08.2026
14 бай яшар от маалата
ама важното че купуват наивните да ги фаща рядкото щастие
та ден година храни
09:48 02.08.2026
15 Боруна Лом
09:49 02.08.2026
16 Миризлив пор
09:59 02.08.2026
17 Черноморието е външна граница на ЕС
10:01 02.08.2026
18 И тия дюнери
Коментиран от #20, #23
10:02 02.08.2026
19 Само с маски за лице
10:04 02.08.2026
20 това не е месо
До коментар #18 от "И тия дюнери":а някакви фуражни смески а сосовете са с радиактивни отпадъци
10:05 02.08.2026
21 Цигания до шия
Коментиран от #28, #31
10:06 02.08.2026
22 „Контрол на храните” БАБХ
10:12 02.08.2026
23 А стига бе
До коментар #18 от "И тия дюнери":18 евро ли стана дюнера ?
Коментиран от #24, #26
10:14 02.08.2026
24 Толкова
До коментар #23 от "А стига бе":10-12 дюнера-една пенсия. При Радев е така вече
Коментиран от #30
10:15 02.08.2026
25 Радев
До коментар #1 от "господин Радев":Още от същото !
10:15 02.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гларус продава царевица
10:20 02.08.2026
28 Едно време
До коментар #21 от "Цигания до шия":и камили и магарета имаше!
10:22 02.08.2026
29 Бойко Борисов
10:22 02.08.2026
30 Толкова
До коментар #24 от "Толкова":Дюнери ли ядеш, пенсийо? А филийка хляб с половин кофичка кисело мляко не щеш?
10:24 02.08.2026
31 Фотоепилация
До коментар #21 от "Цигания до шия":Как да няма? А вечерта по чалготеките?
10:24 02.08.2026
32 Маринованото месо с
Коментиран от #33, #38
10:27 02.08.2026
33 всичко в бегето
До коментар #32 от "Маринованото месо с":е менте какви сосове какви меса?
10:29 02.08.2026
34 Цели 10-12 дюнера с една пенсия
10:34 02.08.2026
35 Самоуби се туризма
10:46 02.08.2026
36 Даниел
10:47 02.08.2026
37 Дюнери ли ядеш, пенсийо?
Коментиран от #46
10:50 02.08.2026
38 Един замразен гирос от Кауфланд
До коментар #32 от "Маринованото месо с":Го метнах на балкона на слънце за проба. 2 месеца по късно е станал на гъон но и следа от каквото и да е микробиологично разлагане няма. Тея от БАБХ кво откриват и идея си нямам трябва да им го занеса да видят дали въобще протеин в него има
Коментиран от #41
10:52 02.08.2026
39 Бабх
10:54 02.08.2026
40 Българин
Коментиран от #42
10:55 02.08.2026
41 ако някоя световна
До коментар #38 от "Един замразен гирос от Кауфланд":институция направи РЕАЛНИ проверки на храните в България ще трябва да се строят ударно затвори...
10:59 02.08.2026
42 собственикът е белгиец нали ?
До коментар #40 от "Българин":Млекца с калций 6 бр. за 4 евро ....вода, винервайс, подсладител и акациева гума за консистенция. Става и за паста за зъби даже. ЕС стандарт ! На слънце за месец остава само тебешира и става да си рисуваш по асвалта. Ей тва е як ЕС продукт баце
11:00 02.08.2026
43 И утрепахте картела
Коментиран от #44
11:02 02.08.2026
44 ричи алибегай
До коментар #43 от "И утрепахте картела":щи я напрая 50 евро вкисната салата ако искам бе!!!!!
11:03 02.08.2026
45 ГосподинСралев,
До коментар #1 от "господин Радев":Вземи си и котлон и маса..
11:05 02.08.2026
46 Как ще ям дюнери бре
До коментар #37 от "Дюнери ли ядеш, пенсийо?":Аз да не съм милионер. Внучката ми носи от време на време ама си го ям по малко цяла седмица като му знам цената
11:07 02.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.