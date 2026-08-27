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Освободиха Ивиан Бенишев от поста заместник-министър на здравеопазването

Освободиха Ивиан Бенишев от поста заместник-министър на здравеопазването

27 Август, 2026 20:31 364 2

  • ивиан бенишев-
  • заместник-министър на здравеопазването

Преди ден министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че линейките на "Спешна помощ" са останали без застраховки „Гражданска отговорност“ и "Автокаско"

Освободиха Ивиан Бенишев от поста заместник-министър на здравеопазването - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването е освободен Ивиан Бенишев.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Припомняме, преди ден министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че линейките на "Спешна помощ" са останали без застраховки „Гражданска отговорност“ и "Автокаско".

"Д-р Ивиан Бенишев е ресорен зам.-министър за „Спешна медицинска помощ“ преди заемането на този пост е заемал и поста директор на Дирекция „Спешна медицинска помощ“, тоест носи пряка отговорност за осигуряването на функционирането на спешната помощ в страната. Сега законът позволява да се върне на предходно заеманата длъжност, но се надявам моралният копмпас да не му позволи. Сега ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките на автомобилите на Спешна помощ до края на годината. Паралелно ще стартира процедура за сключване на всички видове застраховки за 2027 г.", обясни здравният министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    1 3 Отговор
    Както и очаквах, дъртите комунисти от ДС ще завземат цялата държава! Дотук само ви режат!!! След като отрязаха минималната заплата, догодина ще сте имали разумен бюджет!!!
    Да превеждам ли - разумен?!
    Пари нЕма!!!

    20:40 27.08.2026

  • 2 111111

    1 0 Отговор
    "Сега законът позволява да се върне на предходно заеманата длъжност, но се надявам моралният копмпас да не му позволи."
    Няма такова нещо! Морал??? Какво е това???

    20:50 27.08.2026

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