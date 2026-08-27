Дмитрий Песков: Подобни твърдения са като приказки за сплашване

Кремъл отхвърли информациите, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил Русия да не напада страна член на НАТО по време на необявеното си посещение в Москва и определи тези твърдения като „приказки за сплашване“, нямащи нищо общо с реалността, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Разбира се, тези твърдения нямат нищо общо с реалността“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти днес. Той каза, че Москва предпочита да постигне целите си по мирен път, но „специалната военна операция“ – официалният термин на Кремъл за войната срещу Украйна – ще продължи, за да защити интересите на Русия и да гарантира нейната сигурност.
Песков обвини Запада и в агресивно поведение. „Тази агресия идва от европейските държави“, каза той, като определи твърденията за обратното като „обикновени измислици на медиите“.
Преди руското нахлуване в съседна Украйна представителите на Москва също отхвърляха информациите в западните медии за подготовка за война като „приказки за сплашване“.
Оттогава Украйна получи значителна подкрепа от западните държави за отбраната си.
„Уолстрийт джърнъл“ и „Политико“, позовавайки се на неназовани източници, съобщиха вчера, че по време на посещението си в Москва във вторник Ратклиф е предупредил Русия да не напада съюзници от НАТО. За съдържанието на разговорите му се знае малко.
Според „Политико“ директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предприема ескалация, особено по отношение на източните партньори на НАТО в балтийските държави, а също така е призовал Кремъл да намали военната и финансовата си подкрепа за Иран.
Посещението на Ратклиф привлече особено внимание в балтийските държави защото се смята, че той е летял до Москва през латвийската столица Рига. Маршрутът на американския военен транспортен самолет, с който се предполага, че е пътувал, е можел да бъде проследен чрез сайтове за проследяване на полети, но никой в Рига не пожела да коментира полета.
Представители на правителствата на Естония, Латвия и Литва подчертаха, че нивото и оценката на военната заплаха не са се променили. „Рискът от пряко руско нахлуване в момента е нисък“, написа латвийският президент Едгарс Ринкевичс във Фейсбук. „Все още не са изключени обаче различни саботажи, кибератаки и хибридни операции.“
Подобни изявления направиха и представители на Естония и Литва.
По-рано днес ръководителят на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди, че се е срещнал с Ратклиф, но не даде подробности за съдържанието на разговора. По информация на руските информационни агенции той е заявил, че са обсъдили въпроси от компетенциите на разузнавателните служби.
Наришкин определи срещата като „работен формат“ и каза, че в нея няма нищо необичайно, като добави, че редовно провежда подобни разговори с ръководители на разузнавателни служби от други държави – лично или онлайн.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди посещението на Ратклиф по време на радиопредаването на консервативния водещ Глен Бек, но отрече то да е било свързано с евентуално руско нападение срещу НАТО или с конфликта в Иран. Според Тръмп посещението е било „полурутинно“. Той добави: „Бихме искали да видим края на войната в Украйна“.
Песков потвърди, че Ратклиф е дошъл в Москва за разговори „между разузнавателните служби“, но подчерта, че не се е срещал с Путин.
Вероятно това е било първото посещение на Ратклиф в Москва като директор на ЦРУ. Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия беше през 2021 г., когато тогавашният директор Уилям Бърнс замина за Москва и се срещна с Путин.
Бърнс беше изпратен от тогавашния американски президент Джо Байдън, за да помогне за предотвратяване на ескалация на конфликта в Украйна. Въпреки това през февруари 2022 г. Путин започна пълномащабната руска инвазия в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демек
20:42 27.08.2026
2 Пич
И Русия, и САЩ лъжат, та се пушек вдига!!!
Бих предположил, че разговорите са били срещу трети страни!!!
Коментиран от #4, #8
20:43 27.08.2026
3 Овчар
20:44 27.08.2026
4 бай Даньо
До коментар #2 от "Пич":Само се моля рашките да не предадaт Иран.
Коментиран от #7
20:47 27.08.2026
5 Бялджип
20:49 27.08.2026
6 Страх мале
20:50 27.08.2026
7 Пич
До коментар #4 от "бай Даньо":Нали знаеш......
Империите имат само вечни интереси......
20:50 27.08.2026
8 Те за това
До коментар #2 от "Пич":ди имат директна линия!Провери,кога Кейси летя в Москва и,каво се случи!
Коментиран от #13
20:50 27.08.2026
9 В Аляска
20:52 27.08.2026
10 Амадор Ривас
20:52 27.08.2026
11 Без майтап
20:53 27.08.2026
12 Баба Ванга
20:53 27.08.2026
13 Пич
До коментар #8 от "Те за това":Да! Тези разговори се водят на четири очи, с много по добри заглушители отколкото на нашите мутри!!!
20:55 27.08.2026
14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
15 !!!?
20:56 27.08.2026