Кремъл отхвърли информациите, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил Русия да не напада страна член на НАТО по време на необявеното си посещение в Москва и определи тези твърдения като „приказки за сплашване“, нямащи нищо общо с реалността, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Разбира се, тези твърдения нямат нищо общо с реалността“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти днес. Той каза, че Москва предпочита да постигне целите си по мирен път, но „специалната военна операция“ – официалният термин на Кремъл за войната срещу Украйна – ще продължи, за да защити интересите на Русия и да гарантира нейната сигурност.

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Песков обвини Запада и в агресивно поведение. „Тази агресия идва от европейските държави“, каза той, като определи твърденията за обратното като „обикновени измислици на медиите“.

Преди руското нахлуване в съседна Украйна представителите на Москва също отхвърляха информациите в западните медии за подготовка за война като „приказки за сплашване“.

Оттогава Украйна получи значителна подкрепа от западните държави за отбраната си.

„Уолстрийт джърнъл“ и „Политико“, позовавайки се на неназовани източници, съобщиха вчера, че по време на посещението си в Москва във вторник Ратклиф е предупредил Русия да не напада съюзници от НАТО. За съдържанието на разговорите му се знае малко.

Според „Политико“ директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предприема ескалация, особено по отношение на източните партньори на НАТО в балтийските държави, а също така е призовал Кремъл да намали военната и финансовата си подкрепа за Иран.

Посещението на Ратклиф привлече особено внимание в балтийските държави защото се смята, че той е летял до Москва през латвийската столица Рига. Маршрутът на американския военен транспортен самолет, с който се предполага, че е пътувал, е можел да бъде проследен чрез сайтове за проследяване на полети, но никой в Рига не пожела да коментира полета.

Представители на правителствата на Естония, Латвия и Литва подчертаха, че нивото и оценката на военната заплаха не са се променили. „Рискът от пряко руско нахлуване в момента е нисък“, написа латвийският президент Едгарс Ринкевичс във Фейсбук. „Все още не са изключени обаче различни саботажи, кибератаки и хибридни операции.“

Подобни изявления направиха и представители на Естония и Литва.

По-рано днес ръководителят на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди, че се е срещнал с Ратклиф, но не даде подробности за съдържанието на разговора. По информация на руските информационни агенции той е заявил, че са обсъдили въпроси от компетенциите на разузнавателните служби.

Наришкин определи срещата като „работен формат“ и каза, че в нея няма нищо необичайно, като добави, че редовно провежда подобни разговори с ръководители на разузнавателни служби от други държави – лично или онлайн.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди посещението на Ратклиф по време на радиопредаването на консервативния водещ Глен Бек, но отрече то да е било свързано с евентуално руско нападение срещу НАТО или с конфликта в Иран. Според Тръмп посещението е било „полурутинно“. Той добави: „Бихме искали да видим края на войната в Украйна“.

Песков потвърди, че Ратклиф е дошъл в Москва за разговори „между разузнавателните служби“, но подчерта, че не се е срещал с Путин.

Вероятно това е било първото посещение на Ратклиф в Москва като директор на ЦРУ. Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия беше през 2021 г., когато тогавашният директор Уилям Бърнс замина за Москва и се срещна с Путин.

Бърнс беше изпратен от тогавашния американски президент Джо Байдън, за да помогне за предотвратяване на ескалация на конфликта в Украйна. Въпреки това през февруари 2022 г. Путин започна пълномащабната руска инвазия в Украйна.