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Дмитрий Песков: Подобни твърдения са като приказки за сплашване
  Тема: Украйна

Дмитрий Песков: Подобни твърдения са като приказки за сплашване

27 Август, 2026 20:41 592 15

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  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Песков потвърди, че Ратклиф е дошъл в Москва за разговори „между разузнавателните служби“, но подчерта, че не се е срещал с Путин

Дмитрий Песков: Подобни твърдения са като приказки за сплашване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл отхвърли информациите, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил Русия да не напада страна член на НАТО по време на необявеното си посещение в Москва и определи тези твърдения като „приказки за сплашване“, нямащи нищо общо с реалността, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Разбира се, тези твърдения нямат нищо общо с реалността“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти днес. Той каза, че Москва предпочита да постигне целите си по мирен път, но „специалната военна операция“ – официалният термин на Кремъл за войната срещу Украйна – ще продължи, за да защити интересите на Русия и да гарантира нейната сигурност.

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Песков обвини Запада и в агресивно поведение. „Тази агресия идва от европейските държави“, каза той, като определи твърденията за обратното като „обикновени измислици на медиите“.

Преди руското нахлуване в съседна Украйна представителите на Москва също отхвърляха информациите в западните медии за подготовка за война като „приказки за сплашване“.

Оттогава Украйна получи значителна подкрепа от западните държави за отбраната си.

„Уолстрийт джърнъл“ и „Политико“, позовавайки се на неназовани източници, съобщиха вчера, че по време на посещението си в Москва във вторник Ратклиф е предупредил Русия да не напада съюзници от НАТО. За съдържанието на разговорите му се знае малко.

Според „Политико“ директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предприема ескалация, особено по отношение на източните партньори на НАТО в балтийските държави, а също така е призовал Кремъл да намали военната и финансовата си подкрепа за Иран.

Посещението на Ратклиф привлече особено внимание в балтийските държави защото се смята, че той е летял до Москва през латвийската столица Рига. Маршрутът на американския военен транспортен самолет, с който се предполага, че е пътувал, е можел да бъде проследен чрез сайтове за проследяване на полети, но никой в Рига не пожела да коментира полета.

Представители на правителствата на Естония, Латвия и Литва подчертаха, че нивото и оценката на военната заплаха не са се променили. „Рискът от пряко руско нахлуване в момента е нисък“, написа латвийският президент Едгарс Ринкевичс във Фейсбук. „Все още не са изключени обаче различни саботажи, кибератаки и хибридни операции.“

Подобни изявления направиха и представители на Естония и Литва.

По-рано днес ръководителят на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди, че се е срещнал с Ратклиф, но не даде подробности за съдържанието на разговора. По информация на руските информационни агенции той е заявил, че са обсъдили въпроси от компетенциите на разузнавателните служби.

Наришкин определи срещата като „работен формат“ и каза, че в нея няма нищо необичайно, като добави, че редовно провежда подобни разговори с ръководители на разузнавателни служби от други държави – лично или онлайн.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди посещението на Ратклиф по време на радиопредаването на консервативния водещ Глен Бек, но отрече то да е било свързано с евентуално руско нападение срещу НАТО или с конфликта в Иран. Според Тръмп посещението е било „полурутинно“. Той добави: „Бихме искали да видим края на войната в Украйна“.

Песков потвърди, че Ратклиф е дошъл в Москва за разговори „между разузнавателните служби“, но подчерта, че не се е срещал с Путин.

Вероятно това е било първото посещение на Ратклиф в Москва като директор на ЦРУ. Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия беше през 2021 г., когато тогавашният директор Уилям Бърнс замина за Москва и се срещна с Путин.

Бърнс беше изпратен от тогавашния американски президент Джо Байдън, за да помогне за предотвратяване на ескалация на конфликта в Украйна. Въпреки това през февруари 2022 г. Путин започна пълномащабната руска инвазия в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демек

    3 2 Отговор
    Може да си нападаме!

    20:42 27.08.2026

  • 2 Пич

    6 3 Отговор
    Естествено!!!
    И Русия, и САЩ лъжат, та се пушек вдига!!!
    Бих предположил, че разговорите са били срещу трети страни!!!

    Коментиран от #4, #8

    20:43 27.08.2026

  • 3 Овчар

    4 4 Отговор
    Скоро ще има удар по военните сателити на запада и филма ще приключи.Ще започнат молитви за мир.

    20:44 27.08.2026

  • 4 бай Даньо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Само се моля рашките да не предадaт Иран.

    Коментиран от #7

    20:47 27.08.2026

  • 5 Бялджип

    1 3 Отговор
    Снимката показва повече от написаното какъв разговор и за какво се е водил!

    20:49 27.08.2026

  • 6 Страх мале

    5 2 Отговор
    Страх тресе бункерният.Спихна му се ботокса.Ама пък изби и осакати един милион от своите.Което не е толкова тъжно.

    20:50 27.08.2026

  • 7 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "бай Даньо":

    Нали знаеш......
    Империите имат само вечни интереси......

    20:50 27.08.2026

  • 8 Те за това

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ди имат директна линия!Провери,кога Кейси летя в Москва и,каво се случи!

    Коментиран от #13

    20:50 27.08.2026

  • 9 В Аляска

    2 1 Отговор
    са го натровили,получил е противоотрова!

    20:52 27.08.2026

  • 10 Амадор Ривас

    4 0 Отговор
    Щом Кремъл влиза в обяснителен режим, значи е точно това....

    20:52 27.08.2026

  • 11 Без майтап

    2 0 Отговор
    Путин се изгубил в някой тунел и срещата не се е състояла. Имало заглушително устройство което създало допълнителен проблем.

    20:53 27.08.2026

  • 12 Баба Ванга

    4 0 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея ☝️

    20:53 27.08.2026

  • 13 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Те за това":

    Да! Тези разговори се водят на четири очи, с много по добри заглушители отколкото на нашите мутри!!!

    20:55 27.08.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 !!!?

    0 0 Отговор
    ПЕСков си лае, а Путлер в бункера си трае...няма мъй непобедими !

    20:56 27.08.2026

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