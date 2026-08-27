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Смениха Петко Салчев като представител на държавата в надзора на НЗОК

Смениха Петко Салчев като представител на държавата в надзора на НЗОК

27 Август, 2026 19:31 688 13

  • петко салчев-
  • надзор-
  • нзок

Салчев напусна преди около две седмици, като обяви, че решението му е лично и не е обвързано с натиск от страна на политическото ръководство

Смениха Петко Салчев като представител на държавата в надзора на НЗОК - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение за промяна на представител на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Като представител на държавата предсрочно е освободен Петко Салчев поради напускането му на поста „заместник-министъра на здравеопазването“ и на негово място е определен Христо Валентинов Стоянов. Салчев напусна преди около две седмици, като обяви, че решението му е лично и не е обвързано с натиск от страна на политическото ръководство.

Христо Стоянов е лекар анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование той е и магистър по Бизнес администрация, специализация „Здравен мениджмънт“. Има професионален опит като лекар и ръководител в редица лечебни заведения.

Бил е изпълнителен директор на УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД и „МБАЛ Уни Хоспитал“ Панагюрище.

Упражнявал е медицинската си професия във водещи лечебни заведения като УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Токуда и др. Работил е в Националната служба за охрана. Към настоящия момент е съветник на министъра на здравеопазването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в държавата ни

    9 1 Отговор
    90% ОТ ВСИЧКИ ЛЕКАРИ СА СИ ЧИСТИ ОБИРДЖИИ !!

    Коментиран от #9, #11

    19:39 27.08.2026

  • 2 100+ дни окопаване у властта

    3 2 Отговор
    Шишо не можа да превземе цялата власт през Банкята, но я превзе през Банкята 2 или Славяновото.

    19:58 27.08.2026

  • 3 лекар

    1 0 Отговор
    Кадрите решават всичко . Не по думите , а по делата ще ги познаете . Имайте просветен поглед и информирано мнение . Наивно е да очаквате промени , не очаквайте нищо добро . За да разберете защо ? Проследете пътя на парите .

    Коментиран от #6

    20:13 27.08.2026

  • 4 По физиономията

    5 1 Отговор
    Му личи, че супер корумпе
    Бой по рогата

    20:19 27.08.2026

  • 5 Сашо

    0 0 Отговор
    Човекът бързо се усети и си плю на петите

    Коментиран от #7

    20:26 27.08.2026

  • 6 Сашко

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "лекар":

    Ку-ку , альоо , ти добре ли си ? Изпи ли си хапчетата ? Кога д-р Гълъбова те изписа от Курило ? Лекувай се , плашиш хората , объркваш ги , внушаваш недоверие във властта , сееш недоволство , подстрекаваш , вменяваш погрешно мислене вредно за функционирането на държавата , подкопаваш авторитета на проф. Салчев и на д-р Христо Стоянов !

    20:28 27.08.2026

  • 7 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сашо":

    ДАНО ГО СТИГНЕ ВЪЗМЕЗДИЕ

    Коментиран от #13

    20:30 27.08.2026

  • 8 НАЙО

    1 0 Отговор
    Ами дайте и здравно министерство на Делян па да видим ще има ли толкоз смени

    20:31 27.08.2026

  • 9 прибави

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "в държавата ни":

    още 9,9999 и ще знаеш истината !

    20:37 27.08.2026

  • 10 Мнение

    4 0 Отговор
    Не ми вдъхват доверие хора като новия, които са сменили много месторабота. Този е минал през всички болници. Защо?

    20:38 27.08.2026

  • 11 Салчев беше много

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "в държавата ни":

    Насъскан за власт

    20:45 27.08.2026

  • 12 Без майтап

    0 0 Отговор
    Реформата е в името. Остава само каса. Търсим човек на който да дадем кода на касата.

    20:46 27.08.2026

  • 13 Симо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Защо, какво е направил?

    20:50 27.08.2026

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