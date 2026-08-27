Смениха Петко Салчев като представител на държавата в надзора на НЗОК

Министерският съвет прие решение за промяна на представител на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
Като представител на държавата предсрочно е освободен Петко Салчев поради напускането му на поста „заместник-министъра на здравеопазването“ и на негово място е определен Христо Валентинов Стоянов. Салчев напусна преди около две седмици, като обяви, че решението му е лично и не е обвързано с натиск от страна на политическото ръководство.
Христо Стоянов е лекар анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование той е и магистър по Бизнес администрация, специализация „Здравен мениджмънт“. Има професионален опит като лекар и ръководител в редица лечебни заведения.
Бил е изпълнителен директор на УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД и „МБАЛ Уни Хоспитал“ Панагюрище.
Упражнявал е медицинската си професия във водещи лечебни заведения като УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Токуда и др. Работил е в Националната служба за охрана. Към настоящия момент е съветник на министъра на здравеопазването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в държавата ни
Коментиран от #9, #11
19:39 27.08.2026
2 100+ дни окопаване у властта
19:58 27.08.2026
3 лекар
Коментиран от #6
20:13 27.08.2026
4 По физиономията
Бой по рогата
20:19 27.08.2026
5 Сашо
Коментиран от #7
20:26 27.08.2026
6 Сашко
До коментар #3 от "лекар":Ку-ку , альоо , ти добре ли си ? Изпи ли си хапчетата ? Кога д-р Гълъбова те изписа от Курило ? Лекувай се , плашиш хората , объркваш ги , внушаваш недоверие във властта , сееш недоволство , подстрекаваш , вменяваш погрешно мислене вредно за функционирането на държавата , подкопаваш авторитета на проф. Салчев и на д-р Христо Стоянов !
20:28 27.08.2026
7 Боруна Лом
До коментар #5 от "Сашо":ДАНО ГО СТИГНЕ ВЪЗМЕЗДИЕ
Коментиран от #13
20:30 27.08.2026
8 НАЙО
20:31 27.08.2026
9 прибави
До коментар #1 от "в държавата ни":още 9,9999 и ще знаеш истината !
20:37 27.08.2026
10 Мнение
20:38 27.08.2026
11 Салчев беше много
До коментар #1 от "в държавата ни":Насъскан за власт
20:45 27.08.2026
12 Без майтап
20:46 27.08.2026
13 Симо
До коментар #7 от "Боруна Лом":Защо, какво е направил?
20:50 27.08.2026