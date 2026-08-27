Новини
България »
Намаляват броя на служителите и преструктурират дирекции в МРРБ

Намаляват броя на служителите и преструктурират дирекции в МРРБ

27 Август, 2026 20:00 699 7

  • съкращения-
  • служители-
  • мррб

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ведомството с цел оптимизиране на структурата му и прецизиране на функционалните характеристики на административните звена

Намаляват броя на служителите и преструктурират дирекции в МРРБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с които се цели оптимизиране на структурата на ведомството и прецизиране на функционалните характеристики на административните звена.

Общата численост на служителите се намалява с 39 щатни бройки и от 627 става 588. Намалява се и броят на дирекциите в общата администрация от 6 на 5.

Предвижда се обединяване на функционално свързани дейности, в рамките на един процес, в едно структурно звено. Така дейностите, осъществявани от досегашните дирекции „Правна“ и „Обществени поръчки“ ще се изпълняват вече от дирекция „Правни дейности“. Новата структура ще обезпечи напълно функциите по осъществяването на правни дейности, процесуално представителство и процеса по планиране и провеждане на обществените поръчки.

С промените ще бъде закрито Звеното за мрежова и информационна сигурност, като функциите му ще се осъществяват от служител на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“, определен със заповед на министъра и на негово пряко подчинение, който ще изпълнява функциите на служител за мрежова и информационна сигурност за мрежата на МРРБ.

С оглед изпълнение на функционалните задължения съгласно Закона за защита на класифицираната информация и предвид спецификата на материята - защита на националната класифицирана информация и защита на чуждестранната класифицирана информация, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се обособява „Служител по сигурността на информацията“, като функциите му се извеждат от дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“.

В специализираната администрация също се оптимизират функциите на дирекциите. А именно - функциите в областта на административно-териториалното устройство и местното самоуправление преминават от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“(ГРАО). Предложението за тази промяна е продиктувано от обстоятелството, че функциите на двете дирекции, свързани с местното самоуправление, са близки и следва да бъдат обединени в едно общо звено. Така функционално свързани дейности ще се осъществяват в рамките на един процес в една административна структура.

Наред с това дейностите по изпълнение на Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътната карта за изпълнение на Стратегията ще се управляват в една дирекция от структурата на МРРБ. С оглед на това, всички функции във връзка с изпълнението на Стратегията се прехвърлят като допълнителни функции на дирекция „Технически правила и норми“.

С предвидените промени в Устройствения правилник на министерството администрацията се структурира в 2 главни дирекции, 12 дирекции, инспекторат и служител по сигурността на информацията.

Промените са в изпълнение на краткосрочните мерки на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, включващи ограничаване броя на дирекциите в общата администрация, намаляване броя на междинните управленски нива като началник на отдели и сектори, и намаляване на разходите за персонал с 10 %. Целта е систематизиране на функциите на структурните звена, както и оптимизиране на щатната численост на персонала в тях с оглед по-ефективна организация за изпълнение на функциите им.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 2 Отговор
    09.09 сме по площадите на манифестация
    румен ще ни води ✊
    времето е наше

    Коментиран от #3

    20:01 27.08.2026

  • 2 Големия Бик

    11 0 Отговор
    Много Вожд, малко Индианец.

    20:05 27.08.2026

  • 3 хахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ще ве води мишката денков, нискочелия мирчев, ококорения василев , простия кирил и още 46 симпатизанти.

    Коментиран от #5

    20:09 27.08.2026

  • 4 Следете внимателно

    7 3 Отговор
    Рундите и копринките с едно намлалят, а на друго нямасто пет пъти увеличават!

    20:18 27.08.2026

  • 5 махахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "хахаха":

    мишката Крадеff кога за последно е излизал на улицата без гавазите си от HC0?

    20:19 27.08.2026

  • 6 Лумпен

    4 1 Отговор
    Закриване на 90 % от чиновниците хрантутници !
    Не останаха будали да работят..!
    Скоро ще сме индийски щат...!

    20:27 27.08.2026

  • 7 Аз....

    2 0 Отговор
    Инженерите навън а ТРИФАЗНИТЕ ,сад.и ,проку...и ,депута.и и сие????

    20:31 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове