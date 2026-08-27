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Необичайна активност на Starlink се наблюдава над Русия
  Тема: Украйна

Необичайна активност на Starlink се наблюдава над Русия

27 Август, 2026 07:01 3 902 80

  • украйна-
  • starlink-
  • старлинк-
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  • илон мъск-
  • сателит

Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на Starlink над руска територия за военни цели

Необичайна активност на Starlink се наблюдава над Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните дни над руска територия бяха забелязани необичайни вериги от ярки обекти, наподобяващи спътници на Starlink, според канала Exilenova+, предаде агенция УНИАН.

Интересното е, че тези обекти започнаха да се забелязват на фона на преговорите на Украйна с Илон Мъск относно използването на спътникови комуникации над Русия.

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Анализатори също така намекнаха, че връчването на Ордена на свободата на Мъск от украинския президент Володимир Зеленски не е случайно. Анализаторите заявиха, че през последните дни над руска територия са засечени повече прелитания на Starlink от обикновено. Публикувани кадри показват вериги от ярки обекти в нощното небе, които много наподобяват спътниците на Starlink.

В момента обаче няма официално потвърждение, че SpaceX е променила ограниченията за украински операции на Starlink над територията на Русия.

Зеленски удостои Илон Мъск с украинския Орден на свободата, предаде Укринформ, като цитира указ, публикуван на сайта на президента на Украйна, съобщи вчера БТА.

"За изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата и за укрепване на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати постановявам да бъде удостоен с Ордена на Свободата Илон Мъск, предприемач, инженер и ръководител на компаниите SpaceX и Tesla, Съединени американски щати", се казва в документа.

През февруари тази година изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск заяви, че мерките, предприети от неговата компания за предотвратяване на неоторизираното използване на сателитната система Starlink от страна на Русия, очевидно са дали резултат.

В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на Starlink над руска територия в подкрепа на отбранителните нужди на Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сигурно мерят

    19 73 Отговор
    Колко е зле положението с горивата в Русия. Под 30% от бензиностанциите в цялата държава имат нормални доставки, Телеграм е пламнал от недоволни

    Коментиран от #46, #50, #52

    07:06 27.08.2026

  • 4 Русия има

    65 13 Отговор
    Т.н. "спътници убийци"! Те могат да маневрират в космоса, да отидат на която искат орбита, да намерят там определен спътник и "да му извият врата"! Май имат някакъв договор със САЩ да не си унищожават спътниците? Ама Русия в момента губи доста от работата на спътниците на сащ. Защо тогава още ги има, не е известно? Тази война е някакъв "мръсен дотовор", продаден мач, още преди играта.

    Коментиран от #9, #21, #27, #61

    07:07 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами точно за

    53 14 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Това спътниците са много лесни цели. Повечето са на геостационарни орбити. Не са приели решение в Русия, не са премахнали всичката спътникова навигация и комуникация на западналите. Май за сега не искат, за да стане в началото на истинската война с Натото? Западналите тогава за минути ще огрушеят и ослепеят. А техните всички оръжия и боеприпаси са свързани със спътниците. Без тях западналите губят всяка война.

    Коментиран от #12

    07:14 27.08.2026

  • 9 Соломон

    16 56 Отговор

    До коментар #4 от "Русия има":

    Руските спътници убийци са като руското ПВО.Когато стреля винаги улучва ама собствените си сгради

    Коментиран от #76, #78

    07:16 27.08.2026

  • 10 Коста

    33 10 Отговор
    СтарЛинк няма да печели от руския народ. Ще бъдат унищожени спътници над Русия. Укрите не плащат за използването. Мъск като е толкова богат да ги спонсорира...

    07:16 27.08.2026

  • 11 ПУТИН Е В КАПАН

    11 54 Отговор
    Ходещ мъртвец е.Вече го осъзнава.

    07:17 27.08.2026

  • 12 Спътниците на Старлинк са 8000

    9 36 Отговор

    До коментар #8 от "Ами точно за":

    С какво точно ще ги премахнат? Един-два разбирам, но 8000?

    Коментиран от #18, #20, #22

    07:18 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един

    8 26 Отговор
    Жужака требе да копа по-дълбоко.

    07:20 27.08.2026

  • 15 Да, до... но

    38 8 Отговор

    До коментар #7 от "Лошо":

    В Германия един биш генерал от важните структури на Натото (ген. Куят) каза: "Путин единствен за сега задържа да не е почнала гореща световна война"! И е прав. Ако използват възможностите на Русия от Запада и от обора до сега нищо да не е останало. И Франция и Британия с техните 600 ядрени бойни глави, общо без спътникова навигация НИКОГА не могат да намерят целите си в Русия! Още повече техните ракети са тактически. А "британските" са на САЩ така и така. 5333

    Коментиран от #36

    07:21 27.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стар линк , нов линк

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    да не ги намерим отъркаляни на някой плаж и тях !

    07:23 27.08.2026

  • 18 Жожи

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "Спътниците на Старлинк са 8000":

    Трябва да се направи първа крачка, а после ще видим.

    07:24 27.08.2026

  • 19 Някой

    27 4 Отговор
    Не бях чувал спътниците на Мъск да могат да правят резки промени в орбититие си... По принцип в ниска околоземна орбита е трудно да се прави това, щото изисква много гориво.
    Редички от спътници се наблюдават навсякъде по света, и то предимно малко след залез или малко преди изгрев. Не че ги няма и през останалото време, но просто не са огрети от сънцето, за да се виждат.
    Тази "новина" си е чиста спекулация, особено като видиш и кой е източника ѝ.

    Коментиран от #42

    07:25 27.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А като се събуди

    6 15 Отговор

    До коментар #4 от "Русия има":

    Краката отвити, прозореца отворен, копейките малко

    07:26 27.08.2026

  • 22 Ами едно "желязо"

    18 5 Отговор

    До коментар #12 от "Спътниците на Старлинк са 8000":

    В космоса, кво прай 24 часа? Ще обикаля и ще маха всичките, които са важни за войната в Русия. Тези над Индия, Южна Америка...не са важни и няма да се пипат. Просто Русия не провежда правилна война. А може да ги матира по всяко време!!! Не знам ЗАЩО се оставят на ги бият и не започнат вече с всичко, което могат? Приличат на Рамбо! Чак когато главата му е подута от бой и от окото му тече кръв, тогава се вбесява и бие истински!

    07:27 27.08.2026

  • 23 Някой

    26 3 Отговор

    До коментар #6 от "Софето":

    Обикновено слабата страна ходи на крака при силната, зада проси за нещо. Тъй че, помисли каква глупост си написал.

    07:29 27.08.2026

  • 24 В края ня Септември

    8 24 Отговор
    Започва Украинската Балистика!
    Московия приключи

    Коментиран от #32, #40

    07:29 27.08.2026

  • 25 Няма по ПРОЗЗТИ

    7 15 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ПАРЧЕТА от КУПЕЙКИТЕ

    Коментиран от #34

    07:29 27.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мусорчик

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "Русия има":

    Спътниците на Старлинк са 11 000. До 2030 година трябва да бъдат изстреляни още 34 000. Успех.

    Коментиран от #33, #35, #53

    07:34 27.08.2026

  • 28 СКАБЕЕВА

    6 11 Отговор
    Е много възмутена
    Че Украйна използва
    Английски Дронове
    Да Удрят
    Родните и места .

    Хаха хахаха хахаха

    07:34 27.08.2026

  • 29 ХАХА ХАХАХА

    4 12 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Доста Силни Опиати
    Си пил рано САБАЛЯМ.

    07:35 27.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Они

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Софето":

    Не може да подпалиш ядрена държава. Не си чел книги.

    07:38 27.08.2026

  • 32 Ще има

    14 5 Отговор

    До коментар #24 от "В края ня Септември":

    за всички Орешници Сърмати и подобни.

    Коментиран от #37

    07:41 27.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зарко

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Няма по ПРОЗЗТИ":

    Стига с тия купейки доларчо. Измисли нещо по така!!!!

    07:46 27.08.2026

  • 35 Ами има и други

    13 3 Отговор

    До коментар #27 от "Мусорчик":

    Начини. Може и с други методи масово да се неутрализират. Спътници убийци имаше още по времето и на СССР. Кой знае до сега какво още са разработили? 2007-а г. в сащ изказаха, че Русия имала "РЕБ бомба ", която може да спре всичката електроника в целите САЩ, ако я взривят над географският център на страната им. Била бомба, която прекъсвала създадено електромагнитно поле, което нямало къде да се "върне" и създавало огромен енергитичен удар. При това се задейства и много енергия от ефира. Още Никола Тесла е описвал тези процеси.

    07:46 27.08.2026

  • 36 Руски генерал:

    4 15 Отговор

    До коментар #15 от "Да, до... но":

    "Ако НАТО ни нападне от нас няма да остане нищо"
    Затова ботокса си трае.
    На 200 метра по земята.
    П.п.За последните 10 дни ОЩЕ 2 руски генерала полетяха към рая.
    Рая на Кобзон.

    Коментиран от #41, #58

    07:50 27.08.2026

  • 37 Даже и за

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Ще има":

    Майка ти.

    07:50 27.08.2026

  • 38 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да си чул някой някъде да е свалил чужд Спътник?Приблизително около 30% от спътниците на НАТО и русия са с военно предназначение и ако КОЙТО И ДА Е унищожи или ЗАГЛУШИ сигнал на противников Спътник по Света,според Не Земните а БОЖИИТЕ закони е равносилно на обявяване на война.Ама имало Спътници-Убийци...Естествено че има,те се знаят чии са и къде летят и зад всеки Спътникоубиец стои в засада Противников.Всъщност при една Реална война между Изтока и Запада първата задача ще бъде удар по спътниците на врага,което на практика ще "ослепи" ракетите.

    07:52 27.08.2026

  • 39 ПУТИН СЕ УПЛАШИЛ ЩЕ БЯГА

    4 12 Отговор
    Мило се на Ким да го прибере.

    07:53 27.08.2026

  • 40 Хи хи хи волoдiмiр

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "В края ня Септември":

    в края на кой септември ???!!


    пак ли ще има пролетенлятенесенензимен контраюруш ???!

    07:58 27.08.2026

  • 41 Атина Паднала

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Руски генерал:":

    Тези генерали са били шпиони на кенеди и той си ги е привикал да не ги убият руснаците а американците .Кой президент е бил убит от собствения си народ ?Само американските 4 президенти са убити от хамериканци.

    08:09 27.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Това не изглежда истина

    10 2 Отговор
    За да стоят над Русия, трябва да са на стационарна орбита там. Също Русия би възразила. Да не говорим, че ако Русия усети заплаха, въобще няма да се замисли да ги свали след няколко предупреждения.

    08:13 27.08.2026

  • 44 пламен

    3 8 Отговор
    Тази система от спътници наблюдава всеки сантиметър от Русия и никой никъде не може да се скрие.

    08:14 27.08.2026

  • 45 Нейко

    3 2 Отговор
    А после се питаме какво си говориха двете ЦРУ-та в Москва на гарата. Една от точките е била тази. Ние сме длъжни да пуснем Старлинк над Русия. Какво ще ни струва това? Руснаците са им отговорили - ние посейдоните ги посяхме от изток и от запад, да не ривете после "защо на нас". Светът отива без възможност да се върне към ... Колкото лесно може да се върнат $40 000 МЛРД, толкова и сегашното положение лесно ще се върне към нормалното. Вонйата е в своята трета фаза мили съграждани.

    08:16 27.08.2026

  • 46 Путин многоходовия

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно мерят":

    Псулер вчера заплаши страните от НАТО, че ще започне директен обстрел по западните заводи за производство на оръжия в Украйна. На 5тата година от началото на войната.
    Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря

    Коментиран от #51

    08:18 27.08.2026

  • 47 Родина

    4 3 Отговор
    11000 спътника има около орбита . Мъск
    обеща да ги направи 40000 . Като прибавим
    и Палантир и още една фирма която изкупува
    и после унищожава книги за нуждите на ИИ .
    Това отива на зле .

    08:19 27.08.2026

  • 48 Мълчан гъ

    7 2 Отговор
    Надежда Нейнски е наградена от Украйна с орден "княгиня Олга" за многото прочетени книги!

    08:20 27.08.2026

  • 49 Абв

    8 2 Отговор
    Тука тролята газ пикаят! Как беше, слава Украйна или слава наркомане? 😀 Хи хи хи

    08:23 27.08.2026

  • 50 А пък ракетите им свършиха

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно мерят":

    още в 2022 г, някъде когато долара стана 200 рубли и Путин умрятри пъти

    08:24 27.08.2026

  • 51 Не е вярно, това е руска пропаганда,

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Путин многоходовия":

    защото всички които четем редовно форума знаем, че Путин умрятри пъти още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.

    08:26 27.08.2026

  • 52 Под 30%

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно мерят":

    Толкоз ли са нормалните хора в ЕС?

    08:27 27.08.2026

  • 53 2030

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мусорчик":

    Я камилата, я камиларя..

    08:28 27.08.2026

  • 54 Необичайна актувност

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Лошо":

    Старлинковете са започвали светят в нощното неже в цветове бяло, синьо, червено, в посока от зенита към земята..

    08:31 27.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Това е някой от

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Руски генерал:":

    Артелното, тилова рота. Снабдява казармите с картофи. Я питай ген. Каракаев, шефа на РВСН кога и кой "щял да постави Русия на колене"? Още миналата година имаше 2 полка с Авангарди на постоянно бойно дежурство! Отделно и флотът получи Посейдоните и носителите Белгород. Па нека още си мислят, че Русия е слаба. Даже сащ нямат такива оръжия, като Авангард и Посейдон. А западна Европа е далеч назад, цели 80 години.

    08:40 27.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор
    Пенсионерите в България са толкова малки, защото България дарява пари за украинските пенсионери.

    08:47 27.08.2026

  • 61 Атина Паднала

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Русия има":

    Kолко трябва да се проz за да напишеш тази глупост, ватите нямат бензин и обувки на краката си, ако имаха нещо нямаше да отидат в Украина да грабят!

    Коментиран от #67, #73

    08:49 27.08.2026

  • 62 14-та заплата

    0 1 Отговор
    България дарява за Украйна една заплата от българските граждани.

    08:49 27.08.2026

  • 63 Нищо не е станало

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Паднала":

    Да, Русия получи синина на едното око от боя, но мачът още продължава. Ще видим, кой ще победи?

    Коментиран от #70

    08:49 27.08.2026

  • 64 За една ограда

    1 1 Отговор
    Въртели от общината за български граждани, а украинците строят в България цели квартали.

    08:51 27.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Копейки,":

    Копейките не работят.Въртят покрай бунищата и контейнерите за огризки.

    08:51 27.08.2026

  • 67 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Паднала":

    Щом крадеш никове и лъжеш.

    08:52 27.08.2026

  • 68 факуса

    1 0 Отговор
    а на ордена е изобразен бус качващ свободни хора към фронта

    08:53 27.08.2026

  • 69 Под окупация

    2 0 Отговор
    Украйна е окупирала полски, румънски, унгарски, руски и български територии😡❗

    08:53 27.08.2026

  • 70 Тя победата на Русия е ясна

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Нищо не е станало":

    от преди да вкарат Украйна във война! Всичко останала е пропаганда за глупаци, които обират!

    08:54 27.08.2026

  • 71 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лошо":

    видимо,чети великия фьодоров

    08:54 27.08.2026

  • 72 Украйна е

    1 1 Отговор
    Раково болшевишко образувание на чужди земи!

    08:55 27.08.2026

  • 73 Те нямаха ракети

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Паднала":

    Още 2022 г. Улсула каза, че били вземали чипове от перални за дроновете? Пълни глупости. Русия има огромна граница с Китай. От тях могат да вземат всякакви чипове, дори и цялата руска електроника да е изчезнала. За Китай поражението на Русия е също огромен проблем. Така че, те ще помагат.

    Коментиран от #75

    08:55 27.08.2026

  • 74 Украйна

    1 0 Отговор
    На пълна европейска издръжка, на чужда земя. Не държава, а тумор в центъра на Европа!

    08:57 27.08.2026

  • 75 Русия дори война не е обявила

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Те нямаха ракети":

    За какво да и помага Китай? Води прочистване на райони предимно с наемници.

    08:58 27.08.2026

  • 76 Това е запазена

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    марка на укропитешките наzzиsstи. Дори западналите военни експерти им казваха, че е грешка да ги слагат между жилищни сгради, защото ракетата минава по права траектория и винаги през околните сгради. Твоята работа е чул не до чул, видял не до видял, разбрал ама нищо не разбрал.

    08:59 27.08.2026

  • 77 Музикант

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Докато тролиш":

    Гледат и слушат как из цяла Европа се носи Белла чао.

    09:00 27.08.2026

  • 78 Намали пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Забавна е, но не за всеки! За уцеленият е вредна!

    09:01 27.08.2026

  • 79 ☝️❗

    0 0 Отговор
    Русия, Китай и Индия са най-изстрадалите от Запада страни, със стотици милиони жертви! Колко са жертвите в Африка и Америка? Също стотици милиони!

    09:02 27.08.2026

  • 80 Имаме късмет

    0 0 Отговор
    Били сме под крилото на Османската империя и СССР. Ако бяхме английска колония, нямаше да ни има!

    09:04 27.08.2026

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