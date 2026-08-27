Необичайна активност на Starlink се наблюдава над Русия

През последните дни над руска територия бяха забелязани необичайни вериги от ярки обекти, наподобяващи спътници на Starlink, според канала Exilenova+, предаде агенция УНИАН.

Интересното е, че тези обекти започнаха да се забелязват на фона на преговорите на Украйна с Илон Мъск относно използването на спътникови комуникации над Русия.

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Анализатори също така намекнаха, че връчването на Ордена на свободата на Мъск от украинския президент Володимир Зеленски не е случайно. Анализаторите заявиха, че през последните дни над руска територия са засечени повече прелитания на Starlink от обикновено. Публикувани кадри показват вериги от ярки обекти в нощното небе, които много наподобяват спътниците на Starlink.

В момента обаче няма официално потвърждение, че SpaceX е променила ограниченията за украински операции на Starlink над територията на Русия.

Зеленски удостои Илон Мъск с украинския Орден на свободата, предаде Укринформ, като цитира указ, публикуван на сайта на президента на Украйна, съобщи вчера БТА.

"За изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата и за укрепване на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати постановявам да бъде удостоен с Ордена на Свободата Илон Мъск, предприемач, инженер и ръководител на компаниите SpaceX и Tesla, Съединени американски щати", се казва в документа.

През февруари тази година изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск заяви, че мерките, предприети от неговата компания за предотвратяване на неоторизираното използване на сателитната система Starlink от страна на Русия, очевидно са дали резултат.

В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на Starlink над руска територия в подкрепа на отбранителните нужди на Украйна.