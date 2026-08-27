Необичайна активност на Starlink се наблюдава над Русия

През последните дни над руска територия бяха забелязани необичайни вериги от ярки обекти, наподобяващи спътници на Starlink, според канала Exilenova+, предаде агенция УНИАН.
Интересното е, че тези обекти започнаха да се забелязват на фона на преговорите на Украйна с Илон Мъск относно използването на спътникови комуникации над Русия.
Анализатори също така намекнаха, че връчването на Ордена на свободата на Мъск от украинския президент Володимир Зеленски не е случайно. Анализаторите заявиха, че през последните дни над руска територия са засечени повече прелитания на Starlink от обикновено. Публикувани кадри показват вериги от ярки обекти в нощното небе, които много наподобяват спътниците на Starlink.
В момента обаче няма официално потвърждение, че SpaceX е променила ограниченията за украински операции на Starlink над територията на Русия.
Зеленски удостои Илон Мъск с украинския Орден на свободата, предаде Укринформ, като цитира указ, публикуван на сайта на президента на Украйна, съобщи вчера БТА.
"За изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата и за укрепване на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати постановявам да бъде удостоен с Ордена на Свободата Илон Мъск, предприемач, инженер и ръководител на компаниите SpaceX и Tesla, Съединени американски щати", се казва в документа.
През февруари тази година изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск заяви, че мерките, предприети от неговата компания за предотвратяване на неоторизираното използване на сателитната система Starlink от страна на Русия, очевидно са дали резултат.
В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на Starlink над руска територия в подкрепа на отбранителните нужди на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Сигурно мерят
Коментиран от #46, #50, #52
07:06 27.08.2026
4 Русия има
Коментиран от #9, #21, #27, #61
07:07 27.08.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами точно за
До коментар #5 от "Мишел":Това спътниците са много лесни цели. Повечето са на геостационарни орбити. Не са приели решение в Русия, не са премахнали всичката спътникова навигация и комуникация на западналите. Май за сега не искат, за да стане в началото на истинската война с Натото? Западналите тогава за минути ще огрушеят и ослепеят. А техните всички оръжия и боеприпаси са свързани със спътниците. Без тях западналите губят всяка война.
Коментиран от #12
07:14 27.08.2026
9 Соломон
До коментар #4 от "Русия има":Руските спътници убийци са като руското ПВО.Когато стреля винаги улучва ама собствените си сгради
Коментиран от #76, #78
07:16 27.08.2026
10 Коста
07:16 27.08.2026
11 ПУТИН Е В КАПАН
07:17 27.08.2026
12 Спътниците на Старлинк са 8000
До коментар #8 от "Ами точно за":С какво точно ще ги премахнат? Един-два разбирам, но 8000?
Коментиран от #18, #20, #22
07:18 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Един
07:20 27.08.2026
15 Да, до... но
До коментар #7 от "Лошо":В Германия един биш генерал от важните структури на Натото (ген. Куят) каза: "Путин единствен за сега задържа да не е почнала гореща световна война"! И е прав. Ако използват възможностите на Русия от Запада и от обора до сега нищо да не е останало. И Франция и Британия с техните 600 ядрени бойни глави, общо без спътникова навигация НИКОГА не могат да намерят целите си в Русия! Още повече техните ракети са тактически. А "британските" са на САЩ така и така. 5333
Коментиран от #36
07:21 27.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стар линк , нов линк
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":да не ги намерим отъркаляни на някой плаж и тях !
07:23 27.08.2026
18 Жожи
До коментар #12 от "Спътниците на Старлинк са 8000":Трябва да се направи първа крачка, а после ще видим.
07:24 27.08.2026
19 Някой
Редички от спътници се наблюдават навсякъде по света, и то предимно малко след залез или малко преди изгрев. Не че ги няма и през останалото време, но просто не са огрети от сънцето, за да се виждат.
Тази "новина" си е чиста спекулация, особено като видиш и кой е източника ѝ.
Коментиран от #42
07:25 27.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А като се събуди
До коментар #4 от "Русия има":Краката отвити, прозореца отворен, копейките малко
07:26 27.08.2026
22 Ами едно "желязо"
До коментар #12 от "Спътниците на Старлинк са 8000":В космоса, кво прай 24 часа? Ще обикаля и ще маха всичките, които са важни за войната в Русия. Тези над Индия, Южна Америка...не са важни и няма да се пипат. Просто Русия не провежда правилна война. А може да ги матира по всяко време!!! Не знам ЗАЩО се оставят на ги бият и не започнат вече с всичко, което могат? Приличат на Рамбо! Чак когато главата му е подута от бой и от окото му тече кръв, тогава се вбесява и бие истински!
07:27 27.08.2026
23 Някой
До коментар #6 от "Софето":Обикновено слабата страна ходи на крака при силната, зада проси за нещо. Тъй че, помисли каква глупост си написал.
07:29 27.08.2026
24 В края ня Септември
Московия приключи
Коментиран от #32, #40
07:29 27.08.2026
25 Няма по ПРОЗЗТИ
До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ПАРЧЕТА от КУПЕЙКИТЕ
Коментиран от #34
07:29 27.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мусорчик
До коментар #4 от "Русия има":Спътниците на Старлинк са 11 000. До 2030 година трябва да бъдат изстреляни още 34 000. Успех.
Коментиран от #33, #35, #53
07:34 27.08.2026
28 СКАБЕЕВА
Че Украйна използва
Английски Дронове
Да Удрят
Родните и места .
Хаха хахаха хахаха
07:34 27.08.2026
29 ХАХА ХАХАХА
До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Доста Силни Опиати
Си пил рано САБАЛЯМ.
07:35 27.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Они
До коментар #6 от "Софето":Не може да подпалиш ядрена държава. Не си чел книги.
07:38 27.08.2026
32 Ще има
До коментар #24 от "В края ня Септември":за всички Орешници Сърмати и подобни.
Коментиран от #37
07:41 27.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Зарко
До коментар #25 от "Няма по ПРОЗЗТИ":Стига с тия купейки доларчо. Измисли нещо по така!!!!
07:46 27.08.2026
35 Ами има и други
До коментар #27 от "Мусорчик":Начини. Може и с други методи масово да се неутрализират. Спътници убийци имаше още по времето и на СССР. Кой знае до сега какво още са разработили? 2007-а г. в сащ изказаха, че Русия имала "РЕБ бомба ", която може да спре всичката електроника в целите САЩ, ако я взривят над географският център на страната им. Била бомба, която прекъсвала създадено електромагнитно поле, което нямало къде да се "върне" и създавало огромен енергитичен удар. При това се задейства и много енергия от ефира. Още Никола Тесла е описвал тези процеси.
07:46 27.08.2026
36 Руски генерал:
До коментар #15 от "Да, до... но":"Ако НАТО ни нападне от нас няма да остане нищо"
Затова ботокса си трае.
На 200 метра по земята.
П.п.За последните 10 дни ОЩЕ 2 руски генерала полетяха към рая.
Рая на Кобзон.
Коментиран от #41, #58
07:50 27.08.2026
37 Даже и за
До коментар #32 от "Ще има":Майка ти.
07:50 27.08.2026
38 оня с коня
До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да си чул някой някъде да е свалил чужд Спътник?Приблизително около 30% от спътниците на НАТО и русия са с военно предназначение и ако КОЙТО И ДА Е унищожи или ЗАГЛУШИ сигнал на противников Спътник по Света,според Не Земните а БОЖИИТЕ закони е равносилно на обявяване на война.Ама имало Спътници-Убийци...Естествено че има,те се знаят чии са и къде летят и зад всеки Спътникоубиец стои в засада Противников.Всъщност при една Реална война между Изтока и Запада първата задача ще бъде удар по спътниците на врага,което на практика ще "ослепи" ракетите.
07:52 27.08.2026
39 ПУТИН СЕ УПЛАШИЛ ЩЕ БЯГА
07:53 27.08.2026
40 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #24 от "В края ня Септември":в края на кой септември ???!!
пак ли ще има пролетенлятенесенензимен контраюруш ???!
07:58 27.08.2026
41 Атина Паднала
До коментар #36 от "Руски генерал:":Тези генерали са били шпиони на кенеди и той си ги е привикал да не ги убият руснаците а американците .Кой президент е бил убит от собствения си народ ?Само американските 4 президенти са убити от хамериканци.
08:09 27.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Това не изглежда истина
08:13 27.08.2026
44 пламен
08:14 27.08.2026
45 Нейко
08:16 27.08.2026
46 Путин многоходовия
До коментар #3 от "Сигурно мерят":Псулер вчера заплаши страните от НАТО, че ще започне директен обстрел по западните заводи за производство на оръжия в Украйна. На 5тата година от началото на войната.
Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря
Коментиран от #51
08:18 27.08.2026
47 Родина
обеща да ги направи 40000 . Като прибавим
и Палантир и още една фирма която изкупува
и после унищожава книги за нуждите на ИИ .
Това отива на зле .
08:19 27.08.2026
48 Мълчан гъ
08:20 27.08.2026
49 Абв
08:23 27.08.2026
50 А пък ракетите им свършиха
До коментар #3 от "Сигурно мерят":още в 2022 г, някъде когато долара стана 200 рубли и Путин умрятри пъти
08:24 27.08.2026
51 Не е вярно, това е руска пропаганда,
До коментар #46 от "Путин многоходовия":защото всички които четем редовно форума знаем, че Путин умрятри пъти още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.
08:26 27.08.2026
52 Под 30%
До коментар #3 от "Сигурно мерят":Толкоз ли са нормалните хора в ЕС?
08:27 27.08.2026
53 2030
До коментар #27 от "Мусорчик":Я камилата, я камиларя..
08:28 27.08.2026
54 Необичайна актувност
До коментар #7 от "Лошо":Старлинковете са започвали светят в нощното неже в цветове бяло, синьо, червено, в посока от зенита към земята..
08:31 27.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Това е някой от
До коментар #36 от "Руски генерал:":Артелното, тилова рота. Снабдява казармите с картофи. Я питай ген. Каракаев, шефа на РВСН кога и кой "щял да постави Русия на колене"? Още миналата година имаше 2 полка с Авангарди на постоянно бойно дежурство! Отделно и флотът получи Посейдоните и носителите Белгород. Па нека още си мислят, че Русия е слаба. Даже сащ нямат такива оръжия, като Авангард и Посейдон. А западна Европа е далеч назад, цели 80 години.
08:40 27.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Пенсионер 69 годишен
08:47 27.08.2026
61 Атина Паднала
До коментар #4 от "Русия има":Kолко трябва да се проz за да напишеш тази глупост, ватите нямат бензин и обувки на краката си, ако имаха нещо нямаше да отидат в Украина да грабят!
Коментиран от #67, #73
08:49 27.08.2026
62 14-та заплата
08:49 27.08.2026
63 Нищо не е станало
До коментар #59 от "Атина Паднала":Да, Русия получи синина на едното око от боя, но мачът още продължава. Ще видим, кой ще победи?
Коментиран от #70
08:49 27.08.2026
64 За една ограда
08:51 27.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ха ха
До коментар #56 от "Копейки,":Копейките не работят.Въртят покрай бунищата и контейнерите за огризки.
08:51 27.08.2026
67 Много
До коментар #61 от "Атина Паднала":Щом крадеш никове и лъжеш.
08:52 27.08.2026
68 факуса
08:53 27.08.2026
69 Под окупация
08:53 27.08.2026
70 Тя победата на Русия е ясна
До коментар #63 от "Нищо не е станало":от преди да вкарат Украйна във война! Всичко останала е пропаганда за глупаци, които обират!
08:54 27.08.2026
71 си пън
До коментар #7 от "Лошо":видимо,чети великия фьодоров
08:54 27.08.2026
72 Украйна е
08:55 27.08.2026
73 Те нямаха ракети
До коментар #61 от "Атина Паднала":Още 2022 г. Улсула каза, че били вземали чипове от перални за дроновете? Пълни глупости. Русия има огромна граница с Китай. От тях могат да вземат всякакви чипове, дори и цялата руска електроника да е изчезнала. За Китай поражението на Русия е също огромен проблем. Така че, те ще помагат.
Коментиран от #75
08:55 27.08.2026
74 Украйна
08:57 27.08.2026
75 Русия дори война не е обявила
До коментар #73 от "Те нямаха ракети":За какво да и помага Китай? Води прочистване на райони предимно с наемници.
08:58 27.08.2026
76 Това е запазена
До коментар #9 от "Соломон":марка на укропитешките наzzиsstи. Дори западналите военни експерти им казваха, че е грешка да ги слагат между жилищни сгради, защото ракетата минава по права траектория и винаги през околните сгради. Твоята работа е чул не до чул, видял не до видял, разбрал ама нищо не разбрал.
08:59 27.08.2026
77 Музикант
До коментар #55 от "Докато тролиш":Гледат и слушат как из цяла Европа се носи Белла чао.
09:00 27.08.2026
78 Намали пропагандата
До коментар #9 от "Соломон":Забавна е, но не за всеки! За уцеленият е вредна!
09:01 27.08.2026
79 ☝️❗
09:02 27.08.2026
80 Имаме късмет
09:04 27.08.2026