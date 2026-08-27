Григор Димитров влезе в основната схема на US Open

Григор Димитров, най-успешният български тенисист в историята, ще зарадва феновете си с участие в основната схема на престижния US Open – последния турнир от Големия шлем за годината. Новината идва след неочакван обрат: неговият съперник в решаващия квалификационен кръг, финландецът Ото Виртанен, се отказа, което автоматично осигури място на Димитров сред най-добрите в света.
Тази година 35-годишният Димитров ще запише впечатляващото си петнадесето участие в основната схема на Откритото първенство на САЩ. През годините българинът неведнъж е доказвал, че може да се изправи срещу най-големите имена в тениса и да поднесе изненади на корта в Ню Йорк.
Най-яркият спомен за българските фенове безспорно остава 2019 година, когато Григор достигна до полуфиналите на US Open – историческо постижение за родния тенис. Тогава той се изправи срещу руснака Даниил Медведев, но след оспорвана битка отстъпи с резултат 6:7, 4:6, 3:6.
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6 Дзак
21:09 27.08.2026
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8 Путин
21:10 27.08.2026
9 Муткурова , Пазарджик
Коментиран от #10
21:35 27.08.2026
10 Дзак
До коментар #9 от "Муткурова , Пазарджик":Не сте ли разбрали, че добрите играчи Не играят за парите!
21:49 27.08.2026