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Григор Димитров влезе в основната схема на US Open

Григор Димитров влезе в основната схема на US Open

27 Август, 2026 21:04 891 10

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  • ото виртанен

Съперникът му в последния кръг от квалификациите се отказа

Григор Димитров влезе в основната схема на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-успешният български тенисист в историята, ще зарадва феновете си с участие в основната схема на престижния US Open – последния турнир от Големия шлем за годината. Новината идва след неочакван обрат: неговият съперник в решаващия квалификационен кръг, финландецът Ото Виртанен, се отказа, което автоматично осигури място на Димитров сред най-добрите в света.

Тази година 35-годишният Димитров ще запише впечатляващото си петнадесето участие в основната схема на Откритото първенство на САЩ. През годините българинът неведнъж е доказвал, че може да се изправи срещу най-големите имена в тениса и да поднесе изненади на корта в Ню Йорк.

Най-яркият спомен за българските фенове безспорно остава 2019 година, когато Григор достигна до полуфиналите на US Open – историческо постижение за родния тенис. Тогава той се изправи срещу руснака Даниил Медведев, но след оспорвана битка отстъпи с резултат 6:7, 4:6, 3:6.


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  • 6 Дзак

    10 3 Отговор
    Не най-добрият Български. Един от най-добрите в Света!

    21:09 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин

    4 4 Отговор
    Кауня шампион!

    21:10 27.08.2026

  • 9 Муткурова , Пазарджик

    3 4 Отговор
    Тоз е вече на 50-60 и все се мъчи ...нее е ли изкарал толкова $ 50-60 000 хиляди долара че да си отдъхне от тоа куцузлииски спорт

    Коментиран от #10

    21:35 27.08.2026

  • 10 Дзак

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Муткурова , Пазарджик":

    Не сте ли разбрали, че добрите играчи Не играят за парите!

    21:49 27.08.2026

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