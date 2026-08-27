Григор Димитров влезе в основната схема на US Open

Григор Димитров, най-успешният български тенисист в историята, ще зарадва феновете си с участие в основната схема на престижния US Open – последния турнир от Големия шлем за годината. Новината идва след неочакван обрат: неговият съперник в решаващия квалификационен кръг, финландецът Ото Виртанен, се отказа, което автоматично осигури място на Димитров сред най-добрите в света.

Тази година 35-годишният Димитров ще запише впечатляващото си петнадесето участие в основната схема на Откритото първенство на САЩ. През годините българинът неведнъж е доказвал, че може да се изправи срещу най-големите имена в тениса и да поднесе изненади на корта в Ню Йорк.

Най-яркият спомен за българските фенове безспорно остава 2019 година, когато Григор достигна до полуфиналите на US Open – историческо постижение за родния тенис. Тогава той се изправи срещу руснака Даниил Медведев, но след оспорвана битка отстъпи с резултат 6:7, 4:6, 3:6.