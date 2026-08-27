Новини
България »
НАП, полиция и ГИТ разкриха схема с „кухи фирми“ в търговски обекти

НАП, полиция и ГИТ разкриха схема с „кухи фирми“ в търговски обекти

27 Август, 2026 21:00 1 446 16

  • нап-
  • гит-
  • проверки-
  • кухи фирми

Според засечения от проверяващите механизъм, търговските обекти развиват дейност през летния сезон на територията на цялата страна

НАП, полиция и ГИТ разкриха схема с „кухи фирми“ в търговски обекти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петнадесет търговски обекта, собственост на т.нар. кухи фирми, за които има съмнение, ча са създадени за данъчни престъпления, провериха Националната агенция за приходите (НАП), Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна инспекция по труда (ГИТ), информират от приходната агенция.

Проверките са осъществени в сряда вечерта.

Според засечения от проверяващите механизъм, търговските обекти развиват дейност през летния сезон на територията на цялата страна, като генерират данъчни задължения, които, въпреки че са коректно декларирани, не се заплащат. С цел избягване на заплащането се използват дружества, създадени само за нуждите на засечения механизъм, които са регистрирани на лица с нисък социален статус, се посочва в съобщението.

При проверките служителите на ГДНП и НАП са установили 12 нарушения на законодателството. В един от обектите не е издадена касова бележка, в осем е констатирано разминаване на сумите в касата и маркираните на касовия апарат. Инспекторите от ГИТ са констатирали и нередности при осъществяването на трудовите правоотношения, в това число работещи без трудов договор и непълнолетни, които не са имали разрешение за работа и са полагали труд след 22 часа.

В заведение, собственост на дружество със задължения, фискалните инспектори от НАП са иззели цялата касова наличност за погасяване на задължение по образувано изпълнително дело.

От НАП посочват още, че работата по установяването на допълнителни факти и обстоятелства по засечената престъпна схема продължава, като предстои да бъде изготвен доклад до прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бухахахахаха!

    10 8 Отговор
    Муньо "пребори олигархията" или по-скоро продължава да ликвидира дребните прдприемачи и търговци, които се пречкат на ортаците му Шиши и Буци!

    Коментиран от #16

    21:03 27.08.2026

  • 2 Пич

    15 2 Отговор
    Тези всичките изброени по добре да вземат да разкрият някоя редовна фирма, та да ни ошашавят!!!

    21:04 27.08.2026

  • 3 обективен

    20 4 Отговор
    На боко хората започнаха да реват на умряло ,защото до сега никои не ги барваха и си плащаха !!

    21:08 27.08.2026

  • 4 Георги

    4 7 Отговор
    Браво на нап, Румен Радев трябва да им повиши заплатите с 50 процента

    21:17 27.08.2026

  • 5 Янко

    18 4 Отговор
    Като чукнеш на кухо веднага ехото отговаря герб герб

    21:17 27.08.2026

  • 6 оня с големия

    19 4 Отговор
    Ловете дребните риби а онова прасе дето окраде 4милиарда от КТБ НЯМА ДА ПИПАТЕ.

    21:23 27.08.2026

  • 7 Само така неуморно

    9 4 Отговор
    Ще се сложи ред в държавата !

    21:27 27.08.2026

  • 8 Ееееее

    3 3 Отговор
    Сега ли разбрахте?Това е стара практика.А да видиме,какво ще им направи"прокуратурата"

    21:28 27.08.2026

  • 9 МУНЮ си

    2 1 Отговор
    ти дето искаш солташац.те на боко и шиши да продължават да те клатят и в бюджета за деца и за болници да няма пари . Сори

    21:35 27.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Те все ги откриват ,та хвана ли някого ,конфискуваха ли ,осъдиха ли или пак ще търсим да глобим бабичката на ъгъла продаваща домати ????

    21:37 27.08.2026

  • 11 И за него

    2 2 Отговор
    ЩЕ му дойде време . Да не бързаме като бързата кучка . Минаха само няколко месеца , а боклука е трупан десетки години .

    21:40 27.08.2026

  • 12 Голям майтап

    2 1 Отговор
    И в крайна сметка ще вкарате ли някого в затвора, няма ли да ги вкарвате... добре тогава ... нима не виждате какво показвате на хората... Лъжете държавата, бъдете престъпници, нищо няма да ви направиме, нали законите са създадени от вас престъпниците в парламента, за престъпниците извън парламента...

    Кога ще ги вкарвате в затвора и моляви се не забравяйте и радев и всичката русофилска сган, защото такива боклуци със сигурност веят руското знаме някъде по черноморието и не само?

    21:46 27.08.2026

  • 13 Нексус

    1 0 Отговор
    ГИТ какво е - гастро-интестинален тракт ли?

    22:01 27.08.2026

  • 14 Перо

    2 0 Отговор
    Колко правилно и ефективно е било Белене едно време! Всички престъпници са били като сапьори, един път са правили грешка и нямат възможност за повторение! Сега за убийство лежат по 3 г. в затвора и излизат още по-изпечени престъпници! Максималното наказание за престъпници на държавна служба е уволнение, без оглед на щетите за държавата!

    22:07 27.08.2026

  • 15 Васил

    1 0 Отговор
    Как ги откриха толкова бързо а цял град във Варна не го забелязаха????

    22:18 27.08.2026

  • 16 Без майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бухахахахаха!":

    Развиваш дейност, имаш печалба, плащаш данък. Толкова е просто. Българина обича далавера та? Това е друга тема.

    22:33 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове