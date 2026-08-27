Панчугов: Новият политически сезон започва без въображение

Политически сезон без въображение, управляващо мнозинство, което вече няма удобни оправдания, и опозиция, която все още търси своята посока. Така политологът доц. Христо Панчугов оценява заявките на парламентарните сили при завръщането на депутатите след лятната ваканция.
Според него декларациите от парламентарната трибуна не са донесли нищо ново и по-скоро са потвърдили познатите политически позиции.
„Липсва въображение. Ние чуваме това, което като че ли някак се очаква политиците да произнесат“, коментира Панчугов пред БНР.
По думите му през последните месеци България е свидетел на пълно мнозинство, което не успява да се справи с голяма част от заявените задачи, и на опозиция, която не може да намери ясна посока и цели.
Според Панчугов новият политически сезон ще бъде белязан от няколко ключови събития. Първото е приемането на държавния бюджет.
Това ще бъде моментът, в който управляващото мнозинство ще трябва да покаже с конкретни инструменти каква политика възнамерява да провежда. Досега, смята политологът, управляващите можеха да се позовават на наследството от предишните кабинети или на краткото време, с което разполагат.
„Оттук нататък вече ще се очакват конкретни инструменти, които да демонстрират, че има някаква политика и тя бива преследвана“, посочи той.
Вторият сериозен тест ще бъде изборът на нов Висш съдебен съвет.
Панчугов определя като проблематично свеждането на разговора за съдебната реформа до това „кой ще влезе“ в следващия състав на съвета. Според него това не е реформа, а продължение на политическия спор за контрол върху съдебната власт.
„Разговорът за хората към този момент не е произвел нито една смислена реформа в съдебната власт“, заяви политологът.
Той критикува и управленската програма, която по думите му представлява поредица от клишета и пожелания, без достатъчно ясни механизми за тяхното изпълнение.
Като пример посочи външната политика, в която според него са заложени задачи от рутинен характер, докато липсва достатъчно ясна визия за това какво управляващото мнозинство разбира под български национален интерес.
Третият голям фактор през новия политически сезон ще бъдат президентските избори. Именно те, според Панчугов, могат да покажат не само реалното състояние на управляващите, но и доколко опозицията е способна да предложи алтернатива.
Той вижда в декларацията на Възраждане, която ни върна към статистиката от социализма и говори за икономическа разруха и нуждата от промяна, опит за преразпределение на избиратели, които търсят по-остра опозиция на политическата система.
Според него Румен Радев е успял да привлече част от този тип избиратели, които го възприемат като по-автентичен противник на статуквото. Това поставя "Възраждане" пред необходимостта да си върне част от изгубената подкрепа.
„Играта по носталгията към предишните времена, играта с радикализацията, връщането на тази реторика всъщност цели опит да се откъснат парчета от „Прогресивна България“ към „Възраждане“ през кандидатурата на президента“, смята Панчугов.
Пред ГЕРБ също стои сериозна дилема – дали да участва активно в президентската надпревара със собствен кандидат, или да потърси друг модел на поведение.
Панчугов не очаква обединение вдясно около единна кандидатура. Според него част от опозиционните формации вече са направили своите избори, което допълнително усложнява възможността за общ кандидат.
Ако ГЕРБ реши да не издига свой претендент и призове избирателите си да гласуват „по съвест“, това може да изглежда като лесно решение, но всъщност би било знак за липса на политическа визия, смята политологът.
Президентският вот има значение и за следващите местни избори. Именно местната власт, по думите му, е „дългата игра“ в българската политика.
Партиите, които успяват на местни избори, се задържат в политиката, докато провалът на местния вот често поставя началото на техния залез.
Панчугов коментира и посланието на ДПС за необходимостта всички да вървят заедно към общото благо.
По думите му самото понятие „заедност“ отдавна е част от политическия език на движението, но зад него не вижда реално съдържание.
„ДПС са класическа корпоративна формация, която търгува с едни заложнически гласове“, заяви Панчугов.
Големият въпрос според него е дали тези гласове все още са толкова „заложнически“ и дали могат да бъдат използвани като политически ресурс в предстоящите избори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прав е политолога
Коментиран от #4, #6, #7, #8
17:58 27.08.2026
2 пожелание
17:59 27.08.2026
3 Шапкаря
18:04 27.08.2026
4 За всичко е информиран барека
До коментар #1 от "Прав е политолога":И за полетите на пеевски ,и за чадъра на таки и за ограбването на Васил Божков. Още преди години беше представил документи че само от назначаване на посланици рундьо кРадев боташов е свил 141 милиона а отделно от боташа и други корупционни схеми. Запитвали ли сте се защо кРадев взе точно барека сега за пиар? Защото има много документи за грабежа на МИСТЪР КЕШ!
18:09 27.08.2026
5 Бялджип
18:10 27.08.2026
6 Факт
До коментар #1 от "Прав е политолога":Отборът „Боташ“: милиони по сметките, 24 000 евро заплата и скандали за стотици милиони
Докато България продължава да плаща цената на договора с турската „Боташ“, имуществените декларации на две от ключовите фигури около сделката показват доста по-приятна лична финансова картина.
Бившият служебен енергиен министър Росен Христов декларира 1 млн.863 хил. евро в брой и по банкови сметки, както и вземане за дивидент от 1,45 млн. евро от чуждестранно лице по „тристранно споразумение“. Отделно има вземане по заем за близо 900 хил. евро.
Другият човек от „отбора Боташ“ – доскорошният шеф на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, е получавал възнаграждение, достигащо близо 24 хил. евро месечно. През 2025 г. той и съпругата му са придобили и имот в Гърция.
И двамата са пряко свързани със сделката с „Боташ“. Христов беше министърът, при чието управление „Булгаргаз“ подписа 13-годишния договор, а Малинов, тогава начело на „Булгартрансгаз“, подписа отделното споразумение, необходимо за реализацията му.
Резултатът за България е договор, по който държавната компания се задължи да плаща огромни суми за резервиран капацитет независимо дали го използва.
Но около Малинов „Боташ“ вече далеч не е единственият скандал.
На 1 август той беше отстранен от поста изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ след повече от седем години начело на компанията.
Името му е в центъра и на разследването на Европейската прокуратура за разширението на газохранилището „Чирен
18:11 27.08.2026
7 Анонимен
До коментар #1 от "Прав е политолога":Време да плуваме!
18:16 27.08.2026
8 Така де
До коментар #1 от "Прав е политолога":А и какъв може да е новият ВСС. Само от хора на червени партийни номенклатури.
Коментиран от #9
18:17 27.08.2026
9 Окооо
До коментар #8 от "Така де":Ееее, май много ти се иска новият ВСС, да бъде от вашите кадри на ПП- ДБ и Сорос! Да, ама не! На два пъти управлявахте заедно с ГЕРБ- ДПС- първият път като Реформаторски блок и втори път в сглобката... И каква съдебна реформа направихте ???
18:28 27.08.2026