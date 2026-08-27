Астън Вила с гръмка сделка: Леон Горецка пристига без трансферна сума

Астън Вила направи истински трансферен удар, привличайки германския национал Леон Горецка без да плаща трансферна сума. 31-годишният полузащитник, който доскоро бе ключова фигура в Байерн Мюнхен, подписа с бирмингамския клуб след осем незабравими години на "Алианц Арена". Новината бе потвърдена от BBC Sport и предизвика вълна от коментари сред феновете на Висшата лига.

Този стратегически ход идва в момент, когато Астън Вила се опитва да се съвземе след разочароващото 0:4 срещу Брайтън в първия кръг на новия сезон. Мениджърът Унай Емери е изправен пред сериозни предизвикателства, особено след като Амаду Онана получи тежка контузия на коляното по време на Световното първенство и ще отсъства до следващата година. Именно затова опитът и класата на Горецка се очаква да внесат така необходимата стабилност и креативност в средата на терена.

Леон Горецка не е случаен футболист – с впечатляващите 312 мача и 51 гола за Байерн, както и 73 участия за националния отбор на Германия, той е доказан лидер на терена. През това лято халфът взе участие в три срещи на Мондиала, а в колекцията си има седем титли от Бундеслигата и трофей от Шампионската лига през 2020 година. Очакванията са, че неговият опит ще бъде безценен за Вила, особено след като клубът претърпя сериозни промени през лятото.

Лятната трансферна кампания донесе сериозни размествания в редиците на бирмингамци. Езри Конса пое към Арсенал срещу 51 милиона паунда, а Морган Роджърс се присъедини към Челси за впечатляващите 117 милиона. Юри Тилеманс вече е част от Манчестър Юнайтед, докато Люка Дин се завърна във френския гранд Пари Сен Жермен. Всички тези трансфери поставят още по-голяма тежест върху плещите на новите попълнения.

В същото време бъдещето на голмайстора Оли Уоткинс остава под въпрос. Саудитският Ал Хилал проявява сериозен интерес към английския нападател, а Емери все още не може да гарантира, че звездата ще остане на "Вила Парк" след края на трансферния прозорец.