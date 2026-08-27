Трима нови обвиняеми за жестокото убийство на Младежкия хълм

Има трима нови обвиняеми по случая с жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, това съобщиха от Окръжната прокуратура в града.
Задържани са двама младежи на 17 и един на 15 години. Те са привлечени като обвиняеми за това, че на 4 август в Пловдив, в съучастие и като извършители с още петима обвиняеми умишлено са умъртвили 37-годишния мъж. А убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди, свързани със сексуалната ориентация.
Според събраните до момента доказателства, а именно анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев, посочиха от прокуратурата.
Тримата обвиняеми днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа. На 28 август 2026 г. Окръжна прокуратура- Пловдив ще внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от тях.
Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение “задържане под стража“. Продължават активните действия по разследването.
Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. Информацията е затова, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи, между по-възрастен мъж и момиче, представяло се за 15-годишно, а реално е на 17 години. Тя се случила на Младежкия хълм, където мъжът бил нападнат.
Той е бил с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.
Близки на жертвата бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тия убийци
Коментиран от #7
18:35 27.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
педофил е официална ориентация на запад
18:37 27.08.2026
3 Браво
18:38 27.08.2026
4 ОБЕКТИВНИЯ
18:40 27.08.2026
5 Почерниха България
18:40 27.08.2026
6 Сатана Z
18:41 27.08.2026
7 Плащач от клуба на богатите
До коментар #1 от "тия убийци":Аааааа не ще ги храним и гледкаме на топло, и за коледа и погачи ще има.После ще излезнат професионалисти!!!
18:45 27.08.2026
8 един БЪЛГАРИН
Днес Румен Радев уби 2 мухи!... Отчетена е нова огромна победа в битката с олигархията!...🤣🤣
18:52 27.08.2026
9 Справедлив
19:07 27.08.2026
10 Име
19:07 27.08.2026
11 Фори
19:24 27.08.2026