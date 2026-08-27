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Трима нови обвиняеми за жестокото убийство на Младежкия хълм

Трима нови обвиняеми за жестокото убийство на Младежкия хълм

27 Август, 2026 18:34 966 11

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  • убийство-
  • георги кузев-
  • младежки хълм

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение “задържане под стража“

Трима нови обвиняеми за жестокото убийство на Младежкия хълм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има трима нови обвиняеми по случая с жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, това съобщиха от Окръжната прокуратура в града.

Задържани са двама младежи на 17 и един на 15 години. Те са привлечени като обвиняеми за това, че на 4 август в Пловдив, в съучастие и като извършители с още петима обвиняеми умишлено са умъртвили 37-годишния мъж. А убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди, свързани със сексуалната ориентация.

Според събраните до момента доказателства, а именно анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев, посочиха от прокуратурата.

Тримата обвиняеми днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа. На 28 август 2026 г. Окръжна прокуратура- Пловдив ще внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от тях.

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение “задържане под стража“. Продължават активните действия по разследването.

Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. Информацията е затова, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи, между по-възрастен мъж и момиче, представяло се за 15-годишно, а реално е на 17 години. Тя се случила на Младежкия хълм, където мъжът бил нападнат.

Той е бил с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Близки на жертвата бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия убийци

    8 2 Отговор
    не ги ли обесиха вече бе или гилотина?

    Коментиран от #7

    18:35 27.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    5 5 Отговор
    "подбуди, свързани със сексуалната ориентация"

    педофил е официална ориентация на запад

    18:37 27.08.2026

  • 3 Браво

    16 0 Отговор
    В затвора ще станат ромски булки!

    18:38 27.08.2026

  • 4 ОБЕКТИВНИЯ

    10 0 Отговор
    До навършване на пълнолетие в затвор за непълнолетни а след пълнолетие в затвор на общо основание! Така няма да бъде нарушен никой закон!

    18:40 27.08.2026

  • 5 Почерниха България

    9 3 Отговор
    Проамериканското управлението на Бойко Борисов почерни България. Донесе на страната само убийства и бедност. Ограби живота на мнозина българи и ги направи нещастни панелни животинчета без мозък и съвест.

    18:40 27.08.2026

  • 6 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Те ви прехваленoто поколение Z ,което медиите се опитват да наложат като носители на новите евро-атлантически ценности необременени от наследството оставено от соца.

    18:41 27.08.2026

  • 7 Плащач от клуба на богатите

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "тия убийци":

    Аааааа не ще ги храним и гледкаме на топло, и за коледа и погачи ще има.После ще излезнат професионалисти!!!

    18:45 27.08.2026

  • 8 един БЪЛГАРИН

    4 2 Отговор
    Съобщение на Министерски съвет:
    Днес Румен Радев уби 2 мухи!... Отчетена е нова огромна победа в битката с олигархията!...🤣🤣

    18:52 27.08.2026

  • 9 Справедлив

    3 1 Отговор
    Белене или да чукат камъни дорде мърдат на по една боб чорба на ден...

    19:07 27.08.2026

  • 10 Име

    4 0 Отговор
    Бог да го прости Георги, тежко и горко на убийците.

    19:07 27.08.2026

  • 11 Фори

    0 0 Отговор
    Всичките 10 са го убили групово. Но има двама големи връзкари. Има видео запис а прокуратурата не може да установи кой го е удрял! Че на видеозаписите да не би да се вижда как го черпят с бира?

    19:24 27.08.2026

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