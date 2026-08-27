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Терзиев: Идеята такситата да се движат в бус лентите е добра, но контролът е ключов

Терзиев: Идеята такситата да се движат в бус лентите е добра, но контролът е ключов

27 Август, 2026 19:00 834 17

  • васил терзиев-
  • таксита-
  • бус лента-
  • софия

По думите му подобна практика работи в редица европейски градове и столици

Терзиев: Идеята такситата да се движат в бус лентите е добра, но контролът е ключов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Идеята такситата да могат да се движат в бус лентите е добра, но контролът е ключов, за да не се злоупотребява със системата. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти във връзка с внесения от „Продължаваме Промяната“ законопроект, според който ще се разреши таксита да се движат в бус ленти.

По думите му подобна практика работи в редица европейски градове и столици.

„Дяволът винаги е в детайлите за това как да се осигури контролът, за да не се злоупотребява със системата и да има достатъчно добър начин да бъде анализирано кое работи и кое не работи“, посочи Терзиев.

Той отбеляза, че кметовете трябва да имат активна роля в налагането на правилата. По думите му основополагащо е градският транспорт да работи добре, да няма закъснения и маршрутите да се изпълняват редовно.

„Каквито идеи да има, те са в допълнение на това. Не бихме спестили цялата нужна работа, за да сме сигурни, че тази идея ще получи добра реализация“, каза кметът.

Терзиев посочи, че насърчаването на използването на градския транспорт е сред основните цели на транспортната политика. Той отбеляза инвестициите в метрото, развитието на градския транспорт, промяната на транспортната схема, както и развитието на велотрасетата и пешеходната инфраструктура като начини за предоставяне на алтернативи на придвижването с личен автомобил.

„Такситата също подпомагат това да няма задръствания“, каза той.

Терзиев коментира и велоструктурата, като посочи, че има какво да се желае от изпълнението на обещанията за развитие на велоинфраструктурата в София. По думите му до края на 2027 г. Столичната община има амбицията да реализира над 20 км велотрасета по основните линейни обекти и в парковете, както и още 10 км, по които се работи.

„Много се надявам да финишираме 2027 г. с 30 км нови велотрасета“, посочи кметът.

Той коментира и дискусията около използването на велосипедите в парковете.

„Тази истерия, която се създаде, не е плод на никаква политика на Столична община и няма да спираме хората да карат колелета в парка, нито пък да си правят рождени дни на децата“, заяви Терзиев.

„Единственото нещо, което искаме, е да създадем среда, която е по-приятна и сигурна за всички“, допълни той.

По думите му Столичната община е „приятел на колоездачите“ и въпреки бавния старт работата по развитието на велоинфраструктурата ще покаже това.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нинджа Маме

    10 0 Отговор
    Такситата не идват, като видят къс маршрут.

    19:05 27.08.2026

  • 2 Щракнали са му спомените

    16 1 Отговор
    Бус лентите не ги ли маркираха заради нахалните таксиджии?

    19:14 27.08.2026

  • 3 СОС

    15 2 Отговор
    Не това не е добра идея и след като тъпите джендъpи в СОС го направят, ще разберат, защо!

    Коментиран от #10

    19:23 27.08.2026

  • 4 Васко ДС-то

    10 1 Отговор
    Васко некадърното комуне, превърна София в мръсно и изкъртено гето

    19:25 27.08.2026

  • 5 МПС

    10 0 Отговор
    ДС-арчето е свързано с една такси компания и за това иска да ги пусне да си правят каквото искат

    19:27 27.08.2026

  • 6 Чапай

    14 0 Отговор
    Идеята изобщо не е добра.Бакшиша вози един макс двама,а в градския транспорт са много хора.Представете си си ситуация бакшиша на аварийни в бус лентата чака някоя която не си е направила миглите.

    19:28 27.08.2026

  • 7 Да, да

    9 0 Отговор
    Може и в насрещното да се движат, що не!

    19:36 27.08.2026

  • 8 Лумпен

    6 2 Отговор
    Откакто има бус ленти има задръствания по всички булеварди . !
    Да се премахнат веднага..!
    Стига привилегии..!
    Утре да направят ленти за полицията ..
    За кмета..
    За 240 те ...
    За майките с деца ...
    Няма пътища за това...
    Стига чиновнически терор !
    Стига държавен рекет !
    Свободно движение за всички .!

    Коментиран от #16

    19:39 27.08.2026

  • 9 Милчо

    5 2 Отговор
    По - добре като в Канада - от 20ч до 8.00.буслентите свободни.Вече няма автомобили,които са по-бавни от автобусите и да пречат.Цел ден съм по Цариградското,бусовете вървят през десетина минути.Лентата е почти свободна.

    19:45 27.08.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "СОС":

    Това не е идея , а практика във всички истински европейски големи градове. Ползата в доказана вече. Ние откриваме късно топлата вода .

    19:50 27.08.2026

  • 11 ТОя от ПП

    5 0 Отговор
    Пак се изцвъка на метеното като недоносено ПАТЕ . А бе СОФИЯНЦИ от ПРОВИНЦИЯТА , това ли можахте да СИ натресете . И още да Ви е сладко

    19:55 27.08.2026

  • 12 Гост

    6 4 Отговор
    Глупаци такива!
    Отделна бус лента може да има в градове с развит автобусен транспорт, където автобусите минават през минута.
    В град с пет рейса, които закъсняват по 20 Мин, за какво са ви бус ленти? Да създават тъпканица и трафик ли?

    20:01 27.08.2026

  • 13 Много тъпа идея

    2 1 Отговор
    Бакшишите са нахални представете си какво ще стане като се на вървят 10 таксита пред автобуса. Ще има голямо закъснение на всички автобуси и тролей. И оня от ПП да не сравнява София с други европейски градове защото там пътищата са много по - добри от нашите.

    20:05 27.08.2026

  • 14 Бакшиш

    0 0 Отговор
    Къде ме ръгате у бус лентата. Друго си е у задръстването. МладостЛюлин два пъти и съм изкарал деня.

    20:31 27.08.2026

  • 15 Да да

    1 0 Отговор
    Път на такситата и тежкотоварните камиони на строителната мафия! Трябва да ги пуснете в буслентата да хвърчат още по- бързо и да ги илиминирате от останалите, защото и без това нарушават и често там карат, а полицаите не ги спират. Друго си е да знаем, че го правят официално.

    20:39 27.08.2026

  • 16 Шлифер

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лумпен":

    Ти верно ли си мислиш, че бус лентите са заради автобусите?! Няма такова нещо. Лентите са за държавните бастуни да се движат без да висят. На кошарите има бус лента сто метра. И автобуса спира на спирка в средата на булеварда. И кога ли някой ще отнесе пътник. И цялата тази работа е за да може колите на УБО да не висят на светофара пред входа на гаража им. По бул. България лентата е със същата цел.

    20:39 27.08.2026

  • 17 Георги

    0 0 Отговор
    направо им сложете буркани на бакшишите! И държавата да ги субсидира!

    20:40 27.08.2026

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