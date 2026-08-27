Терзиев: Идеята такситата да се движат в бус лентите е добра, но контролът е ключов

Идеята такситата да могат да се движат в бус лентите е добра, но контролът е ключов, за да не се злоупотребява със системата. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти във връзка с внесения от „Продължаваме Промяната“ законопроект, според който ще се разреши таксита да се движат в бус ленти.

По думите му подобна практика работи в редица европейски градове и столици.

„Дяволът винаги е в детайлите за това как да се осигури контролът, за да не се злоупотребява със системата и да има достатъчно добър начин да бъде анализирано кое работи и кое не работи“, посочи Терзиев.

Той отбеляза, че кметовете трябва да имат активна роля в налагането на правилата. По думите му основополагащо е градският транспорт да работи добре, да няма закъснения и маршрутите да се изпълняват редовно.

„Каквито идеи да има, те са в допълнение на това. Не бихме спестили цялата нужна работа, за да сме сигурни, че тази идея ще получи добра реализация“, каза кметът.

Терзиев посочи, че насърчаването на използването на градския транспорт е сред основните цели на транспортната политика. Той отбеляза инвестициите в метрото, развитието на градския транспорт, промяната на транспортната схема, както и развитието на велотрасетата и пешеходната инфраструктура като начини за предоставяне на алтернативи на придвижването с личен автомобил.

„Такситата също подпомагат това да няма задръствания“, каза той.

Терзиев коментира и велоструктурата, като посочи, че има какво да се желае от изпълнението на обещанията за развитие на велоинфраструктурата в София. По думите му до края на 2027 г. Столичната община има амбицията да реализира над 20 км велотрасета по основните линейни обекти и в парковете, както и още 10 км, по които се работи.

„Много се надявам да финишираме 2027 г. с 30 км нови велотрасета“, посочи кметът.

Той коментира и дискусията около използването на велосипедите в парковете.

„Тази истерия, която се създаде, не е плод на никаква политика на Столична община и няма да спираме хората да карат колелета в парка, нито пък да си правят рождени дни на децата“, заяви Терзиев.

„Единственото нещо, което искаме, е да създадем среда, която е по-приятна и сигурна за всички“, допълни той.

По думите му Столичната община е „приятел на колоездачите“ и въпреки бавния старт работата по развитието на велоинфраструктурата ще покаже това.