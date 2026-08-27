Нови директни полети ще водят германски туристи към Бургас и Варна

Две авиокомпании пускат 103 000 седалки от Германия до Българското Черноморие за летния сезон на 2027 г. Това обяви за TravelNews министърът на туризма Илин Димитров. Българската авиокомпания BH Air ще изпълнява чартърни полети за германските туроператори до Бургас и Варна с капацитет от 58 000 седалки, каза министърът. Corendon Airlines ще осигури 45 000 седалки до морските ни летища, подчерта Илин Димитров.

„Разширяването на програмите е особено важно на фона на недостига на достатъчен въздушен капацитет от Германия към Варна и Бургас. Повече полети означава повече възможности за германските туристи да изберат България за лятната си почивка и създава предпоставки за по-силен и устойчив сезон 2027“, заяви пред TravelNews министър Димитров.

BH Air ще изпълнява през лято 2027 чартърни полети от Дюселдорф, Хановер и Лайпциг/Хале до Българското Черноморие. Програмата ще бъде в сила от 9 май до 3 октомври 2027 г., като и трите германски летища ще бъдат свързани с Бургас и Варна поне два пъти седмично. От Хановер и Лайпциг/Хале до Бургас са планирани по три полета седмично. Общо BH Air планира най-малко 14 седмични връзки, което представлява около 58 000 самолетни седалки за сезона.

Първият полет ще бъде по маршрута Дюселдорф – Бургас на 9 май 2027 г. Авиокомпанията ще използва самолети Airbus A320, като има намерение да увеличи настоящия си флот от четири самолета с още един A320 през 2027 г. Полетите ще се продават основно чрез германски туроператори.

Допълнителен капацитет към България ще осигури и Corendon Airlines, която за първи път ще предлага през лято 2027 полети до Варна и Бургас от три германски летища. Програмата включва Кьолн/Бон – Варна – 2 пъти седмично; Кьолн/Бон – Бургас – 2 пъти седмично; Нюрнберг – Варна – 2 пъти седмично; Щутгарт – Варна – 2 пъти седмично.

Полетите ще се изпълняват от средата на май до края на септември 2027 г. Билетите ще бъдат достъпни както чрез туроператори и туристически агенции, така и през дигиталните канали на авиокомпанията. и Corendon Airlines планира да осигури около 45 000 самолетни седалки за българския пазар.

От авиокомпанията посочват, че потенциалът за растеж на българската дестинация и необходимостта от по-добра въздушна свързаност са сред причините за разширяването на операциите. Освен вече обявените програми на BH Air и Corendon се очакват и допълнителни нови полети от Германия към България през лято 2027.