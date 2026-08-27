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Нови директни полети ще водят германски туристи към Бургас и Варна

Нови директни полети ще водят германски туристи към Бургас и Варна

27 Август, 2026 19:38 656 11

  • авиокомпании-
  • полети-
  • германия-
  • бургас-
  • варна

Две авиокомпании пускат 103 000 седалки от Германия до Българското Черноморие за летния сезон на 2027 г.

Нови директни полети ще водят германски туристи към Бургас и Варна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две авиокомпании пускат 103 000 седалки от Германия до Българското Черноморие за летния сезон на 2027 г. Това обяви за TravelNews министърът на туризма Илин Димитров. Българската авиокомпания BH Air ще изпълнява чартърни полети за германските туроператори до Бургас и Варна с капацитет от 58 000 седалки, каза министърът. Corendon Airlines ще осигури 45 000 седалки до морските ни летища, подчерта Илин Димитров.

„Разширяването на програмите е особено важно на фона на недостига на достатъчен въздушен капацитет от Германия към Варна и Бургас. Повече полети означава повече възможности за германските туристи да изберат България за лятната си почивка и създава предпоставки за по-силен и устойчив сезон 2027“, заяви пред TravelNews министър Димитров.

BH Air ще изпълнява през лято 2027 чартърни полети от Дюселдорф, Хановер и Лайпциг/Хале до Българското Черноморие. Програмата ще бъде в сила от 9 май до 3 октомври 2027 г., като и трите германски летища ще бъдат свързани с Бургас и Варна поне два пъти седмично. От Хановер и Лайпциг/Хале до Бургас са планирани по три полета седмично. Общо BH Air планира най-малко 14 седмични връзки, което представлява около 58 000 самолетни седалки за сезона.

Първият полет ще бъде по маршрута Дюселдорф – Бургас на 9 май 2027 г. Авиокомпанията ще използва самолети Airbus A320, като има намерение да увеличи настоящия си флот от четири самолета с още един A320 през 2027 г. Полетите ще се продават основно чрез германски туроператори.

Допълнителен капацитет към България ще осигури и Corendon Airlines, която за първи път ще предлага през лято 2027 полети до Варна и Бургас от три германски летища. Програмата включва Кьолн/Бон – Варна – 2 пъти седмично; Кьолн/Бон – Бургас – 2 пъти седмично; Нюрнберг – Варна – 2 пъти седмично; Щутгарт – Варна – 2 пъти седмично.

Полетите ще се изпълняват от средата на май до края на септември 2027 г. Билетите ще бъдат достъпни както чрез туроператори и туристически агенции, така и през дигиталните канали на авиокомпанията. и Corendon Airlines планира да осигури около 45 000 самолетни седалки за българския пазар.

От авиокомпанията посочват, че потенциалът за растеж на българската дестинация и необходимостта от по-добра въздушна свързаност са сред причините за разширяването на операциите. Освен вече обявените програми на BH Air и Corendon се очакват и допълнителни нови полети от Германия към България през лято 2027.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешковци

    9 1 Отговор
    Сезонът свърши. Какво ще ви водят освен дартовелници които няма да ходят да пият от ментето питиета и да хвърлят пари по дискотеките. Ще дойдат 70-80 годишни дъртофелници които ще консумират само в хотела и ще се разхождат като жирафи.
    Някой пак ви пързаля по наклонената плоскост

    Коментиран от #7, #8

    19:42 27.08.2026

  • 2 Пилот

    8 0 Отговор
    И това няма да му помогне на оня на сачевата

    19:48 27.08.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    По броя на местата в самолетите подсигурени ли са инвалидни колички ?

    19:51 27.08.2026

  • 4 Васил

    6 0 Отговор
    Едва ли дойчовците са толкова тъпи че да ходят и да си оставят парите във вонящото море!

    19:55 27.08.2026

  • 5 Да питам само

    5 0 Отговор
    с С17 ли ще са директните полети, хахахаха!

    19:56 27.08.2026

  • 6 Гост

    5 0 Отговор
    Ами ако не искат ще ги отвличате ли?

    19:56 27.08.2026

  • 7 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смешковци":

    Някои от хубавите ни курорти бяха превърнати в пенсионерски лагери.
    Други, бяха превърнати в гета.

    19:58 27.08.2026

  • 8 Ами то извън сезона им е по-евтинко

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смешковци":

    Урсулата и урсуляците разказаха играта не само на България. Не си мислете, че в гeрманиcтанcкия xалифат са цъфнали и вързали. Вече всеки крепостен в четвъртия рай(х) гледа да мине по-тънкана и на примоция.

    Коментиран от #10

    20:02 27.08.2026

  • 9 Интересно

    3 0 Отговор
    За кои германци? Онези, с анадолските имена ли?

    20:13 27.08.2026

  • 10 Шефчето

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ами то извън сезона им е по-евтинко":

    Ти германците не ги мисли те си ходят по Гърция , Турция , Харватия пък ти се къпеш във руският санитарен възел със фекалии. И ми кажи защо Германия която няма ресурси има повече милярдери от любимата ти Русия ?

    20:21 27.08.2026

  • 11 А на обратно

    1 0 Отговор
    половината самолет ще е със седалки, а другата половина ще е с тоалетни...

    20:22 27.08.2026

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