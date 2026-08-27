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Депутати от ПБ ще присъстват на съдебно заседание срещу Ива Михайлова в Кочани

Депутати от ПБ ще присъстват на съдебно заседание срещу Ива Михайлова в Кочани

27 Август, 2026 17:46 1 022 16

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На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън Република Северна Македония

Депутати от ПБ ще присъстват на съдебно заседание срещу Ива Михайлова в Кочани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народните представители от парламентарната група „Прогресивна България“ (ПБ) и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ще присъстват на следващото съдебно заседание по делото в Кочани, Република Северна Македония, срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Заседанието е насрочено за 31 август от 9:00 ч. местно време в Основния съд в Кочани. Това съобщиха от пресцентъра на ПБ.

На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън Република Северна Македония, отбелязаха от ПБ.

Народните представители ще проследят отблизо хода на съдебното заседание и ще информират българската общественост за развитието по случая. ПБ настоява за справедлив процес, защита на правата на Ива Михайлова и възможност тя да получи необходимото медицинско лечение, заявиха още от парламентраната група.

На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония. Ива Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

На 4 август Комисията по политиките за българите извън страната изслуша в Народното събрание Христина Михайлова – майка на Ива Михайлова. Тя представи информация за събраните по делото свидетелски показания и експертизи, които според защитата оневиняват дъщеря ѝ, изрази съмнения относно начина, по който се води процесът. По отношение на лечението Христина Михайлова каза, че през последните 10 месеца семейството пет пъти е поискало разрешение Ива Михайлова да бъде лекувана в България. По думите ѝ е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип.

Настояваме Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, посочиха в позиция от Министерството на външните работи (МВнР) на 7 август. Няколко дни по-късно - на 14 август, премиерът Румен Радев обяви, че МВнР е готово с протестна нота по случая.

От МВнР заявиха на 21 август, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение.

Един от въпросите, които ще поставя през септември в Страсбург, е за съдбата на Ива Михайлова, каза президентът Илияна Йотова ден по-късно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо 🌈🌈🌈

    15 1 Отговор
    Искам Кочани!От големите!

    Коментиран от #11

    17:47 27.08.2026

  • 2 Само да попитам

    15 3 Отговор
    Копринката ли е пак с малоумния боташки кризисен пи-ар?

    17:47 27.08.2026

  • 3 много скромна екскурзия

    15 3 Отговор
    са си нагласили тоя път регресивните

    Коментиран от #5

    17:48 27.08.2026

  • 4 цитат

    15 3 Отговор
    Евтиното сирене в "Кошница с грижа" е пълно с вода

    Коментиран от #9

    17:49 27.08.2026

  • 5 Дзак

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "много скромна екскурзия":

    Твоите екскурзии какви са?

    Коментиран от #6

    17:49 27.08.2026

  • 6 Кирчо Простото съм

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    Моите бяха още по-скормни - с Парапетка до Тесалоники за една вечер само.

    Коментиран от #13

    17:52 27.08.2026

  • 7 Шмекер Копейкин празнодумеца

    3 14 Отговор
    Ето още един пример за това как костя дЪ npocтя само празнословства, докато другите и посвършват нещо.

    17:53 27.08.2026

  • 8 на съдиите и магистратите им

    15 0 Отговор
    И като отидат , да носят кочани за да им ги сложат където трябва

    17:54 27.08.2026

  • 9 Те затва боташарите от НС

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "цитат":

    ще ходят на шопинг в Кочани за истинско сирене и други македонси натурални продукти. Не им се ядат л@йн@та от рундьовата "кошницата с грижа".

    17:54 27.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 чорап

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    Правителството сваля минималната работна заплата с 30 евро

    17:56 27.08.2026

  • 12 Казано по новорадевски

    14 0 Отговор
    Калабалък - чок, файда - йок!

    17:57 27.08.2026

  • 13 Дзак

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кирчо Простото съм":

    Хванат със смъкнати гащи!

    17:58 27.08.2026

  • 14 Не гледай какво върша, а какво ти думам

    2 4 Отговор
    Волгата и Лайкова няма ли да присъстват или сега са заети да измислят история с "руската" царица Хелга /Олга ? 🤣🤣🤣
    Копейките толкова шум и ... всъщност само шум вдигаха по случая.

    18:13 27.08.2026

  • 15 Перо

    1 0 Отговор
    Депутатите от ДБ трябва да информират тяхната парламентарна група в ЕП и ръководството на ЕС, не НС в БГ! Тук си ги знаем чугунените глави от ВМРО ДПМНЕ!

    18:56 27.08.2026

  • 16 Много

    0 0 Отговор
    голяма "дейност" ще покажат , бе ? Присъствие ! Плаща народът , а те се развяват на негов гръб и пилеят пари ! При това - нито компетентност , нито авторитет - евентуално снимки !

    19:22 27.08.2026

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