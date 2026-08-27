Депутати от ПБ ще присъстват на съдебно заседание срещу Ива Михайлова в Кочани

Народните представители от парламентарната група „Прогресивна България“ (ПБ) и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ще присъстват на следващото съдебно заседание по делото в Кочани, Република Северна Македония, срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Заседанието е насрочено за 31 август от 9:00 ч. местно време в Основния съд в Кочани. Това съобщиха от пресцентъра на ПБ.
На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън Република Северна Македония, отбелязаха от ПБ.
Народните представители ще проследят отблизо хода на съдебното заседание и ще информират българската общественост за развитието по случая. ПБ настоява за справедлив процес, защита на правата на Ива Михайлова и възможност тя да получи необходимото медицинско лечение, заявиха още от парламентраната група.
На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония. Ива Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.
На 4 август Комисията по политиките за българите извън страната изслуша в Народното събрание Христина Михайлова – майка на Ива Михайлова. Тя представи информация за събраните по делото свидетелски показания и експертизи, които според защитата оневиняват дъщеря ѝ, изрази съмнения относно начина, по който се води процесът. По отношение на лечението Христина Михайлова каза, че през последните 10 месеца семейството пет пъти е поискало разрешение Ива Михайлова да бъде лекувана в България. По думите ѝ е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип.
Настояваме Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, посочиха в позиция от Министерството на външните работи (МВнР) на 7 август. Няколко дни по-късно - на 14 август, премиерът Румен Радев обяви, че МВнР е готово с протестна нота по случая.
От МВнР заявиха на 21 август, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение.
Един от въпросите, които ще поставя през септември в Страсбург, е за съдбата на Ива Михайлова, каза президентът Илияна Йотова ден по-късно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокорчо 🌈🌈🌈
Коментиран от #11
17:47 27.08.2026
2 Само да попитам
17:47 27.08.2026
3 много скромна екскурзия
Коментиран от #5
17:48 27.08.2026
4 цитат
Коментиран от #9
17:49 27.08.2026
5 Дзак
До коментар #3 от "много скромна екскурзия":Твоите екскурзии какви са?
Коментиран от #6
17:49 27.08.2026
6 Кирчо Простото съм
До коментар #5 от "Дзак":Моите бяха още по-скормни - с Парапетка до Тесалоники за една вечер само.
Коментиран от #13
17:52 27.08.2026
7 Шмекер Копейкин празнодумеца
17:53 27.08.2026
8 на съдиите и магистратите им
17:54 27.08.2026
9 Те затва боташарите от НС
До коментар #4 от "цитат":ще ходят на шопинг в Кочани за истинско сирене и други македонси натурални продукти. Не им се ядат л@йн@та от рундьовата "кошницата с грижа".
17:54 27.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 чорап
До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":Правителството сваля минималната работна заплата с 30 евро
17:56 27.08.2026
12 Казано по новорадевски
17:57 27.08.2026
13 Дзак
До коментар #6 от "Кирчо Простото съм":Хванат със смъкнати гащи!
17:58 27.08.2026
14 Не гледай какво върша, а какво ти думам
Копейките толкова шум и ... всъщност само шум вдигаха по случая.
18:13 27.08.2026
15 Перо
18:56 27.08.2026
16 Много
19:22 27.08.2026