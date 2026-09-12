От 270 до 1200 ученици – или как 131. СУ промени мястото си на картата на София

Понякога най-добрият начин да се види промяната в едно училище е да се погледнат числата. В края на 2018 година в 131. СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ се обучават около 270 ученици. Днес те са приблизително 1200. Зад тази разлика стоят седем години работа, промени в организацията, нови образователни инициативи и постепенно изграждане на различен имидж на училището. В центъра на този процес е директорът Таня Монева, която поема ръководството в края на 2018 г.

Тогава 131. СУ не е сред първите училища, за които столичните родители се сещат, когато избират образование за децата си. Сега ситуацията е различна. Училището е разширило значително броя на своите ученици, развива проекти, работи по национални програми и въвежда нови форми на обучение. Трансформацията не се случва с една голяма промяна. Тя е резултат от множество по-малки решения – от работата с учителите и подкрепата за учениците до участието в проекти, състезания и международни програми.

Когато числата говорят

Ръстът от 270 до около 1200 ученици е най-видимият знак за промяната. Сам по себе си този показател не е достатъчен, за да определи качеството на едно училище. Той обаче показва нещо важно – интересът към 131. СУ е нараснал значително.

За ръководството това означава и по-голяма отговорност. Повече ученици означава по-голямо натоварване, повече очаквания от родителите и необходимост от организация, която да може да поддържа развитието на училището.

Именно тук ролята на директора Таня Монева се оказва съществена, защото тя избира да развива училището не само като административна структура, а като среда, в която учителите могат да реализират идеи, а учениците да получават възможности отвъд стандартната учебна програма.



Повече от традиционното обучение

Сега 131. СУ е определяно като иновативно училище и развива интегративни предмети в прогимназиалния етап. Сред тях са „Математика и технологии“, „С перо през вековете“, който съчетава български език и литература с история и цивилизация, както и „КМИТ и изобразително изкуство“, което е одобрено от новата учебна година, а предходните беше пилотно.

Идеята е различни знания да не остават изолирани в рамките на отделните учебни предмети, а учениците да ги използват в общ контекст.

Училището развива и STEM среда по националната програма. Целта е създаването на пространства, в които учениците да работят с технологии и да развиват интересите си в областта на науката, математиката и технологиите.

Дигитализацията е друга посока, в която училището инвестира. В част от учебните практики се използват интерактивни методи, а в определени дейности се въвеждат и елементи на изкуствения интелект.

Учителите като част от промяната

Развитието на едно училище трудно може да бъде постигнато само с решения от директорския кабинет. Затова един от важните елементи в управлението е работата с педагогическия екип. Според наличните публични отзиви учители оценяват възможността да имат по-голяма свобода при организирането на учебния процес и да експериментират с нови подходи.

Тази свобода е особено важна, когато училището се опитва да налага начина, по който работи. Новите програми и технологии сами по себе си не дават резултат, ако преподавателите не са готови да ги използват.

Затова постепенно се изгражда среда, в която инициативността промени на учителите се превръща в част от развитието на училището. След обновяването на материалната база, Монева започва да формира нов педагогически екип и привлича в училището много млади учители. Сега средната възраст на преподавателите е 33 години - млад, мотивиран и вдъхновен екип.



Връзка с Европа

Международната дейност също заема място в развитието на 131. СУ. По линия на „Еразъм+“ преподаватели участват в обучения в чужбина, включително в Малта, свързани с дигитализацията на езиковото обучение и прилагането на съвременни европейски образователни практики.

Училището развива и партньорство със сдружение „Фридрих Шилер“ и дружество „Луис Карол“, свързано със засиленото обучение по немски и английски език за учениците от начален и прогимназиален етап.

Това показва стремеж към разширяване на образователните възможности извън традиционния модел на кварталното училище.

Резултатите остават най-важни

Най-трудната част от промяната обаче не е въвеждането на нова програма или закупуването на ново оборудване. По-трудно е да се промени отношението към самото училище. В случая със 131. СУ един от аргументите за настъпилата промяна са резултатите на учениците.

Според представените данни резултатите от Националното външно оценяване в IV клас поставят училището сред първите три общински училища в София.

Наред с това учениците участват в различни конкурси и състезания. Шестокласници от училището например са печелили голямата награда в националния читателски конкурс „Какво научихме от книгите за живота и природата?“ Това са резултати, които постепенно изграждат различен образ на училището.

От имиджа към доверието

Една от най-сериозните задачи пред всеки училищен директор е да спечели доверието на родителите. При 131. СУ този процес може да бъде проследен и чрез броя на учениците, и чрез развитието на училищната програма, и чрез публичните оценки за началния етап на обучение. Особено положителни са част от отзивите за началния етап, където родители посочват добрата среда и работата на учителите. Това доверие не се създава само с реклама. То се изгражда в ежедневието – в отношенията между учители, ученици и родители, в организацията на учебния процес и в резултатите.

Директорът Таня Монева поема училището в момент, когато пред него стои необходимостта да промени не само начина си на работа, но и общественото отношение към себе си. Седем години по-късно разликата е видима - от 270 до 1200 ученици. От училище, което трябва да доказва мястото си, към институция, която все по-често привлича интереса на родителите. Това не означава, че 131. СУ се е превърнало в елитна столична гимназия. Но показва нещо по-важно – че едно голямо квартално училище може да промени посоката си, когато има ясна управленска визия и ръководство, което последователно я следва. Но ако трябва да се посочи най-същественият резултат от седемте години управление на Таня Монева, той вероятно не е само в броя на учениците. Той е в промяната на очакванията. На това как родителите гледат на училището, как учителите виждат възможностите си и как самата институция се представя пред обществото. А когато едно училище успее да промени собствената си репутация, без да изоставя основната си задача – да образова и развива деца – това вече е качествен управленски резултат.