Директорът на 131-во СУ Таня Монева пред ФАКТИ: С подход, че всеки учител е вдъхновител, а всяко дете е важно, резултатите не закъсняват

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато през 2018 г. Таня Монева поема 131-во СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" - София, в училището учат около 270 деца. Днес те са над 1200, а промяната не се измерва само с броя на учениците. Нови професионални паралелки, иновативни предмети, технологично обучение и млад педагогически екип са част от визията за училище, което иска да отговори на променящите се потребности на децата и родителите. На прага на новата учебна година пред ФАКТИ говори директорът Таня Монева.

– Г-жо Монева, на 15-ти септември отново ще прекрачите училищния праг заедно с учениците. Какво е различното тази година и с какво бихте искали да запомните началото на новата учебна година?

– На 15-ти септември не просто прекрачваме училищния праг. Ние отново отваряме врата към бъдещето. Различното през тази учебна година са новите членове на голямото семейство на 131-во СУ. Това са първокласниците, които за първи път са 157 ученици в шест паралелки. А осмокласниците, които са избрали да останат в 131-во СУ, ще се обучават в нови професии – „Административни и офис дейности“ и „Мениджмънт и икономика“. Различното тази учебна година е и третата иновация, която е одобрена от МОН – интегративният предмет „КМИТ и изобразително изкуство“. Стартираме с нови идеи и проекти, които ще бъдат реализирани през учебната година.

Надявам се началото да не бъде поредната официална церемония, която приключва с последния аплодисмент. Искам да бъде момент, който остава като траен отпечатък у всеки.

Искам този 15 септември да покаже нещо много просто, но много важно – във време, в което често се говори за това какво не работи в образованието, ние показваме какво е възможно, когато има смелост, екип и вяра.

Искам да го запомня като началото на още една година, в която няма да се страхуваме да бъдем различни, да търсим новото и да вдигаме летвата. Защото вярвам, че чудесата в едно училище не се случват сами. Те се създават всеки ден от хора, които отказват да кажат „това не може да стане“. Да има емоция, усмивки и онзи специален момент, в който всеки да си каже: „Да, точно тук искам да бъда“.

– Когато поехте 131-во СУ през 2018 г., в училището са учили около 270 деца, а днес броят им е над 1200. Какво стои зад този ръст – резултатите, промяната в средата, учителите или доверието на родителите?

– Зад този ръст не стои само един отделен фактор, а е една цялостна трансформация и непрекъсната верижна реакция. Всичко започна с промяната в средата – както чисто физическата база, така и психологическият климат.



Бяха привлечени мотивирани и енергични учители, които промениха не само уроците, но и нагласите към преподаването.



Когато се съчетае съвременен подход, че всеки учител е вдъхновител, а всяко дете е важно, резултатите не закъсняват. Постиженията и успехите на учениците станаха обективно доказателство, че посоката е правилна. Когато резултатите са налице, се печели доверието на родителите, които се превърнаха в наши най-близки партньори и най-силните посланици на общността. Това е съвършена синергия – новата среда привлече учителите, учителите постигнаха резултатите, а резултатите спечелиха доверието. Днес, 131-во СУ е една сплотена общност, в която всеки родител е приятел, всяко дете е ценно, а успехът е общо дело.

– Последните резултати от Националното външно оценяване (НВО) в IV клас са впечатляващи – 90,98 точки по БЕЛ и 83,44 точки по математика, като 11 ученици са със 100 точки и по двата предмета. Как успяхте да постигнете тези резултати и най-вече как да ги задържите, без подготовката за изпити да се превърне в самоцел?

– Не само резултатите от НВО в 4-ти клас са впечатляващи, блестящи са резултатите и от НВО в 7-ми клас, защото 131-во СУ заема шесто място сред общинските училища. Успехите са резултат от целенасочена дългосрочна стратегия на училището. Подготовката започва още от първия час. При нас учителите поставят фокус върху мисленето, а не върху алгоритмите. Те учат учениците да прилагат формулите и правилата в нови, нестандартни ситуации. Грешките се анализират детайлно. Организираме пробни изпити. Това помага на учениците да изградят стратегия за разпределяне на времето и да овладеят стреса. Зад тези резултати стои работата на учителите, на екипа, който създадох и мотивирах да работи.



– Казвате, че родителите са най-верните партньори на училището. Как се промени отношението на родителите към 131-во СУ през последните седем години?

– Тази промяна не е случайна, а е резултат от целенасоченото развитие на училището. Ето как се промени динамиката в отношенията родители–училище в този период: преди родителите често възприемаха срещите като формалност и се включваха основно при възникнал проблем или около крайните оценки.

Сега, благодарение на иновативния профил на училището (включително статута му на иновативно училище с акцент върху технологиите и модерните методи), родителите се припознават като съмишленици. Те участват активно в училищния живот, подкрепят извънкласни инициативи, зелени училища и проекти.

След като виждат реалните резултати – успехите на национални външни оценявания, завоюваните призови места на олимпиади и състезания, родителите гласуват пълно доверие на ръководството и на учителите. Родителите търсят 131-во СУ не просто по географски признак (като квартално училище), а съзнателно заради репутацията му на конкурентоспособна и сигурна среда за децата им.

Комуникацията стана много по-бърза, директна и ефективна.

Използването на електронни дневници, платформи за обратна връзка и затворени информационни канали скъси дистанцията. Родителите вече не научават за успехите или затрудненията на децата си с месеци закъснение, което превърна учителите и семействата в постоянни съюзници в реално време. В крайна сметка, за последните седем години 131-во СУ успя да изгради общност, в която родителите не са просто странични наблюдатели, а активен двигател и опора на училищния успех.

– В училището има интегративни предмети като „Математика и технологии“, „Перо през вековете“, а в учебния процес вече се използват и елементи на изкуствен интелект. Къде трябва да бъде границата – как технологиите да помагат на учителя, без да заменят човешкия контакт?

– Да, това е бъдещето. Изкуственият интелект навлиза динамично в образователната сфера, защото отваря нови хоризонти за персонализирано обучение. За да бъде този процес успешен, технологиите трябва да играят ролята на надежден помощник, а не на заместник на човешкия фактор. Изкуственият интелект може да обработва данни, но не и да съпреживява. Учителят може да насърчава учениците да критикуват отговорите на изкуствения интелект, като ги учи да бъдат независими мислещи хора, а не слепи потребители на готови решения. Класната стая трябва да остане пространство на живия диалог, където грешките се посрещат с разбиране, а не с безпристрастен диалог. Никога изкуственият интелект няма да замени човешкия контакт, защото въпреки всичко човек е социално същество.

– Говорите много за младия педагогически екип – средната възраст на учителите е 33 години. Как успявате да привлечете млади преподаватели и какво им давате, за да останат в училището?

– Младите хора търсят места, където технологиите, интерактивните дъски, СТЕМ кабинетите и съвременните методи на преподаване не са лукс, а стандарт, а 131-во СУ привлича с визията си за „Училище на бъдещето“. На интервютата се залага на разговор за ценностите, мотивацията, креативността и желанието за развитие на кандидата.

Давам им свобода и сигурност.

Младите специалисти идват с нови идеи и имат възможност да опитват, без страх, че ако нещо не се случи перфектно, ще последва наказание. В училище се споделят добри практики и се работи като истински екип. Това, което им казвам, е, че не очаквам да влязат в час като перфектния преподавател от първия ден, но ще им помагаме и ще успеем заедно.

– Как един млад учител се мотивира да остане на работа, как го задържате?

– Даването на възможност на младите учители да експериментират и прилагат иновативни методи, технологии и интерактивни подходи в час ги прави по-ангажирани, превръща работата в творчески процес. Провеждам разговори с тях и давам възможност всеки да сподели своите идеи. Включването в интересни семинари, в национални програми, убеждава един млад учител, че професията предлага динамика и пътувания. Възможността за придобиване на професионални квалификационни степени дава дългосрочна перспектива.



– По кои предмети най-трудно се намират и задържат учители?

– Информационни технологии и математика. Едно училище не може да се съревновава с големите компании и фирми. Това е проблем за всички училища.

– Доколко реално децата участват във вземането на решения за училищния живот, а не само в организирани инициативи?

– В училище има работещ Ученически парламент. Учениците реално организират и провеждат собствени инициативи и събития. Например, Денят на розовата фланелка беше организиран от Ученическия парламент и издигна едно силно и категорично послание: „НЕ на тормоза!“ Около него се обединиха ученици, учители и ръководството на училището.

– Като всяко голямо квартално училище, 131-во СУ вероятно има и проблеми с дисциплината и отношенията между ученици, родители и учители. Кое е най-голямото предизвикателство в тази посока в момента?

– Дигиталната анонимност и ескалацията. Понякога се подават анонимни сигнали, които са породени от необосновано недоволство. Това затруднява разрешаването на казусите, ако изобщо има такива. Нарушен е балансът между авторитета на учителя и правата на ученика или родителя. В съвременната образователна среда е важно жалбите да се разглеждат обективно, за да се защити както психологическият комфорт на децата, така и спокойствието на учителите.

– Част от учениците след IV клас продължават в СМГ, НПМГ и НГДЕК, но по-голямата част остават в 131-во СУ и след VII клас. Доколко имате амбиция училището да задържа все повече силни ученици и в гимназиалния етап?

– Да, в първите ми години голяма част от учениците от 4-ти клас напускаха 131-во СУ, но въвеждането на иновативните предмети в прогимназия промени тази тенденция и сега училището е предпочитан избор.

След 7-ми клас учениците и техните родители избират пътя, по който да продължат, съобразно интересите и уменията на детето. Избират различни професии или чужд език. Все още нагласите са учениците да продължават в езиковите и математическите гимназии. За да сме желано и предпочитано училище и след 7-ми клас, предлагаме обучение в професионални паралелки с разширено изучаване на английски и испански език.

– Ако се върнете към 2018-та, когато поехте училището с 270 ученици, какво бихте казали на онзи директор, който тепърва започваше промяната? И каква е следващата голяма цел за 131-во СУ?

– Ти трябва да знаеш какво да направиш. Направи го, както само ти можеш и умееш! Един магьосник никога не разкрива своята тайна, очаквайте и ще видите реализирана следващата голяма цел за училището.