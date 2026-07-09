Новини
Мнения »
Голямата лъжа за „огромната администрация“ и малката истина за богопомазаните в силовите ведомства – МВР и МО

Голямата лъжа за „огромната администрация“ и малката истина за богопомазаните в силовите ведомства – МВР и МО

9 Юли, 2026 09:00 2 552 43

  • администрация-
  • съкращения-
  • бюджет-
  • пари-
  • бюджетен сектор-
  • мо-
  • мвр-
  • учители

Когато режеш 10% от 56 хиляди и обясняваш, че си реформирал държавата…

Голямата лъжа за „огромната администрация“ и малката истина за богопомазаните в силовите ведомства – МВР и МО - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всеки път, когато бюджетът започне да се пропуква, на политическата сцена се появява едно и също заклинание: „Ще съкратим администрацията.“ Звучи решително, носи аплодисменти и създава усещането, че някой най-накрая ще се пребори с „армията от чиновници“. Само че числата казват нещо съвсем различно. България има близо 570 хиляди души в публичния сектор, но реалната държавна администрация в министерства, държавни агенции, комисии и централни административни структури е едва около 56 хиляди души, а в общинските и областните администрации заетите са едва 36 хиляди. Всичко останало са учители, лекари, медицински сестри, полицаи, военнослужещи, социални работници, работници в социалните домове, библиотекари, музейни специалисти и още десетки професии, без които държавата просто спира да функционира.

И точно тук започва политическата лицемерна игра.

И тогава започва политическата магия – смесват се понятията „бюджетен сектор“ и „държавна администрация“, за да изглежда, че някой ще прави революция, а всъщност говори за съкращения в една сравнително малка част от публичната система.

Да направим проста сметка.
Ако се съкратят 10% от тези около 56 хиляди души в централната администрация, това означава приблизително 5600 служители. Политическият ефект ще бъде огромен – пресконференции, фанфари, лозунги за „раздутата държава“. Финансовият ефект обаче ще бъде далеч по-скромен от внушенията. Още по-абсурдно звучи тезата, че ако държавните служители започнат сами да си плащат осигуровките, бюджетът едва ли не ще „излезе на плюс“. Това е чиста счетоводна илюзия. Държавата не открива нов източник на приходи – тя просто мести пари от единия си джоб в другия. За консолидирания бюджет това не създава чудодейни милиарди.

Истинският проблем е друг. В България от години се продава една удобна политическа легенда – че държавата е бедна, защото чиновниците са много.

Само че статистиката показва друго. От близо 570 хиляди души в публичния сектор около 90% не са „чиновници“, а хора, които преподават на децата ни, лекуват болните, пазят обществения ред, защитават границите или се грижат за социалната система. Да наричаш всички тях „администрация“ е или неразбиране на елементарни факти, или съзнателна манипулация.

Разбира се, никой не твърди, че администрацията не трябва да бъде оптимизирана. Напротив – там има дублиращи се функции, излишна бюрокрация и цели структури, които могат да бъдат дигитализирани или преструктурирани. Но истинската реформа означава анализ на функциите, електронно управление и премахване на ненужните процеси, а не механично рязане на проценти, за да изглежда добре в телевизионните новини.

Защото ако реформата се изчерпва с това да освободиш няколко хиляди чиновници и да обявиш победа над „раздутата държава“, това не е реформа. Това е политически пиар, маскиран като икономическа политика. А когато цифрите се използват повече за внушения, отколкото за анализ, обществото отново остава с усещането, че някой е решил проблема – докато всъщност е сменил само заглавието на пресконференцията.

Богопомазаните силови ведомства – на какво се дължи оглушителното мълчание
Никой не говори сериозно за реформа в Министерството на вътрешните работи, ДАНС, ДАТО, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Служба „Военно разузнаване“. Никой не говори за оптимизация в Министерството на отбраната. Там темата е табу. Защо? Защото това са най-големите силови структури на държавата, с огромен административен апарат, с политическо влияние и десетки хиляди избиратели. С хиляди назначени „наши хора“ по върховете. Там всяка реформа носи политически риск. А политиците не обичат риска. Те обичат влиянието.

Много по-лесно е да насочиш прожекторите към онези 56 хиляди чиновници в централната администрация и да обявиш, че точно те са виновни за бюджетния дефицит. Звучи добре. Само че е удобно, а не вярно.

Още по-интересно е друго. През последните години именно в силовите ведомства често се превърна в практика да се назначават хора по политическа линия, да се раздуват структури, да се създават нови дирекции и отдели. Не защото държавата винаги има нужда от тях, а защото всяка власт има нужда от лоялни назначения. Именно затова никой не смее да отвори тази тема. Там има твърде много „приятели“, пардон – интереси.

И не, тук не говорим за редовите полицаи, за войниците ни, за пожарникарите, за служителите на телефон 112. Не говорим за хората, които с достойнство и гордо вдигнати глави служат в полза на нас и на нашата Родина. На тях трябва да благодарим, че изпълняват своя дълг към обществото, към всички нас.

Говорим за „язвата“ в тези системи – богопомазаните назначенци с най-високите заплати и нулев принос за гражданите, а често и с откровена вреда за държавата.

Истинската реформа би изглеждала съвсем различно. Тя би започнала с пълен одит на всички държавни структури – включително МВР, Министерството на отбраната, специалните служби, агенциите, общинските администрации и централната администрация, разбира се. Би се анализирало къде има дублиране на функции, къде има излишни звена и къде технологиите могат да заменят бюрокрацията. Но подобен разговор изисква политическа смелост и честност.

Затова вместо реформа получаваме удобна пропаганда.

Създава се впечатлението, че държавата ще бъде спасена, ако бъдат съкратени няколко хиляди чиновници, докато десетки хиляди служители в силовите ведомства остават извън всякакъв дебат. Така се оформят две категории държавни служители – едните са постоянно сочени като виновници за всички проблеми на бюджета, а другите изглеждат политически недосегаеми. И разделението е налице, а ползата от него е за властимащите и олигарсите, а не за хората на труда.

И ако някой наистина иска да говори за реформа, нека започне с един прост въпрос: защо ножицата винаги се насочва към най-малката част от държавната машина, а никога към най-големите и най-защитени структури? Докато няма честен отговор на този въпрос, всяка приказка за „оптимизация на администрацията“ ще остане това, което е и днес – политически спектакъл, а не истинска реформа.

На база последните официални данни картината изглежда приблизително така:
Централна администрация (министерства, агенции, комисии, териториални администрации, специалните административни структури и др.) – 55 998
Общински администрации – 35 015
Областни администрации – 1 004
Специализирани териториални администрации – около 6 400 (НАП, АПИ, РИОСВ, РЗИ и др.)
МВР – около 50–52 хил. служители (общ щат)
Министерство на отбраната и Българската армия – около 37–40 хил. души (военнослужещи и цивилни)
Образование – общо 157 579 в публичния сектор
– училищно образование – около 90–95 хил.
– висше образование – около 30–35 хил.
– детски градини и други – около 30 хил.
Здравеопазване и социални дейности (публичен сектор) – 139 490
Култура, музеи, библиотеки, театри, спорт – 15 608

Какво показват данните
Само хората, които са пряко на бюджетна издръжка в основните публични системи, са приблизително:
• държавна администрация – 56 хил.
• териториална администрация – 42 хил.
• МВР – около 52 хил.
• отбрана – около 39 хил.
• образование – 158 хил.
• здравеопазване и социални дейности – 139 хил.
• култура и спорт – 16 хил.

Това прави около 500–510 хиляди души, без да се включват държавните предприятия, съдебната власт, БНБ, НОИ, НЗОК и други публични институции и структури. Отделно НСИ отчита средно 569 271 заети в публичния сектор през 2025 г., което включва всички публични институции и бюджетни организации.

Най-важният извод

От тези близо 570 хил. души, класическата държавна администрация (министерства, агенции, комисии и другите централни административни структури) е едва около 56 хиляди души.

Тоест:
• около 10% от всички заети в публичния сектор са чиновници и работници в централната администрация;
• останалите 90% са учители, лекари, медицински специалисти, полицаи, военнослужещи, социални работници, културни дейци и други служители на публичната
система.

Това разграничение е важно, защото в обществения дебат често се смесват понятията „бюджетен сектор“ и „държавна администрация“, а те не са едно и също. И никога не са били. А ние като общество не можем да съществуваме без нито една от тези системи. И никога няма да можем.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пе де ре ново начало

    17 2 Отговор
    е черна дупка за пачките ни

    09:01 09.07.2026

  • 2 Любопитен

    42 4 Отговор
    Престанете да лъжете. Само в Министерството на земеделието се разписват срещу заплата 17 000 души според служебния министър Иван Христанов. Това е повече от 1 човек за всяко средно или голямо земеделско стопанство. В социалното минъстерство се разписват срещу заплата 30 000 души. Какво правят толкова там чудя се? Има още цели 17 министерства??

    Коментиран от #37

    09:06 09.07.2026

  • 3 Трол

    30 1 Отговор
    Лелките на гише - най-големият враг на бюджетния дефицит.

    09:10 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дддд

    37 5 Отговор
    бюджета на мвр по голям от този на образованието 50 хиляди срещу 150 хиляди души. После не се чудете защо необразованите ви деца милиционери стоят на будките по цел ден.

    09:12 09.07.2026

  • 6 Дзак

    24 1 Отговор
    Не се бойте. Всички партийци са настанени!

    09:12 09.07.2026

  • 7 Перо

    28 5 Отговор
    Тоя, вместо да се прави на умен и да пише глупости, нужно е само да направи справка, в коя държава от ЕС се падат най-много държавни служители или полицай на глава от населението и в коя държава съдебната система е с най-голям бюджет, също на глава от населението или на съдебен служител! За ефекта от цифрите и работата няма да питам!

    09:13 09.07.2026

  • 8 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ

    29 3 Отговор
    Населението намалява, а администрацията се увеличава независимо от това на електронните услуги. Да не забравяме и пенсионерите като тези в

    Коментиран от #41

    09:15 09.07.2026

  • 9 Любопитен

    22 3 Отговор
    У нас има заети поне 5000 социални работника към социалното министерство. Те какво са - администрация или нещо полезно работят? В малка община като Самоков от 30 000 души в общината работят към 700 души. В общините на София град има над 10 000 души администрация само. Има поне 150 000 души общинска администрация и поне 200 000 души държавна администрация към МС.

    09:17 09.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Вчера купиха на МВР 204 джипа Волво по 200 000 лв бройката.

    09:19 09.07.2026

  • 11 дядото

    19 1 Отговор
    а колко станаха комисарите /разбирай генералите/ в мвр,адмиралите и генералите в ба и с какви заплати.срамота е във всяко РДВР да има 2- 3 генерали- наши хора с огромни заплати.

    Коментиран от #16

    09:22 09.07.2026

  • 12 Бай калинчо

    12 0 Отговор
    Забрави да споменеш заради кой е такъв бюджета

    09:22 09.07.2026

  • 13 Любопитен

    16 2 Отговор
    В БНТ работят над 2000 души. Във водещите частни телевизии с национален обхват - едва 300-400. Какво правят толкова много хора в БНТ?? Няма толкова предавания със сигурност!

    09:25 09.07.2026

  • 14 9ти септември

    8 2 Отговор
    Закривай свинарника

    09:25 09.07.2026

  • 15 Военни = платени наемници

    9 7 Отговор
    Тея са платени наемници.
    Само гледат да си осигурят валутна заплата като едни най-прости гурбетчии.
    Тук няма чест, дълг, Родина... Те са лоялни тоя дето дава кинтите - НАТОТО

    Коментиран от #20, #25, #27

    09:28 09.07.2026

  • 16 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "дядото":

    В този ред на мисли нека не забравяме, че първите клетви, които са полагали за били към НРБ и БКП.

    09:30 09.07.2026

  • 17 Дръта чанта

    15 3 Отговор
    Цялата ви демокрация е една голяма лъжа

    09:31 09.07.2026

  • 18 Дън Бай

    10 0 Отговор
    В МВР и МО да си изчистят бройките АПЗ (аванс, пенсия, заплата) и да не се оправдават с нуждите от "специалисти". Нови, млади хора ще се научат, това не са места за микрохирурзи и космонавти.

    09:31 09.07.2026

  • 19 Баце ЕООД

    5 2 Отговор
    Мирише яко на тенденциозна статия с мн ИИ

    09:31 09.07.2026

  • 20 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "Военни = платени наемници":

    Някои забравят, че България е пълноправен член както на ЕС така и на NАТО.

    09:35 09.07.2026

  • 21 калинка чакълова

    2 0 Отговор
    свърши ми батерията на виброто

    09:39 09.07.2026

  • 22 пери

    11 0 Отговор
    Това в дописката май са нереални данни.
    Освен туй, докато има хора на държавна работа, които получават пенсия и заплата, не може да се говори за ограничаване на средства в администрацията. Такъв знак няма. Или журналистите не питат, или не съобщават.
    Да припомним, че по времето на гербавите Томислав Дончев имаше доста голям бюджет за електронно управление, който потъна в небитието (му). Ако гербавите действително бяха задействали електронното упраление, нямаше администрацията да е такъв трън в очите на обществото.

    09:40 09.07.2026

  • 23 а бе..

    15 1 Отговор
    Вчера излезе че у меверето бачкат над осем хиляди пенсионери,и в другите държавни хранилки е така..махайте ги,а другите сами да се осигуряват..както обикновените българи дето ги хранят..

    09:40 09.07.2026

  • 24 Администрацията не е много

    9 2 Отговор
    Населението е малко жените не раждат защото живота не е хубав

    09:41 09.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Предложение

    5 1 Отговор
    Лесно е.Сложете робота Робърт и сестра му.Може и братовчеди и роднините им.Те:не искат заплати,няма да се уморяват и да гледаме кисели физиономии,ще ни абслужват без да ни гледат в портфейла,без корупционни практики,ще работят нон стоп.

    09:42 09.07.2026

  • 27 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Военни = платени наемници":

    на бетона доброволка?

    09:43 09.07.2026

  • 28 Директора👨‍✈️

    8 1 Отговор
    Представете си какъв батак е, щом постоянно има спорове колко е администрацията. Държавата дори не знае на колко човека плаща? Да няма една проста справка, в която да е ясно къде колко хора има назначени и на каква длъжност с какви заплати?!? Това е пародия на държава!
    Да няма една проста екселска таблица, в която поне да пише колко човека и къде работят!
    Всеки вдига рамене и от всякъде излизат различни цифри. Всичко е "ОКОЛО". Ама как около. В коя частна фирма работниците са "ОКОЛО"??? Нали на тези хора се плаща.

    09:43 09.07.2026

  • 29 Ггг

    2 1 Отговор
    Всички са обслужващ персонал,трябват работници който да произвеждат реален продукт ,или заводи и продукция, или стока пари стока и пари стока пари

    09:43 09.07.2026

  • 30 Тома

    8 1 Отговор
    Само да му кажа на този че в Нидерландия администрацията са 30 000 човека и са 11 мил.население.Да не плачи а да провери

    09:49 09.07.2026

  • 31 Мнение

    9 0 Отговор
    Да съкратят само работещи пенсионери от бюджетната сфера и да ходят в частния ако им се работи, особенно от МВР/пенсия -първа категория плюс голямата заплата плюс 20 заплати при пенсионирането. Още по времето на Цветанов изгониха свестните полицаи, дори без прослужени години и без пенсии, оставиха удобните и с пенсия и заплата и до ден днешен си стоят.

    09:51 09.07.2026

  • 32 До Автора

    3 0 Отговор
    Добре, но трябва истински анализ къде какво да се пипа. В този анализ трябва да се гледа не само бройки и дублиращи функции, а да се мисли и за демографски срив, възможност за корупция и всички аспекти на народопсихологията ни. Тук не живеят японци, да прилагаме японски модел, както и германци. Тук живеят българи! И само да вметна, че имаше за 30 години много преструктурирания и в прокуратурата и в полицията и в училищата и в болничната помощ и виждам как малки населени места от съкращения и обединения останаха без училища, болници, районни управления, районни прокуратури. Точно там спестените държавни пари допринесоха до по-бързо обезлюдяване на тези райони и то най-вече от българския род, защото в тези структури работиха предимно етнически българи, които емигрираха кой извън страната, кой в големите градове. След като и старците полека лека измряха за 30 години се стигна до места с изцяло ромски и помашки села без български етнос в тях, в които вилнеят местни омбашии и чужди вероизповедания и българската държава се намесва само ако се прекали с масови кланови битки или установяване на секти или радикализация и принадлежност към терористична идеология. До достигане на тези крайности обаче българска държава там все едно няма и местния лидер (дали бизнесмен, дали престъпник, дали религиозен лидер) коли и беси, за да се спестят на правителството пари, които да се дадат за "наши" фирми за мантинели например.

    09:54 09.07.2026

  • 33 икономист

    5 1 Отговор
    "Още по-абсурдно звучи тезата, че ако държавните служители започнат сами да си плащат осигуровките, бюджетът едва ли не ще „излезе на плюс“. Това е чиста счетоводна илюзия. Държавата не открива нов източник на приходи – тя просто мести пари от единия си джоб в другия."
    -Ами не е вярно. Ако статута им на осигурени бъде изравнен с този на работещите в реалния сектор бюджета може и да не излезе на плюс, но ще намали разходите му в частта на удържаните от служителите осигуровки.

    Коментиран от #39

    09:55 09.07.2026

  • 34 Полицията

    4 0 Отговор
    Трябва да се съкрати с 50%, а военните със сто процента!

    09:57 09.07.2026

  • 35 гост

    4 0 Отговор
    Ако това е вярно, то разните министерства и други подобни да си намалят администрацията. Да не се лъжем и в общините работят много повече от необходимото хора. Нали има компютри и всичко може да става по-бързо ако документи образци могат да се разпечатват и да се изпращат както онлайн, така с писма.В общините има информационнен център, но във всеки отдел има по няколко човека седнали зад бюрата и уж работят. Има ли желание има и начин да се намали администрацията,а не да се назначава цялата рода и да се наследява от деца и внуци определена длъжност в общината.

    09:57 09.07.2026

  • 36 Наблюдател

    2 1 Отговор
    От статията разбрах, че днешната власт е лоша, от което следва изводът, че предишната е била добра.

    10:03 09.07.2026

  • 37 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Не пиши глупости ! По-добре чети и осмисляй прочетеното !

    10:04 09.07.2026

  • 38 При генералите Буци и Муньо

    2 0 Отговор
    всичко е лъжа. Надпореварват се кой лъже и маже повече.

    10:10 09.07.2026

  • 39 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "икономист":

    "Още по-абсурдно звучи тезата, че ако държавните служители започнат сами да си плащат осигуровките, бюджетът едва ли не ще „излезе на плюс“. Това е чиста счетоводна илюзия. Държавата не открива нов източник на приходи – тя просто мести пари от единия си джоб в другия."
    -Ами не е вярно. Ако статута им на осигурени бъде изравнен с този на работещите в реалния сектор бюджета може и да не излезе на плюс, но ще намали разходите му в частта на удържаните от служителите осигуровки."

    Това, което си написал е тотално невярно. Като прибавиш осигуровките към заплатити им, защото преди това са били намалени с тях и това е справедливо, ще увеличиш осигурителния им доход, а аттам и всички плащания - пенсии, борнични, обезщетения.
    Сумата, с която трябва да се увеличат заплатите е равна на икономията, но плащанията на база осигурителен доход ще нарастнат.
    Навремето именно заради икономия на бюджетни средства, Иван Костов премахна осигуровките от заплатите на държавните служители.

    10:12 09.07.2026

  • 40 Мнение

    1 1 Отговор
    Голямо БРАВО на журналиста, който си е направил труда и е написал тази прекрасна и уточняваща статия. Още веднъж браво. Огромният разход в бюджета е за силовите ведомства, но там никой не смее да пипа?! И човек си задава въпроса "Защо"? Защо тези структури се ползват с такава закрила и огромни привилегии? Те държава в държавата ли са и защо им бяха увеличени заплатите двойно и тройно, защо при пенсиониране им дават 20 заплати, огромни бонуси, двоен клас, пари за път, защо всички ние плащаме техните осигуровки и т. н. и т. н. Бедни ли са тези хора, за да се налага да ги издържаме все по-малко работещите в частния сектор? Никъде по света не дават 20 заплати при излизане в пенсия. Никъде! Явно България е много богата държава, за да може да си позволява тези огромни разходи за тях. В същото време издържаме и близо 350-400 болници, а там мафията на "белите пресилки" е страшна. Милиарди потъват в нечии джобове. И никой не смее да ги пипне, а са се вторачили в и без друго натоварената до предел администрация. България затъва от непосилните разходи, които прави за МВР, съд, прокуратура, здравеопазване и от части образование. Накрая ще фалираме точно заради тях, а можеби сме фалирали вече. Ми

    10:12 09.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 МЪКА

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Превантивен ядрен удар":

    Безсилието и злобата на българофобите е пословична.

    10:20 09.07.2026

  • 43 Абе бе верно!

    0 0 Отговор
    Ние тук почти нищо не произвеждаме, а пък каква армия от чантаджии се поддържа от държавата за да преследва населението за какво ли не .

    10:20 09.07.2026