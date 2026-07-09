Голямата лъжа за „огромната администрация“ и малката истина за богопомазаните в силовите ведомства – МВР и МО

Всеки път, когато бюджетът започне да се пропуква, на политическата сцена се появява едно и също заклинание: „Ще съкратим администрацията.“ Звучи решително, носи аплодисменти и създава усещането, че някой най-накрая ще се пребори с „армията от чиновници“. Само че числата казват нещо съвсем различно. България има близо 570 хиляди души в публичния сектор, но реалната държавна администрация в министерства, държавни агенции, комисии и централни административни структури е едва около 56 хиляди души, а в общинските и областните администрации заетите са едва 36 хиляди. Всичко останало са учители, лекари, медицински сестри, полицаи, военнослужещи, социални работници, работници в социалните домове, библиотекари, музейни специалисти и още десетки професии, без които държавата просто спира да функционира.
И точно тук започва политическата лицемерна игра.
И тогава започва политическата магия – смесват се понятията „бюджетен сектор“ и „държавна администрация“, за да изглежда, че някой ще прави революция, а всъщност говори за съкращения в една сравнително малка част от публичната система.
Да направим проста сметка.
Ако се съкратят 10% от тези около 56 хиляди души в централната администрация, това означава приблизително 5600 служители. Политическият ефект ще бъде огромен – пресконференции, фанфари, лозунги за „раздутата държава“. Финансовият ефект обаче ще бъде далеч по-скромен от внушенията. Още по-абсурдно звучи тезата, че ако държавните служители започнат сами да си плащат осигуровките, бюджетът едва ли не ще „излезе на плюс“. Това е чиста счетоводна илюзия. Държавата не открива нов източник на приходи – тя просто мести пари от единия си джоб в другия. За консолидирания бюджет това не създава чудодейни милиарди.
Истинският проблем е друг. В България от години се продава една удобна политическа легенда – че държавата е бедна, защото чиновниците са много.
Само че статистиката показва друго. От близо 570 хиляди души в публичния сектор около 90% не са „чиновници“, а хора, които преподават на децата ни, лекуват болните, пазят обществения ред, защитават границите или се грижат за социалната система. Да наричаш всички тях „администрация“ е или неразбиране на елементарни факти, или съзнателна манипулация.
Разбира се, никой не твърди, че администрацията не трябва да бъде оптимизирана. Напротив – там има дублиращи се функции, излишна бюрокрация и цели структури, които могат да бъдат дигитализирани или преструктурирани. Но истинската реформа означава анализ на функциите, електронно управление и премахване на ненужните процеси, а не механично рязане на проценти, за да изглежда добре в телевизионните новини.
Защото ако реформата се изчерпва с това да освободиш няколко хиляди чиновници и да обявиш победа над „раздутата държава“, това не е реформа. Това е политически пиар, маскиран като икономическа политика. А когато цифрите се използват повече за внушения, отколкото за анализ, обществото отново остава с усещането, че някой е решил проблема – докато всъщност е сменил само заглавието на пресконференцията.
Богопомазаните силови ведомства – на какво се дължи оглушителното мълчание
Никой не говори сериозно за реформа в Министерството на вътрешните работи, ДАНС, ДАТО, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Служба „Военно разузнаване“. Никой не говори за оптимизация в Министерството на отбраната. Там темата е табу. Защо? Защото това са най-големите силови структури на държавата, с огромен административен апарат, с политическо влияние и десетки хиляди избиратели. С хиляди назначени „наши хора“ по върховете. Там всяка реформа носи политически риск. А политиците не обичат риска. Те обичат влиянието.
Много по-лесно е да насочиш прожекторите към онези 56 хиляди чиновници в централната администрация и да обявиш, че точно те са виновни за бюджетния дефицит. Звучи добре. Само че е удобно, а не вярно.
Още по-интересно е друго. През последните години именно в силовите ведомства често се превърна в практика да се назначават хора по политическа линия, да се раздуват структури, да се създават нови дирекции и отдели. Не защото държавата винаги има нужда от тях, а защото всяка власт има нужда от лоялни назначения. Именно затова никой не смее да отвори тази тема. Там има твърде много „приятели“, пардон – интереси.
И не, тук не говорим за редовите полицаи, за войниците ни, за пожарникарите, за служителите на телефон 112. Не говорим за хората, които с достойнство и гордо вдигнати глави служат в полза на нас и на нашата Родина. На тях трябва да благодарим, че изпълняват своя дълг към обществото, към всички нас.
Говорим за „язвата“ в тези системи – богопомазаните назначенци с най-високите заплати и нулев принос за гражданите, а често и с откровена вреда за държавата.
Истинската реформа би изглеждала съвсем различно. Тя би започнала с пълен одит на всички държавни структури – включително МВР, Министерството на отбраната, специалните служби, агенциите, общинските администрации и централната администрация, разбира се. Би се анализирало къде има дублиране на функции, къде има излишни звена и къде технологиите могат да заменят бюрокрацията. Но подобен разговор изисква политическа смелост и честност.
Затова вместо реформа получаваме удобна пропаганда.
Създава се впечатлението, че държавата ще бъде спасена, ако бъдат съкратени няколко хиляди чиновници, докато десетки хиляди служители в силовите ведомства остават извън всякакъв дебат. Така се оформят две категории държавни служители – едните са постоянно сочени като виновници за всички проблеми на бюджета, а другите изглеждат политически недосегаеми. И разделението е налице, а ползата от него е за властимащите и олигарсите, а не за хората на труда.
И ако някой наистина иска да говори за реформа, нека започне с един прост въпрос: защо ножицата винаги се насочва към най-малката част от държавната машина, а никога към най-големите и най-защитени структури? Докато няма честен отговор на този въпрос, всяка приказка за „оптимизация на администрацията“ ще остане това, което е и днес – политически спектакъл, а не истинска реформа.
На база последните официални данни картината изглежда приблизително така:
Централна администрация (министерства, агенции, комисии, териториални администрации, специалните административни структури и др.) – 55 998
Общински администрации – 35 015
Областни администрации – 1 004
Специализирани териториални администрации – около 6 400 (НАП, АПИ, РИОСВ, РЗИ и др.)
МВР – около 50–52 хил. служители (общ щат)
Министерство на отбраната и Българската армия – около 37–40 хил. души (военнослужещи и цивилни)
Образование – общо 157 579 в публичния сектор
– училищно образование – около 90–95 хил.
– висше образование – около 30–35 хил.
– детски градини и други – около 30 хил.
Здравеопазване и социални дейности (публичен сектор) – 139 490
Култура, музеи, библиотеки, театри, спорт – 15 608
Какво показват данните
Само хората, които са пряко на бюджетна издръжка в основните публични системи, са приблизително:
• държавна администрация – 56 хил.
• териториална администрация – 42 хил.
• МВР – около 52 хил.
• отбрана – около 39 хил.
• образование – 158 хил.
• здравеопазване и социални дейности – 139 хил.
• култура и спорт – 16 хил.
Това прави около 500–510 хиляди души, без да се включват държавните предприятия, съдебната власт, БНБ, НОИ, НЗОК и други публични институции и структури. Отделно НСИ отчита средно 569 271 заети в публичния сектор през 2025 г., което включва всички публични институции и бюджетни организации.
Най-важният извод
От тези близо 570 хил. души, класическата държавна администрация (министерства, агенции, комисии и другите централни административни структури) е едва около 56 хиляди души.
Тоест:
• около 10% от всички заети в публичния сектор са чиновници и работници в централната администрация;
• останалите 90% са учители, лекари, медицински специалисти, полицаи, военнослужещи, социални работници, културни дейци и други служители на публичната
система.
Това разграничение е важно, защото в обществения дебат често се смесват понятията „бюджетен сектор“ и „държавна администрация“, а те не са едно и също. И никога не са били. А ние като общество не можем да съществуваме без нито една от тези системи. И никога няма да можем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пе де ре ново начало
09:01 09.07.2026
2 Любопитен
Коментиран от #37
09:06 09.07.2026
3 Трол
09:10 09.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дддд
09:12 09.07.2026
6 Дзак
09:12 09.07.2026
7 Перо
09:13 09.07.2026
8 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #41
09:15 09.07.2026
9 Любопитен
09:17 09.07.2026
10 Последния Софиянец
09:19 09.07.2026
11 дядото
Коментиран от #16
09:22 09.07.2026
12 Бай калинчо
09:22 09.07.2026
13 Любопитен
09:25 09.07.2026
14 9ти септември
09:25 09.07.2026
15 Военни = платени наемници
Само гледат да си осигурят валутна заплата като едни най-прости гурбетчии.
Тук няма чест, дълг, Родина... Те са лоялни тоя дето дава кинтите - НАТОТО
Коментиран от #20, #25, #27
09:28 09.07.2026
16 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "дядото":В този ред на мисли нека не забравяме, че първите клетви, които са полагали за били към НРБ и БКП.
09:30 09.07.2026
17 Дръта чанта
09:31 09.07.2026
18 Дън Бай
09:31 09.07.2026
19 Баце ЕООД
09:31 09.07.2026
20 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ
До коментар #15 от "Военни = платени наемници":Някои забравят, че България е пълноправен член както на ЕС така и на NАТО.
09:35 09.07.2026
21 калинка чакълова
09:39 09.07.2026
22 пери
Освен туй, докато има хора на държавна работа, които получават пенсия и заплата, не може да се говори за ограничаване на средства в администрацията. Такъв знак няма. Или журналистите не питат, или не съобщават.
Да припомним, че по времето на гербавите Томислав Дончев имаше доста голям бюджет за електронно управление, който потъна в небитието (му). Ако гербавите действително бяха задействали електронното упраление, нямаше администрацията да е такъв трън в очите на обществото.
09:40 09.07.2026
23 а бе..
09:40 09.07.2026
24 Администрацията не е много
09:41 09.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Предложение
09:42 09.07.2026
27 маати
До коментар #15 от "Военни = платени наемници":на бетона доброволка?
09:43 09.07.2026
28 Директора👨✈️
Да няма една проста екселска таблица, в която поне да пише колко човека и къде работят!
Всеки вдига рамене и от всякъде излизат различни цифри. Всичко е "ОКОЛО". Ама как около. В коя частна фирма работниците са "ОКОЛО"??? Нали на тези хора се плаща.
09:43 09.07.2026
29 Ггг
09:43 09.07.2026
30 Тома
09:49 09.07.2026
31 Мнение
09:51 09.07.2026
32 До Автора
09:54 09.07.2026
33 икономист
-Ами не е вярно. Ако статута им на осигурени бъде изравнен с този на работещите в реалния сектор бюджета може и да не излезе на плюс, но ще намали разходите му в частта на удържаните от служителите осигуровки.
Коментиран от #39
09:55 09.07.2026
34 Полицията
09:57 09.07.2026
35 гост
09:57 09.07.2026
36 Наблюдател
10:03 09.07.2026
37 АБВ
До коментар #2 от "Любопитен":Не пиши глупости ! По-добре чети и осмисляй прочетеното !
10:04 09.07.2026
38 При генералите Буци и Муньо
10:10 09.07.2026
39 АБВ
До коментар #33 от "икономист":"Още по-абсурдно звучи тезата, че ако държавните служители започнат сами да си плащат осигуровките, бюджетът едва ли не ще „излезе на плюс“. Това е чиста счетоводна илюзия. Държавата не открива нов източник на приходи – тя просто мести пари от единия си джоб в другия."
-Ами не е вярно. Ако статута им на осигурени бъде изравнен с този на работещите в реалния сектор бюджета може и да не излезе на плюс, но ще намали разходите му в частта на удържаните от служителите осигуровки."
Това, което си написал е тотално невярно. Като прибавиш осигуровките към заплатити им, защото преди това са били намалени с тях и това е справедливо, ще увеличиш осигурителния им доход, а аттам и всички плащания - пенсии, борнични, обезщетения.
Сумата, с която трябва да се увеличат заплатите е равна на икономията, но плащанията на база осигурителен доход ще нарастнат.
Навремето именно заради икономия на бюджетни средства, Иван Костов премахна осигуровките от заплатите на държавните служители.
10:12 09.07.2026
40 Мнение
10:12 09.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 МЪКА
До коментар #41 от "Превантивен ядрен удар":Безсилието и злобата на българофобите е пословична.
10:20 09.07.2026
43 Абе бе верно!
10:20 09.07.2026