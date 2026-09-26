Американски самолет С-130 кацна на летище "Васил Левски" в София

Самолет на Американските военно-въздушни сили С-130 кацна на летище "Васил Левски" в столицата.
Засега не е известна причината и мисията на самолета.
C-130 е проектиран за транспорт на войски и товари и има възможност да излита и каца на къси неподготвени писти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 авантгард
Хм.
Хммммммм...........
И правилния човек ще спечели изборите, нали?
09:44 26.09.2026
4 авантгард
И правилния човек ще спечели изборите, нали?
09:45 26.09.2026
5 летец пилот
09:46 26.09.2026
6 Е как така неподготвена писта
09:47 26.09.2026
7 Демократ
Коментиран от #11
09:47 26.09.2026
8 ЗиС 5
09:50 26.09.2026
9 Фейк - либераст
09:52 26.09.2026
10 Троян
09:53 26.09.2026
11 Инфлация на ценности
До коментар #7 от "Демократ":България е разграден двор. Всеки каца където и когато си иска.
Kаква независимост и как е свързана суверенитете?, Шенген EC, еврото отнемат всяка независимост, като административна, емиграционната и икономическа.
Сега на следващият етап е премахването на кирилицата, за да бъдем "напълно независими"
09:53 26.09.2026
12 Аноним
09:56 26.09.2026
13 Значи са
09:56 26.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Аноним
09:57 26.09.2026
16 Търсил е да
09:58 26.09.2026
17 Аноним
09:59 26.09.2026
18 транспорт на войски...
09:59 26.09.2026
19 Григорий от Факти
10:00 26.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не можаха по-глупаво име да измислят
Коментиран от #24, #28
10:04 26.09.2026
22 Бананова република
10:04 26.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Αлфа Bълкът
Дори русофилите вече се усетиха, че Радев е американска креатура и службите ни са им в услуга.
Само жълтопаветниците продължават да наричат Радев руски агент. Тия верно ще излязат топа на тъпаците.
10:10 26.09.2026
26 По времето на Тошо
Коментиран от #30, #33
10:11 26.09.2026
27 Ииииии,ужас!
10:15 26.09.2026
28 Емигрант
До коментар #21 от "Не можаха по-глупаво име да измислят":Прав си, но аз се чудя друго, този "измекяр-патриот" Копейкин като толкова много му се иска да е "герой на България", защо не искаюда направи референдум да се върне за столица на България - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, а заискал неща които и той самият знае, че няма как да се случат, знае също, че го поддържа вече само простолюдието, което не може да разбере, че той само говори без да е допринесъл с нещо полезно поне за един българин, като изключвам него, защото той допринася само за себе си хубави неща, демек парици ?
Коментиран от #31, #34
10:16 26.09.2026
29 мдаа
10:17 26.09.2026
30 Емигрант
До коментар #26 от "По времето на Тошо":Ти наивник ли си или много проssт ? Как да си спомняш като по негово време живя в пълна изолация от истината бе комундур, всеки ден ти се говореше как социализмът дори и животът ти е подарил, как не си спомняш, че при него всичко беше скрито и се продаваше "под тезгяха", ти искаш самолети да ти показват, гллупаак !
10:21 26.09.2026
31 По-добре, че Търново не е столица
До коментар #28 от "Емигрант":Нищо нямаше да оцелее от историята му.
Коментиран от #32
10:26 26.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Не се говореше, имаше цензура
До коментар #26 от "По времето на Тошо":Но са кацаи и са летяли. Виждал съм МиГ 25 над България на поне две места. А нямахме на въоръжение.
10:29 26.09.2026
34 Αлфа Bълкът
До коментар #28 от "Емигрант":Да, ама той не е българин, че да го изключваш.
10:39 26.09.2026
35 Янки вън!
10:44 26.09.2026