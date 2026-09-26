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Американски самолет С-130 кацна на летище "Васил Левски" в София

Американски самолет С-130 кацна на летище "Васил Левски" в София

26 Септември, 2026 09:42 729 35

  • летище софия-
  • с-130-
  • кацна

Засега не е известна причината и мисията на самолета

Американски самолет С-130 кацна на летище "Васил Левски" в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолет на Американските военно-въздушни сили С-130 кацна на летище "Васил Левски" в столицата.

Засега не е известна причината и мисията на самолета.

C-130 е проектиран за транспорт на войски и товари и има възможност да излита и каца на къси неподготвени писти.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 авантгард

    8 1 Отговор
    Войски, а?
    Хм.
    Хммммммм...........
    И правилния човек ще спечели изборите, нали?

    09:44 26.09.2026

  • 4 авантгард

    6 3 Отговор
    Войски, а?
    И правилния човек ще спечели изборите, нали?

    09:45 26.09.2026

  • 5 летец пилот

    12 1 Отговор
    Пистата на летище "Васил Левски" в столицата е дълга и е подготвена.

    09:46 26.09.2026

  • 6 Е как така неподготвена писта

    14 0 Отговор
    Предната смяна дори шахтите почисти

    09:47 26.09.2026

  • 7 Демократ

    3 11 Отговор
    Добре сте дошли грингос да ни освободите от рашките и от ес

    Коментиран от #11

    09:47 26.09.2026

  • 8 ЗиС 5

    8 1 Отговор
    Америте ще ни завладяват скоро,както направиха с острова Гренландия/Зелена земя/.

    09:50 26.09.2026

  • 9 Фейк - либераст

    13 2 Отговор
    Докарал е поредния товар демократични банани! Демокрацията с американска помощ окончателно победи в България! БАНАНИТЕ - 1,30 ЕВРО, А ДОМАТИТЕ - 4-5 ЕВРО ЗА КИЛОГРАМ! УРА!

    09:52 26.09.2026

  • 10 Троян

    14 3 Отговор
    Накрая келешите ще си изпросят някоя балистична ракета от Персите. Малоумни управници имаме. Това е гражданско летище!

    09:53 26.09.2026

  • 11 Инфлация на ценности

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    България е разграден двор. Всеки каца където и когато си иска.
    Kаква независимост и как е свързана суверенитете?, Шенген EC, еврото отнемат всяка независимост, като административна, емиграционната и икономическа.

    Сега на следващият етап е премахването на кирилицата, за да бъдем "напълно независими"

    09:53 26.09.2026

  • 12 Аноним

    1 1 Отговор
    И какво като е кацнал там, на дърво ли да кацне ? Голяма случка станало, сега тези драснали тазиюстатия да я предложат за "Гинес", в противен случай защо са писали обикновено нещо ? На всякъде по света са кацали военни самолети на граждански летища и никой не възразява, а в ко4ината търсят сензация, няма да се коли прасе бе, притеснявате ли се ?

    09:56 26.09.2026

  • 13 Значи са

    11 0 Отговор
    Паднали визите за САЩ нали Радев ?

    09:56 26.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аноним

    0 1 Отговор
    И какво като е кацнал там, на дърво ли да кацне ? Голяма случка станало, сега тези драснали тази статия да я предложат за "Гинес", в противен случай защо са писали обикновено нещо ? На всякъде по света са кацали военни самолети на граждански летища и никой не възразява, а в ко4ината търсят сензация, няма да се коли прас4о бе, притеснявате ли се ?

    09:57 26.09.2026

  • 16 Търсил е да

    8 1 Отговор
    кацне на къса и неподготвена писта и друга в Европа е нямало

    09:58 26.09.2026

  • 17 Аноним

    0 1 Отговор
    И какво като е кацнал там, на дърво ли да кацне ? Голяма случка станало, сега тези драснали тази статия да я предложат за "Гинес", в противен случай защо са писали обикновено нещо ? На всякъде по света са кацали военни самолети на граждански летища и никой не възразява, а в кошарата търсят сензация, няма да се коли агне бе, притеснявате ли се ?

    09:59 26.09.2026

  • 18 транспорт на войски...

    8 0 Отговор
    Ще окупират София явно

    09:59 26.09.2026

  • 19 Григорий от Факти

    0 1 Отговор
    И какво като е кацнал там, на дърво ли да кацне ? Голяма случка станало, сега тези драснали тази статия да я предложат за "Гинес", в противен случай защо са писали обикновено нещо ? На всякъде по света са кацали военни самолети на граждански летища и никой не възразява, а в кошарата търсят сензация, няма да се коли агне бе, притеснявате ли се ?

    10:00 26.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не можаха по-глупаво име да измислят

    9 0 Отговор
    София, която няма никакво участие в националноосвободителното движение, а и във възраждането, има връзка с Левски единствено с процеса срещу него и обесването му. И много се гордеят. Току нарекат нещо на негово име. Хайде, стадиони, отбори, но летището? Да не знае човек къде е кацнал.

    Коментиран от #24, #28

    10:04 26.09.2026

  • 22 Бананова република

    4 1 Отговор
    Гринго почнаха да пращат стари самолети вече. Лекинко обидно.

    10:04 26.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Αлфа Bълкът

    5 2 Отговор
    Тука е крайпътна кръчма за американците вече, не го ли разбрахте?
    Дори русофилите вече се усетиха, че Радев е американска креатура и службите ни са им в услуга.
    Само жълтопаветниците продължават да наричат Радев руски агент. Тия верно ще излязат топа на тъпаците.

    10:10 26.09.2026

  • 26 По времето на Тошо

    4 2 Отговор
    Не си спомням да са писали за кацане на съветски военни самолети през соца, когато бяхме колония на ссср

    Коментиран от #30, #33

    10:11 26.09.2026

  • 27 Ииииии,ужас!

    0 0 Отговор
    Край!Ние ставаме мишена!За неразбралите- това е подигравка към "мишените".

    10:15 26.09.2026

  • 28 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не можаха по-глупаво име да измислят":

    Прав си, но аз се чудя друго, този "измекяр-патриот" Копейкин като толкова много му се иска да е "герой на България", защо не искаюда направи референдум да се върне за столица на България - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, а заискал неща които и той самият знае, че няма как да се случат, знае също, че го поддържа вече само простолюдието, което не може да разбере, че той само говори без да е допринесъл с нещо полезно поне за един българин, като изключвам него, защото той допринася само за себе си хубави неща, демек парици ?

    Коментиран от #31, #34

    10:16 26.09.2026

  • 29 мдаа

    3 0 Отговор
    Кацат и излитат когато си искат, фигуранта не го бръснат за cлиивa....

    10:17 26.09.2026

  • 30 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "По времето на Тошо":

    Ти наивник ли си или много проssт ? Как да си спомняш като по негово време живя в пълна изолация от истината бе комундур, всеки ден ти се говореше как социализмът дори и животът ти е подарил, как не си спомняш, че при него всичко беше скрито и се продаваше "под тезгяха", ти искаш самолети да ти показват, гллупаак !

    10:21 26.09.2026

  • 31 По-добре, че Търново не е столица

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Емигрант":

    Нищо нямаше да оцелее от историята му.

    Коментиран от #32

    10:26 26.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не се говореше, имаше цензура

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "По времето на Тошо":

    Но са кацаи и са летяли. Виждал съм МиГ 25 над България на поне две места. А нямахме на въоръжение.

    10:29 26.09.2026

  • 34 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Емигрант":

    Да, ама той не е българин, че да го изключваш.

    10:39 26.09.2026

  • 35 Янки вън!

    1 0 Отговор
    Колониите никой не ги пита. Военни самолети на окупаторите си кацат на граждански летища в България когато си искат.

    10:44 26.09.2026

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