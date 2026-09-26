Американски самолет С-130 кацна на летище "Васил Левски" в София

Емануил Йорданов за GPS-заглушителя: При толкова малко факти нямаше необходимост случаят да бъде огласяван

Мощен GPS-заглушител беше открит и неутрализиран при съвместна акция на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията. Устройството е било монтир ...