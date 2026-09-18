Румен Радев обсъди с ръководството на "Меридиъм" концесионните плащания и инвестициите на летище "Васил Левски“ – София

Премиерът Румен Радев проведе среща с ръководството на международния инвестиционен фонд "Меридиъм“, водещ партньор в концесията на летище "Васил Левски“ – София.
В рамките на разговора бяха обсъдени възможностите за възстановяване на концесионните плащания към държавата, изпълнението на инвестиционната програма за развитие на летищната инфраструктура и значението на устойчивото публично‑частно партньорство, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.
По време на срещата беше подчертано, че отсрочването на концесионните възнаграждения през 2021 г. е било временна мярка за преодоляване на последиците от пандемията от COVID‑19. Основният фактор за това решение – драстичното намаляване на пасажерския трафик – вече е напълно преодолян. Предпандемичното ниво от 7,1 млн. пътници през 2019 г. е надхвърлено още през 2023 г., а през 2025 г. е отчетен нов исторически рекорд от 8,4 млн. пътници.
Акцент в разговора беше поставен върху необходимостта от навременно и пълно изпълнение на инвестиционната програма за развитие на летището. За държавата от най-голямо значение са инвестициите в капацитета на летището, включително разширяване на перона, изграждане на допълнителни пътеки за рулиране, самолетни стоянки и потенциално втора писта.
Радев подчерта, че за държавата водещ приоритет остава гарантирането на безопасността, сигурността и устойчивото развитие на летище София. Необходимо е растящият пътнически трафик да бъде съпроводен с навременни и достатъчни инвестиции, така че инфраструктурата да осигурява надеждно и качествено обслужване в дългосрочен план. Държавата ще продължи активния диалог с концесионера за защита на обществения интерес и модернизацията на летище София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
21:05 18.09.2026
2 разпродаването
21:10 18.09.2026
3 Чукче - Наблюдател
Хубаво сте кръстили летището Васил Левски, но:
-Кой предаде Васил Левски? - българите.
-Кой уби Христо Ботев? - българите.
-Кой предаде Априлското Въстание? - българите.
-Кой плюе срещу освободителите си и се кланя на тези които му бомбардираха държавата и ограбиха, земята, водата, електроенергията, заводите, златото и парата? - българите.
Дайте да кръстим тогава това летище с името "30 Сребърника".
21:13 18.09.2026
4 Красимир Петров
21:22 18.09.2026
5 Мненителен
21:23 18.09.2026
6 Анонимен
21:26 18.09.2026
7 Фатмака
21:32 18.09.2026
8 Зобро е ичето
21:32 18.09.2026