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Румен Радев обсъди с ръководството на "Меридиъм" концесионните плащания и инвестициите на летище "Васил Левски“ – София

Румен Радев обсъди с ръководството на "Меридиъм" концесионните плащания и инвестициите на летище "Васил Левски“ – София

18 Септември, 2026 21:04 416 8

  • меридиъм-
  • летище софия-
  • концесия-
  • инвестиция-
  • плащания

За държавата водещ приоритет остава гарантирането на безопасността, сигурността и устойчивото развитие

Румен Радев обсъди с ръководството на "Меридиъм" концесионните плащания и инвестициите на летище "Васил Левски“ – София - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев проведе среща с ръководството на международния инвестиционен фонд "Меридиъм“, водещ партньор в концесията на летище "Васил Левски“ – София.

В рамките на разговора бяха обсъдени възможностите за възстановяване на концесионните плащания към държавата, изпълнението на инвестиционната програма за развитие на летищната инфраструктура и значението на устойчивото публично‑частно партньорство, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

По време на срещата беше подчертано, че отсрочването на концесионните възнаграждения през 2021 г. е било временна мярка за преодоляване на последиците от пандемията от COVID‑19. Основният фактор за това решение – драстичното намаляване на пасажерския трафик – вече е напълно преодолян. Предпандемичното ниво от 7,1 млн. пътници през 2019 г. е надхвърлено още през 2023 г., а през 2025 г. е отчетен нов исторически рекорд от 8,4 млн. пътници.

Акцент в разговора беше поставен върху необходимостта от навременно и пълно изпълнение на инвестиционната програма за развитие на летището. За държавата от най-голямо значение са инвестициите в капацитета на летището, включително разширяване на перона, изграждане на допълнителни пътеки за рулиране, самолетни стоянки и потенциално втора писта.

Радев подчерта, че за държавата водещ приоритет остава гарантирането на безопасността, сигурността и устойчивото развитие на летище София. Необходимо е растящият пътнически трафик да бъде съпроводен с навременни и достатъчни инвестиции, така че инфраструктурата да осигурява надеждно и качествено обслужване в дългосрочен план. Държавата ще продължи активния диалог с концесионера за защита на обществения интерес и модернизацията на летище София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 1 Отговор
    По.маците са на власт и летището на пмк е кръстено ...който уви дете

    21:05 18.09.2026

  • 2 разпродаването

    4 2 Отговор
    Разговора само показва, че концесионера не е по-добър държавник от управител на държавна фирма.

    21:10 18.09.2026

  • 3 Чукче - Наблюдател

    5 4 Отговор
    Имам няколко въпроса.
    Хубаво сте кръстили летището Васил Левски, но:
    -Кой предаде Васил Левски? - българите.
    -Кой уби Христо Ботев? - българите.
    -Кой предаде Априлското Въстание? - българите.
    -Кой плюе срещу освободителите си и се кланя на тези които му бомбардираха държавата и ограбиха, земята, водата, електроенергията, заводите, златото и парата? - българите.
    Дайте да кръстим тогава това летище с името "30 Сребърника".

    21:13 18.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    2 3 Отговор
    Браво на Радев!

    21:22 18.09.2026

  • 5 Мненителен

    1 3 Отговор
    Единствената добра постъпка на Радев досега. Да видим реакцията на концесионерите

    21:23 18.09.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Подкрепяме Радев в неговите начинания да изгони чуждите западни пиявици и паразити оглозгващи държавата. Ако искат концесии в България вече ще плащат десеторна цена, иначе шут!

    21:26 18.09.2026

  • 7 Фатмака

    0 0 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    21:32 18.09.2026

  • 8 Зобро е ичето

    0 0 Отговор
    Аз дъм собственик на летището.Сашка Васева ли да го кръстя

    21:32 18.09.2026

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