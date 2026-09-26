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Fitch повиши перспективата пред рейтинга на България

Fitch повиши перспективата пред рейтинга на България

26 Септември, 2026 08:51 662 5

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На положителна от стабилна

Fitch повиши перспективата пред рейтинга на България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международната агенция Fitch Ratings потвърди рейтинга на България - "BBB+", и повиши перспективата пред него на положителна от стабилна.

Положителната перспектива отразява намалената политическата несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Това е разглеждано от рейтинговата агенция като възможност за напредък в областта на структурните реформи за подпомагане на потенциалния растеж, повишение на благосъстоянието, както и за подобрение на управлението на обществения сектор, надграждайки върху присъединяването на страната ни към еврозоната, посочи news.bg.

В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг е обусловен от ползите от членството в еврозоната и ЕС, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външните баланси. Тези силни страни обаче са частично неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, произтичащи отчасти от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и други фактори.

От Fitch Ratings посочват, че икономическият растеж в страната се е задържал около 3% от 2024 г. насам, въпреки различните външни шокове и слабото нарастване на икономиката на ЕС, като темпът е останал значително над растежа в еврозоната от около 1%. Прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на БВП постепенно да се забави до 2.4% към 2028 г., като се очаква балансиране в структурата към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа.

Обърнато е внимание, че има сигнали за макроикономически дисбаланси, произтичащи основно от силния номинален ръст на заплатите през последните три години. Той стимулира рязкото увеличение на потреблението на домакинствата, което допринася за значителното разширяване на дефицита по текущата сметка, прогнозирано да се повиши до 7.4% от БВП през 2026 г., което е значително над нивата, характерни за държавите със сходен кредитен рейтинг. Според прогнозата на агенция Fitch Ratings, средногодишната инфлация ще достигне 4.9% през текущата година и ще остане над средното за страните с рейтинг "BBB+" в периода 2027-2028 г.

Като фактори, които биха довели до повишение на рейтинга, са разгледани отслабването на макроикономическите дисбаланси и успешното прилагане на структурни реформи. Докато влошаването на дисбалансите, рязкото понижение на растежа на БВП, примерно в резултат от намалена конкурентоспособност, както и значително увеличение на съотношението на държавния дълг към БВП, са фактори, които биха се отразили в по-нисък кредитен рейтинг.


България
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  • 1 Оги

    2 0 Отговор
    Бай Румен и аверите ще се пръснат от ядене и пиене на Пампорово за държавна сметка по този случай. Ще има и от младите и надарени депутатки.

    09:03 26.09.2026

  • 2 има

    1 0 Отговор
    още да "теглим".

    09:39 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Fitch you..

    0 0 Отговор
    Fitch

    09:46 26.09.2026

  • 5 На Приказки Ли ?

    0 0 Отговор
    Вярват ?

    10:40 26.09.2026

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