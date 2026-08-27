Димитър Ташев: Американски военен самолет C-17 кацна на летище Бургас

Огромен американски военно-транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III кацна на летище Бургас този четвъртък, предизвиквайки остра обществена реакция и въпроси към държавния глава и правителството. Появата на стратегическата машина съвпада с намирането на няколко безпилотни летателни апарата в българската акватория на Черно море.

В социалните мрежи се разпространява позиция на граждани, в която се задават въпроси относно оператора на полета, вида на товара и мисията на самолета. В публикация във фейсбук групата "Забелязано в Бургас ®", авторът Димитър Ташев се обръща директно към премиера Румен Радев, президента Илияна Йотова, Министерския съвет и Министерството на отбраната с искане за незабавна информация какво се случва на българска територия.

„Националната сигурност не се управлява с мълчание. Докато военни самолети кацат в Бургас, а дронове се вадят от Черно море, българите заслужават отговори, а не мълчание!“, пише Ташев.

Притесненията на бургазлии са подсилени от действията на Военноморските сили в последните часове. В сряда екипи от военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха четири отделни операции по разузнаване и извличане на безпилотни летателни апарати и техни части от водите на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната.

Стратегическият транспортен самолет C-17 Globemaster III се използва основно за превоз на войски, боеприпаси и тежка военна техника. Бургаското летище разполага с 3200-метрова писта, чиято цялостна реконструкция приключи през април тази година, позволявайки приемането на едни от най-тежките въздухоплавателни средства в света.

В разпространената позиция се обръща внимание и на друг скорошен полет на същия тип американски военен самолет, който на 25 август пристигна на московското летище "Внуково" след излитане от латвийската столица Рига, според официалните данни от авиационните радари.