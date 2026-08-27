Димитър Ташев: Американски военен самолет C-17 кацна на летище Бургас

Огромен американски военно-транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III кацна на летище Бургас този четвъртък, предизвиквайки остра обществена реакция и въпроси към държавния глава и правителството. Появата на стратегическата машина съвпада с намирането на няколко безпилотни летателни апарата в българската акватория на Черно море.
В социалните мрежи се разпространява позиция на граждани, в която се задават въпроси относно оператора на полета, вида на товара и мисията на самолета. В публикация във фейсбук групата "Забелязано в Бургас ®", авторът Димитър Ташев се обръща директно към премиера Румен Радев, президента Илияна Йотова, Министерския съвет и Министерството на отбраната с искане за незабавна информация какво се случва на българска територия.
„Националната сигурност не се управлява с мълчание. Докато военни самолети кацат в Бургас, а дронове се вадят от Черно море, българите заслужават отговори, а не мълчание!“, пише Ташев.
Притесненията на бургазлии са подсилени от действията на Военноморските сили в последните часове. В сряда екипи от военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха четири отделни операции по разузнаване и извличане на безпилотни летателни апарати и техни части от водите на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната.
Стратегическият транспортен самолет C-17 Globemaster III се използва основно за превоз на войски, боеприпаси и тежка военна техника. Бургаското летище разполага с 3200-метрова писта, чиято цялостна реконструкция приключи през април тази година, позволявайки приемането на едни от най-тежките въздухоплавателни средства в света.
В разпространената позиция се обръща внимание и на друг скорошен полет на същия тип американски военен самолет, който на 25 август пристигна на московското летище "Внуково" след излитане от латвийската столица Рига, според официалните данни от авиационните радари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джoо пaаaаaaацyyyуууулaaa👋💯👈
Коментиран от #32
16:38 27.08.2026
2 Те ти
16:39 27.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #40
16:39 27.08.2026
4 ЛОДКИ ПЛАТНОХОДКИ
16:40 27.08.2026
5 Няма такъв резил
Направо в задниците си ще ги приемат руските подлоги и ще питат за още!!!
Коментиран от #17
16:40 27.08.2026
6 Сатана Z
16:40 27.08.2026
7 бачкер
16:41 27.08.2026
8 Анонимен
16:41 27.08.2026
9 Другаря
Коментиран от #36
16:42 27.08.2026
10 Пръц
16:42 27.08.2026
11 честен ционист
Коментиран от #39
16:42 27.08.2026
12 Пенкилер
16:43 27.08.2026
13 Ами..
Коментиран от #30
16:45 27.08.2026
14 Ами
Това гарантира сигурноста ни инак щахме да сме жертва на Кремълските изроди
16:46 27.08.2026
15 Павел Пенев
Коментиран от #25
16:47 27.08.2026
16 Шпек
16:47 27.08.2026
17 Само питам
До коментар #5 от "Няма такъв резил":А вие сега по-различни либсте с американците??!!
16:47 27.08.2026
18 Колониите никой не ги пита за нищо!
16:48 27.08.2026
19 Муньоооооооооо,
16:49 27.08.2026
20 Побира
16:51 27.08.2026
21 Истината
16:52 27.08.2026
22 Дън Бай
16:55 27.08.2026
23 Хаха
В колонията се живее чудестно!! Да живее "демокрацията"
16:55 27.08.2026
24 Сложете визи за янките! Какво чакате!
16:56 27.08.2026
25 АБЕ
До коментар #15 от "Павел Пенев":Тези дронове са "приятелски ".
16:57 27.08.2026
26 Перо
17:01 27.08.2026
27 Казуар
17:02 27.08.2026
28 Копейки,
17:05 27.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Боруна Лом
До коментар #13 от "Ами..":ГАДНО, НО СИ ПРАВ
17:06 27.08.2026
31 чак във варна
17:06 27.08.2026
32 Попитали радио Ереван
До коментар #1 от "Джoо пaаaаaaацyyyуууулaaa👋💯👈":— Може ли да има полза от военните самолети на летище Бургас?
Радиото отговаря:
— Може, ако отменят Евровизия.
17:06 27.08.2026
33 Жеро
17:11 27.08.2026
34 Шефа на ЦРУ
17:15 27.08.2026
35 Така де
Често кацат и в Горна Оряховица и Бургас.
Колонизаторите си почиват във военната станция на Сарафово, затова и в района е пълно с тайни еврейски кибуци от затворен тип, които се чувстват в безопасност.
17:15 27.08.2026
36 Перо
До коментар #9 от "Другаря":Един Премиер подписва безсрочно договори за чуждо военно присъствие, друг Премиер плаща милиарди долари за самолети, без да ги получава с петилетки и да плаща милиарди за допълнителна инфраструктура, поддръжка и обучение, трети Премиер плаща допълнително $50 млн. по подписан договор за бойни машини на пехотата, четвърти Премиер не знае кои чужди военни самолети, кога и къде кацат и излитат в БГ! Отделно гражданско ведомство засича заглушаващи устройства, работещи от години, а службите спят и чакат деня за заплата! Образованието, земеделието и медицинското обслужване, отдавна са абдикирали от страната! Къде е държавата и държавността! От 1992 г. сме на автопилот!
17:16 27.08.2026
37 Някой
17:17 27.08.2026
38 пясък
Това,че е кацнал,означава ли ,че е останал?
На този образованието не му позволява да разбира от тази тема
17:18 27.08.2026
39 Трябва Да Прекръстят !
До коментар #11 от "честен ционист":Летището !
17:20 27.08.2026
40 Още от Сега !
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Та Да Свикват !
17:22 27.08.2026
41 Хан Соло
17:23 27.08.2026