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Димитър Ташев: Американски военен самолет C-17 кацна на летище Бургас

Димитър Ташев: Американски военен самолет C-17 кацна на летище Бургас

27 Август, 2026 16:36 1 171 41

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Стратегическият транспортен самолет C-17 Globemaster III се използва основно за превоз на войски, боеприпаси и тежка военна техника

Димитър Ташев: Американски военен самолет C-17 кацна на летище Бургас - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромен американски военно-транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III кацна на летище Бургас този четвъртък, предизвиквайки остра обществена реакция и въпроси към държавния глава и правителството. Появата на стратегическата машина съвпада с намирането на няколко безпилотни летателни апарата в българската акватория на Черно море.

В социалните мрежи се разпространява позиция на граждани, в която се задават въпроси относно оператора на полета, вида на товара и мисията на самолета. В публикация във фейсбук групата "Забелязано в Бургас ®", авторът Димитър Ташев се обръща директно към премиера Румен Радев, президента Илияна Йотова, Министерския съвет и Министерството на отбраната с искане за незабавна информация какво се случва на българска територия.

Националната сигурност не се управлява с мълчание. Докато военни самолети кацат в Бургас, а дронове се вадят от Черно море, българите заслужават отговори, а не мълчание!“, пише Ташев.

Притесненията на бургазлии са подсилени от действията на Военноморските сили в последните часове. В сряда екипи от военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха четири отделни операции по разузнаване и извличане на безпилотни летателни апарати и техни части от водите на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната.

Стратегическият транспортен самолет C-17 Globemaster III се използва основно за превоз на войски, боеприпаси и тежка военна техника. Бургаското летище разполага с 3200-метрова писта, чиято цялостна реконструкция приключи през април тази година, позволявайки приемането на едни от най-тежките въздухоплавателни средства в света.

В разпространената позиция се обръща внимание и на друг скорошен полет на същия тип американски военен самолет, който на 25 август пристигна на московското летище "Внуково" след излитане от латвийската столица Рига, според официалните данни от авиационните радари.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джoо пaаaаaaацyyyуууулaaa👋💯👈

    14 15 Отговор
    Браво! Достоен партньор сме на цивилизования свят! Поклон премиер Радев!

    Коментиран от #32

    16:38 27.08.2026

  • 2 Те ти

    20 4 Отговор
    гости у Бургас !

    16:39 27.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Кара гости за Евровизия.

    Коментиран от #40

    16:39 27.08.2026

  • 4 ЛОДКИ ПЛАТНОХОДКИ

    16 2 Отговор
    КАРА ТУРИСТИ ОТ 82 ДИВИЗИЯ.ГОНИ ВИ ПАРАНОЯ

    16:40 27.08.2026

  • 5 Няма такъв резил

    20 30 Отговор
    Друго си е да кацат руски военно-безопасни самолети!!!
    Направо в задниците си ще ги приемат руските подлоги и ще питат за още!!!

    Коментиран от #17

    16:40 27.08.2026

  • 6 Сатана Z

    8 9 Отговор
    Welcome,братушки!

    16:40 27.08.2026

  • 7 бачкер

    23 4 Отговор
    Разтоварвахме банани , и после го натоварихме с розови домати !!

    16:41 27.08.2026

  • 8 Анонимен

    18 5 Отговор
    Пак е свързано с профилактика на шахтите, нали?

    16:41 27.08.2026

  • 9 Другаря

    15 3 Отговор
    министър какво умува да изока по тоя случай ?

    Коментиран от #36

    16:42 27.08.2026

  • 10 Пръц

    6 7 Отговор
    Доставя обеднен уран за завода на отровения Генрев

    16:42 27.08.2026

  • 11 честен ционист

    13 3 Отговор
    Кацна на летище Ранга Банга.

    Коментиран от #39

    16:42 27.08.2026

  • 12 Пенкилер

    16 2 Отговор
    А бе Ташев ти не си разбрал май само този самолет пристига за Евровизия 2027 подготвят се хората сценичното оборудване носятт

    16:43 27.08.2026

  • 13 Ами..

    18 7 Отговор
    Ще правят каквото си искат. Все пак сме им колония...

    Коментиран от #30

    16:45 27.08.2026

  • 14 Ами

    14 19 Отговор
    Нормално това е на САЩ тоест на НАТО, а ние сме част от НАТО.
    Това гарантира сигурноста ни инак щахме да сме жертва на Кремълските изроди

    16:46 27.08.2026

  • 15 Павел Пенев

    17 11 Отговор
    Нашите простаци от медиите пишат за дроновете паднали на наша територия,но понеже всички са украински спяха да коментират този въпрос.

    Коментиран от #25

    16:47 27.08.2026

  • 16 Шпек

    6 6 Отговор
    На самолета ще се товарят рапани и черни миди ,които ще помогнат на бай Дончо да изпълнява съпружеските си задължения спрямо Мелания

    16:47 27.08.2026

  • 17 Само питам

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Няма такъв резил":

    А вие сега по-различни либсте с американците??!!

    16:47 27.08.2026

  • 18 Колониите никой не ги пита за нищо!

    13 8 Отговор
    Колониите никой не ги пита за нищо. Янките си кацат и излитат когато и където искат в България! Фарс беше "взимането на решение" за американските самолети в Безмер защото янките кацат без да питат , а само уведомяват кога ще кацнат! И за това нашите спешно казаха "да" така че да излезе за пред народа, че уж някой ни пита!))

    16:48 27.08.2026

  • 19 Муньоооооооооо,

    14 9 Отговор
    къде ни е безвизовия режим за говедарникааааааааа?!

    16:49 27.08.2026

  • 20 Побира

    8 5 Отговор
    до 150 войници тази машина , празна едва ли е дошла !

    16:51 27.08.2026

  • 21 Истината

    7 7 Отговор
    Испанците са горд народ. Те не се примиряват с колонизатори. Те колонизират, а не обратното

    16:52 27.08.2026

  • 22 Дън Бай

    9 5 Отговор
    Ташев, американците са дошли да ни кажат да не нападаме Турция, Русия и Израел едновременно. Едва ни удържат!

    16:55 27.08.2026

  • 23 Хаха

    7 6 Отговор
    В нашата татковуна падат украйнски дронове, кацат чужди военни самолети....
    В колонията се живее чудестно!! Да живее "демокрацията"

    16:55 27.08.2026

  • 24 Сложете визи за янките! Какво чакате!

    7 6 Отговор
    Янките да чакат по няколко години за българска виза докато се откажат да идват тук! Радев за какво реве да отпаднат амер.визи след като нито един българин не е иска да си трови живота в Америка!

    16:56 27.08.2026

  • 25 АБЕ

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Павел Пенев":

    Тези дронове са "приятелски ".

    16:57 27.08.2026

  • 26 Перо

    3 5 Отговор
    Няма държава, нито държавност! Тия самолети си кацат и излитат когато си искат и където си искат, никой не пита овцете от правителството!

    17:01 27.08.2026

  • 27 Казуар

    5 4 Отговор
    По време на живковизма в България в казармата се пееха съветски песни, съветското червено знаме винаги се поставяше до българското. Така беше възрожденци.

    17:02 27.08.2026

  • 28 Копейки,

    7 4 Отговор
    Американците дойдоха!😅😂😅😂😅🤣🤣

    17:05 27.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боруна Лом

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ами..":

    ГАДНО, НО СИ ПРАВ

    17:06 27.08.2026

  • 31 чак във варна

    2 1 Отговор
    замириса притеснението на бургаЗлии

    17:06 27.08.2026

  • 32 Попитали радио Ереван

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Джoо пaаaаaaацyyyуууулaaa👋💯👈":

    — Може ли да има полза от военните самолети на летище Бургас?
    Радиото отговаря:
    — Може, ако отменят Евровизия.

    17:06 27.08.2026

  • 33 Жеро

    3 2 Отговор
    В Безмер ще му светят маслото, 3+1 и следва БУМ!

    17:11 27.08.2026

  • 34 Шефа на ЦРУ

    2 0 Отговор
    се прибира от посещение в Москва.

    17:15 27.08.2026

  • 35 Така де

    3 1 Отговор
    Това не е новина. Подобни военни краварски самолети си кацат редовно в България на всички летища от години, а в София най-редовно
    Често кацат и в Горна Оряховица и Бургас.
    Колонизаторите си почиват във военната станция на Сарафово, затова и в района е пълно с тайни еврейски кибуци от затворен тип, които се чувстват в безопасност.

    17:15 27.08.2026

  • 36 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Другаря":

    Един Премиер подписва безсрочно договори за чуждо военно присъствие, друг Премиер плаща милиарди долари за самолети, без да ги получава с петилетки и да плаща милиарди за допълнителна инфраструктура, поддръжка и обучение, трети Премиер плаща допълнително $50 млн. по подписан договор за бойни машини на пехотата, четвърти Премиер не знае кои чужди военни самолети, кога и къде кацат и излитат в БГ! Отделно гражданско ведомство засича заглушаващи устройства, работещи от години, а службите спят и чакат деня за заплата! Образованието, земеделието и медицинското обслужване, отдавна са абдикирали от страната! Къде е държавата и държавността! От 1992 г. сме на автопилот!

    17:16 27.08.2026

  • 37 Някой

    1 0 Отговор
    Да не е този на който лети управляващия ЦРУ?

    17:17 27.08.2026

  • 38 пясък

    1 0 Отговор
    Нали авторът обича Америка . Сега за какво реве?
    Това,че е кацнал,означава ли ,че е останал?
    На този образованието не му позволява да разбира от тази тема

    17:18 27.08.2026

  • 39 Трябва Да Прекръстят !

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Летището !

    17:20 27.08.2026

  • 40 Още от Сега !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Та Да Свикват !

    17:22 27.08.2026

  • 41 Хан Соло

    0 0 Отговор
    Сигурно е пълен със сгъстен въздух. Накрая верно ще си изпросим няколко балистични ракети от Персите.

    17:23 27.08.2026

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