Михаил Константинов: Три двойки имат реални шансове за балотаж

Рекордният брой кандидат-президентски двойки се дължи и на финансовия стимул от медийните пакети. Това заяви проф. Михаил Константинов пред Фокус. Според него към момента три двойки имат реални шансове за балотаж.
"Точно това е основният мотив, тъй като независимо каква е двойката, всички са равнопоставени и всички ще получат по 20 000 евро, които после ще бъдат дадени на някаква телевизия за информационен или рекламен пакет. Общо става въпрос за около 15 милиона евро и поради тази икономическа изгода има толкова много участници", каза той.
По думите му настоящата президентка Илияна Йотова е сигурен участник във втория тур, докато за останалите места битката е по-оспорвана.
"Сигурен участник в балотажа е двойката на Йотова, а от другите две двойки ще видим коя ще се присъедини, като с по-големи шансове в момента все пак е двойката Гюров – Кандев. Третата двойка е Костадинов – Вълги, която също може евентуално да се пласира на балотажа", коментира още професорът.
Константинов открои и кандидатурата на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, като даде пример с политиката му за насърчаване на раждаемостта.
"Това е изключително важно, защото един от основните проблеми при раждането на деца в България при тези цени и при този стандарт е, че отговорните родители чувстват, че няма как да осигурят добри условия на децата си. Това не е универсално лекарство, но най-малкото е истински опит за решаване на проблема, докато другите само говорят."
Проф. Константинов коментира и външната политика на България, като остро разкритикува начина, по който според него е била подготвена и представена международната декларация за Украйна.
"Желание за край на войната в Украйна има масово по света, но това беше така поднесено, че да не бъде подкрепено. Тази инициатива беше напълно неподготвена. Пак повтарям – желание за край на войната има, но начинът, по който беше поднесено, доведе до това тя да не бъде подкрепена.“
В края на разговора той допусна, че преди изборите могат да се появят събития, които да променят настоящата политическа картина.
"Не чак голям черен лебед, който да се пльосне на масата и да обръща всичко, но някои такива малки черни лебедчета, които сумарно дават лош резултат. Така че всичко може да стане.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УВ лампа
Коментиран от #28
09:15 26.09.2026
2 съвет
09:16 26.09.2026
3 авантгард
Що за своеволие?!
09:17 26.09.2026
4 И ТОЯ Е БОКЛУК !!!
09:19 26.09.2026
5 муцунка
09:19 26.09.2026
6 АГАТ а Кристи
Комунисти, наркомани и ДС агенти
09:19 26.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Айляк
Думичка му не вервам:))
09:21 26.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 констатация
09:25 26.09.2026
11 456
Коментиран от #17, #32
09:25 26.09.2026
12 Фейк - либераст
09:27 26.09.2026
13 Питане
В самото начало ГО кажи и повече не говори силажни приказки
09:27 26.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
09:27 26.09.2026
16 центавос
09:29 26.09.2026
17 лека нощ
До коментар #11 от "456":Аха ,аха ! Така е ,така е ! Повтаряй си това ,докато заспиваш . На сън стават чудеса . Виж ,в реалният живот ,не стават .
09:30 26.09.2026
18 Толбухин
09:32 26.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ний ша Ва упрайм
09:34 26.09.2026
21 нннн
Управляващите искат да санкционират притежаването на жилище и домашна ракия. Йотова е кандидат на управляващите
Мислете като гласувате!
Коментиран от #23
09:36 26.09.2026
22 Иванов
09:38 26.09.2026
23 и за кого да гласуваме ...
До коментар #21 от "нннн":Не че Йотова много става за Президент , ама Гюров/Кандев хептен не стават , така че ... кой остана - Костя , или ... кой ?!
Коментиран от #26
09:40 26.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Професор е политическа титла, не научна
09:43 26.09.2026
26 нннн
До коментар #23 от "и за кого да гласуваме ...":Като махнеш споменатите две двойки, остават 25. Все някоя малко поне ше ти допадне.
09:44 26.09.2026
27 1111
В българската политика отдавна всичко е ясно, затова изненади няма да има.
09:45 26.09.2026
28 Балотажа е като Белотажа
До коментар #1 от "УВ лампа":Който пише резултата , той бие !
09:46 26.09.2026
29 Информационно обслужване
09:47 26.09.2026
30 Специалист
09:48 26.09.2026
31 Охобохо
Коментиран от #41
09:48 26.09.2026
32 Напротив
До коментар #11 от "456":Никой няма шанс срещу Йотова, защото тя има CV на политик, а вие до един сте кръжочници.
Коментиран от #47
09:49 26.09.2026
33 Той е в ролята на социолог и манипулира
09:49 26.09.2026
34 Машините са за пропорционални избори
09:54 26.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Стига!
09:57 26.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Информационно натъманяване
10:04 26.09.2026
39 От всички кандидати
И точно за тях има забрана да бъдат коментирани и дори да бъдат забравяни.
Инак Радев обра точките с изказването за полската поддръжка на българските МИГ ове, за която навремето даде Ненчев на съд!
Нямало да оцелеят нашите МИГ ове без полска поддръжка?!
Ми защо мъкна Ненчев по съдълищата бе?
Съратникът на Радев- Бойко Методиев Борисов , е забранил на ГЕРБ и медиите им дори да споменават Ненчев и Кирилова!
Ей го и тоя придворен математик Михаил Константинов, дори не включва Ненчев и Кирилова в класацията! Забранено му е!
Реалната опозиция на Радев - Йотова са само Ненчев - Кирилова и Костадинов- Волгин.
Другите с само пълнеж!
Коментиран от #44
10:05 26.09.2026
40 15 - и "прогресивен" ваксаджия
10:07 26.09.2026
41 Кой Гюров бе,
До коментар #31 от "Охобохо":дето Йотова го избра за служебен премиер ли?
Кой Кандев бе, дето се самопредложил на Йотова за нейно вице ли?
Те ли ще бъдат опозицията?
10:08 26.09.2026
42 Гюров и Кандев
Гюров е от гоцеделчевски комунистически род .
Кандев е от гоцеделчевски милиционерски род.
Те ли са опозицията, хахаха!
Коментиран от #46
10:17 26.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Фактически
До коментар #39 от "От всички кандидати":Твоето мнение работи за статуквото. Всяка една безсмислена кандидатура работи за статуквото по принцип.
10:21 26.09.2026
45 Голям
Няма смисъл да се харчат пари за такива избори ,балотажи
Не функционира системата в бг
10:27 26.09.2026
46 Ми не са опозиция
До коментар #42 от "Гюров и Кандев":От управляващите са. ПП кой ги създаде. ДБ после се присламчиха на готово. Но те са към управляващите както и ДПС. Но дори и ГЕРБ. Само единици от ГЕРБ може да са независими и самостоятелни , но те са единици и не може да имат значение.
10:27 26.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Самопредлагал ли се е " опозиционерът "
Бил и е " опозиционерът "Гюров на лечение в наркокомуна?
На тия два въпроса продължава да няма отговори!
Кви балоажи, кви пет лева?!
Ми на балотажа Йотова и Радев ще извадят компромати по тия две теми и ще ги съсипят и Гюров , и Кандев!
Как може разумен човек да гласува за тия двмата, които бягат от отговорите като дявол от тамян?!
10:37 26.09.2026
49 Вади Калкулатора !
Коментиран от #51
10:37 26.09.2026
50 Големият експерт
10:44 26.09.2026
51 25 фиктивни двойки
До коментар #49 от "Вади Калкулатора !":По един процент да вземат 25 процента , които отиват директно при кого ? Въпрос с повишена трудност.
10:45 26.09.2026