Михаил Константинов: Три двойки имат реални шансове за балотаж

Рекордният брой кандидат-президентски двойки се дължи и на финансовия стимул от медийните пакети. Това заяви проф. Михаил Константинов пред Фокус. Според него към момента три двойки имат реални шансове за балотаж.

"Точно това е основният мотив, тъй като независимо каква е двойката, всички са равнопоставени и всички ще получат по 20 000 евро, които после ще бъдат дадени на някаква телевизия за информационен или рекламен пакет. Общо става въпрос за около 15 милиона евро и поради тази икономическа изгода има толкова много участници", каза той.

По думите му настоящата президентка Илияна Йотова е сигурен участник във втория тур, докато за останалите места битката е по-оспорвана.

"Сигурен участник в балотажа е двойката на Йотова, а от другите две двойки ще видим коя ще се присъедини, като с по-големи шансове в момента все пак е двойката Гюров – Кандев. Третата двойка е Костадинов – Вълги, която също може евентуално да се пласира на балотажа", коментира още професорът.

Константинов открои и кандидатурата на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, като даде пример с политиката му за насърчаване на раждаемостта.

"Това е изключително важно, защото един от основните проблеми при раждането на деца в България при тези цени и при този стандарт е, че отговорните родители чувстват, че няма как да осигурят добри условия на децата си. Това не е универсално лекарство, но най-малкото е истински опит за решаване на проблема, докато другите само говорят."

Проф. Константинов коментира и външната политика на България, като остро разкритикува начина, по който според него е била подготвена и представена международната декларация за Украйна.

"Желание за край на войната в Украйна има масово по света, но това беше така поднесено, че да не бъде подкрепено. Тази инициатива беше напълно неподготвена. Пак повтарям – желание за край на войната има, но начинът, по който беше поднесено, доведе до това тя да не бъде подкрепена.“

В края на разговора той допусна, че преди изборите могат да се появят събития, които да променят настоящата политическа картина.

"Не чак голям черен лебед, който да се пльосне на масата и да обръща всичко, но някои такива малки черни лебедчета, които сумарно дават лош резултат. Така че всичко може да стане.“