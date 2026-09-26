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Михаил Константинов: Три двойки имат реални шансове за балотаж

Михаил Константинов: Три двойки имат реални шансове за балотаж

26 Септември, 2026 09:06 1 778 51

  • михаил константинов-
  • президент-
  • избори-
  • балотаж

Пак повтарям – желание за край на войната има, но начинът, по който беше поднесено, доведе до това тя да не бъде подкрепена

Михаил Константинов: Три двойки имат реални шансове за балотаж - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рекордният брой кандидат-президентски двойки се дължи и на финансовия стимул от медийните пакети. Това заяви проф. Михаил Константинов пред Фокус. Според него към момента три двойки имат реални шансове за балотаж.

"Точно това е основният мотив, тъй като независимо каква е двойката, всички са равнопоставени и всички ще получат по 20 000 евро, които после ще бъдат дадени на някаква телевизия за информационен или рекламен пакет. Общо става въпрос за около 15 милиона евро и поради тази икономическа изгода има толкова много участници", каза той.

По думите му настоящата президентка Илияна Йотова е сигурен участник във втория тур, докато за останалите места битката е по-оспорвана.

"Сигурен участник в балотажа е двойката на Йотова, а от другите две двойки ще видим коя ще се присъедини, като с по-големи шансове в момента все пак е двойката Гюров – Кандев. Третата двойка е Костадинов – Вълги, която също може евентуално да се пласира на балотажа", коментира още професорът.

Константинов открои и кандидатурата на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, като даде пример с политиката му за насърчаване на раждаемостта.

"Това е изключително важно, защото един от основните проблеми при раждането на деца в България при тези цени и при този стандарт е, че отговорните родители чувстват, че няма как да осигурят добри условия на децата си. Това не е универсално лекарство, но най-малкото е истински опит за решаване на проблема, докато другите само говорят."

Проф. Константинов коментира и външната политика на България, като остро разкритикува начина, по който според него е била подготвена и представена международната декларация за Украйна.

"Желание за край на войната в Украйна има масово по света, но това беше така поднесено, че да не бъде подкрепено. Тази инициатива беше напълно неподготвена. Пак повтарям – желание за край на войната има, но начинът, по който беше поднесено, доведе до това тя да не бъде подкрепена.“

В края на разговора той допусна, че преди изборите могат да се появят събития, които да променят настоящата политическа картина.

"Не чак голям черен лебед, който да се пльосне на масата и да обръща всичко, но някои такива малки черни лебедчета, които сумарно дават лош резултат. Така че всичко може да стане.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УВ лампа

    18 3 Отговор
    Три двойки,означава,че за целия срок ти пишат една голяма двойка! Бальшая цвайка.

    Коментиран от #28

    09:15 26.09.2026

  • 2 съвет

    26 19 Отговор
    Че победителят е ясен - ясен е , но е важно да не се допуснат Петроханците до балотаж , така че - вместо за гъби и на вилата - гласувайте за Коцето , той е по малкото зло .

    09:16 26.09.2026

  • 3 авантгард

    17 5 Отговор
    Верно ли Вълги е казал образа с малко име професор?
    Що за своеволие?!

    09:17 26.09.2026

  • 4 И ТОЯ Е БОКЛУК !!!

    20 4 Отговор
    Предател

    09:19 26.09.2026

  • 5 муцунка

    8 13 Отговор
    настоящата президентка Илияна Йотова е сигурна участничка във втория тур,

    09:19 26.09.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    14 3 Отговор
    Хвани едната "двойка", пък с нея удри по другите две. Нещ....ци !!!
    Комунисти, наркомани и ДС агенти

    09:19 26.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Айляк

    16 3 Отговор
    Пак ли тоя мошеник, бе?
    Думичка му не вервам:))

    09:21 26.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 констатация

    30 5 Отговор
    Ако Гюров/Кандев стигнат до балотаж , то това ще рече , че (голяма част от) българите съвсем са оглупяли !

    09:25 26.09.2026

  • 11 456

    14 11 Отговор
    Йотова НЯМА шанс вече.

    Коментиран от #17, #32

    09:25 26.09.2026

  • 12 Фейк - либераст

    11 3 Отговор
    Повечето пишман политици в милата ни родина са като кукувички от часовник! Наближат избори, покажат се, издуят се за пред роднините, ИЗКУКАТ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ НЯКОЯ ГЛУПОСТ и се приберат в кутийката си да следващите избори. В цялата палитра кандидати липсва вечния кандидат Йоло Денев!

    09:27 26.09.2026

  • 13 Питане

    8 0 Отговор
    След като "всичко може да стане", това което изредите до тук, заслужава ли говоренето ти.
    В самото начало ГО кажи и повече не говори силажни приказки

    09:27 26.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    16 5 Отговор
    Не ни обработвайте за Гюрю, ако стигне до балотаж, значи да признаете, че фалшифицирате вота.

    09:27 26.09.2026

  • 16 центавос

    10 0 Отговор
    за да няма толкоз разходи всяка двойка да представи поне 100 000 симпатизанти на списък,стига пари на вятъра зарад болни амбиции

    09:29 26.09.2026

  • 17 лека нощ

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "456":

    Аха ,аха ! Така е ,така е ! Повтаряй си това ,докато заспиваш . На сън стават чудеса . Виж ,в реалният живот ,не стават .

    09:30 26.09.2026

  • 18 Толбухин

    6 12 Отговор
    Я се скри , Йотова печели на първия тур.

    09:32 26.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    3 4 Отговор
    гадаене баене колко ли печели за реклама?! Естествено чи жина ще спичели от раз!

    09:34 26.09.2026

  • 21 нннн

    11 2 Отговор
    ,,Дмитро Кулеба благодари на Йотова, че подкрепила декларацията, осъждаща руската агресия в Украйна."
    Управляващите искат да санкционират притежаването на жилище и домашна ракия. Йотова е кандидат на управляващите

    Мислете като гласувате!

    Коментиран от #23

    09:36 26.09.2026

  • 22 Иванов

    3 2 Отговор
    Fakti.bg престанете да каните професора защото той не заслужава. Оставете го да страда че вече не получава толкова много от хранилката на ДПС колкото преди

    09:38 26.09.2026

  • 23 и за кого да гласуваме ...

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "нннн":

    Не че Йотова много става за Президент , ама Гюров/Кандев хептен не стават , така че ... кой остана - Костя , или ... кой ?!

    Коментиран от #26

    09:40 26.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Професор е политическа титла, не научна

    4 4 Отговор
    Лежеш, 27 са. А една от тях директно ще спечели.

    09:43 26.09.2026

  • 26 нннн

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "и за кого да гласуваме ...":

    Като махнеш споменатите две двойки, остават 25. Все някоя малко поне ше ти допадне.

    09:44 26.09.2026

  • 27 1111

    3 5 Отговор
    Вълги много да не се вългува, защото няма да стигне до балотаж.
    В българската политика отдавна всичко е ясно, затова изненади няма да има.

    09:45 26.09.2026

  • 28 Балотажа е като Белотажа

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "УВ лампа":

    Който пише резултата , той бие !

    09:46 26.09.2026

  • 29 Информационно обслужване

    4 0 Отговор
    Това е като бележник на ученик в гимназията и бъдещ гласоподавател, започва учебната година с три двойки.

    09:47 26.09.2026

  • 30 Специалист

    5 3 Отговор
    Не трябва да си професор за да кажеш тези неща. Всеки със средно образование ги знае. Йотова ще спечели. А мир НАТО и Урсула не искат защото само така съществуват-Оруел

    09:48 26.09.2026

  • 31 Охобохо

    1 17 Отговор
    Вълги? Редакторе, не ставай кръстник на едно недоразумение. Народа трябва да гласува за Гюров и Кандев. Иначе пак ще изникне някое политбюро и ще станем "братя" с финско- монголската орда...

    Коментиран от #41

    09:48 26.09.2026

  • 32 Напротив

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "456":

    Никой няма шанс срещу Йотова, защото тя има CV на политик, а вие до един сте кръжочници.

    Коментиран от #47

    09:49 26.09.2026

  • 33 Той е в ролята на социолог и манипулира

    6 0 Отговор
    Обаче те социолозите говорят в полза на управляващите само че реалността не е точно такава. Първо кой и защо дава тези пакети ? Кого обслужват тези пакети ? На двайсет и пет двойки гласовете ще се сумират и директно ще се прибавят към гласовете на когото трябва. Това машините ще го направят. Те така са програмирани. Те са едни калкулатори на гласове.

    09:49 26.09.2026

  • 34 Машините са за пропорционални избори

    8 0 Отговор
    За мажоритарни избори машините чисто математически могат да калкулират чужди резултати в полза на правилния кандидат. На втория тур.

    09:54 26.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Стига!

    6 2 Отговор
    Стига сте ни натрапвали този дъртак, дето нещо го играе математик" и благодарение на него, на неговите фалшификации и измами, 15 годиин престъпната шайка на СИКаджийската мутра "печелеше" всички избори! Интересно, като разкараха дъртака-математик, Боко Тиквата взе да губи избори! Някой да е изненадан? Така че, престанете да ни натрапвате този отвартителен лакей и подлога на СИКаджийската мутар! Неговото мнение никой не го иска! Пък и да не е толкова сигурен, че покровителката на углавни престъпници и свирепи наркобарони ще бъде на балотаж! Толкова много българи вече се отвратиха от нея! И още много ще се отвращават, защото с всеки изминал ден омразата към "прогресивните" измамници и лъжци расте с неудържими темпове! А Йотовица е "прогресивен" кандидат-президент, нали?

    09:57 26.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Информационно натъманяване

    5 1 Отговор
    Срещу малка сума големи резултати.....

    10:04 26.09.2026

  • 39 От всички кандидати

    3 3 Отговор
    амо и единствено Николай Ненчев и Цвета Кирилова са избора на десните хора в България!

    И точно за тях има забрана да бъдат коментирани и дори да бъдат забравяни.

    Инак Радев обра точките с изказването за полската поддръжка на българските МИГ ове, за която навремето даде Ненчев на съд!

    Нямало да оцелеят нашите МИГ ове без полска поддръжка?!

    Ми защо мъкна Ненчев по съдълищата бе?
    Съратникът на Радев- Бойко Методиев Борисов , е забранил на ГЕРБ и медиите им дори да споменават Ненчев и Кирилова!
    Ей го и тоя придворен математик Михаил Константинов, дори не включва Ненчев и Кирилова в класацията! Забранено му е!

    Реалната опозиция на Радев - Йотова са само Ненчев - Кирилова и Костадинов- Волгин.

    Другите с само пълнеж!

    Коментиран от #44

    10:05 26.09.2026

  • 40 15 - и "прогресивен" ваксаджия

    3 3 Отговор
    Първо, наглецо "прогресивен" и теляк от на Фатмака от село Славяноов, Гюро е онзи неграмоетн говедар, който не те е изтървал на черджето, та се е пръкнало такова безгръбначно, двукопитно нищожгество като теб ! И второ, Гюров ще стигне до балотаж, но това съвсем не е сигурно за покровителката на наркобарони и углавни престъпници, която и вчера не пропусна да направи за посмешище, за смах и резил по света великата ни някога държава! Защото тя просто е изтъкана от кремълскап перверзия, кратуната й е задръстена от ръждясали сърпове и чукове! Абе, то и Копейката е същата стока, така че, как ще си разделят националните предатели и подлоги на кремълския злодей, да се разберат помежду - си! А, да ти обадя, че Гюров и Кандев отиват на балотаж! Защото истинските българи са много повече от кремълските лакеи като теб, като Йотовата фатмашка слугиня и като Копейкин, който си купил две огромни къщи на морето с пари от партийната субсидия!

    10:07 26.09.2026

  • 41 Кой Гюров бе,

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Охобохо":

    дето Йотова го избра за служебен премиер ли?

    Кой Кандев бе, дето се самопредложил на Йотова за нейно вице ли?

    Те ли ще бъдат опозицията?

    10:08 26.09.2026

  • 42 Гюров и Кандев

    4 0 Отговор
    са мюрета, фалшива стръв, пуснати са само да отвличат вниманието от истинската опозиция на Йотова и Радев.

    Гюров е от гоцеделчевски комунистически род .
    Кандев е от гоцеделчевски милиционерски род.

    Те ли са опозицията, хахаха!

    Коментиран от #46

    10:17 26.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Фактически

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "От всички кандидати":

    Твоето мнение работи за статуквото. Всяка една безсмислена кандидатура работи за статуквото по принцип.

    10:21 26.09.2026

  • 45 Голям

    2 2 Отговор
    Йотова от раз.
    Няма смисъл да се харчат пари за такива избори ,балотажи
    Не функционира системата в бг

    10:27 26.09.2026

  • 46 Ми не са опозиция

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гюров и Кандев":

    От управляващите са. ПП кой ги създаде. ДБ после се присламчиха на готово. Но те са към управляващите както и ДПС. Но дори и ГЕРБ. Само единици от ГЕРБ може да са независими и самостоятелни , но те са единици и не може да имат значение.

    10:27 26.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Самопредлагал ли се е " опозиционерът "

    4 0 Отговор
    Кандев за вице на Йотова?

    Бил и е " опозиционерът "Гюров на лечение в наркокомуна?

    На тия два въпроса продължава да няма отговори!

    Кви балоажи, кви пет лева?!

    Ми на балотажа Йотова и Радев ще извадят компромати по тия две теми и ще ги съсипят и Гюров , и Кандев!
    Как може разумен човек да гласува за тия двмата, които бягат от отговорите като дявол от тамян?!

    10:37 26.09.2026

  • 49 Вади Калкулатора !

    2 0 Отговор
    И Сматай !

    Коментиран от #51

    10:37 26.09.2026

  • 50 Големият експерт

    1 1 Отговор
    няма да познае пак

    10:44 26.09.2026

  • 51 25 фиктивни двойки

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Вади Калкулатора !":

    По един процент да вземат 25 процента , които отиват директно при кого ? Въпрос с повишена трудност.

    10:45 26.09.2026

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