Новини
България »
"Спаси София" в район "Искър": Догодина трябва да се изгради кръгово кръстовище преди Терминал 2

"Спаси София" в район "Искър": Догодина трябва да се изгради кръгово кръстовище преди Терминал 2

20 Август, 2026 10:19 530 9

  • спаси софия-
  • летище софия-
  • бул. брюксел

Според "Спаси София" отлагането на проекта вече не е оправдано

"Спаси София" в район "Искър": Догодина трябва да се изгради кръгово кръстовище преди Терминал 2 - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Местната организация на "Спаси София" в район "Искър" настоява Столичната община да предприеме действия за изграждането на отдавна предвиденото кръгово кръстовище при Терминал 2 на Летище София. Организацията е внесла предложение до кмета Васил Терзиев необходимите средства за проектиране и строителство на кръстовището на ул. "Продан Таракчиев" и бул. "Брюксел" да бъдат заложени в бюджета на София за следващата година.

В момента скоростната отсечка на бул. "Брюксел" завършва пред Терминал 2 с нерегулирано Т-образно кръстовище с ул. "Продан Таракчиев". На това място автомобилите, пристигащи с висока скорост по булеварда, се засичат с движението от ул. „Мими Балканска“, както и с автобусите на градския транспорт, обслужващи летището, обясняват от "Спаси София".

„Това е основният автомобилен подход към по-натоварения терминал на Летище София и това кръстовище създава ненужни конфликтни точки. Решението е известно от години – кръгово кръстовище е предвидено, но продължава да съществува единствено на чертеж“, коментира Гергин Борисов – общински съветник от "Спаси София".

Според "Спаси София" отлагането на проекта вече не е оправдано, особено предвид очакваното нарастване на пътникопотока през Летище София през следващата година покрай провеждането на „Евровизия“. „Макар домакин на самото събитие да бъде Бургас, значителна част от международните посетители ще пристигнат през столичното летище,” заявиха от местната организация.

„Това кръстовище е опасно, а оттам минава целия градски транспорт за летището. Строителството на това кръгово не може и не трябва да се отлага повече,“ уточни Гергин Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хе хе

    3 0 Отговор
    Ако го направят като псевдокръговото под моста, по-добре да не го започват!

    10:26 20.08.2026

  • 2 пак ще има

    3 0 Отговор
    лабчо кебабчо

    10:32 20.08.2026

  • 3 2020

    3 0 Отговор
    Тези индивиди са пълни нескопосаници!
    Д кавото са се допряли - пълен провалЪ!
    Само тъпи идеи. Да се даде задача на архитекти, урбанисти, специалисти, а не на самозвани младежи без образование, които са имали достъп до дворовете на висши учебни заведения в чужбини, защото са продавали сладолед и лакомства....

    10:47 20.08.2026

  • 4 Срамота

    2 0 Отговор
    е, че още не могат да свържат Т2 като хората инфраструктурно, а тръгнали да гракат за Т3. Всичките такива калинки да идат и да видят как Франкфурт постори Т3 -> още докато изливаха основите - направиха инфраструктурата до там. Но в БГ разграден двор - не се работи с мисъл или поглед напред.. прави се на парче, както дойде, после да му мислят..

    10:47 20.08.2026

  • 5 военен неможач

    3 0 Отговор
    Често ходя на терминал 2 и няма абсолютно никакъв проблем на каквото и да е придвижване. Искат да откраднат, пардон, да есвоят пари, които плюс това ги няма. Ама да е предвидено краденето още отсега.

    10:48 20.08.2026

  • 6 Спокойно

    2 0 Отговор
    Те да не вземат Иранците да направят
    някое инвестиционно улеснение...До тогаз

    10:53 20.08.2026

  • 7 Данчо

    1 0 Отговор
    Те по добре да оправят подлеза на НДК

    11:02 20.08.2026

  • 8 Данчо

    1 0 Отговор
    Те по добре да оправят подлеза на НДК

    11:03 20.08.2026

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Само некадърни корумпета искат кръгови движения! Хората, мислещи в перспектива и с икономическа възвращаемост строят виадукти, многоетажни мостове, въздушни детелини, а в БГ стават катастрофи и губене на време с евтини земни въртележки!

    11:04 20.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове