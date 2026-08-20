"Спаси София" в район "Искър": Догодина трябва да се изгради кръгово кръстовище преди Терминал 2

Местната организация на "Спаси София" в район "Искър" настоява Столичната община да предприеме действия за изграждането на отдавна предвиденото кръгово кръстовище при Терминал 2 на Летище София. Организацията е внесла предложение до кмета Васил Терзиев необходимите средства за проектиране и строителство на кръстовището на ул. "Продан Таракчиев" и бул. "Брюксел" да бъдат заложени в бюджета на София за следващата година.

В момента скоростната отсечка на бул. "Брюксел" завършва пред Терминал 2 с нерегулирано Т-образно кръстовище с ул. "Продан Таракчиев". На това място автомобилите, пристигащи с висока скорост по булеварда, се засичат с движението от ул. „Мими Балканска“, както и с автобусите на градския транспорт, обслужващи летището, обясняват от "Спаси София".

„Това е основният автомобилен подход към по-натоварения терминал на Летище София и това кръстовище създава ненужни конфликтни точки. Решението е известно от години – кръгово кръстовище е предвидено, но продължава да съществува единствено на чертеж“, коментира Гергин Борисов – общински съветник от "Спаси София".

Според "Спаси София" отлагането на проекта вече не е оправдано, особено предвид очакваното нарастване на пътникопотока през Летище София през следващата година покрай провеждането на „Евровизия“. „Макар домакин на самото събитие да бъде Бургас, значителна част от международните посетители ще пристигнат през столичното летище,” заявиха от местната организация.

„Това кръстовище е опасно, а оттам минава целия градски транспорт за летището. Строителството на това кръгово не може и не трябва да се отлага повече,“ уточни Гергин Борисов.