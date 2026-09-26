Пътна обстановка: ремонти, трафик и инциденти у нас

Движението по основните пътища в страната е проходимо, но шофьорите трябва да се съобразяват с множество ремонтни участъци, временна организация и ограничения за тежкотоварни автомобили. По последната информация на АПИ времето ще бъде облачно, с валежи в части от страната, а в планините дъждът на места ще преминава в сняг над 2000 метра.

„Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост“, предупреждава АПИ за участъците с временна организация и ремонтни дейности.

Ремонти по магистралите и главните пътища

По АМ „Тракия“ са въведени ограничения до 100 км/ч в участъци край София, Пазарджик и Стара Загора заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. При Мухово движението в посока Бургас се извършва с повишено внимание заради обезопасяване на участъка в аварийната лента.

По АМ „Хемус“ в посока Варна има ограничение до 90 км/ч, а товарните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента в участъка от км 1+240 до км 8+500. Продължава и временната организация при тунел „Топли дол“.

На АМ „Марица“ движението към ГКПП „Капитан Андреево“ е в една лента на два участъка заради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение и селскостопански подлез. Ограничението на скоростта там е 50 км/ч. Работата е планирана да продължи до края на септември.

На път I-1 в района на Ботевград има ограничения заради основен ремонт, аварийно състояние на анкерна стена и продължаващо строителство на новото трасе. За част от движението е определен обход през АМ „Хемус“. По направлението София – Кулата е въведено реверсивно движение с две ленти към Кулата и една към София до следобедните часове.

Трафик по границите

Интензивен е трафикът на товарни автомобили на изход към Турция през ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“. По последната сводка на „Гранична полиция“, цитирана от БТА, движението на пунктовете с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония е нормално. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на Дунав.

Планините и последните инциденти

В планините се очаква облачно време, валежи от дъжд, а над 2000 метра и сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°. Условията изискват подходяща екипировка и повишено внимание по високите маршрути.

При 13 тежки катастрофи през последното денонощие е загинал един човек, а 13 са ранени, съобщи МВР. В София са регистрирани две тежки и 28 леки произшествия, при които са пострадали двама души. От началото на годината загиналите при катастрофи са 345, а ранените – 6245.

Пожарната е реагирала на 153 сигнала за произшествия и е ликвидирала 119 пожара. Двадесет от тях са били с преки материални щети, а при пожарите са пострадали двама души. Екипите са извършили и 26 спасителни дейности и помощни операции, включително при пет катастрофи.

Източници: БТА, Дир.бг, Дарик