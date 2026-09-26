Промени за трамваи 20 и 23 заради ремонт в София

Временна организация на движението се въвежда в София заради ремонт на трамвайния релсов път по линии № 20 и № 23. Промените са в сила на 26 и 27 септември, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Трамвайна линия № 20 ще се движи по маршрут от метростанция „Опълченска“ до обръщалото в „Гео Милев“.

Временен автобус ще замени линия 23

За обслужване на маршрута на трамвайна линия № 23 ще бъде разкрита временна двупосочна автобусна линия. Тя ще започва и завършва при спирка „Ж.к. Дружба 1“, която се намира в тролейбусното обръщателно колело на ул. „Амстердам“.

Автобусите ще преминават по ул. „Амстердам“, ул. „Димитър Пешев“, ул. „Искърско шосе“, бул. „Асен Йорданов“ и бул. „Шипченски проход“, след което ще продължават по ул. „Иван Димитров – Куклата“ до автостанция „Гео Милев“.

За временната линия ще бъде разкрита спирка „Разклона за летището“ на бул. „Асен Йорданов“. Тя ще се намира на 50 метра след бул. „Христофор Колумб“ в посока автостанция „Гео Милев“.

Възстановяване на трамвай 20 след 18:00 часа

След 18:00 часа на 26 и 27 септември временната автобусна линия № 20ТМ ще бъде закрита, а движението на трамвайна линия № 20 ще бъде възстановено, посочиха от Столичната община.

Отделна временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ е в сила от 25 септември до 7 октомври.

Източници: БТА