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Промени за трамваи 20 и 23 заради ремонт в София
  Тема: Градски транспорт

Промени за трамваи 20 и 23 заради ремонт в София

26 Септември, 2026 07:51 551 3

  • трамвай 20-
  • трамвай 23-
  • градски транспорт-
  • софия

На 26 и 27 септември трамвайна линия 23 ще бъде обслужвана с временни автобуси. Линия 20 ще се движи по съкратен маршрут до „Гео Милев“ до 18:00 часа.

Промени за трамваи 20 и 23 заради ремонт в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временна организация на движението се въвежда в София заради ремонт на трамвайния релсов път по линии № 20 и № 23. Промените са в сила на 26 и 27 септември, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Трамвайна линия № 20 ще се движи по маршрут от метростанция „Опълченска“ до обръщалото в „Гео Милев“.

Временен автобус ще замени линия 23

За обслужване на маршрута на трамвайна линия № 23 ще бъде разкрита временна двупосочна автобусна линия. Тя ще започва и завършва при спирка „Ж.к. Дружба 1“, която се намира в тролейбусното обръщателно колело на ул. „Амстердам“.

Автобусите ще преминават по ул. „Амстердам“, ул. „Димитър Пешев“, ул. „Искърско шосе“, бул. „Асен Йорданов“ и бул. „Шипченски проход“, след което ще продължават по ул. „Иван Димитров – Куклата“ до автостанция „Гео Милев“.

За временната линия ще бъде разкрита спирка „Разклона за летището“ на бул. „Асен Йорданов“. Тя ще се намира на 50 метра след бул. „Христофор Колумб“ в посока автостанция „Гео Милев“.

Възстановяване на трамвай 20 след 18:00 часа

След 18:00 часа на 26 и 27 септември временната автобусна линия № 20ТМ ще бъде закрита, а движението на трамвайна линия № 20 ще бъде възстановено, посочиха от Столичната община.

Отделна временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ е в сила от 25 септември до 7 октомври.

Източници: БТА


София / България
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  • 1 Ели Енчева

    0 0 Отговор
    С трамвай или с автобус,все трябва да стигна до работното си място. После,преди да се прибера съпругът ми ще ме води да пазаруваме плодове и зеленчуци за вкъщи.Ще ходим и в мола.

    08:09 26.09.2026

  • 2 лют пипер

    0 0 Отговор
    ул. „Иван Димитров – Кукльото",а не "куклата“..... той е мъж,а не участничка в "Мис България".

    08:15 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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