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С още цент поевтиняха горивата у нас

С още цент поевтиняха горивата у нас

26 Септември, 2026 10:08 525 6

  • горива-
  • бензин-
  • дизел-
  • поскъпване-
  • бензиностанции

5 евроцента е намалението на дизела тази седмица, а на бензина - около 2-3 евроцента

С още цент поевтиняха горивата у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Днес е пореден ден от седмицата, в който виждаме намаление на горивата. С 1 евроцент, но все пак е някакво намаление. 5 евроцента е намалението на дизеловото гориво тази седмица, а на бензина - около 2-3 евроцента". Това заяви пред Нова телевизия Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Той посочи, че пазарът е много динамичен и няма причина да се каже, че има условия за намаляване на цените. По негови думи потреблението на горивата този месец е рекордно спрямо изминали години.

Относно премахването на акциза върху пропан-бутана Хаджидимитров заяви, че това е около 10% намаление на цената му. "Мярката влиза в сила от началото на октомври, така че очаквам в първите дни от месеца да видим цени около 60 евроцента", уточни експертът. В допълнение той изтъкна, че щом не е предложена такъв тип мярка за останалите горива, означава, че в момента държавата няма тази финансова възможност.

Всеки понася цените по различен начин. Някои могат просто да ограничат пътуванията си, докато други губят много, защото бизнесът им е свързан с пътувания. Темата с горивата е особено актуална и в един район, в който в чакане на опашки се изхарчи много бензин - Кресна и Кресненското дефиле по път към Гърция.

Хора от района твърдят, че цените освен у нас, са високи и в Европа.

До съвсем скоро цените на горивата в България и Гърция бяха с голяма разлика в полза на южната ни съседка. Там дизелът и бензинът бяха значително по-скъпи. Разликата обаче се топи.

"Разликата от миналата година до тази е драстична. Ако едно семейство иска да отиде на почивка в Гърция, става проблем. Цената за горивото се равнява на една нощувка", обясни местен жител.

До какви стойности ще достигнат цените на горивата, никой не може да прогнозира. "Най-лошото предполагам, че ще се случи през зимата. Тепърва ще се започне с всичките разходи", прогнозира той.


София / България
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  • 1 Кина

    6 0 Отговор
    Продавам магаре и каруца караш без книжка може и пиян..! Магарето пие по една кофа вода на ден и яде което е останало от масата..!

    10:10 26.09.2026

  • 2 Ах , Ах...

    6 3 Отговор
    Заради това веднага ще се изтърча да гласувам за Йотова! Нищо, че Мунчовците от БКП обложиха дори купоните за храна и домашната ракия, Господ да си ги прибере!
    А бе, кога ще ги бутаме тия?
    Кво чакате, да обложат и кислорода ли?!

    10:12 26.09.2026

  • 3 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Това всичко народе е благодарение на денонощният труд за вашето благоденствие и спокоен живот на Боташоглу и неговото ОПГ ПБ - Пагубни за България . До края на годината правителството ще се пребори с високите цени и корупцията ,а вас ви чака щастие и рози,и не слизайте от колите,сега ви е паднало такава евтиния на бензиностанцията !

    10:29 26.09.2026

  • 4 Професор Кучков

    1 0 Отговор
    Един литър трябва да бъде най малко 10 евро. Тогава поне се надявам трафикът да намалее. Всеки комунист с две таратайки и постоянно сноват нанякъде. Да стане 10 или 20 евро че да се успокои малко градската обстановка.

    10:33 26.09.2026

  • 5 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppoпънaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:43 26.09.2026

  • 6 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppo пълнaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:46 26.09.2026

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