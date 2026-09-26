С още цент поевтиняха горивата у нас

"Днес е пореден ден от седмицата, в който виждаме намаление на горивата. С 1 евроцент, но все пак е някакво намаление. 5 евроцента е намалението на дизеловото гориво тази седмица, а на бензина - около 2-3 евроцента". Това заяви пред Нова телевизия Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Той посочи, че пазарът е много динамичен и няма причина да се каже, че има условия за намаляване на цените. По негови думи потреблението на горивата този месец е рекордно спрямо изминали години.

Относно премахването на акциза върху пропан-бутана Хаджидимитров заяви, че това е около 10% намаление на цената му. "Мярката влиза в сила от началото на октомври, така че очаквам в първите дни от месеца да видим цени около 60 евроцента", уточни експертът. В допълнение той изтъкна, че щом не е предложена такъв тип мярка за останалите горива, означава, че в момента държавата няма тази финансова възможност.

Всеки понася цените по различен начин. Някои могат просто да ограничат пътуванията си, докато други губят много, защото бизнесът им е свързан с пътувания. Темата с горивата е особено актуална и в един район, в който в чакане на опашки се изхарчи много бензин - Кресна и Кресненското дефиле по път към Гърция.

Хора от района твърдят, че цените освен у нас, са високи и в Европа.

До съвсем скоро цените на горивата в България и Гърция бяха с голяма разлика в полза на южната ни съседка. Там дизелът и бензинът бяха значително по-скъпи. Разликата обаче се топи.

"Разликата от миналата година до тази е драстична. Ако едно семейство иска да отиде на почивка в Гърция, става проблем. Цената за горивото се равнява на една нощувка", обясни местен жител.

До какви стойности ще достигнат цените на горивата, никой не може да прогнозира. "Най-лошото предполагам, че ще се случи през зимата. Тепърва ще се започне с всичките разходи", прогнозира той.