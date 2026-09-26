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Александър Николов: Няма очаквания от външни фактори цените на горивата да тръгнат надолу

Александър Николов: Няма очаквания от външни фактори цените на горивата да тръгнат надолу

26 Септември, 2026 11:04 488 8

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Според бившия енергиен министър отмяната на забраната за износ може да бъде в интерес на потребителите, но само ако държавата използва механизмите си за контрол

Александър Николов: Няма очаквания от външни фактори цените на горивата да тръгнат надолу - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма очаквания външните фактори да доведат до понижаване на цените на горивата, а държавата трябва да използва инструментите си, за да гарантира, че работата на рафинерията и възстановяването на износа носят полза и за българските потребители. Това заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов.

Коментарът му идва, след като Народното събрание отмени въведената на 31 октомври 2025 г. временна забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Решението е по предложение на Министерския съвет и влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник“.

От Министерството на икономиката посочиха, че първо трябва да бъдат гарантирани нуждите на българските граждани и бизнеса, а едва след това излишните количества да бъдат изнасяни. По данни на ведомството към 3 септември в „Лукойл Нефтохим Бургас“ са били налични около 50 000 тона дизелово гориво над потребностите на вътрешния пазар.

Как отмяната на забраната може да се отрази на цените?

Според Александър Николов самото премахване на ограничението не означава автоматично нито по-ниски, нито по-високи цени на колонките.

По думите му забраната е ограничавала възможността на рафинерията да преработва и реализира по-големи количества, което има отражение и върху приходите в държавния бюджет.

„Колкото повече количество преработва и продава рафинерията, толкова повече директни и индиректни данъци се събират в националния бюджет“, коментира той.

Бившият енергиен министър обаче смята, че при премахването на ограничението е трябвало да бъде изработен по-ясен механизъм, който да гарантира полза и за крайния потребител.

Според него при реализиране на по-висока печалба от продажбата на горива на външни пазари част от този допълнителен марж би могла да се използва за намаляване на цените при продажбата на едро в България.

„Българският пазар трябва да бъде подсигурен“

Николов подчерта, че независимо от възстановяването на износа приоритет трябва да остане снабдяването на вътрешния пазар.

Според него отмяната на забраната би могла да позволи на рафинерията да работи с по-големи количества суровина и да планира по-добре доставките и производствения процес. Той смята, че след това държавните институции трябва внимателно да следят цялата верига на ценообразуване до крайния потребител.

„Може да е в интерес на българските граждани, може да е в интерес на България като цяло, може да е в интерес на държавния бюджет, а може да е в интерес на юридическото лице и собственика“, каза Николов за ефекта от възстановяването на износа.

Според него отговорът зависи от прозрачността и от начина, по който държавата използва механизмите си за баланс между интересите на компаниите и обществения интерес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оппа

    3 0 Отговор
    Тоя екземпляр от итн от къде го извадихте???

    11:09 26.09.2026

  • 2 БГ КУКУЛУ

    2 0 Отговор
    ПО ВИСОКИ ЦЕНИ ПОЕЕЧЕ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ.ЗА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ ПО ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ.Тия дали почнаха да си плащат поне осигоровките или са на ПЪЛНА в сла.

    11:23 26.09.2026

  • 3 койдазнай

    2 0 Отговор
    Преди пет години, нефта беше 125 долара, нафтата беше 2.50. Сега нефта е 100 долара, нафтата колко е?

    Коментиран от #5

    11:34 26.09.2026

  • 4 И този

    0 0 Отговор
    се има за фактор!

    11:37 26.09.2026

  • 5 Дори

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    стигна 145-150!И руския нямаше таван!

    11:38 26.09.2026

  • 6 Фен

    1 1 Отговор
    Бе кво ви пука? Нали вече сте богати! Имате евро! Туристи, инвестиции, фирмите тъпкани с пари, спестени от превалутиране, лихвите надолу...

    11:40 26.09.2026

  • 7 Някой

    1 0 Отговор
    Е, ние това си го знаем. Нищо, което е поскъпнало, после не е поевтиняло. Може да се случи единствено със заплатите.

    11:58 26.09.2026

  • 8 Дино

    0 0 Отговор
    Ти па кой беше,спицалист?!!

    12:16 26.09.2026

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