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Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите – маслата са със 142% над средноевропейските цени

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите – маслата са със 142% над средноевропейските цени

24 Септември, 2026 18:47 974 38

  • мая манолова-
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  • цени-
  • масло

Българите са донори на печалбите на търговските вериги, подчерта председателят на КЗП

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите – маслата са със 142% над средноевропейските цени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Някой печели брутално на гърба на българите. Това каза в предаването „Лице в лице“ председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

По думите ѝ битката с цените продължава с нови отговорности - същите високи очаквания, но вече и такива за резултати от битките.

„Не приемайте буквално „Таблото на срама“. Става дума за публична информация за това с колко над справедливата стойност търговските вериги товарят цените на основни хранителни продукти“, поясни тя.

Манолова обясни, че е извадила списък от Евростат, в който се посочва, че маслата и мазнините в България се продават на 142% над средноевропейските, млечните и яйцата на 126% над средноевропейските, захарните изделия - 116%. „Справедливо ли е българинът да плаща повече от средния европеец, от средния германец или французин за основни хранителни продукти?“, попита тя.

„Също по официални данни на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) надценките в търговските вериги стигат 80%, 90% до 130%. Тоест някой печели брутално на гърба на българските граждани. Българите се оказва, че са донори на печалбите на търговските вериги“, посочи Манолова.

Според нея истината за това какви са надценките трябва да бъде известна на българските граждани. „Българите имат право да знаят не просто с колко над европейските цени за едни и същи продукти купуват основни храни, но също така и каква е печалбата на търговските вериги“.

„Правителството реши, че ще се бори с високите цени без налагането на пределни цени и тавани, каквито в много европейски държави са въведени. Те са допустими, стига да са пропорционални. Това го пише в мотивите на ключови решения на Съда в Люксембург“, обясни Манолова.

По думите ѝ правителството е решило, че първо ще се договори с веригите. „И резултатът беше подигравката с „Кошницата с грижа“. След това реши, че ще заложи на репутационен натиск чрез справедливата стойност и показването на това кои вериги, в кои магазини, кои продукти товарят над справедливата стойност“.

„Аз лично не вярвам, че търговските вериги ще се засрамят. Даже нещо повече – аз не вярвам, че те биха се лишили доброволно и от един евроцент от своите печалби и от своите обороти. Но така или иначе това е първата стъпка, с която мнозинството е решило да се борим с нереално високите цени“, обясни тя.

Манолова подчерта, че следващата стъпка е записана в закона. „Аз ще искам той да бъде допълнен, че при съществени отклонения над справедливата стойност ще следват санкции“.

„Освен това на КЗК е възложено в случаите на господстващо пазарно предимство, при прекомерно високи цени, да се налагат тежки санкции“, посочи Малонова.

По думите ѝ справедливата цена е изчислена и в държавите, които са наложили тавани, по една проста формула – себестойност плюс оперативни разходи. „Съвсем просто - доставната цена, оперативните разходи, сметнати на съответната верига. Но правителството има своя виждане“.

„КЗП не стои със скръстени ръце. От следващите дни, след проверките, които вече направихме, започваме масови проверки на търговските вериги. Най-големият проблем и моят ангажимент, влизайки в тази роля, беше именно цените“, обясни тя.

Манолова припомни, че проверките по бензиностанциите започнаха във вторник. „До момента сме установили, че в сравнение с началото на месец август цените са повишени с между 9 и 11% на колонка“.

„Но трябва да се отбележи, че надценките, които бензиностанциите слагат върху продаваното гориво, са силно свити. С 20% са намалели надценките за бензините, а с 40% са паднали надценките при дизела“, обясни тя.

„В КЗП нямаме намерение да се превръщаме в плашило за малките бензиностанции. Искаме да извадим истината за това как се формират цените и дали въпреки свиването, някои бензиностанции не са се опитали да злоупотребят със световната криза в горивата“, обясни Манолова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахаа

    12 1 Отговор
    Да ама пък няма масло в тях😉

    18:49 24.09.2026

  • 2 Просто

    16 5 Отговор
    си избрахме крадци, лъжци и некадърници и ще си платим затова...

    Коментиран от #11, #21

    18:50 24.09.2026

  • 3 Красимир Петров

    14 0 Отговор
    Всички печелят, народа плаща

    18:50 24.09.2026

  • 4 Пол Тенемен

    13 8 Отговор
    Извади късмет тая, рундьо я уреди.

    18:50 24.09.2026

  • 5 Хи хи. смях в залата

    18 0 Отговор
    Ми направи нещо , всяка пенсионерка го констатира от години! Най ниски пенсии и най високи цени!

    18:50 24.09.2026

  • 6 Джо

    14 4 Отговор
    Ама душичке,нали в тези 142% са дажбичките за партиите.Като почнеш от Костов и свършиш до сегашните...всички сте на хранилката.А да си забелязала,че всичките олигарси са от твоята партия майка?

    18:51 24.09.2026

  • 7 иванчо

    7 0 Отговор
    Скоро ще подкарам дядовото магаре !!!!!

    18:51 24.09.2026

  • 8 и бананите са скъпи

    14 0 Отговор
    Нищо , че сме бананова република

    18:52 24.09.2026

  • 9 име

    14 6 Отговор
    В клуба на богатите е така. И преди да почнат жълтопаветниците да плюят по Радев и екипа му, вземе да ни кажете какво свършиха кирчовците, кокорчовците, онзи с двата пръста чело, некъпания пиянка от Пловдив или генерал ниско за да не ни цакат веригите, да няма спекула и хиперинфлация след влизането в еврозоната. Щото това не е от днес или вчера.

    18:53 24.09.2026

  • 10 ....

    8 0 Отговор
    Кой е този,който печели на гърба на обикновенните хорица? Кой,някой знае ли?

    18:53 24.09.2026

  • 11 След Боко и Кирчо

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Просто":

    Всеки е направо чист!

    18:53 24.09.2026

  • 12 Гробар

    7 2 Отговор
    Бай Ганю гения. Иска див капитализъм, душата си дава да го управляват мафиоти и феодали, но видиш ли, искал и ниски цени. Няма как да стане.

    18:54 24.09.2026

  • 13 Брутално

    11 5 Отговор
    Мая вече десетки години само говори брутално и взема космическа заплата,
    платена от изгърбените българи. Ама нали е кадър на руската слуга Радев,
    който и поляците го наритаха днес.

    18:55 24.09.2026

  • 14 Горски

    7 1 Отговор
    И две табла на срама да направите,скъпотията и бедността в България са си факти. Ще продължат още дълго време.А мерки срещу тях никой не сътворява. Че на малоумин народ му трябва цирк, пилони, дамаджани, потури, икони, менцш гръцки, три морета и фъшкии. Сега цялата пара в свирката, лозунги и лакардий от репертоара н ЦК на БКП. Не сме пионерчета , Манолова. Направете интернет приложение по градове в Google къде е най евтино. По информация от гражданите. Поддържайте го всеки ден. Мая все с големите веригите се бори. Тези дето държат с промоции част от цените надолу. Навярно обаче никога не е влизала в малките квартални магазинчета да види там какви са цените и да проследи ,че те повечето купуват стоките си от голените търговски вериги и ги продават с надценка. Как пък така всички много успешни в частиня бизнес, пък отвори ли се място на държавната хранилка за висок пост веднага са там! Да ни спасяват, разбираш ли? Ама заплатата от 10000 еврака си върви, нали? Малко думи, ала-бала пред камерите, кьорфишеци и нищо, АМА ЗАПЛАТАТА СИ ВЪРВИ. Услугите за последната година са поскъпнали с поне 200-300 процента. Майстори, зъболекари, фризьори, технически прегледи, билети за концерти, които бяха 10-15 лева сега са 16 евро и КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ. ВСИЧКИ УСЛУГИ. Защо това се премълчава?! Ние освен стоки сме принудени да ползваме и услуги.

    19:00 24.09.2026

  • 15 Справедливо е като справедливите цени

    1 3 Отговор
    Където управляват комунисти или техни аватари е така! Купона ще настане като гълъбетата трябва да връщат бързите кредити изтеглени от фатмаците.

    19:01 24.09.2026

  • 16 Пловдив

    3 2 Отговор
    Защото има тотален комунистически монопол ,преди имаше еднопартиен монопол бкп.....

    19:01 24.09.2026

  • 17 Дърдори глупости

    6 2 Отговор
    Ако веригите са с 130% надценка, с колко са малките магазини, които са по скъпи от тях?

    19:04 24.09.2026

  • 18 Няма европейци како

    1 2 Отговор
    Всяка нация си е отделно. Затова преди всеки произвеждаше и създаваше традиции, а сега най-големите демократи искат да бъдат единстветни производители на абсолютно всичко. Комунистите били монополисти, а те изобщо не са налиии.

    19:05 24.09.2026

  • 19 охо

    4 0 Отговор
    Мая е завършила в Масква "Висша комсомолска школа при Централния комитет на Всесъюзния Ленински комунистически съюз на младежта".

    Коментиран от #29

    19:08 24.09.2026

  • 20 Инициятива

    1 0 Отговор
    Олигархичните инициативните комитети да вдигат заплатите с европейските нива да не се осшушват ......

    19:09 24.09.2026

  • 21 Йордан

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Просто":

    А предишните какви бяха бре?

    19:12 24.09.2026

  • 22 Ами

    0 1 Отговор
    закривай ги!

    19:13 24.09.2026

  • 23 Само с плямпане

    1 1 Отговор
    потребителите не се защитават!

    19:14 24.09.2026

  • 24 Не са само цените

    0 0 Отговор
    Има елементи на осъзнат тормоз над населението. Прави впечатление че има теми табу в България и това е така от началото на "демокрацията". Цените , но и качеството на храните са важни , а също и обслужването в търговската мрежа. Магазините може да са частни но са в република България и е редно да спазват правила и закони както и гражданите разбира се обаче така ли е.

    19:14 24.09.2026

  • 25 Мая

    1 0 Отговор
    И тръгвам како,по студията...

    19:15 24.09.2026

  • 26 Да изринем чеpвената чyма !

    3 0 Отговор
    Ами то се знае кои са - 3 съветски комунистически фамилии контролират целия внос на хранителни стоки.
    Всичко минава през тях - няма Кауфланд, няма Метро, Лидъл ...
    И майчето, много добре ги знае тия шумкари, само че това е за КЗК, ДАНС и Прокуратурата.
    В КЗК - последния Председател на комсомола 😂, в ДАНС - съветски марионетки, в Прокуратурата са подбрани от Цацаров и Чайка.

    Коментиран от #28

    19:15 24.09.2026

  • 27 Мая

    1 0 Отговор
    да ги мъмри пред строя,да видят те!

    19:17 24.09.2026

  • 28 ооо

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да изринем чеpвената чyма !":

    ми кажи ги де и ние да ги разберем?

    19:18 24.09.2026

  • 29 А може и да е по-добре от това

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "охо":

    да носи таблата до 30 и на 50 нбУУУУУУмница.

    19:18 24.09.2026

  • 30 Аз карам

    0 0 Отговор
    с М10Д !

    19:18 24.09.2026

  • 31 Кажи честно ... 🤣

    1 0 Отговор
    Това се нарича котировално ценообразуване 🤣🤣 - малкия Мраз
    Аз не си спомням да е имало толкова npocти дyneдати събрани в една партия.
    То даже при копейката се завъртаха по двама-трима, които можеха да кажат по някое изречение.

    19:20 24.09.2026

  • 32 Възнаграждения

    1 0 Отговор
    Вдигайте заплатите по часово минимум десет евро на час ,производствените материали са еднакви в европейския пазар ...и тн

    19:20 24.09.2026

  • 33 Йордан

    1 1 Отговор
    Майче, я кажи колко хилядарки струват дрехите ти и чантата с която си в студиото и кажи как не ти свидят парите за марковите ти дрехи а си се загрижила за храната на обикновения българин.Не ти вярвам на загрижеността.

    19:21 24.09.2026

  • 34 МАЙЧЕТО ГО Е СМУКАЛА

    1 1 Отговор
    На най-много власт имащи. Чалга певиците ряпа да ядат.

    19:21 24.09.2026

  • 35 Вярно е

    1 0 Отговор
    Също минералната вода и куп още неща. Въпросът е кой и защо? Да не говорим, че например, в Унгария дори на басейн има отстъпка за пенсионери, над 65 г. пък се пътува без пари, при джипито не се плаща такса и пр. Въведете го и тук, особено след като бяха пожертвани поколения , построили съвременна България!

    19:24 24.09.2026

  • 36 А съпругът

    1 0 Отговор
    ѝ , при регресивните назначен в управата на Кинтекс , откъде печели ? Регресивните уредиха и него и нея на върховна държавна ясла !

    19:25 24.09.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор
    Горката ни пропаднала разрушенадържава опряла до тази госпожа КАК СЕ СЛУЧИ БКП ДЪРТИТЕ КОМУНИСТИ СА НАВСЯКЪДЕИ НАЙ СЕТНЕ НА ХРАНИЛКАТА ДА ЖИВЕЕ РАДЕВ ЯВНО ТУК МЛАДИ ОБРАЗОВАНИ БЪЛГАРИ НЯМА

    19:26 24.09.2026

  • 38 Цанко

    0 0 Отговор
    Дъртите комуняги налазиха отвсякъде

    19:28 24.09.2026

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