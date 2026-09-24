Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите – маслата са със 142% над средноевропейските цени

Някой печели брутално на гърба на българите. Това каза в предаването „Лице в лице“ председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.
По думите ѝ битката с цените продължава с нови отговорности - същите високи очаквания, но вече и такива за резултати от битките.
„Не приемайте буквално „Таблото на срама“. Става дума за публична информация за това с колко над справедливата стойност търговските вериги товарят цените на основни хранителни продукти“, поясни тя.
Манолова обясни, че е извадила списък от Евростат, в който се посочва, че маслата и мазнините в България се продават на 142% над средноевропейските, млечните и яйцата на 126% над средноевропейските, захарните изделия - 116%. „Справедливо ли е българинът да плаща повече от средния европеец, от средния германец или французин за основни хранителни продукти?“, попита тя.
„Също по официални данни на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) надценките в търговските вериги стигат 80%, 90% до 130%. Тоест някой печели брутално на гърба на българските граждани. Българите се оказва, че са донори на печалбите на търговските вериги“, посочи Манолова.
Според нея истината за това какви са надценките трябва да бъде известна на българските граждани. „Българите имат право да знаят не просто с колко над европейските цени за едни и същи продукти купуват основни храни, но също така и каква е печалбата на търговските вериги“.
„Правителството реши, че ще се бори с високите цени без налагането на пределни цени и тавани, каквито в много европейски държави са въведени. Те са допустими, стига да са пропорционални. Това го пише в мотивите на ключови решения на Съда в Люксембург“, обясни Манолова.
По думите ѝ правителството е решило, че първо ще се договори с веригите. „И резултатът беше подигравката с „Кошницата с грижа“. След това реши, че ще заложи на репутационен натиск чрез справедливата стойност и показването на това кои вериги, в кои магазини, кои продукти товарят над справедливата стойност“.
„Аз лично не вярвам, че търговските вериги ще се засрамят. Даже нещо повече – аз не вярвам, че те биха се лишили доброволно и от един евроцент от своите печалби и от своите обороти. Но така или иначе това е първата стъпка, с която мнозинството е решило да се борим с нереално високите цени“, обясни тя.
Манолова подчерта, че следващата стъпка е записана в закона. „Аз ще искам той да бъде допълнен, че при съществени отклонения над справедливата стойност ще следват санкции“.
„Освен това на КЗК е възложено в случаите на господстващо пазарно предимство, при прекомерно високи цени, да се налагат тежки санкции“, посочи Малонова.
По думите ѝ справедливата цена е изчислена и в държавите, които са наложили тавани, по една проста формула – себестойност плюс оперативни разходи. „Съвсем просто - доставната цена, оперативните разходи, сметнати на съответната верига. Но правителството има своя виждане“.
„КЗП не стои със скръстени ръце. От следващите дни, след проверките, които вече направихме, започваме масови проверки на търговските вериги. Най-големият проблем и моят ангажимент, влизайки в тази роля, беше именно цените“, обясни тя.
Манолова припомни, че проверките по бензиностанциите започнаха във вторник. „До момента сме установили, че в сравнение с началото на месец август цените са повишени с между 9 и 11% на колонка“.
„Но трябва да се отбележи, че надценките, които бензиностанциите слагат върху продаваното гориво, са силно свити. С 20% са намалели надценките за бензините, а с 40% са паднали надценките при дизела“, обясни тя.
„В КЗП нямаме намерение да се превръщаме в плашило за малките бензиностанции. Искаме да извадим истината за това как се формират цените и дали въпреки свиването, някои бензиностанции не са се опитали да злоупотребят със световната криза в горивата“, обясни Манолова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахаа
18:49 24.09.2026
2 Просто
Коментиран от #11, #21
18:50 24.09.2026
3 Красимир Петров
18:50 24.09.2026
4 Пол Тенемен
18:50 24.09.2026
5 Хи хи. смях в залата
18:50 24.09.2026
6 Джо
18:51 24.09.2026
7 иванчо
18:51 24.09.2026
8 и бананите са скъпи
18:52 24.09.2026
9 име
18:53 24.09.2026
10 ....
18:53 24.09.2026
11 След Боко и Кирчо
До коментар #2 от "Просто":Всеки е направо чист!
18:53 24.09.2026
12 Гробар
18:54 24.09.2026
13 Брутално
платена от изгърбените българи. Ама нали е кадър на руската слуга Радев,
който и поляците го наритаха днес.
18:55 24.09.2026
14 Горски
19:00 24.09.2026
15 Справедливо е като справедливите цени
19:01 24.09.2026
16 Пловдив
19:01 24.09.2026
17 Дърдори глупости
19:04 24.09.2026
18 Няма европейци како
19:05 24.09.2026
19 охо
Коментиран от #29
19:08 24.09.2026
20 Инициятива
19:09 24.09.2026
21 Йордан
До коментар #2 от "Просто":А предишните какви бяха бре?
19:12 24.09.2026
22 Ами
19:13 24.09.2026
23 Само с плямпане
19:14 24.09.2026
24 Не са само цените
19:14 24.09.2026
25 Мая
19:15 24.09.2026
26 Да изринем чеpвената чyма !
Всичко минава през тях - няма Кауфланд, няма Метро, Лидъл ...
И майчето, много добре ги знае тия шумкари, само че това е за КЗК, ДАНС и Прокуратурата.
В КЗК - последния Председател на комсомола 😂, в ДАНС - съветски марионетки, в Прокуратурата са подбрани от Цацаров и Чайка.
Коментиран от #28
19:15 24.09.2026
27 Мая
19:17 24.09.2026
28 ооо
До коментар #26 от "Да изринем чеpвената чyма !":ми кажи ги де и ние да ги разберем?
19:18 24.09.2026
29 А може и да е по-добре от това
До коментар #19 от "охо":да носи таблата до 30 и на 50 нбУУУУУУмница.
19:18 24.09.2026
30 Аз карам
19:18 24.09.2026
31 Кажи честно ... 🤣
Аз не си спомням да е имало толкова npocти дyneдати събрани в една партия.
То даже при копейката се завъртаха по двама-трима, които можеха да кажат по някое изречение.
19:20 24.09.2026
32 Възнаграждения
19:20 24.09.2026
33 Йордан
19:21 24.09.2026
34 МАЙЧЕТО ГО Е СМУКАЛА
19:21 24.09.2026
35 Вярно е
19:24 24.09.2026
36 А съпругът
19:25 24.09.2026
37 Анонимен
19:26 24.09.2026
38 Цанко
19:28 24.09.2026