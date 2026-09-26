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Мбапе напусна състава на Франция заради контузия

Мбапе напусна състава на Франция заради контузия

26 Септември, 2026 11:42 419 0

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  • лига на нациите

Капитанът на френския тим получи медицинска помощ веднага след попадението и за кратко се върна на терена

Мбапе напусна състава на Франция заради контузия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на националния тим по футбол на Франция Килиан Мбапе напуска състава, след като бе заменен принудително, заради контузия в коляното, малко след като отбеляза победния гол срещу Турция за успеха с 1:0 в мач от Лигата на нациите в петък вечер, предаде БТА.

Капитанът на френския тим получи медицинска помощ веднага след попадението и за кратко се върна на терена, но около минута по-късно отново се свлече на терена и не успя да продължи, което наложи смяната му 58-ата минута от страна на селекционера Зинедин Зидан в първия му мач начело на отбора.

„За съжаление, ситуацията не изглежда добре. Мисля, че той ще трябва да се върне. Няма да поемаме никакви рискове, има оток на коляното. Нещата не изглеждат обнадеждаващо, така че няма да рискуваме“, заяви по повод футболиста на Реал Мадрид Зидан, цитиран от агенция Reuters.

От Френската футболна федерация съобщиха, че Килиан Мбапе е получил „травма на сухожилие в коляното“ и се завръща в Мадрид.

В Турция Килиан Мбапе донесе победата на Франция с попадение в 54-ата минута, а домакините доиграха мача с човек по-малко заради директния червен картон на Угурджан Чакър в 87-ата минута. Така престоят на новия селекционер Зинедин Зидан начело на френския национален отбор започна с успех - постижение, което никой от предишните петима наставници на Франция не бе успял да запише.


Турция
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