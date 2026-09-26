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Honor представи новия си флагман с впечатляващи характеристики

Honor представи новия си флагман с впечатляващи характеристики

26 Септември, 2026 11:30 574 3

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  • батерия

X9e Pro дебютира с 11 000мАч батерия

Honor представи новия си флагман с впечатляващи характеристики - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Honor официално представи своя нов масивен смартфон Honor X9e Pro. Устройството поставя съвсем нови стандарти в индустрията, съчетавайки ултрамодерни хардуерни компоненти с батерия с гигантски капацитет, която доскоро изглеждаше немислима за стандартен клас телефон.

Honor представи новия си флагман с впечатляващи характеристики

Основният акцент несъмнено пада върху иновативната силициево-въглеродна (Si/C) батерия с колосален капацитет от 11 000 mAh. Въпреки огромния енергиен запас, инженерите на марката са успели да запазят тънък профил на корпуса от едва 8.1 милиметра при общо тегло от 203 грама. От компанията обещават забележителна издръжливост, достигаща до 35 часа непрекъснато възпроизвеждане на видео или над 164 часа стрийминг на музика, като същевременно поддържа 80W бързо кабелно зареждане и 27W обратна жична зарядна функция, позволяваща на телефона да функционира като преносима външна батерия.

Лицевата страна на устройството е заета от 6.8-инчов AMOLED дисплей с 1.5K резолюция (1280x2788 пиксела) и 120Hz опресняване. Екранът впечатлява с рекордна пикова яркост от впечатляващите 10 000 нита в изолирани HDR режими, както и с усъвършенствана ШИМ (PWM) регулация за защита на очите. Производителността е поверена на новото поколение 4-нанометров чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, съчетан с 8GB RAM и опции за вътрешна памет от 256GB или 512GB.

Фотографските възможности разчитат на 108-мегапикселов основен сензор с оптична стабилизация (OIS), съпътстван от 5-мегапикселова ултраширокоъгълна камера и 16-мегапикселова селфи камера. Моделът излиза на пазара с актуалната софтуерна комбинация от операционна система Android 16 и фирмения интерфейс MagicOS 10, като същевременно притежава изключително висока степен на защита срещу прах и вода по стандартите IP68 и IP69K


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Логика

    5 0 Отговор
    Китайците вече са 1 във всички сфери и няма стигане.

    11:51 26.09.2026

  • 2 АйШит маниак

    4 0 Отговор
    А някой Айфоньь с възможности на половината на този Honor
    и цена поне 3-4 пъти по-висока няма ли, че да се изфукам?

    11:54 26.09.2026

  • 3 Мисиркиии

    1 1 Отговор
    Това не е флагманският модел на honor, а точно модела от ниския клас на серията. Дори не е средният клас.
    Ще ви подскажа, за да се научите следващиян път - флагманските модели на honor може да ги разпознаете по името Magic.

    12:05 26.09.2026