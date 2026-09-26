Кои са хората спасили заседналия в Поморие делфин?

Делфин, заседнал в плитчините край плажа в местността Крутиря, беше спасен с общите усилия на служители на Община Поморие, Рибарското пристанище и доброволци. Животното било дезориентирано, но жизнено и без видими наранявания.

Сигналът е получен преди два дни, след като делфинът бил забелязан в плитките води край брега.

На място пристигнали представители на общината и доброволци, които няколко пъти опитали да върнат животното по-навътре в морето. Делфинът обаче отново излизал към брега.

„След извършената проверка на място и неколкократните опити на доброволци да върнат делфина по-навътре в морето, той отново излизаше на брега“, разказа Надежда Илиева, експерт в отдел „Екология“ към Община Поморие.

Тогава е потърсена помощ от служителите на Рибарското пристанище в Поморие, които разполагат със сервизна лодка.

Екипът се организирал за минути и с лодката се отправил към мястото.

„В рамките на 20 минути, до половин час, бяхме на място, където заварихме колежката и доброволците и се намесихме“, разказа един от участвалите в акцията.

По думите му делфинът бил дезориентиран в плитчините, но жизнен.

Спасителите влезли във водата, взели животното и го качили на лодката. Поставили го върху платнище и потеглили навътре в морето.

Докато лодката се отдалечавала от брега, мъжете непрекъснато поливали делфина с вода.

„Взехме делфина, вдигнахме го, качихме го на лодката, сложихме го на едно платнище и тръгнахме навътре в морето – на около една миля. През това време го поливахме с вода, за да може жизнените му функции да са нормални“, разказват спасителите.

По думите им животното било във видимо добро състояние.

На около една миля от брега спасителите го пуснали обратно във водата.

Делфинчето било сравнително малко и нямало видими признаци за сериозно нараняване, разказват още спасителите.

Причината животното да се озове в плитчините не е ясна.

След като било отведено в по-дълбоки води обаче, то успяло да отплува самостоятелно.

Спасителната акция приключила успешно благодарение на съвместните усилия на доброволците, служителите на Община Поморие и екипа на Рибарското пристанище.

Източник: btvnovinite.bg