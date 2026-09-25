КЗК проверява „Лукойл“ заради цените на бензина и дизела

Комисията за защита на конкуренцията изиска детайлни данни от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД във връзка с продължаващото наблюдение на пазара на търговия на едро с горива, постъпили сигнали в антимонополния орган и международната обстановка, която оказва пряко влияние върху пазара в Европа и България, съобщиха от Комисията.
Данните се изискват в рамките на предварително проучване по реда на чл. 38а от Закона за защита на конкуренцията. То е насочено към механизмите на формиране на цените на бензина и дизеловото гориво по веригата от доставката на суров петрол до реализацията на горивата на едро в страната, поясняват от КЗК.
Настоящото искане ще допълни информацията от двете дружества в рамките на предходното проучване на пазара на горива, въз основа на което през месец май тази година КЗК предложи пакет от 23 антикризисни мерки, заявяват от Комисията.
В рамките на проучването Комисията изиска от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД подробни данни за доставките, разходите и компонентите, които формират цените на едро на бензина и на дизеловото гориво за периода от 1 май до 28 септември 2026 г. Изискана е информация за икономическите елементи при формирането на цените и за прилаганата методика за изчисляване на себестойността, отбелязват от КЗК.
Информацията трябва да бъде предоставена на КЗК в седемдневен срок. На базата на получените данни антимонополният орган ще анализира връзката между цената на суровината, производствените и останалите разходи и цените, на които бензинът и дизеловото гориво се предлагат на едро в България. След анализа на получената информация Комисията ще прецени последващите си действия в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, се казва още в съобщението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КЗК
Коментиран от #8
19:13 25.09.2026
2 как преди 20 години
Коментиран от #4
19:15 25.09.2026
3 Факт
Кое не е ясно?
Коментиран от #5, #7
19:16 25.09.2026
4 Факт
До коментар #2 от "как преди 20 години":Това беше по времето преди бумът на дизелови автомобили, когато почти всеки караше на бензин, а дизелът беше само за селскостопански машини.
С нахлуването на старите коли на нафта у нас, горивото за тях поскъпна драстично, защото се увеличи и потреблението му.
По стар български обичай, като има търсене цената скача.
Така беше навремето и с БТК разговорите. Колкото повече говориш, толкова по-скъпа ставаше минутата. А в белите страни ти предлагат остъпка за количества, защото въртиш оборот на фирмата. Е, тук важат други пазарни закони, които още учудват и най-опитните икономисти в света.
19:19 25.09.2026
5 Всичко е прах
До коментар #3 от "Факт":в очите на хората. Тия неможачи заплатите не могат да си изработят, камо ли нещо друго.
19:22 25.09.2026
6 шофьор на самолет
19:22 25.09.2026
7 Милен
До коментар #3 от "Факт":Ами пазарна икономика, всяка стока струва толкова колкото хората са готови да платят за нея. Щом горивата се купуват на тези цени, защо да не ни ги продават на тях?
Коментиран от #10
19:23 25.09.2026
8 селяк
До коментар #1 от "КЗК":не бе баце раснаците са виновни :Д не знааш ли по телефизора така казаха..а това което казваш е много вярно, но нпцтата няма го разберат
19:23 25.09.2026
9 Интересно
Коментиран от #12
19:23 25.09.2026
10 Факт
До коментар #7 от "Милен":Това е вълчи капитализъм, развиващ се на принципите на изнудването. Не е пазарна икономика.
Знаеш ли до какво води? До потрошени витрини, разграбени магазини и т.н.
Не може да тестваш границите на търпение на хората и да очакваш да седят мирно и кротко.
Коментиран от #11, #14
19:27 25.09.2026
11 Милен
До коментар #10 от "Факт":Дали ми харесва или не е отделен въпрос. Просто така действа системата. На мен като нещо ми е скъпо не го купувам и търся други варианти.
Коментиран от #13
19:30 25.09.2026
12 Пецо
До коментар #9 от "Интересно":Щот не е в ЕС :Д ако беше в ЕС щеше да е 3 робевро
19:34 25.09.2026
13 Факт
До коментар #11 от "Милен":Тази философия е ако си избираш мебели или някое яке от мола.
При продуктите, оформящи екзистенц минимумът не може да се мисли така. Например при лекарствата, защото и при тях налагат подобен изнудващ принцип на ценообразуване.
Горивата за колите ни не са точно жизненоважни, но ако не можеш да си ги позволиш и да не ги купуваш, за какъв клуб на богатите сме се юрнали?
Апропо: не само у нас горивата се превръщат в лукс. В цяла европа е така. И там негодуват, но съпоставено с техните заплати, те могат да си позволят да купят много повече, отколкото ние. А уж работим еднакво, че даже и повече от тях.
19:39 25.09.2026
14 Милен
До коментар #10 от "Факт":А и на въпросната КЗК мислех, че ни е работа да проверява какви са производствените разходи на някой и да определя на каква цена да продава. Целта на този орган е да следи за равноправно отношение на пазара. Няма как тази комисия да определя кой на каква цена да си продава продукта. Ако моите производствени разходи са по-малки от твоите, кой ще ме задължи да продавам на цени по-ниски от твоите?
19:45 25.09.2026