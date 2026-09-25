Новини
България »
КЗК проверява „Лукойл“ заради цените на бензина и дизела

КЗК проверява „Лукойл“ заради цените на бензина и дизела

25 Септември, 2026 19:11 387 14

  • кзк-
  • проверка-
  • лукойл-
  • поскъпване-
  • горива-
  • бензин-
  • дизел

На базата на получените данни антимонополният орган ще анализира връзката между цената на суровината, производствените и останалите разходи и цените, на които бензинът и дизеловото гориво се предлагат на едро в България

КЗК проверява „Лукойл“ заради цените на бензина и дизела - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията изиска детайлни данни от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД във връзка с продължаващото наблюдение на пазара на търговия на едро с горива, постъпили сигнали в антимонополния орган и международната обстановка, която оказва пряко влияние върху пазара в Европа и България, съобщиха от Комисията.

Данните се изискват в рамките на предварително проучване по реда на чл. 38а от Закона за защита на конкуренцията. То е насочено към механизмите на формиране на цените на бензина и дизеловото гориво по веригата от доставката на суров петрол до реализацията на горивата на едро в страната, поясняват от КЗК.

Настоящото искане ще допълни информацията от двете дружества в рамките на предходното проучване на пазара на горива, въз основа на което през месец май тази година КЗК предложи пакет от 23 антикризисни мерки, заявяват от Комисията.

В рамките на проучването Комисията изиска от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД подробни данни за доставките, разходите и компонентите, които формират цените на едро на бензина и на дизеловото гориво за периода от 1 май до 28 септември 2026 г. Изискана е информация за икономическите елементи при формирането на цените и за прилаганата методика за изчисляване на себестойността, отбелязват от КЗК.

Информацията трябва да бъде предоставена на КЗК в седемдневен срок. На базата на получените данни антимонополният орган ще анализира връзката между цената на суровината, производствените и останалите разходи и цените, на които бензинът и дизеловото гориво се предлагат на едро в България. След анализа на получената информация Комисията ще прецени последващите си действия в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, се казва още в съобщението.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КЗК

    5 1 Отговор
    Не можем да поискаме обяснение от т.нар. Израел, понеже ще ни уволнят. Нищо че за него се бие САЩ в Иран. Ротшилдите много уволяват

    Коментиран от #8

    19:13 25.09.2026

  • 2 как преди 20 години

    1 0 Отговор
    бензина винаги беше по скъп поне с 10% ?

    Коментиран от #4

    19:15 25.09.2026

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Какво му проверяват? При сегашните цени на петрола на борсата, горивата ни са били на 1,15€, а сега са с 65% нагоре.
    Кое не е ясно?

    Коментиран от #5, #7

    19:16 25.09.2026

  • 4 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "как преди 20 години":

    Това беше по времето преди бумът на дизелови автомобили, когато почти всеки караше на бензин, а дизелът беше само за селскостопански машини.
    С нахлуването на старите коли на нафта у нас, горивото за тях поскъпна драстично, защото се увеличи и потреблението му.
    По стар български обичай, като има търсене цената скача.
    Така беше навремето и с БТК разговорите. Колкото повече говориш, толкова по-скъпа ставаше минутата. А в белите страни ти предлагат остъпка за количества, защото въртиш оборот на фирмата. Е, тук важат други пазарни закони, които още учудват и най-опитните икономисти в света.

    19:19 25.09.2026

  • 5 Всичко е прах

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    в очите на хората. Тия неможачи заплатите не могат да си изработят, камо ли нещо друго.

    19:22 25.09.2026

  • 6 шофьор на самолет

    1 3 Отговор
    Върнаха си управлението руснаците в лукоил и нормално вдигнаха цените, нали затова инсталираха фатмаците. Над милион българи го поискаха.

    19:22 25.09.2026

  • 7 Милен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Ами пазарна икономика, всяка стока струва толкова колкото хората са готови да платят за нея. Щом горивата се купуват на тези цени, защо да не ни ги продават на тях?

    Коментиран от #10

    19:23 25.09.2026

  • 8 селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "КЗК":

    не бе баце раснаците са виновни :Д не знааш ли по телефизора така казаха..а това което казваш е много вярно, но нпцтата няма го разберат

    19:23 25.09.2026

  • 9 Интересно

    3 0 Отговор
    Как може в Русия, при 30 пакета санкции, цената на дизелът да е 0,86€, а в клубът на богатите да е 2€?

    Коментиран от #12

    19:23 25.09.2026

  • 10 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Милен":

    Това е вълчи капитализъм, развиващ се на принципите на изнудването. Не е пазарна икономика.
    Знаеш ли до какво води? До потрошени витрини, разграбени магазини и т.н.
    Не може да тестваш границите на търпение на хората и да очакваш да седят мирно и кротко.

    Коментиран от #11, #14

    19:27 25.09.2026

  • 11 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Дали ми харесва или не е отделен въпрос. Просто така действа системата. На мен като нещо ми е скъпо не го купувам и търся други варианти.

    Коментиран от #13

    19:30 25.09.2026

  • 12 Пецо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    Щот не е в ЕС :Д ако беше в ЕС щеше да е 3 робевро

    19:34 25.09.2026

  • 13 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Милен":

    Тази философия е ако си избираш мебели или някое яке от мола.
    При продуктите, оформящи екзистенц минимумът не може да се мисли така. Например при лекарствата, защото и при тях налагат подобен изнудващ принцип на ценообразуване.
    Горивата за колите ни не са точно жизненоважни, но ако не можеш да си ги позволиш и да не ги купуваш, за какъв клуб на богатите сме се юрнали?
    Апропо: не само у нас горивата се превръщат в лукс. В цяла европа е така. И там негодуват, но съпоставено с техните заплати, те могат да си позволят да купят много повече, отколкото ние. А уж работим еднакво, че даже и повече от тях.

    19:39 25.09.2026

  • 14 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    А и на въпросната КЗК мислех, че ни е работа да проверява какви са производствените разходи на някой и да определя на каква цена да продава. Целта на този орган е да следи за равноправно отношение на пазара. Няма как тази комисия да определя кой на каква цена да си продава продукта. Ако моите производствени разходи са по-малки от твоите, кой ще ме задължи да продавам на цени по-ниски от твоите?

    19:45 25.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове