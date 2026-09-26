Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2 и може ли алтернативен кандидат да привлече гласове. Темата коментираха в ефира на "Събуди се" социологът от "МЯРА" Първан Симеонов и политологът Любомир Стефанов.

„Нетипичните кандидати са много сериозно предизвикателство. Не е рядко в хода на кампаниите до момента не малко гласоподаватели, които се чудят за кого да гласуват, да стигнат до избор към такъв кандидати”, коментира Симеонов.

„Винаги може да има черен лебед, който да разцъфне като феникс. Това е чарът на изборите – те не са предизвестени. Имаме 27 кандидатури, което показва, че състезанието е отворено и изненадата е зад ъгъла. Това, че не говорим за някого, не означава, че хората не ги виждат”, каза в допълнение Стефанов.

„Важното е дали ще има активност. Хипотезите показват, че това може да са изборите с най-ниска активност. „Бакалската” сметка показва, че от днешна гледна точка 2 милиона и 300 хиляди души могат да отидат до урните. На предните избори имаше и парламентарни избори заедно с тях, което е допълнителен стимул. Президентските избори винаги са изненада у нас. Да предрешаваме избори не е коректно и разумно”, каза още социологът.

Според Стефанов да смятаме, че гласовете, които отидоха при Румен Радев, ще отидат и при Илияна Йотова, е несъстоятелно. „Някои хора ще го направят, но останалите, както и данните показват, не е ясно за кого ще гласуват. Искам да видя този дебат – какъв ще бъде фокусът. Дотук предварителните заявки са, че тези избори са много важни. Сега е моментът да стане ясно защо смятат така. Българите искат да им се говори за неща, които не са съвсем реални, но обещавам разрешение”, смята той.

„Големият дебат на тези избори е дали водещите кандидати ще се опитат да откажат твърдите електорати на партиите да участват. Електоратът на ГЕРБ и ДПС сумарно от последните избори говорим за над половин милион души – това е ресурс, който може да бъде обърне резултата в една или друга посока”, уточни Любомир Стефанов.

„Основните кандидати се опитват да разширяват ветрилото си – Йотова трябва да стъпи на партийна подкрепа от „Прогресивна България”, която не е съвсем формирана. При Гюров пък е обратното – там има прекалено концентрирана подкрепа. От своя страна Костадинов трябва да укрепва”, каза още Първан Симеонов.