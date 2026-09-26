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Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2

Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2

26 Септември, 2026 11:22 680 31

  • избори-
  • президент-
  • избори за президент

Може ли алтернативен кандидат да привлече гласове

Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2 и може ли алтернативен кандидат да привлече гласове. Темата коментираха в ефира на "Събуди се" социологът от "МЯРА" Първан Симеонов и политологът Любомир Стефанов.

„Нетипичните кандидати са много сериозно предизвикателство. Не е рядко в хода на кампаниите до момента не малко гласоподаватели, които се чудят за кого да гласуват, да стигнат до избор към такъв кандидати”, коментира Симеонов.

„Винаги може да има черен лебед, който да разцъфне като феникс. Това е чарът на изборите – те не са предизвестени. Имаме 27 кандидатури, което показва, че състезанието е отворено и изненадата е зад ъгъла. Това, че не говорим за някого, не означава, че хората не ги виждат”, каза в допълнение Стефанов.

„Важното е дали ще има активност. Хипотезите показват, че това може да са изборите с най-ниска активност. „Бакалската” сметка показва, че от днешна гледна точка 2 милиона и 300 хиляди души могат да отидат до урните. На предните избори имаше и парламентарни избори заедно с тях, което е допълнителен стимул. Президентските избори винаги са изненада у нас. Да предрешаваме избори не е коректно и разумно”, каза още социологът.

Според Стефанов да смятаме, че гласовете, които отидоха при Румен Радев, ще отидат и при Илияна Йотова, е несъстоятелно. „Някои хора ще го направят, но останалите, както и данните показват, не е ясно за кого ще гласуват. Искам да видя този дебат – какъв ще бъде фокусът. Дотук предварителните заявки са, че тези избори са много важни. Сега е моментът да стане ясно защо смятат така. Българите искат да им се говори за неща, които не са съвсем реални, но обещавам разрешение”, смята той.

„Големият дебат на тези избори е дали водещите кандидати ще се опитат да откажат твърдите електорати на партиите да участват. Електоратът на ГЕРБ и ДПС сумарно от последните избори говорим за над половин милион души – това е ресурс, който може да бъде обърне резултата в една или друга посока”, уточни Любомир Стефанов.

„Основните кандидати се опитват да разширяват ветрилото си – Йотова трябва да стъпи на партийна подкрепа от „Прогресивна България”, която не е съвсем формирана. При Гюров пък е обратното – там има прекалено концентрирана подкрепа. От своя страна Костадинов трябва да укрепва”, каза още Първан Симеонов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аве Бае Ганя

    3 3 Отговор
    Просветника на просветените, чудото на природата. Винаги ва надделявам. Да кажа наздраве я!

    11:26 26.09.2026

  • 2 Никаква

    6 3 Отговор
    нагла лъжкиня повече ! Злобна , нагла и без никакъв морал алчна скорпиона !

    11:28 26.09.2026

  • 3 Истината за тези избори е,

    8 9 Отговор
    че ГЕРБ и Борисов абдикираха от тях, а ППДБ и Кокора и Мирчо издигнаха най- удобната двойка - Гюров и Кандев , за уж алтернатива на Йотова = Радев.

    Така мачът е свирен предварително!
    Като добавим и 100 % машинки на Мадуро, победата на Йотова = Радев е двойно гарантирана.

    Но въпреки това ще гласуваме за истинската опозиция - Ненчев- Кирилова или Костадинов - Волгин!
    Въпреки, че няма смисъл и логика!

    Коментиран от #15, #22

    11:30 26.09.2026

  • 4 Карлос

    0 2 Отговор
    или Пабло?

    11:35 26.09.2026

  • 5 Емигрант

    3 6 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане!
    Всички други са продажни марионетки и послушни слуги без характер.

    Коментиран от #7

    11:39 26.09.2026

  • 6 Ясно е

    2 1 Отговор
    Дудукова 2 ....

    11:39 26.09.2026

  • 7 Пепи

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    Ако не спечелим,ще ни бесят!

    11:40 26.09.2026

  • 8 ще спечели

    2 2 Отговор
    Със сигурност ще спечели Йо....ца Амс....тер-...ДА.ма...............защото има достатъчно пари от фен...та...нил...чето.

    11:40 26.09.2026

  • 9 наистина

    4 4 Отговор
    Печели Ес...ко.....бар....

    11:41 26.09.2026

  • 10 Мара Джамбазовата Патка

    9 3 Отговор
    Слушах речите на Господин Волгин в Европейския парламент и затова твърдо ще гласувам за Костадинов-Волгин.
    За никой друг няма да си мръдна пръста.

    Коментиран от #24

    11:42 26.09.2026

  • 11 Ще спечели

    2 2 Отговор
    Със сигурност ще спечели Й---о....ца А.мс....тер-...ДА.ма...............защото има д--остатъчно пари от ф.....ен...та...нил...чето.

    11:43 26.09.2026

  • 12 Стоянка Георгиева

    3 3 Отговор
    Аз ще гласувам за Възраждане само за да гледам представление, по-добро и от турски сериал, когато евроаналлитиците ревнат със сълзи на очите и жълтичко по дантелените прашки.

    Коментиран от #20

    11:47 26.09.2026

  • 13 Факти защо не пишете че

    6 1 Отговор
    Държавния глава е обнародвал в ДВ приетия от мнозинството но оспорван от опозицията закон за непотърсените лихви от ползвани земи , което е едно комунистическо одържрваване но в полза на частни интереси защото всичко е честно на практика.

    11:50 26.09.2026

  • 14 Факти защо не пишете че

    4 1 Отговор
    Държавния глава е обнародвал в ДВ приетия от мнозинството но оспорван от опозицията закон за непотърсените лихви от ползвани земи , което е едно комунистическо одържавяване но в полза на частни интереси защото всичко вече е честно на практика.

    11:53 26.09.2026

  • 15 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината за тези избори е,":

    Не мога да схвана защо наричаш Ненчев истинска опозиция.?

    Коментиран от #26, #28

    11:54 26.09.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    2 2 Отговор
    ПАЗИ СЕ ОТ ЛУПИ
    В ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ...😀
    ТОЗ ИМА НАЙ ДЪЛГАТА
    КАНДИТАТ ПОЛИТ.СКАМЕЙКА....☝

    11:55 26.09.2026

  • 17 Перо

    3 3 Отговор
    Костадинов има шанс за балотаж!

    Коментиран от #29

    11:58 26.09.2026

  • 18 Цанко Цаков

    1 0 Отговор
    Българския Народ не особено мъдър ,но оцеляващ има много мъдри поговорки за такива безизходни случай . " Двама се карат -третия печели " примерно. Има един който все пак се е доказал в работата си и е свършил нещичко полезно . Другото е само капиталистически комунизъм от лъжци и популисти вечно наредени на софрата и доказали се във времето до къде могат да съсипят един цял народ . Останахте ли на половина тези които не излизате от страната да заработите нещо за да оцеляват семейства и деца ? Стоите ли тук около 3,5 милиона постоянно ? Как е клуба на Богатите ? За два месеца узакониха ли двойното Ви обедняване и още с тридесет % на всичко за една година с мераци да ви опраскат и още всяка следваща докато са на власт. Къде Ви е банковият курс на Евро / Лев ? Самите им държавни глоби вече са 1 към 1 и отгоре , а ревяхте за паркиране в софия от 1 лв на 1 евро. Къде сте сега при тази скъпотия и единствено доходи по банков курс . На почивка за богати хора ,може би ?

    Коментиран от #23

    12:00 26.09.2026

  • 19 Ъъъ

    0 0 Отговор
    А ще има ли кой да гласува? 🤣

    12:04 26.09.2026

  • 20 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стоянка Георгиева":

    Не само ще реват, ами ще им се наложи да гласуват за биволицата🤣🤣
    Ревът им ще се чуе в Дълбокият Космос!😂😂😂

    12:07 26.09.2026

  • 21 Граф Шахински

    1 1 Отговор
    Само да не е Йотова. Най-сетне България да стане европейка държава.

    12:09 26.09.2026

  • 22 Ми не е това истината

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината за тези избори е,":

    Истината е че ти непрекъснато копираш и пускаш това мнение , където ти прилегне и то не е от днес а от доста време обаче Истината е че мнението ти работи за статуквото.

    12:10 26.09.2026

  • 23 Напиши кратко и ясно мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Цанко Цаков":

    Никой не чете много дълги мнения.

    12:17 26.09.2026

  • 24 натка патка

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мара Джамбазовата Патка":

    И аз така като тебе. Не те познавам но се присъединявам.

    12:20 26.09.2026

  • 25 мнение

    1 3 Отговор
    Костадин Костадинов от Възраждане ще е новия президент. Умен , начетен милеещ за България и единствения който ще им търси сметка на крадци и национални предатели.

    12:23 26.09.2026

  • 26 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха":

    Работи за статуквото едно към едно.

    12:24 26.09.2026

  • 27 Комбат

    0 2 Отговор
    Кой вярва в тези битки?

    12:26 26.09.2026

  • 28 Освен това

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха":

    Манипулира лайковете електронно. Това също е доказателство че работи за статуквото.

    12:28 26.09.2026

  • 29 Има

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Перо":

    със Сидеров,или Лупи?

    12:28 26.09.2026

  • 30 Атина

    0 0 Отговор
    къде е Палада,преди Боби?

    12:30 26.09.2026

  • 31 Иво

    1 0 Отговор
    Костадинов има 80% подкрепа!

    12:31 26.09.2026

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