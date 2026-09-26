Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2 и може ли алтернативен кандидат да привлече гласове. Темата коментираха в ефира на "Събуди се" социологът от "МЯРА" Първан Симеонов и политологът Любомир Стефанов.
„Нетипичните кандидати са много сериозно предизвикателство. Не е рядко в хода на кампаниите до момента не малко гласоподаватели, които се чудят за кого да гласуват, да стигнат до избор към такъв кандидати”, коментира Симеонов.
„Винаги може да има черен лебед, който да разцъфне като феникс. Това е чарът на изборите – те не са предизвестени. Имаме 27 кандидатури, което показва, че състезанието е отворено и изненадата е зад ъгъла. Това, че не говорим за някого, не означава, че хората не ги виждат”, каза в допълнение Стефанов.
„Важното е дали ще има активност. Хипотезите показват, че това може да са изборите с най-ниска активност. „Бакалската” сметка показва, че от днешна гледна точка 2 милиона и 300 хиляди души могат да отидат до урните. На предните избори имаше и парламентарни избори заедно с тях, което е допълнителен стимул. Президентските избори винаги са изненада у нас. Да предрешаваме избори не е коректно и разумно”, каза още социологът.
Според Стефанов да смятаме, че гласовете, които отидоха при Румен Радев, ще отидат и при Илияна Йотова, е несъстоятелно. „Някои хора ще го направят, но останалите, както и данните показват, не е ясно за кого ще гласуват. Искам да видя този дебат – какъв ще бъде фокусът. Дотук предварителните заявки са, че тези избори са много важни. Сега е моментът да стане ясно защо смятат така. Българите искат да им се говори за неща, които не са съвсем реални, но обещавам разрешение”, смята той.
„Големият дебат на тези избори е дали водещите кандидати ще се опитат да откажат твърдите електорати на партиите да участват. Електоратът на ГЕРБ и ДПС сумарно от последните избори говорим за над половин милион души – това е ресурс, който може да бъде обърне резултата в една или друга посока”, уточни Любомир Стефанов.
„Основните кандидати се опитват да разширяват ветрилото си – Йотова трябва да стъпи на партийна подкрепа от „Прогресивна България”, която не е съвсем формирана. При Гюров пък е обратното – там има прекалено концентрирана подкрепа. От своя страна Костадинов трябва да укрепва”, каза още Първан Симеонов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аве Бае Ганя
11:26 26.09.2026
2 Никаква
11:28 26.09.2026
3 Истината за тези избори е,
Така мачът е свирен предварително!
Като добавим и 100 % машинки на Мадуро, победата на Йотова = Радев е двойно гарантирана.
Но въпреки това ще гласуваме за истинската опозиция - Ненчев- Кирилова или Костадинов - Волгин!
Въпреки, че няма смисъл и логика!
Коментиран от #15, #22
11:30 26.09.2026
4 Карлос
11:35 26.09.2026
5 Емигрант
Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане!
Всички други са продажни марионетки и послушни слуги без характер.
Коментиран от #7
11:39 26.09.2026
6 Ясно е
11:39 26.09.2026
7 Пепи
До коментар #5 от "Емигрант":Ако не спечелим,ще ни бесят!
11:40 26.09.2026
8 ще спечели
11:40 26.09.2026
9 наистина
11:41 26.09.2026
10 Мара Джамбазовата Патка
За никой друг няма да си мръдна пръста.
Коментиран от #24
11:42 26.09.2026
11 Ще спечели
11:43 26.09.2026
12 Стоянка Георгиева
Коментиран от #20
11:47 26.09.2026
13 Факти защо не пишете че
11:50 26.09.2026
14 Факти защо не пишете че
11:53 26.09.2026
15 Ха ха ха
До коментар #3 от "Истината за тези избори е,":Не мога да схвана защо наричаш Ненчев истинска опозиция.?
Коментиран от #26, #28
11:54 26.09.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
В ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ...😀
ТОЗ ИМА НАЙ ДЪЛГАТА
КАНДИТАТ ПОЛИТ.СКАМЕЙКА....☝
11:55 26.09.2026
17 Перо
Коментиран от #29
11:58 26.09.2026
18 Цанко Цаков
Коментиран от #23
12:00 26.09.2026
19 Ъъъ
12:04 26.09.2026
20 Ъхъ
До коментар #12 от "Стоянка Георгиева":Не само ще реват, ами ще им се наложи да гласуват за биволицата🤣🤣
Ревът им ще се чуе в Дълбокият Космос!😂😂😂
12:07 26.09.2026
21 Граф Шахински
12:09 26.09.2026
22 Ми не е това истината
До коментар #3 от "Истината за тези избори е,":Истината е че ти непрекъснато копираш и пускаш това мнение , където ти прилегне и то не е от днес а от доста време обаче Истината е че мнението ти работи за статуквото.
12:10 26.09.2026
23 Напиши кратко и ясно мнение
До коментар #18 от "Цанко Цаков":Никой не чете много дълги мнения.
12:17 26.09.2026
24 натка патка
До коментар #10 от "Мара Джамбазовата Патка":И аз така като тебе. Не те познавам но се присъединявам.
12:20 26.09.2026
25 мнение
12:23 26.09.2026
26 Защото
До коментар #15 от "Ха ха ха":Работи за статуквото едно към едно.
12:24 26.09.2026
27 Комбат
12:26 26.09.2026
28 Освен това
До коментар #15 от "Ха ха ха":Манипулира лайковете електронно. Това също е доказателство че работи за статуквото.
12:28 26.09.2026
29 Има
До коментар #17 от "Перо":със Сидеров,или Лупи?
12:28 26.09.2026
30 Атина
12:30 26.09.2026
31 Иво
12:31 26.09.2026