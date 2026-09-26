Тежка челна катастрофа край Ловеч отне живота на трима души

Трима души загинаха в катастрофа на главния път София - Варна, съобщава Нова телевизия.
Тежкият пътен инцидент е станал около 09:00 часа тази сутрин в района на ловешкото село Сопот.
По предварителни данни челно са се ударили два леки автомобила. В едното превозно средство са пътували трима души, които са загинали на място в резултат на силния удар. В другата кола е пътувал мъж, който е оцелял, но е със сериозни наранявания. Екип на "Спешна помощ" го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение.
Участъкът, в който е възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата. Пътната настилка в района е била мокра.
Поради тежкия инцидент пътят София - Варна в района на село Сопот е временно изцяло затворен за движение. Екипи на "Пътна полиция" пренасочват трафика по обходни маршрути. На място се извършва оглед и се провеждат следствени действия за установяване на самоличността на загиналите и механизмите на произшествието. Причините за инцидента се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тази трагедия тежи
Коментиран от #2, #4, #5, #12, #16, #17
11:10 26.09.2026
2 Магистралата е в застой
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":но обещанията на Шишков са огромни.
Огромни лъжи
Коментиран от #11
11:11 26.09.2026
3 Огледало
11:13 26.09.2026
4 Даниел
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":Пишеш пълни глупости,от години в този район има висока смъртност при птп,просто трябва да се кара с ограничението и особено внимание!
Свършили колчетата започваме да изпреварваме в насрещното на мокър път!
Коментиран от #7
11:14 26.09.2026
5 Късно е да се замисляш човеко
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":Много късно особено за загиналите.
11:15 26.09.2026
6 За последните пет месеца
11:19 26.09.2026
7 развратния мешчо пух
До коментар #4 от "Даниел":Ти ако при изпреварване не навлизаш в насрещното значи си едно от най големите камикадзета по пътищата ни
11:22 26.09.2026
8 Тоз утрепания
11:26 26.09.2026
9 Bsbsb
11:34 26.09.2026
10 Иван
11:36 26.09.2026
11 Иван
До коментар #2 от "Магистралата е в застой":Какво ти е виновен Шишков че хората карат като луди постоянно някой ни е крив
11:38 26.09.2026
12 Абе,
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":буци/Буда за 20 години открадна пари за 100 магистрали , Шишков от има няма година ти е виновен ?!
11:42 26.09.2026
13 Здравко
11:47 26.09.2026
14 Българин
11:54 26.09.2026
15 Петрохан
11:54 26.09.2026
16 Алфа Сектант🤠
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":Има една поговорка, която гласи: На крива ракета, Космоса й пречи 😉 Да бе умно карало, не би чудо видяло.🤫
12:02 26.09.2026
17 Неда
До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":Принцесата Комитова спря строежа на "Хемус"с обещанието да стане депутат.Е,стана,но за кратко.Построи и къщи на дъщерите си на брега на морето наподобяващи гимназии.Много устата жена.
12:02 26.09.2026
18 оня с коня
12:11 26.09.2026
19 ДрайвингПлежър
12:13 26.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.