Тежка челна катастрофа край Ловеч отне живота на трима души

Трима души загинаха в катастрофа на главния път София - Варна, съобщава Нова телевизия.

Тежкият пътен инцидент е станал около 09:00 часа тази сутрин в района на ловешкото село Сопот.

По предварителни данни челно са се ударили два леки автомобила. В едното превозно средство са пътували трима души, които са загинали на място в резултат на силния удар. В другата кола е пътувал мъж, който е оцелял, но е със сериозни наранявания. Екип на "Спешна помощ" го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение.

Участъкът, в който е възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата. Пътната настилка в района е била мокра.

Поради тежкия инцидент пътят София - Варна в района на село Сопот е временно изцяло затворен за движение. Екипи на "Пътна полиция" пренасочват трафика по обходни маршрути. На място се извършва оглед и се провеждат следствени действия за установяване на самоличността на загиналите и механизмите на произшествието. Причините за инцидента се изясняват.