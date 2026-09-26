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Тежка челна катастрофа край Ловеч отне живота на трима души
  Тема: Войната на пътя

Тежка челна катастрофа край Ловеч отне живота на трима души

26 Септември, 2026 10:55 1 800 21

  • патрулка-
  • сопот-
  • трима загинали

Пътят София - Варна в района на село Сопот е временно затворен

Тежка челна катастрофа край Ловеч отне живота на трима души - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души загинаха в катастрофа на главния път София - Варна, съобщава Нова телевизия.

Тежкият пътен инцидент е станал около 09:00 часа тази сутрин в района на ловешкото село Сопот.

По предварителни данни челно са се ударили два леки автомобила. В едното превозно средство са пътували трима души, които са загинали на място в резултат на силния удар. В другата кола е пътувал мъж, който е оцелял, но е със сериозни наранявания. Екип на "Спешна помощ" го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение.

Участъкът, в който е възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата. Пътната настилка в района е била мокра.

Поради тежкия инцидент пътят София - Варна в района на село Сопот е временно изцяло затворен за движение. Екипи на "Пътна полиция" пренасочват трафика по обходни маршрути. На място се извършва оглед и се провеждат следствени действия за установяване на самоличността на загиналите и механизмите на произшествието. Причините за инцидента се изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тази трагедия тежи

    11 23 Отговор
    на съвестта на бившия и сегашен регионален министър който заради голямото си его спря строежа на магистрала Хемус. Трябва всички от североизточна България да се замислим дали следващия път да гласуваме за този за който аз гласувах сега и е на власт за да спуска некадърни министри. Магистралата и в момента не се работи.

    Коментиран от #2, #4, #5, #12, #16, #17

    11:10 26.09.2026

  • 2 Магистралата е в застой

    18 12 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    но обещанията на Шишков са огромни.
    Огромни лъжи

    Коментиран от #11

    11:11 26.09.2026

  • 3 Огледало

    17 6 Отговор
    На управлението.

    11:13 26.09.2026

  • 4 Даниел

    36 2 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    Пишеш пълни глупости,от години в този район има висока смъртност при птп,просто трябва да се кара с ограничението и особено внимание!
    Свършили колчетата започваме да изпреварваме в насрещното на мокър път!

    Коментиран от #7

    11:14 26.09.2026

  • 5 Късно е да се замисляш човеко

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    Много късно особено за загиналите.

    11:15 26.09.2026

  • 6 За последните пет месеца

    20 3 Отговор
    Колко хора загинаха и пострадаха при катастрофи. Струва си някой да го изчисли. Потресаваща бройка. Правете си изводите сами . Който може да мисли , на останалите българи не може да ви се помогне.

    11:19 26.09.2026

  • 7 развратния мешчо пух

    6 20 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Ти ако при изпреварване не навлизаш в насрещното значи си едно от най големите камикадзета по пътищата ни

    11:22 26.09.2026

  • 8 Тоз утрепания

    21 1 Отговор
    народ се изпотрепа !

    11:26 26.09.2026

  • 9 Bsbsb

    0 1 Отговор
    Лъжа

    11:34 26.09.2026

  • 10 Иван

    18 1 Отговор
    Карат като ненормални няма да ревем за тях

    11:36 26.09.2026

  • 11 Иван

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Магистралата е в застой":

    Какво ти е виновен Шишков че хората карат като луди постоянно някой ни е крив

    11:38 26.09.2026

  • 12 Абе,

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    буци/Буда за 20 години открадна пари за 100 магистрали , Шишков от има няма година ти е виновен ?!

    11:42 26.09.2026

  • 13 Здравко

    6 0 Отговор
    Рикията дето си я подарявате и пиете без акциз и ниските глоби за нея ,само от 500 и 1000 Евро нагоре са виновни .

    11:47 26.09.2026

  • 14 Българин

    4 0 Отговор
    Сефте

    11:54 26.09.2026

  • 15 Петрохан

    5 3 Отговор
    РАДЕВ Е ВИНОВЕН!

    11:54 26.09.2026

  • 16 Алфа Сектант🤠

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    Има една поговорка, която гласи: На крива ракета, Космоса й пречи 😉 Да бе умно карало, не би чудо видяло.🤫

    12:02 26.09.2026

  • 17 Неда

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "И тази трагедия тежи":

    Принцесата Комитова спря строежа на "Хемус"с обещанието да стане депутат.Е,стана,но за кратко.Построи и къщи на дъщерите си на брега на морето наподобяващи гимназии.Много устата жена.

    12:02 26.09.2026

  • 18 оня с коня

    5 1 Отговор
    Комитова защо още е министър?!В Нови Сад падна козерка и свалиха Правителството а тук гербери крадливи и пребоядисани си животуркат като гугутки в Стопански двор.До кога бе ПЛЕМЕ?!ДО КОГА?!

    12:11 26.09.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    Обадете се на Нанков да оправи нещата.Той знае как се замитат кражби нищо,че до Своге загинаха хора.Спец е.

    12:13 26.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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