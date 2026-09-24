Мартин Димитров: Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция за бюджета

Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция. Така депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров определи предложените от Министерството на финансите приходни мерки и данъчни промени за бюджета за 2027 г. в предаването „Още от деня“. По думите му предложенията са несвързани помежду си и липсва общ план за намаляване на бюджетния дефицит и ускоряване на икономическия растеж. Подобна критика Димитров отправи и в публичните си изяви по темата.
„Имам чувството, че тези хора, като чуят отнякъде някаква идея, без цялостна концепция я предлагат. Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция.“
Димитров заяви, че основен приоритет за „Демократична България“ е бюджетният дефицит да бъде сведен под 2%. Според него високият дефицит води до по-голямо държавно задлъжняване, увеличаване на търсенето в икономиката и допълнителен натиск върху цените.
„Като направиш 5,7% бюджетен дефицит, толкова голям, колкото не е имало от 20 и повече години, това означава, че теглиш огромен дълг - над 10 милиарда евро, наливаш ги в икономиката, това повишава търсенето и автоматично вдига цените.“
Именно ограничаването на дефицита той посочи като една от големите битки на партията през следващата година.
„Това трябва да е изключителен приоритет за 2027 година. Това сме казвали от „Демократична България“ - дефицит под 2%. И сме готови да разгледаме сложни мерки в тази насока.“
Според Димитров разговорът за по-високи заплати и пенсии неизбежно минава през ускоряване на икономическия растеж. От ДБ предлагат поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба. Според Димитров мярката би насърчила компаниите да инвестират в ново оборудване и технологии и да повишат производителността.
„Това е много интересен законопроект за поетапно въвеждане на нулева ставка на реинвестираната печалба, за да има повече инвестиции, нови машини, по-висока производителност на труда и да растат доходите. Защото това искат хората.“
Димитров определи като положителна стъпка предложението прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен до 75 хил. евро, но заяви, че ДБ ще настоява за по-висок праг - 85 хил. евро.
„Ние искаме 85 хиляди евро праг за задължителна регистрация по ДДС. Той ще стане 75 хиляди евро. Това го считаме като наш успех и общ успех. И важна стъпка за България. Но това е само една стъпка. Трябват много стъпки.“
Актуалните предложения за данъчните промени предвиждат прагът да бъде увеличен до 75 хил. евро, докато от ДБ настояват за 85 хил. евро. Димитров коментира и идеята за ускорена данъчна амортизация на инвестиции в технологии, включително свързани с изкуствения интелект. Според него самата идея може да бъде полезна, но обхватът ѝ е твърде ограничен.
„Не са добре очертани. Ще ви дам пример. Ускорената амортизация е за много тесен кръг от активи. Ние сме написали цял законопроект и сме им го предоставили именно за ускорена амортизация за машини, оборудване, софтуер и така нататък.“
По думите му „Демократична България“ предлага по-широк подход, който да обхване повече инвестиции. Димитров отправи критики и към предложението за данък върху свръхпечалбата. Той постави въпроса защо в обхвата на мярката не попадат секторите, за които според него първоначално е бил създаден европейският модел. Димитров посочи и хазарта като сектор, който според него трябва да бъде разглеждан в контекста на приходните мерки.
„И, например, не включват хазарта. Тоест в обхвата на свръхпечалбата го няма петрола, първо. И второ - го няма хазартът.“
Според него липсва достатъчно конкретика за очаквания финансов ефект от отделните мерки.
„Едно от много важните неща в данъчните закони е, че няма конкретно описание при дадена мярка какъв приход се очаква. Тоест това не е добре разписано, на практика го няма.“
Предложенията за бюджета за 2027 г. включват 33% данък върху определени свръхпечалби, като сред засегнатите сектори са банки, застрахователи, телекомуникационни компании и други дружества. Друга тема в интервюто беше решението за отпадане на ограничението за износ на дизел и самолетно гориво. Димитров предупреди, че според него това създава риск от допълнителен натиск върху цените на горивата.
„Те без сериозен анализ махат тази забрана. И днес казват, което за съжаление е мярка в посока поскъпване на горивата.“
По думите му трябва да се прави разграничение между международните фактори, върху които България няма контрол, и вътрешните фактори, които могат да бъдат повлияни чрез държавната политика.
„Международната криза на горивата вдига цените на горивата и ние на това не можем да влияем. Но можем да влияем на българските фактори.“
Като един от тези фактори той посочи бюджетния дефицит. Според Димитров по-високото облагане на хазарта може да бъде част от мерките за ограничаване на дефицита. Той припомни, че от ДБ са предлагали подобни мерки и при обсъждането на предходния бюджет.
„Това е една от мерките, които трябва да се приемат. И да, там има място за по-високи данъци и има място и за свръхпечалба.“
По темата той подчерта, че не предлага повишаване на основните данъци в страната. Димитров очерта две основни направления, върху които „Демократична България“ ще поставя акцент - намаляване на бюджетния дефицит и мерки за икономически растеж.
„Първата, както стана ясно - ограничаване на дефицита под 2%. И мерки за растеж.“
Според него именно по-високият икономически растеж е необходимото условие за трайно увеличаване на доходите.
„Това е много интересен законопроект за поетапно въвеждане на нулева ставка на реинвестираната печалба, за да има повече инвестиции, нови машини, по-висока производителност на труда и да растат доходите.“
Предложенията за данъчните промени и приходните мерки за бюджета за 2027 г. предизвикаха реакции от няколко парламентарни формации. Сред обсъжданите теми са данъкът върху свръхпечалбата, актуализацията на данъчните оценки на имотите, промените при хазарта и данъчните облекчения за семейства с деца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо и компания
Коментиран от #16
21:42 24.09.2026
2 И какво от това?
21:46 24.09.2026
3 Ха ха
Коментиран от #29
21:48 24.09.2026
4 Мда
21:48 24.09.2026
5 Хохо Бохо
...
Няма по гнусни и мразени крадци от мунчо и червената му олигархия. Надминаха по презрение и омраза и убития славуца от Учиндол ,толкова мразен че народа на изборите го лиши дори от партийна субсидия.
Коментиран от #6, #7, #9, #11
21:49 24.09.2026
6 Точен сте
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Русофилски комунистически клефук.
Баща му буквално взе на безценица хладилния завод Мраз и го съсипа.
По неофициални данни на разследващи (включително според данни, изнесени от депутата Христо Гаджев ГЕРБ ), договорът за приватизация на контролния пакет акции на завода се оценява на около 3 милиона щатски долара.
Реално платена сума: Според публични анализи, реално платената в брой сума е била значително по-ниска (около 1 милион долара), като плащането е било разсрочено и платено с приватизационни бонове от гражданите.
Значителна част от сумата е платена и с държавни ценни книжа (облигации по външния дълг на България), които по това време са се търгували на вторичния пазар на безценица – на около 50-60% от номиналната им стойност.
Пазарната и реалната активирана стойност на огромния терен в центъра на София и активите на завода са оценени на многократно повече (близо 12 милиона долара), което означава, че предприятието е купено на цена 10-15 пъти по-ниска от пазарната му стойност.
Бащата Васил Василев е доказан агент на комунистическата Държавна сигурност (ДС) под псевдонимите „Паскал“ и „Бобев“.
Производството на емблематичните български хладилници „Мраз“ постепенно умря, хората бяха уволнени, а огромния терен беше преустроен като Vassilev Business City – мащабен бизнес и логистичен център, който отдава под наем над 50 000 кв. м. офисни, складови и търговски площи които отдава под наем за 1.2 млн.месечно.
Та, ние знаем откъде са парите на мал
Коментиран от #40
21:50 24.09.2026
7 Точен сте
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Та, ние знаем откъде са парите на малкия клефук.
Пита се откъде са парите на дъртия комуняга и безроден русофил?!
Всичките такива са от един дол дренки и те управляват България от 1944 г.
21:50 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Горски
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Мунчовата крадлива тежка червена олигархия е в пъти по грабителска от тези на боко и шиши.
Васил Василев ( бащата на говорителя на мунчо Слави Василев) като висш доносник на комунистическата държавна сигурност ,приватизира един от най големите производителни заводи в България с бонови книжки закупени от хората които получиха дивидент една студена вода както казва Асен Василев. Завод за 13 милиона долара ,приватизиран когато заплатите на клетия Българин бяха 100 долара. И то с бонови книжки и държавни ценни книжа. И подобни сега са началници при мунчо каунов кРадев боташов да продължават да крадат.
Оставка и арест на мунчо кРадев.
21:51 24.09.2026
10 Социолог
21:51 24.09.2026
11 Коце Костадинов за славуца педофила
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Цялата му кариера в телевизията премина в манифестация на простотии, подигравки, цинизми, мръсотии, червени точки и 15+! Опипва балета, нареди на Грахич да пъшка еротично, песните му призовават към нарушаване на обществения ред и морала, отпушва комина на Лили Иванова и сега се загрижи за опасност от педофилите!? Защото е безопасно да се напападат убитите! Майките им посавили плоча, ти не я гледай като не ти харесва! Чунким излизаш от бункера, само по фесбук се перчи! Миленко Недоделковски поне се заяви смело, отиде с еди чук и разби българската плоча на Каймакчалан ! Отиди се разпрвяй с него, но в Македония ще ти объхтат дъртите кокали!
Коментиран от #23
21:52 24.09.2026
12 ДрайвингПлежър
Да му се наброят 1000 тояги и да се ихвърля!
21:52 24.09.2026
13 Народ
21:53 24.09.2026
14 Определено...
21:55 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Европеец
До коментар #1 от "Мунчо и компания":Абе съгласен съм с коментара ти..... Ами льотчика излезе голям лъжец.... Още преди изборите писах тука ,че съжалявам тия които ще гласуват за него..... А сега съжалявам и тия ,които след месец ще гласуват за кръстоската петрохуанска с биволица..... От партийци уш комунисти, минаха през социалисти и сега станаха върви петрухуанци...... льотчик ,льотчик срам и позор си за българския народ....
Коментиран от #20
21:55 24.09.2026
17 Горски
Коментиран от #33
21:56 24.09.2026
18 Верно ли бе
21:56 24.09.2026
19 Зеления
Между другото за искането на Демократична България дефицита да е под 2 %....как не се сетихте за това нещо, когато финансов министър беше Асен Василев...тогава искахте да е ДО минус 3%
21:57 24.09.2026
20 Верно ли бе
До коментар #16 от "Европеец":Що си се писал европеец ? Пиши се Петроханец.
21:59 24.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ?????
Мартин Димитров що не споменава кой ни пусна по дълговата спирала и как се казваше той и премиерът му?
Или тва е друго? А?
Така да се каже добри хора дето не ставате за нищо.
Коментиран от #30
22:01 24.09.2026
23 Точен е
До коментар #11 от "Коце Костадинов за славуца педофила":Изританата и забравена чалгарска пръчка търси внимание! Преди крещеше „Македония“, а сега – „Петрохан“.
Пълен абсурд – човекът, който с години чалгаризира и опростачи българското общество, днес е тръгнал да си играе на морален съдник с чук в ръка.
Когато нямаш реални политически идеи, остава само едно: да трошиш паметници пред камерите, белким някой се сети, че все още съществуваш.
Кой е тоя опростачен чалгаър, та ще решава къде и какво да има?
Никой си, бате, НИКОЙ!
22:02 24.09.2026
24 "Няма пилот в самолета"
22:02 24.09.2026
25 Точен
22:02 24.09.2026
26 Хаха
22:02 24.09.2026
27 Карай
22:04 24.09.2026
28 Абе, Мартине!
22:04 24.09.2026
29 Хихихи
До коментар #3 от "Ха ха":ТаяПлюнка кой я брОи за човек
22:05 24.09.2026
30 Европеец
До коментар #22 от "?????":И ти си прав..... Наследниците на червените партийци, не казвам комунисти станаха първи петрохуанци...
22:05 24.09.2026
31 Прогресивно ми е
22:08 24.09.2026
32 жакарт
22:08 24.09.2026
33 име
До коментар #17 от "Горски":С право задавате въпросите?
Месец април 2011 г.започнаха бомбардировките над Либия от така наречената "международна коалиция". Барел петрол стигна 128 долара на международните пазари. В България литър бензин 2.77 лв.а дизел 2.80 лв. Около 1.40 евро. Започнаха протести в градовете срещу "високите цени на горивата". Беше създадено гражданско сдружение "СИЛА" специално срещу тези цени. Борисов излезе и заяви - "Защо протестират? И аз бих протестирал срещу Кадафи". При цени от 2.80 лв.( 1.40 евро) протести а сега при крадеца мунчо боташов 2 евро а си трием. Проверих,акциза е един и същ като тогава. Или мунчо кРадев на гърба на населението от ДДС на високите и нереални цени се отчита на олигарсите си?
Преди 8 години боко вдигна винетките от 67 на 97 лв. Оттогава не ги беше пипал. Идва мунчо и веднага на 2-ия месец ги вдига също с 30 лв. Тишина! Когато боко ги вдигна с 30 лв. започнаха протести. Дори боко беше снимал част от протестиращите с поршета и бентлита,същите сега при мунчо. Боко сметна че 97 лв.се равняват по 8 лв.месечно. И каза "с поршета на протести. 8 лв.струва на 1 порше само да отиде горивото от резервоара до цилиндрите", а сега мунчо ви ощави за 5 месеца колкото боко за 15 години. Къде сте овчи бедняци?
Не само оставка за този нефелен крадец а и затвор.
22:08 24.09.2026
34 Ха,ха
22:09 24.09.2026
35 ТОВА ГО лЕЧЕ.....
22:13 24.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 32 - и фатмашки ваксаджия
22:20 24.09.2026
38 Толкова си могат
22:25 24.09.2026
39 Павел Пенев
22:28 24.09.2026
40 Павел Пенев
До коментар #6 от "Точен сте":Правилно. Направил е това,което направиха седесарите от върхушката.
22:31 24.09.2026
41 Иван
22:40 24.09.2026