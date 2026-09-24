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Мартин Димитров: Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция за бюджета

Мартин Димитров: Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция за бюджета

24 Септември, 2026 21:41 676 41

  • мартин димитров-
  • бюджет-
  • цени-
  • правителство

Като направиш 5,7% бюджетен дефицит, толкова голям, колкото не е имало от 20 и повече години, това означава, че теглиш огромен дълг - над 10 милиарда евро, наливаш ги в икономиката, това повишава търсенето и автоматично вдига цените

Мартин Димитров: Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция за бюджета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция. Така депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров определи предложените от Министерството на финансите приходни мерки и данъчни промени за бюджета за 2027 г. в предаването „Още от деня“. По думите му предложенията са несвързани помежду си и липсва общ план за намаляване на бюджетния дефицит и ускоряване на икономическия растеж. Подобна критика Димитров отправи и в публичните си изяви по темата.

„Имам чувството, че тези хора, като чуят отнякъде някаква идея, без цялостна концепция я предлагат. Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция.“

Димитров заяви, че основен приоритет за „Демократична България“ е бюджетният дефицит да бъде сведен под 2%. Според него високият дефицит води до по-голямо държавно задлъжняване, увеличаване на търсенето в икономиката и допълнителен натиск върху цените.

„Като направиш 5,7% бюджетен дефицит, толкова голям, колкото не е имало от 20 и повече години, това означава, че теглиш огромен дълг - над 10 милиарда евро, наливаш ги в икономиката, това повишава търсенето и автоматично вдига цените.“

Именно ограничаването на дефицита той посочи като една от големите битки на партията през следващата година.

„Това трябва да е изключителен приоритет за 2027 година. Това сме казвали от „Демократична България“ - дефицит под 2%. И сме готови да разгледаме сложни мерки в тази насока.“

Според Димитров разговорът за по-високи заплати и пенсии неизбежно минава през ускоряване на икономическия растеж. От ДБ предлагат поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба. Според Димитров мярката би насърчила компаниите да инвестират в ново оборудване и технологии и да повишат производителността.

„Това е много интересен законопроект за поетапно въвеждане на нулева ставка на реинвестираната печалба, за да има повече инвестиции, нови машини, по-висока производителност на труда и да растат доходите. Защото това искат хората.“

Димитров определи като положителна стъпка предложението прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен до 75 хил. евро, но заяви, че ДБ ще настоява за по-висок праг - 85 хил. евро.

„Ние искаме 85 хиляди евро праг за задължителна регистрация по ДДС. Той ще стане 75 хиляди евро. Това го считаме като наш успех и общ успех. И важна стъпка за България. Но това е само една стъпка. Трябват много стъпки.“

Актуалните предложения за данъчните промени предвиждат прагът да бъде увеличен до 75 хил. евро, докато от ДБ настояват за 85 хил. евро. Димитров коментира и идеята за ускорена данъчна амортизация на инвестиции в технологии, включително свързани с изкуствения интелект. Според него самата идея може да бъде полезна, но обхватът ѝ е твърде ограничен.

„Не са добре очертани. Ще ви дам пример. Ускорената амортизация е за много тесен кръг от активи. Ние сме написали цял законопроект и сме им го предоставили именно за ускорена амортизация за машини, оборудване, софтуер и така нататък.“

По думите му „Демократична България“ предлага по-широк подход, който да обхване повече инвестиции. Димитров отправи критики и към предложението за данък върху свръхпечалбата. Той постави въпроса защо в обхвата на мярката не попадат секторите, за които според него първоначално е бил създаден европейският модел. Димитров посочи и хазарта като сектор, който според него трябва да бъде разглеждан в контекста на приходните мерки.

„И, например, не включват хазарта. Тоест в обхвата на свръхпечалбата го няма петрола, първо. И второ - го няма хазартът.“

Според него липсва достатъчно конкретика за очаквания финансов ефект от отделните мерки.

„Едно от много важните неща в данъчните закони е, че няма конкретно описание при дадена мярка какъв приход се очаква. Тоест това не е добре разписано, на практика го няма.“

Предложенията за бюджета за 2027 г. включват 33% данък върху определени свръхпечалби, като сред засегнатите сектори са банки, застрахователи, телекомуникационни компании и други дружества. Друга тема в интервюто беше решението за отпадане на ограничението за износ на дизел и самолетно гориво. Димитров предупреди, че според него това създава риск от допълнителен натиск върху цените на горивата.

„Те без сериозен анализ махат тази забрана. И днес казват, което за съжаление е мярка в посока поскъпване на горивата.“

По думите му трябва да се прави разграничение между международните фактори, върху които България няма контрол, и вътрешните фактори, които могат да бъдат повлияни чрез държавната политика.

„Международната криза на горивата вдига цените на горивата и ние на това не можем да влияем. Но можем да влияем на българските фактори.“

Като един от тези фактори той посочи бюджетния дефицит. Според Димитров по-високото облагане на хазарта може да бъде част от мерките за ограничаване на дефицита. Той припомни, че от ДБ са предлагали подобни мерки и при обсъждането на предходния бюджет.

„Това е една от мерките, които трябва да се приемат. И да, там има място за по-високи данъци и има място и за свръхпечалба.“

По темата той подчерта, че не предлага повишаване на основните данъци в страната. Димитров очерта две основни направления, върху които „Демократична България“ ще поставя акцент - намаляване на бюджетния дефицит и мерки за икономически растеж.

„Първата, както стана ясно - ограничаване на дефицита под 2%. И мерки за растеж.“

Според него именно по-високият икономически растеж е необходимото условие за трайно увеличаване на доходите.

„Това е много интересен законопроект за поетапно въвеждане на нулева ставка на реинвестираната печалба, за да има повече инвестиции, нови машини, по-висока производителност на труда и да растат доходите.“

Предложенията за данъчните промени и приходните мерки за бюджета за 2027 г. предизвикаха реакции от няколко парламентарни формации. Сред обсъжданите теми са данъкът върху свръхпечалбата, актуализацията на данъчните оценки на имотите, промените при хазарта и данъчните облекчения за семейства с деца.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо и компания

    14 13 Отговор
    успешно зануляват България...

    Коментиран от #16

    21:42 24.09.2026

  • 2 И какво от това?

    12 4 Отговор
    Този самолет до сега са го карали и пожарникари и еднорози, явно е на автопилот.

    21:46 24.09.2026

  • 3 Ха ха

    10 8 Отговор
    Малтине, Малтине...

    Коментиран от #29

    21:48 24.09.2026

  • 4 Мда

    13 5 Отговор
    „Демократичната България“ или по-точно дсб (член на управляващите ЕС - ЕНП, където са и герб) постояннно присъстват по меддите. Някой си мирчев се сменя с божанов всеки божи ден. Дсб на иван костов, където при неговото управление се получи най-голямата национална катастрофа в цялата история на България.

    21:48 24.09.2026

  • 5 Хохо Бохо

    11 11 Отговор
    Днес говорителя на ПГ на ПБ на мунчо кРадев Слави Василев ( малкия мраз) е заявил че "Аз мога да си позволя скъпи коли ,но вие може само да гледате и мълчите"
    ...
    Няма по гнусни и мразени крадци от мунчо и червената му олигархия. Надминаха по презрение и омраза и убития славуца от Учиндол ,толкова мразен че народа на изборите го лиши дори от партийна субсидия.

    Коментиран от #6, #7, #9, #11

    21:49 24.09.2026

  • 6 Точен сте

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Русофилски комунистически клефук.
    Баща му буквално взе на безценица хладилния завод Мраз и го съсипа.
    По неофициални данни на разследващи (включително според данни, изнесени от депутата Христо Гаджев ГЕРБ ), договорът за приватизация на контролния пакет акции на завода се оценява на около 3 милиона щатски долара.
    Реално платена сума: Според публични анализи, реално платената в брой сума е била значително по-ниска (около 1 милион долара), като плащането е било разсрочено и платено с приватизационни бонове от гражданите.
    Значителна част от сумата е платена и с държавни ценни книжа (облигации по външния дълг на България), които по това време са се търгували на вторичния пазар на безценица – на около 50-60% от номиналната им стойност.
    Пазарната и реалната активирана стойност на огромния терен в центъра на София и активите на завода са оценени на многократно повече (близо 12 милиона долара), което означава, че предприятието е купено на цена 10-15 пъти по-ниска от пазарната му стойност.
    Бащата Васил Василев е доказан агент на комунистическата Държавна сигурност (ДС) под псевдонимите „Паскал“ и „Бобев“.
    Производството на емблематичните български хладилници „Мраз“ постепенно умря, хората бяха уволнени, а огромния терен беше преустроен като Vassilev Business City – мащабен бизнес и логистичен център, който отдава под наем над 50 000 кв. м. офисни, складови и търговски площи които отдава под наем за 1.2 млн.месечно.
    Та, ние знаем откъде са парите на мал

    Коментиран от #40

    21:50 24.09.2026

  • 7 Точен сте

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Та, ние знаем откъде са парите на малкия клефук.
    Пита се откъде са парите на дъртия комуняга и безроден русофил?!
    Всичките такива са от един дол дренки и те управляват България от 1944 г.

    21:50 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Горски

    10 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Мунчовата крадлива тежка червена олигархия е в пъти по грабителска от тези на боко и шиши.
    Васил Василев ( бащата на говорителя на мунчо Слави Василев) като висш доносник на комунистическата държавна сигурност ,приватизира един от най големите производителни заводи в България с бонови книжки закупени от хората които получиха дивидент една студена вода както казва Асен Василев. Завод за 13 милиона долара ,приватизиран когато заплатите на клетия Българин бяха 100 долара. И то с бонови книжки и държавни ценни книжа. И подобни сега са началници при мунчо каунов кРадев боташов да продължават да крадат.
    Оставка и арест на мунчо кРадев.

    21:51 24.09.2026

  • 10 Социолог

    11 6 Отговор
    След всяка медийна изява на Малтинчо избирателите на ДБ намаляват

    21:51 24.09.2026

  • 11 Коце Костадинов за славуца педофила

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Цялата му кариера в телевизията премина в манифестация на простотии, подигравки, цинизми, мръсотии, червени точки и 15+! Опипва балета, нареди на Грахич да пъшка еротично, песните му призовават към нарушаване на обществения ред и морала, отпушва комина на Лили Иванова и сега се загрижи за опасност от педофилите!? Защото е безопасно да се напападат убитите! Майките им посавили плоча, ти не я гледай като не ти харесва! Чунким излизаш от бункера, само по фесбук се перчи! Миленко Недоделковски поне се заяви смело, отиде с еди чук и разби българската плоча на Каймакчалан ! Отиди се разпрвяй с него, но в Македония ще ти объхтат дъртите кокали!

    Коментиран от #23

    21:52 24.09.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    10 6 Отговор
    Този е абсолютен отпадък! 30 години в парламента, не е забил и кабарче, не пирон! Освен ръсене на глупости друго не е правил през живота си!
    Да му се наброят 1000 тояги и да се ихвърля!

    21:52 24.09.2026

  • 13 Народ

    9 6 Отговор
    Мсртинчо, колко години "папкаш" депутатино, вечен?

    21:53 24.09.2026

  • 14 Определено...

    6 0 Отговор
    ...ще трябва да започнат да правят драгтест на входа на Народното събрание за всеки депутат -> много ми е съмнителен с този блуждаещ поглед...

    21:55 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо и компания":

    Абе съгласен съм с коментара ти..... Ами льотчика излезе голям лъжец.... Още преди изборите писах тука ,че съжалявам тия които ще гласуват за него..... А сега съжалявам и тия ,които след месец ще гласуват за кръстоската петрохуанска с биволица..... От партийци уш комунисти, минаха през социалисти и сега станаха върви петрухуанци...... льотчик ,льотчик срам и позор си за българския народ....

    Коментиран от #20

    21:55 24.09.2026

  • 17 Горски

    13 1 Отговор
    Защо не сте по площадите? Или няма кой да ви плаща вече за да протестирате? Здравей гръцки сценарий! Бюджет без СЪКРАЩЕНИЯ НА ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА с поне 30/100 ще води до нови заеми! Сега РЕАЛНО ПЛАЩАТ данъци и осигуровки САМО работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!Всички останали -около 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ роми разчитат на бюджета! Решение? Решението е свързано със съкращения в бюджетната сфера,като може да се започне от т.нар."работещи пенсионери" със заплата+пенсия от бюджета!Това е само в България!!!Няма държава в ЕС и дори Русия и бившите ОНД републики няма как да получават заплати и пенсии от БЮДЖЕТА!!!След навършване на пенсионна възраст се предлага ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР!При намаляло населението от 8.5 милиона до 6.4 милиона сега,е разточителство да има такъв щат в бюджетната сфера.

    Коментиран от #33

    21:56 24.09.2026

  • 18 Верно ли бе

    7 6 Отговор
    Тоя фъфлещ залухавец като какъв се явява да се изказва всеки ден ? На каква длъжност е ? Кой му дава трибуна да говори глупости ?

    21:56 24.09.2026

  • 19 Зеления

    4 6 Отговор
    Малтине, настоявай усилено да те направят или финансов или икономически министър, ще им скриеш шапката на всички, нямаш нито един ден трудов стаж освен в НПО и в парламента, обаче то знания, капацитет по всички въпроси извира от теб като лавина.

    Между другото за искането на Демократична България дефицита да е под 2 %....как не се сетихте за това нещо, когато финансов министър беше Асен Василев...тогава искахте да е ДО минус 3%

    21:57 24.09.2026

  • 20 Верно ли бе

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Що си се писал европеец ? Пиши се Петроханец.

    21:59 24.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ?????

    6 5 Отговор
    Уф.
    Мартин Димитров що не споменава кой ни пусна по дълговата спирала и как се казваше той и премиерът му?
    Или тва е друго? А?
    Така да се каже добри хора дето не ставате за нищо.

    Коментиран от #30

    22:01 24.09.2026

  • 23 Точен е

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Коце Костадинов за славуца педофила":

    Изританата и забравена чалгарска пръчка търси внимание! Преди крещеше „Македония“, а сега – „Петрохан“.
    Пълен абсурд – човекът, който с години чалгаризира и опростачи българското общество, днес е тръгнал да си играе на морален съдник с чук в ръка.
    Когато нямаш реални политически идеи, остава само едно: да трошиш паметници пред камерите, белким някой се сети, че все още съществуваш.
    Кой е тоя опростачен чалгаър, та ще решава къде и какво да има?
    Никой си, бате, НИКОЙ!

    22:02 24.09.2026

  • 24 "Няма пилот в самолета"

    5 4 Отговор
    Пилотът търчи като хахав от лидер на лидер да ръси глупости! Тъпо парче

    22:02 24.09.2026

  • 25 Точен

    4 7 Отговор
    Изобщо не ми е любимец лъжерусофилът Радев, който подлъга 50 процента от възрожденците да го изберат, но тези от ПП/ДБ, нефелните подгънати в "Г" на Баба европа са не дъното, а под дъното...

    22:02 24.09.2026

  • 26 Хаха

    9 1 Отговор
    Докато правителството успива материала с частните полети на Пеевски, цените в България скачат с най-бързи темпове от целия ЕС и се теглят милиарди заеми.

    22:02 24.09.2026

  • 27 Карай

    6 0 Отговор
    Пожарникаря като караше самолета стандарта на живот беше по-висок.

    22:04 24.09.2026

  • 28 Абе, Мартине!

    1 1 Отговор
    Остави бюджета, разбрахме, че е нескопосан и за нищо не става! И уличните псета разбраха! Стига сте повтаряли едно и също като равланен грамофон! Защо не вземате отношение по един потресаващ, чудовищно садистичен и просташки акт на милиционелрите на Демерджията в едно село до Павликени? В деня на събора на селото, близо двадесетина въоръжени милиционери с маски, нахлули в един дом и пребили, да пребили с отвратителна , чисто комунистическа жестокост десетима невинни хора, които просто се веселили! Цял месец всички институции - МВР-то на некадърния артист Демерджията, ДАНС, МАНС и подобни празитни служби мълчат и отказват дори да заверят жалбата на пострадалите! А те много са пострадали, буквално са били пребити! Защо мълчите като пънове за подобни безобразия и престъпления на "прогресивните" измамници бе, Мартине?! Страх ли ви е?! Че като ви е страх от мечки, защо влязохте в гората бе, Мартине? И само Г.Георгиев от "Бооец" ли ще ви измива срама?! Че бъдете малко мъже бе, Мартине! Ощи утре отправете питане към Демерджията за този жесток и нечовешки садизъм на милиционерите му!

    22:04 24.09.2026

  • 29 Хихихи

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    ТаяПлюнка кой я брОи за човек

    22:05 24.09.2026

  • 30 Европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    И ти си прав..... Наследниците на червените партийци, не казвам комунисти станаха първи петрохуанци...

    22:05 24.09.2026

  • 31 Прогресивно ми е

    2 9 Отговор
    През последните 6 години народа много изстрада от разни пудели с пачки и бащицата им мистър Кеш.

    22:08 24.09.2026

  • 32 жакарт

    3 5 Отговор
    Димитров,Мартине,ти отдавна си изпразнен от съдържание.Какъв самолет?Ти нямаш пилот в гащите си от 40 година,само изгнила праскова с костилка.Душа под наем евн.ух в костюм.

    22:08 24.09.2026

  • 33 име

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    С право задавате въпросите?
    Месец април 2011 г.започнаха бомбардировките над Либия от така наречената "международна коалиция". Барел петрол стигна 128 долара на международните пазари. В България литър бензин 2.77 лв.а дизел 2.80 лв. Около 1.40 евро. Започнаха протести в градовете срещу "високите цени на горивата". Беше създадено гражданско сдружение "СИЛА" специално срещу тези цени. Борисов излезе и заяви - "Защо протестират? И аз бих протестирал срещу Кадафи". При цени от 2.80 лв.( 1.40 евро) протести а сега при крадеца мунчо боташов 2 евро а си трием. Проверих,акциза е един и същ като тогава. Или мунчо кРадев на гърба на населението от ДДС на високите и нереални цени се отчита на олигарсите си?
    Преди 8 години боко вдигна винетките от 67 на 97 лв. Оттогава не ги беше пипал. Идва мунчо и веднага на 2-ия месец ги вдига също с 30 лв. Тишина! Когато боко ги вдигна с 30 лв. започнаха протести. Дори боко беше снимал част от протестиращите с поршета и бентлита,същите сега при мунчо. Боко сметна че 97 лв.се равняват по 8 лв.месечно. И каза "с поршета на протести. 8 лв.струва на 1 порше само да отиде горивото от резервоара до цилиндрите", а сега мунчо ви ощави за 5 месеца колкото боко за 15 години. Къде сте овчи бедняци?
    Не само оставка за този нефелен крадец а и затвор.

    22:08 24.09.2026

  • 34 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Румбата нали е пилот бе🤣😂😂

    22:09 24.09.2026

  • 35 ТОВА ГО лЕЧЕ.....

    3 3 Отговор
    МАлТИН НЕНУЖНЯКА

    22:13 24.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 32 - и фатмашки ваксаджия

    2 2 Отговор
    Абе, подлого фатмашка и кермълска! Абе, наглец "прогресивен"! Чезащо защо не погледнеш първо в твойте гащи, дето се мандахерцат едни спаружени кожички, които като тръгнеш да пикаеш цял час преди това ги събираш! Ами, гледай си товите гащи бе, прогресивния! Впрочем, ти да не би да се интересуваш какво има в гащите на мъже бе и да си тръгнал по "левия" тротоар? Защото много отвратителни и мръсни обиди отправяхте досега към опозицията, ама пък и в гащите й да бъркате, ставате много съмнителни! Не за друго, ама нещо се слагате за големи мъже"! Особено премиерът ви!

    22:20 24.09.2026

  • 38 Толкова си могат

    1 1 Отговор
    Той пилота предимно на тренажор е летял и надписвал летателни часове.

    22:25 24.09.2026

  • 39 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Този е един от най примитивните депутати, а самолета с Росен Желязков катастрофира но не успя да се блъсне в хотел Хаяши. 40 милиона останаха за неговите наследници.

    22:28 24.09.2026

  • 40 Павел Пенев

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точен сте":

    Правилно. Направил е това,което направиха седесарите от върхушката.

    22:31 24.09.2026

  • 41 Иван

    1 1 Отговор
    Тоя го гледам само мрънка и така последните 20 години някои хора не могат да разберат че суверена му омръзна от такива затова ще чакаш 4 години и ще отидеш на избори и ако получиш гласове ще даваш акъл а сега ще слушаш щото това ти е отредено

    22:40 24.09.2026

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