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Правен абсурд в ХТМУ: Общото събрание избра ректор, МОН признава временно изпълняващия

Правен абсурд в ХТМУ: Общото събрание избра ректор, МОН признава временно изпълняващия

1 Октомври, 2026 13:38 1 097 10

  • хтму-
  • проф. д-р инж. данчо даналев-
  • проф. николай карев

• Изборът на нов ректор скара академичната общност, МОН и съда

Правен абсурд в ХТМУ: Общото събрание избра ректор, МОН признава временно изпълняващия - 1
Снимка: ХТМУ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) се оказа в патова ситуация – Общото събрание е избрало нов ректор, но според Министерството на образованието и науката (МОН) университетът трябва да продължи да се управлява от временно назначения ректор, съобщава "Офнюз".

Историята започва с встъпването на власт на правителството на Румен Радев, когато предишният ректор на ХТМУ, проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, напуска поста си преждевременно, за да стане зам.-министър на образованието. През май на нейно място като временно изпълняващ длъжността застава проф. д-р инж. Данчо Даналев. Ключовото тук е, че той може да заема тази позиция до избирането на нов ректор, но за не повече от шест месеца.

На 21 юли Общото събрание на ХТМУ действително провежда такъв избор и приема решение, с което проф. Николай Карев е избран за ректор на ХТМУ за остатъка от мандата 2023–2027 г. И тук казусът би следвало да приключи при нормални обстоятелства.

Само че Даналев оспорва избора пред Административния съд – София-град.

Позицията на МОН

В писмо до проф. Карев от 12 август от МОН заявяват, решението на Общото събрание за избор на ректор е административен акт и когато той бъде оспорен, по правило изпълнението му се спира. Затова според министерството изборът на Карев още не е породил необходимите правни последици. Тоест, МОН приема, че Даналев продължава да бъде временно изпълняващ длъжността.

Междувременно обаче Административният съд допуска предварително изпълнение на избора - тоест, макар делото за законността му още да не е приключило, решението временно може да се изпълнява.

ВАС

На 29 септември Върховният административен съд отменя предварителното изпълнение. По този начин приема, че има назначен временно изпълняващ длъжността ректор по Закона за висшето образование, който разполага с всички правомощия на ректор и няма ограничение на представителната си власт. Само ден по-късно от МОН вече уведомяват Даналев и Карев, че приемат първия за все още и.д. ректор.

Карев обаче не приема тази логика. Според него условието вече е изпълнено на 21 юли, защото Общото събрание действително е провело избор и го е посочило Заповедта не казва до влизане в сила на избора, нито до приключване на съдебните дела, а просто до избиране на нов ректор.

Според Карев ВАС е спрял възможността решението за избора да се изпълнява предварително, но не е заличил факта, че избор е проведен.

Ситуацията поражда два въпроса - кой трябва да е ректор в момента и защо изборът на Карев поражда такова сътресение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сюндюк

    7 0 Отговор
    Овцата няма права..! Пасе където дава властта после я доят и стрижат ..! Която не слуша я правят на създърма..! Кое не е ясно..? Нали викахте 45 години стигат времето е наше , яжте се време..!

    Коментиран от #5

    13:44 01.10.2026

  • 2 Ти да видиш

    5 2 Отговор
    Може би проф. Карев не е "прогресист".

    Коментиран от #3

    13:44 01.10.2026

  • 3 123

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ти да видиш":

    Напротив, Карев е от същото "славянско" село, изплющяло и първия прогресист.

    14:27 01.10.2026

  • 4 Какво Друго Може Да Стане ?

    2 0 Отговор
    В Държавата !

    На Абсурдите !

    14:27 01.10.2026

  • 5 Ееех,

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сюндюк":

    И ти - комуняга !
    Викахме, но се оказа че на подиума тези ни дирижира за да викаме, са БАШ комунисти, облечени като демократи... "Вълкът и козината"....

    Коментиран от #8

    14:38 01.10.2026

  • 6 Цвете

    2 0 Отговор
    КОЛКО ПОЗНАТА СИТУАЦИЯ С ВСС В БЪЛГАРИЯ. ТЕ ОТ КОЛКО ГОДИНИ НЕ СА СМЕНЯВАНИ ? НО СИ ТЕКАТ ЗАПЛАТИТЕ ИМ, НАЛИ? И ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА? ЕДИН ДЖАНИ ФАЛКОНЕ ТРЯБВА В БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА РАЗБУТА КОШЕРА С ВЪШЛЯСАЛИТЕ СТАРЦИ, КОИТО СЕ ИМАТ ЗА НЕСМЕНЯЕМИ И ОЩЕ КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ЧАКАМЕ, ЗА ДА ПОТРЪГНАТ ДЕЛАТА НА ЧАКАЩИТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ? ЯНКА ТАКЕВА ОТ КОЛКО ГОДИНИ Е? НА КАКВА ВЪЗРАСТ Е ТАЗИ НЕСМЕНЯЕМА ЧЕРВЕНА БАБИЧКА ? 🤦‍♂️🤔🇧🇬

    Коментиран от #10

    14:38 01.10.2026

  • 7 Юрист

    1 0 Отговор
    Няма никакъв правен абсурд. В случая от МОН са прави, защото докато не приключи оспорването на решението за нов ректор, то не може да влезе в сила. Ако МОН сключи договор за управление с Карев сега, би нарушил закона. Карев поиска предварително изпълнение (тоест преди приключване на съдебните дела), но след като първата инстанция го допусна, ВАС отмени и не го допусна, значи оспорването спира изпълнението. Следователно юридически нов ректор все още не е избран и временният продължава да изпълнява длъжността. Целта не е назначеният от МОН Даналев да е ректор, а изобщо да има някакъв ректор, докато приключат делата, защото иначе се блокира голяма част от дейността на висшето училище. В случая казусът е чисто правен, а не политически.

    Коментиран от #9

    14:41 01.10.2026

  • 8 Глупав си бил

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ееех,":

    ( като повечето от викачите) - натресъл си се . Битият - бит, как беше нататък...

    15:06 01.10.2026

  • 9 Абсолютно!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Юрист":

    Ще добавя, че решението на ВАС задължително трябва да бъде изпълнено.и изпълнявано. Тук явно играят някакви лични амбиции и понеже е най- лесно те да се представят за политически, се формира казус, в който няма казус. Новоизбраният ректор просто трябва да изчака развитието на събитията и ще встъпи законно в длъжност, къде е проблемът ?

    15:12 01.10.2026

  • 10 Явно с много неща

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    не си наясно . Янка Такева НЕ Е член на ВАС, а характеристиката " въшлясали старци" е просто проява на лош вкус. По- кротко с крякането,а?

    15:16 01.10.2026

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