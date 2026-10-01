Правен абсурд в ХТМУ: Общото събрание избра ректор, МОН признава временно изпълняващия

Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) се оказа в патова ситуация – Общото събрание е избрало нов ректор, но според Министерството на образованието и науката (МОН) университетът трябва да продължи да се управлява от временно назначения ректор, съобщава "Офнюз".

Историята започва с встъпването на власт на правителството на Румен Радев, когато предишният ректор на ХТМУ, проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, напуска поста си преждевременно, за да стане зам.-министър на образованието. През май на нейно място като временно изпълняващ длъжността застава проф. д-р инж. Данчо Даналев. Ключовото тук е, че той може да заема тази позиция до избирането на нов ректор, но за не повече от шест месеца.

На 21 юли Общото събрание на ХТМУ действително провежда такъв избор и приема решение, с което проф. Николай Карев е избран за ректор на ХТМУ за остатъка от мандата 2023–2027 г. И тук казусът би следвало да приключи при нормални обстоятелства.

Само че Даналев оспорва избора пред Административния съд – София-град.

Позицията на МОН

В писмо до проф. Карев от 12 август от МОН заявяват, решението на Общото събрание за избор на ректор е административен акт и когато той бъде оспорен, по правило изпълнението му се спира. Затова според министерството изборът на Карев още не е породил необходимите правни последици. Тоест, МОН приема, че Даналев продължава да бъде временно изпълняващ длъжността.

Междувременно обаче Административният съд допуска предварително изпълнение на избора - тоест, макар делото за законността му още да не е приключило, решението временно може да се изпълнява.

ВАС

На 29 септември Върховният административен съд отменя предварителното изпълнение. По този начин приема, че има назначен временно изпълняващ длъжността ректор по Закона за висшето образование, който разполага с всички правомощия на ректор и няма ограничение на представителната си власт. Само ден по-късно от МОН вече уведомяват Даналев и Карев, че приемат първия за все още и.д. ректор.

Карев обаче не приема тази логика. Според него условието вече е изпълнено на 21 юли, защото Общото събрание действително е провело избор и го е посочило Заповедта не казва до влизане в сила на избора, нито до приключване на съдебните дела, а просто до избиране на нов ректор.

Според Карев ВАС е спрял възможността решението за избора да се изпълнява предварително, но не е заличил факта, че избор е проведен.

Ситуацията поражда два въпроса - кой трябва да е ректор в момента и защо изборът на Карев поражда такова сътресение.