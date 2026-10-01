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Георги Пеев : За първи път има политическа воля за публично-частно партньорство при стратегическите транспортни обекти

Георги Пеев : За първи път има политическа воля за публично-частно партньорство при стратегическите транспортни обекти

1 Октомври, 2026 14:34 444 3

  • георги пеев-
  • транспорт-
  • изграждане

Последните 15 години имахме достатъчно примери за неуспешни проекти

Георги Пеев : За първи път има политическа воля за публично-частно партньорство при стратегическите транспортни обекти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За първи път през последните години имаме решителна политическа воля за реализация на стратегическите транспортни обекти чрез публично-частно партньорство, особено когато за тях няма осигурено европейско финансиране. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на среща с Доналд Мишашиу, регионален директор „Инфраструктура Европа“ на Европейската банка за възстановяване и развитие и с представители на българския офис на финансовата институция.

Министърът подчерта, че при подготовката и реализацията на националните стратегически проекти ще се търсят партньори с доказана експертиза и капацитет, включително чрез концесионни процедури и други форми на публично-частно партньорство.

„Последните 15 години имахме достатъчно примери за неуспешни проекти. Трябва да извлечем необходимите поуки и да търсим партньорство с компании, които имат опит в реализацията и управлението на мащабни инфраструктурни проекти“, заяви Георги Пеев.

Министърът представи екшън плана за трансгранични проекти между България, Гърция и Румъния, който беше подписан на 29 септември в Брюксел. „Имаме подкрепата както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент, тъй като проектите са ключови не само за свързаността в региона, но и за неговата сигурност“, допълни Георги Пеев.

Той посочи, че България има възможност да заеме по-значимо място на стратегическата логистична карта между Европа, Азия и Близкия изток. В началото на следващата година страната ще бъде домакин на международен форум на високо ниво, посветен на новите маршрути на транспортна свързаност между трите региона.

Като особено важна министърът определи и предстоящата в началото на октомври среща, посветена на Коридор №8, който има ключово значение за развитието на транспортната свързаност на Балканите и интегрирането на региона в европейските транспортни мрежи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 На тия

    0 0 Отговор
    дай им да плюят всичко и всички преди да се изтъпанят в управлението с 99 лъжи и фалшиви обещания ! Иначе до сега нищо продуктивно от тях , карат я в същия дух и безспирно правят борч след борч ! Ганьо гърби и плаща , поколенията му също .

    14:40 01.10.2026

  • 2 Азз

    1 0 Отговор
    Яко крадене ще пада

    14:44 01.10.2026

  • 3 !!!?

    1 0 Отговор
    Затова ли утрепаха пловдивския транспортен бос Илиян Филипов...!!!?

    14:49 01.10.2026

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