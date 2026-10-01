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Участничка в "Стани богат" използва жокер още на първия въпрос (ВИДЕО)

Участничка в "Стани богат" използва жокер още на първия въпрос (ВИДЕО)

1 Октомври, 2026 14:31 2 044 23

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  • водещ

Христина поиска помощ от водещия на първия въпрос за предходния водещ на шоуто

Участничка в "Стани богат" използва жокер още на първия въпрос (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Организаторката на събития Христина Красимирова започна играта си в "Стани богат“ по невиждан от дълго време начин. Участничката не можа да си спомни, че Михаил Билалов беше водещ на предаването в периода от 2018 до 2024 година и още на първия въпрос се наложи да използва най-подходящия за целта жокер "Помощ от водещия“ Ники Кънчев.

Въпросът за 100 евро беше: "Кой актьор беше основен водещ на "Стани богат“ от 2018 до 2024 г.?“, а сред възможните отговори бяха Захари Бахаров, Михаил Билалов, Деян Донков и Джони Деп.

Христина бързо изключи Деян Донков и холивудската звезда Джони Деп, но остана в сериозно колебание между Захари Бахаров и Михаил Билалов.

Ситуацията предизвика реакцията на настоящия водещ Ники Кънчев, който се опита да я насочи към правилния отговор. Той дори припомни участието в сериала "Под прикритие“, но това не помогна особено, тъй като и Бахаров, и Билалов имат роли в продукцията. "Господинът седеше на стола тук!“, възкликна емблемата на "Стани богат".

В крайна сметка Христина използва "Помощ от водещия“, за да получи отговор на въпрос именно за предишния водещ на предаването. Ники Кънчев ѝ подсказа Михаил Билалов и така тя продължи напред.

След необичайния старт Христина премина сравнително спокойно през следващите лесни въпроси. Тя знаеше, че в песента на братя Аргирови се носи "аромат на люляк“, разпозна израза "отделям житото от плявата“, както и знаменитата пешеходна пътека от обложката на албума "Abbey Road“ на The Beatles.

Участничката достигна до въпроса за 300 евро, свързан с наименованието на зеленчука селъри в България, след което играта ѝ стана значително по-трудна.

Много трудно беше за нея на въпроса за 500 евро "Коя енергия се получава от невъзобновяем източник?“ - водната, слънчева, атомната или вятърната. Стигна се до много мъчителни и тежки за слушане разсъждения. Христина използва още два жокера – "50:50“ и "Плюс едно“. Правилният отговор беше естествена ядрената енергия.

Така тя стигна до седмия въпрос за 750 евро: "Свободното движение на какво в европейската терминология се разбира под "пета свобода"? Възможните отговори бяха капитали, научни изследвания, стоки и услуги и хора. Именно този въпрос се оказа краят на участието ѝ. Христина даде отговор "хора", а не "научни изследвания" и напусна играта с 300 евро.

Играта ѝ предизвика бурни реакции в мрежата. Хиляди коментари заваляха във Фейсбук страницата на шоуто, кои от кои по-колоритни и критични. "Явно тези , които правят кастинга на Ергена са започнали да работят и за Стани Богат", гласи един от тях.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Глупостта

    30 0 Отговор
    И хиалурона вървят ръка за ръка

    14:41 01.10.2026

  • 3 Любов и учудва

    16 4 Отговор
    Въпросите в българския стани богат са за вундеркинд със специални познания по всичкология. Мистър пънчев не знае нищо но се прави на такъв. А и защо трябва да се раздават големи суми при положение че може да бъдат раздадени като бонуси между него и останалите в края на годината.

    14:42 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жожи

    2 9 Отговор
    И кой е този билов?

    14:45 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цвете

    3 1 Отговор
    ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ ОТГОВОРА НА НОМЕР 1, ИЛИ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ. 🤔🇧🇬🤔🤦‍♂️🤦‍♂️

    Коментиран от #14

    14:47 01.10.2026

  • 8 Ники Пънчев

    9 2 Отговор
    Аз вече съм разведен и след предаването засуканите моми ги водя на хотел.

    14:48 01.10.2026

  • 9 Риболовеца

    17 1 Отговор
    Оказва се, че тази същата жена преди две години е съдена, защото с нейния автомобил се е опитвала да блъсне умишлено друга лека кола, като същевременно е отправяла заплахи за убийство. Сега цяла България я вижда колко струва.

    14:49 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗАЩО

    6 0 Отговор
    Толкова невежи и неграмотни млади хора ,така е защото никой не чете домашните си пишат изкуствен интелект.Дайте на даскалите по- големи заплати да продължават по същия начин да ги " обучават"

    Коментиран от #18

    14:54 01.10.2026

  • 12 Логично

    17 1 Отговор
    На такива не им трябва да знаят нищо. Важно е да се гълтат шпекове. Отварят много врати в кочинландия.

    14:54 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Перо

    8 0 Отговор
    В Гърция хората стигат до 100,000 евро, в БГ двусмислени, измислени въпроси не могат да докарат хората до €5000!

    15:19 01.10.2026

  • 18 Лекувам наркозависимост

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЗАЩО":

    Гейзер всичко тръгва от вкъщи , но и там е жив зян.... Утайката на европата сме и толкоз

    15:27 01.10.2026

  • 19 00014

    3 0 Отговор
    Ама моля ви се! Как може да не знаете имената на всички водещи по телевизиите? Това е елитът на България - умни, красиви и с висок морал. Не пият и не проституират. Това са звездите ни. А вие кои сте? ..... Дали ще ме разберете? Съмнявам се, след като прочетох коментарите ви.

    15:30 01.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 9689

    0 0 Отговор
    Още един галош с джуки.

    15:48 01.10.2026

  • 22 ......-

    0 0 Отговор
    "Роди ме мамо тъпа ,аз сама ще се изруся "

    15:49 01.10.2026

  • 23 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    АВЕ
    КЪВ Е ВОДЕЩИЯ ТАКИВА И ВЪПРОСИТЕ
    СЕГА ОНОВА ПО ПЪРВА ПРОГРАМА
    С ИНФАНТИЛНИЯ КЛИШЕ ВОДЕЩ..УЖАС
    ЗАтова теле приемника на МУТЕ до
    Новините😀

    15:50 01.10.2026