Участничка в "Стани богат" използва жокер още на първия въпрос (ВИДЕО)

Организаторката на събития Христина Красимирова започна играта си в "Стани богат“ по невиждан от дълго време начин. Участничката не можа да си спомни, че Михаил Билалов беше водещ на предаването в периода от 2018 до 2024 година и още на първия въпрос се наложи да използва най-подходящия за целта жокер "Помощ от водещия“ Ники Кънчев.

Въпросът за 100 евро беше: "Кой актьор беше основен водещ на "Стани богат“ от 2018 до 2024 г.?“, а сред възможните отговори бяха Захари Бахаров, Михаил Билалов, Деян Донков и Джони Деп.

Христина бързо изключи Деян Донков и холивудската звезда Джони Деп, но остана в сериозно колебание между Захари Бахаров и Михаил Билалов.

Ситуацията предизвика реакцията на настоящия водещ Ники Кънчев, който се опита да я насочи към правилния отговор. Той дори припомни участието в сериала "Под прикритие“, но това не помогна особено, тъй като и Бахаров, и Билалов имат роли в продукцията. "Господинът седеше на стола тук!“, възкликна емблемата на "Стани богат".

В крайна сметка Христина използва "Помощ от водещия“, за да получи отговор на въпрос именно за предишния водещ на предаването. Ники Кънчев ѝ подсказа Михаил Билалов и така тя продължи напред.

След необичайния старт Христина премина сравнително спокойно през следващите лесни въпроси. Тя знаеше, че в песента на братя Аргирови се носи "аромат на люляк“, разпозна израза "отделям житото от плявата“, както и знаменитата пешеходна пътека от обложката на албума "Abbey Road“ на The Beatles.

Участничката достигна до въпроса за 300 евро, свързан с наименованието на зеленчука селъри в България, след което играта ѝ стана значително по-трудна.

Много трудно беше за нея на въпроса за 500 евро "Коя енергия се получава от невъзобновяем източник?“ - водната, слънчева, атомната или вятърната. Стигна се до много мъчителни и тежки за слушане разсъждения. Христина използва още два жокера – "50:50“ и "Плюс едно“. Правилният отговор беше естествена ядрената енергия.

Така тя стигна до седмия въпрос за 750 евро: "Свободното движение на какво в европейската терминология се разбира под "пета свобода"? Възможните отговори бяха капитали, научни изследвания, стоки и услуги и хора. Именно този въпрос се оказа краят на участието ѝ. Христина даде отговор "хора", а не "научни изследвания" и напусна играта с 300 евро.

Играта ѝ предизвика бурни реакции в мрежата. Хиляди коментари заваляха във Фейсбук страницата на шоуто, кои от кои по-колоритни и критични. "Явно тези , които правят кастинга на Ергена са започнали да работят и за Стани Богат", гласи един от тях.