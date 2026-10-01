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МРРБ опроверга информацията за опасност на АМ "Хемус"

МРРБ опроверга информацията за опасност на АМ "Хемус"

1 Октомври, 2026 14:44 587 2

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Новата ограничителна система трябва да издържи на удар от 38-тонен камион

МРРБ опроверга информацията за опасност на АМ "Хемус" - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданите, пътуващи по АМ „Хемус“ в района на виадукта „Коренишки дол“ при км 36, могат да бъдат напълно спокойни и сигурни за качеството на поставената временна ограничителна система за пътища. Това обяви инж. Даниел Джоргов – директор на дирекция „Експлоатация и поддържане“ в „Автомагистрали“ ЕАД. Той, заедно с експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и дружеството, в присъствието на представители на медиите, направиха инспекция на поставените оградни съоръжения.

„Преди голямото пътуване за празниците около 22 септември с цел безопасност на гражданите аварийно бе затворен отвор предизвикан от ПТП с тир. В момента се сменя цялата обезопасителна система на виадукта „Коренишки дол“ и до няколко дни работата ще приключи“, поясни инж. Джоргов. Проверката бе в отговор на появилите се спекулации в публичното пространство, свързани с качеството и монтажа на предпазните мантинели в участъка. Той подчерта, че няма липсващи болтове и че според инструкцията за монтаж на финала се извършва допълнителна проверка на всички болтове. Ограничителната система е едностранна тривълнова H4b W3. Притежава цялата необходима документация съгласно европейската наредба EN 1317, както и сертификати, удостоверяващи устойчивостта при удар с 38-тонен автомобил.

„Автомагистрали“ ЕАД има сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на този тип дейности. Дружеството разполага с нужния капацитет и техника за монтаж. Закупените обезопасителни системи са от най-високо ниво, разполагат с всички необходими сертификати и отговарят на съответните краш тестове. Изпълнението на възстановяването на ограничителните системи се извършва по всички нормативни изисквания.

Инж. Джоргов информира, че скоро ще има изготвен график за възстановяване на всички компрометирани обезопасителни системи по републиканската пътна мрежа.

„Приемаме като градивна критика сигналите на представители на неправителствени организации и граждани в социалните мрежи. Винаги обръщаме внимание на тях и благодарим за бдителността. Гражданите могат да ползват и официалните канали на нашето дружество, АПИ и МРРБ, за да ни сигнализират за нередности“, каза още той.


България
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  • 1 Пуфи

    0 0 Отговор
    Вчера ходих до Варна и наистина има места където има направо ями 2 3 метра и също чисто нов асвалт който вече е на коловози, с една дума дай парите след мене и потоп

    14:49 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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