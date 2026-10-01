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Министър Найденов пред МВФ: Върховенството на закона е инвестиция в икономиката

Министър Найденов пред МВФ: Върховенството на закона е инвестиция в икономиката

1 Октомври, 2026 14:34 419 9

  • фабиан борнхорст-
  • мвф-
  • икономика

Акцент в разговора беше поставен и върху дигитализацията на правосъдието и използването на изкуствения интелект

Министър Найденов пред МВФ: Върховенството на закона е инвестиция в икономиката - 1
Снимка: МП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Върховенството на закона, независимата съдебна система и ефективната борба с корупцията са пряко свързани с икономическия растеж, инвестициите и доверието в институциите. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на среща с ръководителя на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) за България Фабиан Борнхорст. Министър Найденов представи основните приоритети на правителството в областта на съдебната реформа. Сред непосредствените задачи той открои избора на нов Висш съдебен съвет и промените в Закона за съдебната власт, насочени към укрепване на независимостта на магистратите и ограничаване на външното влияние върху съдебната система.

Обсъдена беше и работата по законодателни промени в областта на борбата с корупцията и финансовата престъпност, отнемането на незаконно придобито имущество, наказателното законодателство и изпълнението на европейските и международните препоръки.

Акцент в разговора беше поставен и върху дигитализацията на правосъдието и използването на изкуствения интелект, като министърът подчерта необходимостта технологичното развитие да бъде съпроводено с ясна правна рамка. „Целта на реформите не е законодателството само по себе си, а повече сигурност за гражданите, предвидима среда за бизнеса и по-високо доверие в институциите“, заяви министър Николай Найденов.

Фабиан Борнхорст подчерта значението на реформите във върховенството на закона за инвестиционната среда, бизнеса и устойчивия икономически растеж.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия Всичките !

    2 0 Отговор
    Май !

    Изпериха !

    14:37 01.10.2026

  • 2 Един

    0 0 Отговор
    За ваши сведения и за сведения на министъра на правосъдието Николай Найденов:
    - "закон" в смисъла на икономически регулации е неправилно употребен термин.
    Има "закон за гравитацията", "закон за запазване на енергията", разместителен закон" и т... закона не не се променя от волята на индивида/особата/субекта/ !
    ... а всичко това, което се употребява в "правния мир" е "правила", "норми", "указания"!

    14:44 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 клиниката

    1 0 Отговор
    "Министър Найденов пред МВФ: Върховенството на закона е инвестиция в икономиката"

    Поредният "гений на мисълта" . Просто....без думи.

    Коментиран от #8

    14:52 01.10.2026

  • 5 Още

    2 0 Отговор
    един поучаващ с наизустени клишета !

    14:52 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трябваше Да Започнеш !

    2 0 Отговор
    С Това !

    Говедо !

    Мръсно !

    Всеки Гражданин Има Права !

    И Държавата !

    Няма Право !

    Да Му Ги Отнема !

    14:56 01.10.2026

  • 8 Надежда всяка оставете

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "клиниката":

    Татяна Дончева го каза! Този е човек на Цацаров, негов ученик.
    Комбинета е Радев е в симбиоза с предишните на ГЕРБ.
    Пак ви излъгаха !

    15:18 01.10.2026

  • 9 поредната доза

    0 0 Отговор
    червени лакърдии...

    15:31 01.10.2026

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