"Министър Найденов пред МВФ: Върховенството на закона е инвестиция в икономиката"

Върховенството на закона, независимата съдебна система и ефективната борба с корупцията са пряко свързани с икономическия растеж, инвестициите и доверието в институциите. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на среща с ръководителя на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) за България Фабиан Борнхорст. Министър Найденов представи основните приоритети на правителството в областта на съдебната реформа. Сред непосредствените задачи той открои избора на нов Висш съдебен съвет и промените в Закона за съдебната власт, насочени към укрепване на независимостта на магистратите и ограничаване на външното влияние върху съдебната система.
Обсъдена беше и работата по законодателни промени в областта на борбата с корупцията и финансовата престъпност, отнемането на незаконно придобито имущество, наказателното законодателство и изпълнението на европейските и международните препоръки.
Акцент в разговора беше поставен и върху дигитализацията на правосъдието и използването на изкуствения интелект, като министърът подчерта необходимостта технологичното развитие да бъде съпроводено с ясна правна рамка. „Целта на реформите не е законодателството само по себе си, а повече сигурност за гражданите, предвидима среда за бизнеса и по-високо доверие в институциите“, заяви министър Николай Найденов.
Фабиан Борнхорст подчерта значението на реформите във върховенството на закона за инвестиционната среда, бизнеса и устойчивия икономически растеж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия Всичките !
Изпериха !
14:37 01.10.2026
2 Един
- "закон" в смисъла на икономически регулации е неправилно употребен термин.
Има "закон за гравитацията", "закон за запазване на енергията", разместителен закон" и т... закона не не се променя от волята на индивида/особата/субекта/ !
... а всичко това, което се употребява в "правния мир" е "правила", "норми", "указания"!
14:44 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 клиниката
Поредният "гений на мисълта" . Просто....без думи.
Коментиран от #8
14:52 01.10.2026
5 Още
14:52 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трябваше Да Започнеш !
Говедо !
Мръсно !
Всеки Гражданин Има Права !
И Държавата !
Няма Право !
Да Му Ги Отнема !
14:56 01.10.2026
8 Надежда всяка оставете
До коментар #4 от "клиниката":Татяна Дончева го каза! Този е човек на Цацаров, негов ученик.
Комбинета е Радев е в симбиоза с предишните на ГЕРБ.
Пак ви излъгаха !
15:18 01.10.2026
9 поредната доза
15:31 01.10.2026