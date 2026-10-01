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ВСС избра съдия Ваня Анчева за и.ф. председател на ВАС

ВСС избра съдия Ваня Анчева за и.ф. председател на ВАС

1 Октомври, 2026 12:04 726 2

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  • ваня анчева

Гайдов пое временно ръководството на ВАС на 14 април тази година

ВСС избра съдия Ваня Анчева за и.ф. председател на ВАС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи единодушно със 17 гласа „за“ съдия Ваня Анчева за временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС).

Съгласно Закона за съдебната власт функциите на и.ф. председател на ВАС, Върховния касационен съд и главен прокурор могат да се изпълняват от един човек за срок до шест месеца.

  • Защо беше предложена Ваня Анчева

Съдийската колегия на ВСС предложи съдия Ваня Анчева да поеме временно ръководството на ВАС, тъй като е съдията с най-голямо старшинство в съда.

След като Анчева е дала съгласието си да изпълнява функциите, Пленумът на ВСС днес одобри назначаването ѝ.

  • Как се стигна до промяната

Настоящият и.ф. председател на ВАС Любомир Гайдов е заявил, че няма да може да изпълнява функциите си в периода от 2 до 15 октомври.

Гайдов пое временно ръководството на ВАС на 14 април тази година.

Съдия Ваня Анчева ще изпълнява функциите на председател на съда за посочения период.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изпълком

    5 0 Отговор
    Гонзо да им назначи съдии от БФС, те са честни и неподкупни до един.

    12:28 01.10.2026

  • 2 клюкарката

    3 0 Отговор
    Значи щом е публечна личност е нужна малка биография-къде е родена,учила.Майка и баща,съпруг.Много е важно от кое котило е.Обикновено се прекрива за да не каже народа-ето пак я уредиха.Пак ще защитава нечии интереси.Точно това е едно от причините да има разделение на народа и се вихрят интриги.Публикувайте и биографията за да не ровим и търсим.Вчера имаше списък с рожденници.На всеки пише годините,единствено на Янка Такева няма.Защо бе бабо Янке те е срам от годините?Ще работиш колкото баба Цола Драгойчева ли?А?Не я е срам.Не могат да я изгонят и това е.

    12:36 01.10.2026

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