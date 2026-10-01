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ДПС вади документи за връзки на правителството с производители на мантинели
  Тема: Войната на пътя

ДПС вади документи за връзки на правителството с производители на мантинели

1 Октомври, 2026 12:42 1 795 30

  • делян пеевски-
  • дпс-
  • мантинели-
  • корупция-
  • войната на пътя

Делян Пеевски обеща разкрития за обществените поръчки

ДПС вади документи за връзки на правителството с производители на мантинели - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики след изслушването в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев, посветено на обществените поръчки за пътни мантинели и твърденията за финансиране на частни полети, съобщават от БГНЕС.

Според председателя на парламентарната група на ДПС темата е изключително неудобна за управляващите, а Демерджиев само е „отбил номера“ пред народните представители.

Обещание за нови разкрития

Пеевски заяви категорично, че в пленарната зала ще бъдат представени конкретни документи и допълнителна информация от негови колеги. Данните щели да осветлят връзките между правителството, министъра на финансите и компаниите, които се занимават с производство на предпазни съоръжения за пътищата.

Ще ви запознаят и ще ви покажат цялата връзка на това правителство и на финансовия министър с фирмите за мантинели“, подчертава Делян Пеевски.

Скок в цените на съоръженията

Според изнесената от лидера на ДПС информация, от 2021 година насам цените на мантинелите са отбелязали ръст от 160 процента. Той обяснява това увеличение с действащата в момента методика и го свързва с конкретно постановление на Министерския съвет.

Пеевски анонсира още, че ще излязат наяве данни за близки отношения между съветници в кабинета и производители на пътната инфраструктура. По думите му съществуват интересни връзки на съветници на премиера, които са чести гости при един от големите производители, макар да не назовава конкретни имена на този етап.

Спорът за частните полети

Председателят на ДПС отхвърли категорично всички твърдения, че негови частни пътувания са били спонсорирани от фирми, свързани с държавните поръчки за мантинели. Той обясни, че полетите са платени лично от него и семейството му, и определи изказванията на Демерджиев като неистина.

Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никого не дължим други обяснения“, заявява Пеевски и добавя, че министър Демерджиев е изрекъл огромни лъжи за плащания от външни фирми. Той призова вътрешния министър да докаже твърденията си и завърши с думите, че такова нещо просто няма.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зъл пес

    6 16 Отговор
    На 03.10.,всички на пиацата с вдигнат юмрук.Цар Сам. ще е доволен.

    12:45 01.10.2026

  • 3 ДПС

    19 7 Отговор
    Ние държим БДЖ--то!
    Питайте Гюров!
    Той назначи никому неизвестно 33 годишно турч е за зам.министърче!
    Сега го назначиха в Университета по архитектура за шеф.

    12:45 01.10.2026

  • 4 ЦК на БКП

    13 1 Отговор
    Кирливи ризи - повсеместно, без изключение.
    После носителите им пак ще се гушна и пито, платено.
    За нас - ню-ню тата им

    Коментиран от #14

    12:47 01.10.2026

  • 5 Хохо Бохо

    24 8 Отговор
    Дните на това прасе са преброени, посолството се отрече от него

    12:48 01.10.2026

  • 6 Днес

    20 8 Отговор
    Демерджиев се държа като гузен , негонен бяга , както казва народът ни . Въпреки предварително определените въпроси , зададени му от ПБ и "отговорите му" нищо не помогна на конфузната двучасова ситуация . Бартер резил .

    12:48 01.10.2026

  • 7 Перо

    21 1 Отговор
    Ами, ако министъра лъже, защо Пеевски не завежда дело за клевета и уронване на престижа му?

    12:51 01.10.2026

  • 8 Хой

    10 13 Отговор
    Министъра го закъса,той е свършен

    Коментиран от #26

    12:53 01.10.2026

  • 9 604

    9 9 Отговор
    ШИШИ ПРЕЗИДЕНТА НА НАРОДА, ШОМ ВСИЧКИ ГО ПЛЮВЪТ 100% Е НАЙ ХРИСИМ ОТ ВСИЧКИ!!!

    12:55 01.10.2026

  • 10 Докато не видя

    13 8 Отговор
    Езикът между зъбите на свинчока, няма да престане!
    Дебелянчо, за теб: нападението е най- добрата отбрана не важи!
    Нападайки се самообвиняваш! Кай си седнал да заблуждаваш? Все ще ти намерят цаката!

    12:55 01.10.2026

  • 11 Ванга

    13 5 Отговор
    Докато тиквун и свинчун са на свобода ,нашата територия никога няма да стане бяла страна

    Коментиран от #19

    12:56 01.10.2026

  • 12 Перник

    12 10 Отговор
    Борисов + Пеевски + АПИ = СМЪРТ

    Коментиран от #15

    12:56 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ОТ НАС

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЦК на БКП":

    САМО ВЗИМАТ! Нюнюта нема изобщо!

    13:10 01.10.2026

  • 15 Пропусна

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Перник":

    ПЛЮС Погребахме България и Бащицата им Духан!

    13:10 01.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трябва да се поставят километрични

    2 0 Отговор
    Камъни на всеки 100 метра и когато стане ПТП и катастрофиралите автомобили да излизат извън пътя да не правят задръствания и тапи на пътя
    Мантинели се поставят на пътя където има пропасти и дерета

    13:14 01.10.2026

  • 18 Прогресивна България

    7 7 Отговор
    Това е нелепо. Думите и доказателствата на Шиши срещу най-почтенния и достоен Българин, с подкрепата на 99,9% от Истинските Българи - Генерал Румен Радев

    13:14 01.10.2026

  • 19 миме

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ванга":

    ппдбрасите са най-големия проблем-тва танас гнома, тва нискочелия, рада дълбоката , кокорестия НЕгей.....

    13:17 01.10.2026

  • 20 Миме

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дебелян Пейовски":

    ми то самата гнусна свиня неможе го найде туй нещо

    13:19 01.10.2026

  • 21 Курти

    5 0 Отговор
    Не знач кой краде,но опасоха цяла България в мантинели.На места дори са опасни и вредни.Тесен двелентов път ограничен от мантинели.Нито има къде да спреш,нито има къде да избягаш в страни при произшествие евентуално.Просто си заклещен като в менгеме.Монтирането е с ограмни пропуски.Липсват болтове,шайби,а където ги има не са стегнати.Друг е въпроса дали мантинелите и крепежните елементи отговарят на стоманата която трябва да са,а не тенеке от обикновено желязо.Сега се очаква бизнеса им да спре и са подлудели от злоба.

    13:23 01.10.2026

  • 22 Шопара е с 6% доверие

    6 1 Отговор
    И се бори да спадне до 0%

    13:24 01.10.2026

  • 23 Главно Дъ

    3 0 Отговор
    Цяла нощ са ги изготвяли на принтера.

    13:25 01.10.2026

  • 24 Мдаа

    3 1 Отговор
    Пеевски щеше да разкрива и за Радев, Копринков ... Само празни приказки без никаква стойност.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    13:25 01.10.2026

  • 25 Пеевски

    5 0 Отговор
    За полетите дължи обяснение на данъчните...за произхода на средствата

    13:26 01.10.2026

  • 26 Мандат

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хой":

    Щото къдравата Сю си подаде оставката, миналата година. Или май не?

    13:27 01.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хаха

    1 0 Отговор
    Абе кво значение има кво "щял" да казва и показва това🐖 - расе!?
    Толкова много се кани на "чичо Румен", на "Копринков", на "Боташ"....
    До момента да е показал нещо, освен празни приказки!? Май той ще трябва много да доказва от къде точно е произхода на средствата за частните му полети и не само за това...

    13:45 01.10.2026

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