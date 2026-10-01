ДПС вади документи за връзки на правителството с производители на мантинели

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики след изслушването в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев, посветено на обществените поръчки за пътни мантинели и твърденията за финансиране на частни полети, съобщават от БГНЕС.

Според председателя на парламентарната група на ДПС темата е изключително неудобна за управляващите, а Демерджиев само е „отбил номера“ пред народните представители.

Обещание за нови разкрития

Пеевски заяви категорично, че в пленарната зала ще бъдат представени конкретни документи и допълнителна информация от негови колеги. Данните щели да осветлят връзките между правителството, министъра на финансите и компаниите, които се занимават с производство на предпазни съоръжения за пътищата.

„Ще ви запознаят и ще ви покажат цялата връзка на това правителство и на финансовия министър с фирмите за мантинели“, подчертава Делян Пеевски.

Скок в цените на съоръженията

Според изнесената от лидера на ДПС информация, от 2021 година насам цените на мантинелите са отбелязали ръст от 160 процента. Той обяснява това увеличение с действащата в момента методика и го свързва с конкретно постановление на Министерския съвет.

Пеевски анонсира още, че ще излязат наяве данни за близки отношения между съветници в кабинета и производители на пътната инфраструктура. По думите му съществуват интересни връзки на съветници на премиера, които са чести гости при един от големите производители, макар да не назовава конкретни имена на този етап.

Спорът за частните полети

Председателят на ДПС отхвърли категорично всички твърдения, че негови частни пътувания са били спонсорирани от фирми, свързани с държавните поръчки за мантинели. Той обясни, че полетите са платени лично от него и семейството му, и определи изказванията на Демерджиев като неистина.

„Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никого не дължим други обяснения“, заявява Пеевски и добавя, че министър Демерджиев е изрекъл огромни лъжи за плащания от външни фирми. Той призова вътрешния министър да докаже твърденията си и завърши с думите, че такова нещо просто няма.