ДПС вади документи за връзки на правителството с производители на мантинели

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики след изслушването в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев, посветено на обществените поръчки за пътни мантинели и твърденията за финансиране на частни полети, съобщават от БГНЕС.
Според председателя на парламентарната група на ДПС темата е изключително неудобна за управляващите, а Демерджиев само е „отбил номера“ пред народните представители.
Обещание за нови разкрития
Пеевски заяви категорично, че в пленарната зала ще бъдат представени конкретни документи и допълнителна информация от негови колеги. Данните щели да осветлят връзките между правителството, министъра на финансите и компаниите, които се занимават с производство на предпазни съоръжения за пътищата.
„Ще ви запознаят и ще ви покажат цялата връзка на това правителство и на финансовия министър с фирмите за мантинели“, подчертава Делян Пеевски.
Скок в цените на съоръженията
Според изнесената от лидера на ДПС информация, от 2021 година насам цените на мантинелите са отбелязали ръст от 160 процента. Той обяснява това увеличение с действащата в момента методика и го свързва с конкретно постановление на Министерския съвет.
Пеевски анонсира още, че ще излязат наяве данни за близки отношения между съветници в кабинета и производители на пътната инфраструктура. По думите му съществуват интересни връзки на съветници на премиера, които са чести гости при един от големите производители, макар да не назовава конкретни имена на този етап.
Спорът за частните полети
Председателят на ДПС отхвърли категорично всички твърдения, че негови частни пътувания са били спонсорирани от фирми, свързани с държавните поръчки за мантинели. Той обясни, че полетите са платени лично от него и семейството му, и определи изказванията на Демерджиев като неистина.
„Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никого не дължим други обяснения“, заявява Пеевски и добавя, че министър Демерджиев е изрекъл огромни лъжи за плащания от външни фирми. Той призова вътрешния министър да докаже твърденията си и завърши с думите, че такова нещо просто няма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зъл пес
12:45 01.10.2026
3 ДПС
Питайте Гюров!
Той назначи никому неизвестно 33 годишно турч е за зам.министърче!
Сега го назначиха в Университета по архитектура за шеф.
12:45 01.10.2026
4 ЦК на БКП
После носителите им пак ще се гушна и пито, платено.
За нас - ню-ню тата им
Коментиран от #14
12:47 01.10.2026
5 Хохо Бохо
12:48 01.10.2026
6 Днес
12:48 01.10.2026
7 Перо
12:51 01.10.2026
8 Хой
Коментиран от #26
12:53 01.10.2026
9 604
12:55 01.10.2026
10 Докато не видя
Дебелянчо, за теб: нападението е най- добрата отбрана не важи!
Нападайки се самообвиняваш! Кай си седнал да заблуждаваш? Все ще ти намерят цаката!
12:55 01.10.2026
11 Ванга
Коментиран от #19
12:56 01.10.2026
12 Перник
Коментиран от #15
12:56 01.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ОТ НАС
До коментар #4 от "ЦК на БКП":САМО ВЗИМАТ! Нюнюта нема изобщо!
13:10 01.10.2026
15 Пропусна
До коментар #12 от "Перник":ПЛЮС Погребахме България и Бащицата им Духан!
13:10 01.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Трябва да се поставят километрични
Мантинели се поставят на пътя където има пропасти и дерета
13:14 01.10.2026
18 Прогресивна България
13:14 01.10.2026
19 миме
До коментар #11 от "Ванга":ппдбрасите са най-големия проблем-тва танас гнома, тва нискочелия, рада дълбоката , кокорестия НЕгей.....
13:17 01.10.2026
20 Миме
До коментар #13 от "Дебелян Пейовски":ми то самата гнусна свиня неможе го найде туй нещо
13:19 01.10.2026
21 Курти
13:23 01.10.2026
22 Шопара е с 6% доверие
13:24 01.10.2026
23 Главно Дъ
13:25 01.10.2026
24 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
13:25 01.10.2026
25 Пеевски
13:26 01.10.2026
26 Мандат
До коментар #8 от "Хой":Щото къдравата Сю си подаде оставката, миналата година. Или май не?
13:27 01.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хаха
Толкова много се кани на "чичо Румен", на "Копринков", на "Боташ"....
До момента да е показал нещо, освен празни приказки!? Май той ще трябва много да доказва от къде точно е произхода на средствата за частните му полети и не само за това...
13:45 01.10.2026