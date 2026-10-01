Затварят временно Северната тангента

Северната скоростна тангента ще бъде временно затворена заради обследване на пътната конструкция. Това съобщиха от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).
Движението ще бъде временно ограничено на 1 октомври от 20,30 до 23,00 ч. В този диапазон ще бъде извършено специализирано обследване на пътната конструкция по искане на ЕЦТП.
В обследването ще участват три независими лаборатории, които ще извършат пробовземане и анализ на асфалтовата настилка и на по-дълбоките пластове на пътната конструкция. Целта е да бъдат получени обективни данни за реалното ѝ състояние, използваните материали и качеството на изпълнение.
Окончателните резултати ще бъдат представени след приключване на лабораторните изследвания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
Коментиран от #8
12:02 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иванов
12:23 01.10.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а нашите не знаят какво е ТАНГЕНТА ❗
Явно ами МИНалИ.С.ТРИ стават МИНИСТРИ❗
12:29 01.10.2026
7 АГАТ а Кристи
Да питат зайчара - ТОЙ ЗНАЕ какво и как !!!
12:35 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ББ от Банкя
13:01 01.10.2026
10 оня с коня
13:32 01.10.2026
11 Борисов я строеше
13:41 01.10.2026