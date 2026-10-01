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Затварят временно Северната тангента

Затварят временно Северната тангента

1 Октомври, 2026 11:54 1 121 11

  • северна тангента-
  • лабораторни изследвания-
  • движение

Движението в отсечката ще бъде ограничено в четвъртък вечерта

Затварят временно Северната тангента - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Северната скоростна тангента ще бъде временно затворена заради обследване на пътната конструкция. Това съобщиха от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Движението ще бъде временно ограничено на 1 октомври от 20,30 до 23,00 ч. В този диапазон ще бъде извършено специализирано обследване на пътната конструкция по искане на ЕЦТП.

В обследването ще участват три независими лаборатории, които ще извършат пробовземане и анализ на асфалтовата настилка и на по-дълбоките пластове на пътната конструкция. Целта е да бъдат получени обективни данни за реалното ѝ състояние, използваните материали и качеството на изпълнение.

Окончателните резултати ще бъдат представени след приключване на лабораторните изследвания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    5 0 Отговор
    Тия са мафия

    Коментиран от #8

    12:02 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иванов

    8 0 Отговор
    Защо новинарски сайт използва информация от НПО а не директно от източника - АПИ?

    12:23 01.10.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Една немцойка НЕ знаеше, че 360° не са 180°,
    а нашите не знаят какво е ТАНГЕНТА ❗
    Явно ами МИНалИ.С.ТРИ стават МИНИСТРИ❗

    12:29 01.10.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    За какво ще обследват ???
    Да питат зайчара - ТОЙ ЗНАЕ какво и как !!!

    12:35 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ББ от Банкя

    6 0 Отговор
    Направих ви магистрала и пак съм лош, немам нищо общо че се разпадна за 3 години

    13:01 01.10.2026

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    Заради НПО да затваряте тангентата е нелепо!

    13:32 01.10.2026

  • 11 Борисов я строеше

    1 0 Отговор
    И се пъчеше, че нещо е направил, а дефакто ограбил милиони при строителството. Който чете да разбира!

    13:41 01.10.2026

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