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Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море
  Тема: Украйна

Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море

6 Октомври, 2026 09:11, обновена 6 Октомври, 2026 09:52 4 379 114

  • дронове-
  • черно море-
  • български води-
  • ферибот-
  • моряци

Фериботът DIOSCURIA е спасил 18 моряци от горящ кораб. Втори плавателен съд е потънал, а съдбата на екипажа му не е потвърдена

Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два търговски кораба са били поразени при атака с дронове в Черно море, източно от нос Свети Атанас и района на Бяла. Българският ферибот DIOSCURIA е приел на борда си 18 моряци от единия плавателен съд, на който е избухнал пожар.

Информацията е съобщена от Maritime.bg, като към момента няма официално потвърждение от българска институция за произхода на дроновете и за всички обстоятелства около инцидента. По данни на медията атаката е станала в изключителната икономическа зона на България.

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Пострадалият кораб ABLE плава под флага на Палау. След удара на борда му е избухнал сериозен пожар, което е наложило евакуацията на целия 18-членен екипаж. Моряците са били качени на българския ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените има ранени. На борда на ферибота им е оказана първа медицинска помощ, а за пострадалите е организирано последващо транспортиране до лечебни заведения на брега. Не са оповестени данни за броя и тежестта на нараняванията.

Вторият кораб е потънал

Другият поразен плавателен съд е товарният ALFA WATAN, който плава под флага на Того. Според Maritime.bg корабът е получил сериозни структурни повреди и е потънал източно от българския бряг.

Съдбата на екипажа на ALFA WATAN все още не е потвърдена. Няма официално съобщение за броя на хората на борда или за предприета отделна спасителна операция за тях.

„Произходът на използваните дронове, както и точните обстоятелства около атаките, все още се изясняват“, съобщава Maritime.bg в информацията си за инцидента.

Случаят е определен като първата регистрирана атака срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Развитието на спасителната операция и състоянието на екипажите предстои да бъдат уточнени от компетентните власти.

Източници: eurocom.bg, maritime.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    84 21 Отговор
    Войната дойде и у нас.

    Коментиран от #8, #28, #35, #69

    09:15 06.10.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д🐱

    35 85 Отговор
    как пък от толкоз щатски биолаборатории в Украйна , чумата тръгна от РАША??? сигурно някой боен комар с голям обхват я е пренесъл

    Коментиран от #17, #19, #25, #42, #61, #65, #76

    09:16 06.10.2026

  • 3 604

    47 9 Отговор
    И кой ги е ударил..? И защо?

    Коментиран от #71

    09:17 06.10.2026

  • 4 Чума

    33 5 Отговор
    Спокойно! ИИЗ е на 200-300 км от изходната крайбрежна линия!

    Коментиран от #77

    09:18 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 голям смях

    100 26 Отговор
    путин е виновен , няма нужда от разследване

    ако не вярвате питайте оная вещица урсула да ви каже кои е виновен и тя знае

    09:19 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    104 30 Отговор
    И защо Украйна ни бомбардира, след като и даваме пари, оръжия и енергия...?!
    Щото, ако беше Русия, вече да реват, а не - проучва се!!!

    Коментиран от #80

    09:22 06.10.2026

  • 11 Догодина

    57 6 Отговор
    на морето я има някой, я не.

    09:23 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 бай Иван

    51 27 Отговор
    Абе тия от Того и Палау каква търговия въртят с Украйна? А да, сигурно царевица и пшеница за гладните украински дечица им доставят .

    09:23 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това са

    30 105 Отговор
    дроновете, с които руснаците удрят корабите за и от Украйна. Направили са го в българската част от Черно море. Сега Радев да извика руската посланичка Митрофанова и да й поиска сметка. Ще го направи ли? С минус означава - не. С плюс - да.

    Коментиран от #70

    09:23 06.10.2026

  • 16 Антон

    92 11 Отговор
    Важно е да зе уточни и да не се търси ЕВТИНА СЕНЗАЦИЯ от манипулативните медии;
    Изключителбата икономическа зона не е териториалната граница на България. В тази зона има свобода на корабоплаването което вкл.преминаване на цивилни и военни кораби, свобода са прелитане и свобода за полагане на подводни кабели. В тази зона България има право да добива ресурси и т.н. Това е различно от териториалното море на България. Не позволявайте на мисирки и мисири да всяват панила, намеквайки че това се случва на бългсрска територия заради лолите руснаци. Не допускайте да ви лъжат и манипулираъ чужди национални български медии. Ака как звучи само.

    Коментиран от #26

    09:25 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Опа

    38 30 Отговор
    Румен фуражката, Илиана Ескобар и микробиоложката къде са?

    09:26 06.10.2026

  • 19 Промяната

    39 12 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    В САЩ има бубонна чума в няколко щата. Какво ни е чудно.

    09:26 06.10.2026

  • 20 ккк

    55 18 Отговор
    то е ясно кой потопява корабите в черно море и кой го замърсява , но урсулите се правят на разсеяни , и пак наливат безмислено в зелената воденица

    09:27 06.10.2026

  • 21 Да се знае

    23 8 Отговор
    Важно е да зе уточни и да не се търси ЕВТИНА СЕНЗАЦИЯ от манипулативните ни медии:
    Изключителната икономическа зона не е териториалната граница на България. В тази зона има свобода на корабоплаването което вкл.преминаване на цивилни и военни кораби, свобода на прелитане и свобода за полагане на подводни кабели. В тази зона България има право да добива ресурси и т.н. Това е различно от териториалното море на България. Не позволявайте на мисирки и мисири да всяват паника, намеквайки че това се случва на българска територия заради лошите руснаци. Не допускайте да ви лъжат и манипулират нашите чужди национални български медии. Ама как звучи само.

    Коментиран от #89

    09:28 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Делю Хайдутин

    19 22 Отговор
    Край Варна се води морско сражение а Йотова спи.

    09:29 06.10.2026

  • 25 Назад в бъдещето

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Радвай се, че още не са започнали да ваксинират хората с оси-дрониве по домовете.

    09:29 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сами

    25 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    си я пожелахме..
    нали искаме да победим Русия пак?

    Коментиран от #88

    09:31 06.10.2026

  • 29 Пропагандатор

    33 2 Отговор
    ИИЗ е различно от български териториални води на Черно море. Зоната е място със свободен достъп на всякакви плавателни и въздухоплавателни апарати. Териториалните води са част от българската територия, в които се иска разрешение на влизане, преминаване и т.н. Има огромна разлика.

    Коментиран от #32

    09:32 06.10.2026

  • 30 Много показателно

    14 37 Отговор
    е, че всички са отбелязали с минус пост № 15. Няма нито един плюс. Това означава, че хората са наясно, че Радев е измекярен и руска марионетка и го е страх да иска обяснение от руската посланичка.

    Коментиран от #46, #58

    09:33 06.10.2026

  • 31 много сме наведени

    54 11 Отговор
    Щом не пишат какви са дроновете, значи са украински. Ей, по-жестока е цензурата и от социлизма бе! Но - щом са правилните дронове, ще мълчим, като насс рани. До последния кораб и до последния морряк. Политкоректност. То па бива, бива....

    Коментиран от #38, #83

    09:34 06.10.2026

  • 32 Делю Хайдутин

    10 27 Отговор

    До коментар #29 от "Пропагандатор":

    На 80 км от Варна се води морско сражение а Йотова спи.

    09:34 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е

    15 33 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руснаците задминаха сомалийските пирати.

    Коментиран от #41

    09:36 06.10.2026

  • 36 Гербер

    8 4 Отговор
    ДЖИЛЕЗУУУУ

    09:38 06.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така де

    15 27 Отговор

    До коментар #31 от "много сме наведени":

    Недей обижда руснаците. Единствено те нападат граждански кораби. Жилищни сгради също.

    09:39 06.10.2026

  • 39 Исторически парк

    22 6 Отговор
    Тия мазохисти защо продължават да пращат кораби към одеса и какви са тия самоубийци моряци дето се навиват 🤯

    Коментиран от #40, #73

    09:40 06.10.2026

  • 40 Война

    19 34 Отговор

    До коментар #39 от "Исторически парк":

    Спрете московското чудовище Путин!

    Коментиран от #48

    09:41 06.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Реалност

    29 10 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    За последните 10 години това е първия случай на чума в Русия, докато в САЩ са регистрирани 4 случая! Да не говорим за епидемиите от спин, маймунска шарка и най скорошната от морбили в САЩ.

    Коментиран от #57

    09:43 06.10.2026

  • 43 Оня

    29 7 Отговор
    Няма нужда от разследване , питайте тагаренко и той веднага ще ви каже! Може нисичкият генерал!

    09:44 06.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ПУТИН КАЗА

    5 8 Отговор
    Над 300 руски кораби са атакувани. Че с какво корабите на агресорите и приятели да са по-незаслужили

    09:47 06.10.2026

  • 46 Показателното

    13 10 Отговор

    До коментар #30 от "Много показателно":

    Е че никой не се интересува от ланкането на шорошоидните юрроатланти от ПП и ДС-Б минусите го показват

    09:47 06.10.2026

  • 47 Мирчев

    27 8 Отговор

    До коментар #33 от "Къде е Мунчо":

    Е как какви, руски са, изстреляни са от руската подводница в язовир Искър от руски шпиони обучавани в Габрово:) Сега тичам към Брюксел да задействам член 5:)
    Дано само някой разносвач на пици не ме срещне по пътя, че пак ще ям бой.

    09:47 06.10.2026

  • 48 Хаха

    7 5 Отговор

    До коментар #40 от "Война":

    Спри го Ти или ония дето грабиха дръжавата 40 години, аз си бия камшика, щото нема да им пазя техните владения, да си ги пазят сами

    09:49 06.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дроновете са фашистки

    23 11 Отговор
    Дроновете ги прати зелената въшка! Сега нашите чакат инструкции от Урсула какво да излъжат хората!

    09:51 06.10.2026

  • 51 Водняк

    0 0 Отговор
    Хайде да бълбукаме двамина.

    09:52 06.10.2026

  • 52 Демократична сделка

    20 11 Отговор
    Умник Гюро праща милиони на Наркомански, той ни праща дронове

    Коментиран от #62, #68

    09:53 06.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сийка

    7 9 Отговор
    Затова ли сутринта по телевизията Путин се подхилкваше злорадо....

    09:55 06.10.2026

  • 55 предлагам

    9 4 Отговор
    Предлагам Йотова немедлено да заминава за Варна и там на пристанището да чака руснаците с ключовете от Президентството. Да не проливаме братска кръв.

    09:55 06.10.2026

  • 56 Украйна трябва да бъде осъдена

    9 3 Отговор
    Фериботът DIOSCURIA обслужва редовната ро-ро/пътническа линия в Черно море между пристанищата Констанца (Румъния) и Поти (Грузия).
    Линията осигурява директна интермодална връзка за превоз на пътници, автомобили и карго товари между Европейския съюз и Кавказкия регион. Корабът се оперира от компанията E60 Shipping Line.

    09:56 06.10.2026

  • 57 ЛЕ о ПА р Д🐱

    8 10 Отговор

    До коментар #42 от "Реалност":

    кажи им на ,,братушките,, да не бягат на запад и разнасят зарази

    09:56 06.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 123

    19 6 Отговор
    Ако дроновете бяха руски щеше да е упоменато поне три пъти само в заглавието.

    09:58 06.10.2026

  • 60 Напротив

    6 14 Отговор
    хората, пишещи тук, силно се интересуват ще извика ли Румен Радев руската посланичка Митрофанова за обяснение или няма да я извика. И мислят, че го е страх да я извика. Доказателство са големия брой минуси /най-голям за тая дискусия/ в пост № 15.

    09:58 06.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Демократично фанфари

    7 3 Отговор

    До коментар #52 от "Демократична сделка":

    Ама моля кажете нещо и за помилваните дроги.

    09:59 06.10.2026

  • 63 важен въпрос

    10 0 Отговор
    Странно : Няма инфо от къде или за къде пътуват тези кораби и бързо ще стане ясно кой ги е думнал .

    10:00 06.10.2026

  • 64 Ясно

    15 4 Отговор
    Украински са крият ги ако бяха руски писък до бога

    10:00 06.10.2026

  • 65 123454321

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Центрове за контрол и превенция на заболяванията:
    25 март 2025 г. — Над 80% от случаите на чума в Съединените щати са в бубонна форма. През последните десетилетия средно по седем случая на чума при хората..................

    Коментиран от #72

    10:00 06.10.2026

  • 66 Интересно защо

    7 0 Отговор
    От Констанца (Румъния) до Поти (Грузия) минава източно от нос Свети Атанас в района на Бяла ?

    10:01 06.10.2026

  • 67 Мишел

    7 4 Отговор
    България имаще приета програма за модернизиране - закупуване на модерни 3 Д радарни комплекси с голяма далекобойност + брегови ракетни комплекси за ПВО , интегрирани в НАТО с радарно насочване от АУАКС и т.н.

    Но откак Радев дойде на власт много програми за армията и флота бяха спрени и не се знае съдбата на тези ПВО системи каква е.

    Коментиран от #104

    10:02 06.10.2026

  • 68 По точно

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "Демократична сделка":

    Недей пренебрегва Радев. Той изпраща сега пари и оръжие в помощ на братска Украйна.

    Коментиран от #86

    10:02 06.10.2026

  • 69 Търговски кораби?!

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    лимони ли са карали или лимонки?

    10:02 06.10.2026

  • 70 Стеф

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Това са":

    Някой те обучил, да правиш " български референдум"!

    10:03 06.10.2026

  • 71 за съжаление

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    ще чакаме паламуда по-рано..

    10:03 06.10.2026

  • 72 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "123454321":

    и колко са умрелите? в САЩ?///щот в РАША има 1 жертва вече

    10:05 06.10.2026

  • 73 факт

    12 7 Отговор

    До коментар #39 от "Исторически парк":

    И двата кораба са се движили по т.нар. "син коридор", който е специално договорен и защитен морски машрут. Моряците би трябвало да са спокойни за безопасността си когато корабите плават по син коридор и не се отклоняват от него. Това ме кара да мисля, че Русия никога не би си позволила да удари кораби, движещи се по син коридор, това се прави само от терористи.

    Коментиран от #75, #78

    10:05 06.10.2026

  • 74 Ердоган

    7 0 Отговор
    Бойко преди 7 години: тук трябва да има са лодки и платноходки, няма нужда от военни кораби

    10:06 06.10.2026

  • 75 факт

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "факт":

    Поправка - да се чете маршрут!

    10:06 06.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Пу , стоката е за нас !

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чума":

    Щом е у наща зона.

    10:08 06.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Точно

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Защото е Русия се проучва. Както всички зулуми и убийства на руснаците от 1944та до сега се проучват и винаги извършителят е публично неИЗВЕСТЕН.

    10:09 06.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 факт

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "ма да":

    Провери фактите. И двата кораба са натоварени в Румъния, не в Одеса.

    10:10 06.10.2026

  • 83 Ердоган

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "много сме наведени":

    Тия ще ни вкарат във война с Украйна, трябва да се забранят всички кораби в Черно море за да не провокираме Украйна

    10:10 06.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 България

    6 5 Отговор

    До коментар #68 от "По точно":

    Никога не сме пращале подаръци на Украйна. Виж нашите русофилски фирми обяче добре продават и оръжието отива в Украйна.

    10:11 06.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Да знаеш

    10 10 Отговор

    До коментар #28 от "Сами":

    Тя Русия сама ще си се победи. Да е жив и здрав дядя Вова да докара руснаците до просешка тояга!

    10:12 06.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 9689

    10 7 Отговор
    Спомнете си кой започна да удря кораби.........Пращайте му още оръжие,след това не се чудете.

    10:15 06.10.2026

  • 91 Украйна трябва да бъде осъдена

    3 4 Отговор
    Корабът е мощен пътнически и Ро-Ро ферибот (Passenger/Ro-Ro Cargo Ship), построен през 1981 г.. Преди това е оперирал под грузински флаг, но в момента е регистриран в България и поддържа ключови транспортни връзки в Черно море, включително директната фериботна линия между Румъния (пристанище Констанца) и Грузия (пристанище Поти)

    10:15 06.10.2026

  • 92 Делю айдука

    4 0 Отговор
    АА, а братушките най-после доаждат.
    От 5 годин вися на Дунава пък те откъм морето идат.От 5 годин поповите лъжички през кюлллотите ми жабина завъдиха.
    Тръгвам час по-скоро да посрещам братушките, пускам се с папуррника сал морето и погачите

    10:15 06.10.2026

  • 93 Ама, моля ви се

    8 5 Отговор
    Нали, Путин ужким се борел за мир? Пък НАТО и ЕС били военнолюбци, защото са подкрепяли нападнатата от Московията Украйна?
    Нека сега премиерът Радев и президентката Йотова да ни разяснят напоително как да се постигне мир с този военнопрестъпник!

    10:18 06.10.2026

  • 94 Украйна трябва да бъде осъдена

    3 2 Отговор
    Плаващият под флага на България ро-ро/пътнически кораб DIOSCURIA (IMO: 7931997) вече изпълнява редовни рейсове между румънското пристанище Констанца и грузинското Поти, осигурявайки директна интермодална връзка между транспортната мрежа на Европейския съюз и региона на Южен Кавказ. Корабът е с пристанище на регистрация Бургас и е отдаден на беърбоут чартър на българско дружество от грузинската E60 Shipping Line. Цялостният мениджмънт на плавателния съд е поверен на базираната във Варна компания „Навиборн“.

    Коментиран от #110

    10:18 06.10.2026

  • 95 БАНко

    6 5 Отговор
    НАТООВЦЕ , А БЯХТЕ ТОЛКОВА ЩАСТЛИВИ ЗА УДАРЕНИТЕ РУСКИ КОРАБИ !!!

    10:18 06.10.2026

  • 96 Украйна нападна български кораб

    4 7 Отговор
    Веднага чл.5 !

    Коментиран от #101

    10:21 06.10.2026

  • 97 Чудо голямо

    4 0 Отговор
    Йотова ще превърне Варна в "голям технологичен и индустриален център"...

    10:24 06.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 СЛАВА НА УРСУЛА

    6 5 Отговор
    Поканете я на погребението на българския туризъм.

    Коментиран от #102

    10:25 06.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 за 5 чл.

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Украйна нападна български кораб":

    ли ревеш?

    10:26 06.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Никакви горива за Украйна

    5 5 Отговор
    Точка ! И за Румъния от Грузия също.

    10:27 06.10.2026

  • 104 радев си е там и радара също!

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Мишел":

    единият е на ВИТОША в ..........3д-радар ,монтиран е преди 2 месеца приблизително.радев си е радев ,а радара си е радар и добре си върши работата!

    10:27 06.10.2026

  • 105 Някой

    5 4 Отговор
    Имаше споразумение за коридори за търговски кораби. За пшеницата и други неща. Само че хората на Зеленски почнаха да обстрелват с дронове танкери и търговски кораби по Черно и дори Средиземно море. Още предната година казах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Заслуга на Зеленски и хората му!
    Тук не е ясно на кого са дроновете, но и в двата случая е заслуга на Зеленски!

    10:28 06.10.2026

  • 106 9689

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "ЩЕ ПОКАНИМ":

    По добре покани баба си.

    10:33 06.10.2026

  • 107 Баце ЕООД

    4 3 Отговор
    Украйна, официално вече е атакувала България, Румъния, Полша, Литва, Латвия, и Естония..

    10:33 06.10.2026

  • 108 Младенов

    3 0 Отговор
    Да идват танковете

    10:33 06.10.2026

  • 109 !!!?

    3 0 Отговор
    Дроновете приближават Румен Кеша...да ходи с Наркойтовица пред НДК да иска мир !!!?

    10:34 06.10.2026

  • 110 Мидааа....

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Украйна трябва да бъде осъдена":

    Едноличен собственик на капитала и управител на фирма НАВИБОРН ЕООД е Даниел Стефанов Стефанов....

    Коментиран от #113

    10:35 06.10.2026

  • 111 !!!?

    5 0 Отговор
    Дроновете приближават Румен Кеша...да ходи с Наркойотовица пред НДК да иска мир от арменския поп...!!!?

    10:37 06.10.2026

  • 112 мъко мисирска

    0 0 Отговор
    много ясно че дрона ще удари кораба , да не искате кораба да удари дрона

    10:40 06.10.2026

  • 113 Мидааа....да му мисли сега

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Мидааа....":

    Беърбоут чартър (на английски: bareboat charter или demise charter) е договор за наемане на кораб (или друго превозно средство) за определен срок, при който наемателят получава пълно владение, стопански контрол и отговорност върху плавателния съд. За разлика от други видове наемане (например тайм-чартър), тук наемодателят предоставя само „голия“ кораб. Наемателят е изцяло отговорен да назначи капитан, да набере екипаж и да плаща техните заплати.Наемателят поема всички текущи разходи за поддръжка, застраховка, гориво, провизии, пристанищни такси и техническо обслужване на кораба за срока на договора. При търговската експлоатация наемателят реално се превръща в „стопански превозвач“ и може да управлява кораба от свое име, сякаш е негов собственик. В случая това е фирма НАВИБОРН ЕООД и Даниел Стефанов Стефанов ...

    10:40 06.10.2026

  • 114 кой ли е

    0 0 Отговор
    Това не може да е дело на Русия. Това са укрите с поредна отчаяна диверсия за въвличане и на нас във войната.

    10:41 06.10.2026

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