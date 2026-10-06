Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море

Два търговски кораба са били поразени при атака с дронове в Черно море, източно от нос Свети Атанас и района на Бяла. Българският ферибот DIOSCURIA е приел на борда си 18 моряци от единия плавателен съд, на който е избухнал пожар.
Информацията е съобщена от Maritime.bg, като към момента няма официално потвърждение от българска институция за произхода на дроновете и за всички обстоятелства около инцидента. По данни на медията атаката е станала в изключителната икономическа зона на България.
Пострадалият кораб ABLE плава под флага на Палау. След удара на борда му е избухнал сериозен пожар, което е наложило евакуацията на целия 18-членен екипаж. Моряците са били качени на българския ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA.
Сред спасените има ранени. На борда на ферибота им е оказана първа медицинска помощ, а за пострадалите е организирано последващо транспортиране до лечебни заведения на брега. Не са оповестени данни за броя и тежестта на нараняванията.
Вторият кораб е потънал
Другият поразен плавателен съд е товарният ALFA WATAN, който плава под флага на Того. Според Maritime.bg корабът е получил сериозни структурни повреди и е потънал източно от българския бряг.
Съдбата на екипажа на ALFA WATAN все още не е потвърдена. Няма официално съобщение за броя на хората на борда или за предприета отделна спасителна операция за тях.
„Произходът на използваните дронове, както и точните обстоятелства около атаките, все още се изясняват“, съобщава Maritime.bg в информацията си за инцидента.
Случаят е определен като първата регистрирана атака срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Развитието на спасителната операция и състоянието на екипажите предстои да бъдат уточнени от компетентните власти.
Източници: eurocom.bg, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #28, #35, #69
09:15 06.10.2026
2 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #17, #19, #25, #42, #61, #65, #76
09:16 06.10.2026
3 604
Коментиран от #71
09:17 06.10.2026
4 Чума
Коментиран от #77
09:18 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 голям смях
ако не вярвате питайте оная вещица урсула да ви каже кои е виновен и тя знае
09:19 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Щото, ако беше Русия, вече да реват, а не - проучва се!!!
Коментиран от #80
09:22 06.10.2026
11 Догодина
09:23 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 бай Иван
09:23 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това са
Коментиран от #70
09:23 06.10.2026
16 Антон
Изключителбата икономическа зона не е териториалната граница на България. В тази зона има свобода на корабоплаването което вкл.преминаване на цивилни и военни кораби, свобода са прелитане и свобода за полагане на подводни кабели. В тази зона България има право да добива ресурси и т.н. Това е различно от териториалното море на България. Не позволявайте на мисирки и мисири да всяват панила, намеквайки че това се случва на бългсрска територия заради лолите руснаци. Не допускайте да ви лъжат и манипулираъ чужди национални български медии. Ака как звучи само.
Коментиран от #26
09:25 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Опа
09:26 06.10.2026
19 Промяната
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":В САЩ има бубонна чума в няколко щата. Какво ни е чудно.
09:26 06.10.2026
20 ккк
09:27 06.10.2026
21 Да се знае
Изключителната икономическа зона не е териториалната граница на България. В тази зона има свобода на корабоплаването което вкл.преминаване на цивилни и военни кораби, свобода на прелитане и свобода за полагане на подводни кабели. В тази зона България има право да добива ресурси и т.н. Това е различно от териториалното море на България. Не позволявайте на мисирки и мисири да всяват паника, намеквайки че това се случва на българска територия заради лошите руснаци. Не допускайте да ви лъжат и манипулират нашите чужди национални български медии. Ама как звучи само.
Коментиран от #89
09:28 06.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Делю Хайдутин
09:29 06.10.2026
25 Назад в бъдещето
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Радвай се, че още не са започнали да ваксинират хората с оси-дрониве по домовете.
09:29 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сами
До коментар #1 от "Последния Софиянец":си я пожелахме..
нали искаме да победим Русия пак?
Коментиран от #88
09:31 06.10.2026
29 Пропагандатор
Коментиран от #32
09:32 06.10.2026
30 Много показателно
Коментиран от #46, #58
09:33 06.10.2026
31 много сме наведени
Коментиран от #38, #83
09:34 06.10.2026
32 Делю Хайдутин
До коментар #29 от "Пропагандатор":На 80 км от Варна се води морско сражение а Йотова спи.
09:34 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руснаците задминаха сомалийските пирати.
Коментиран от #41
09:36 06.10.2026
36 Гербер
09:38 06.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Така де
До коментар #31 от "много сме наведени":Недей обижда руснаците. Единствено те нападат граждански кораби. Жилищни сгради също.
09:39 06.10.2026
39 Исторически парк
Коментиран от #40, #73
09:40 06.10.2026
40 Война
До коментар #39 от "Исторически парк":Спрете московското чудовище Путин!
Коментиран от #48
09:41 06.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Реалност
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":За последните 10 години това е първия случай на чума в Русия, докато в САЩ са регистрирани 4 случая! Да не говорим за епидемиите от спин, маймунска шарка и най скорошната от морбили в САЩ.
Коментиран от #57
09:43 06.10.2026
43 Оня
09:44 06.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ПУТИН КАЗА
09:47 06.10.2026
46 Показателното
До коментар #30 от "Много показателно":Е че никой не се интересува от ланкането на шорошоидните юрроатланти от ПП и ДС-Б минусите го показват
09:47 06.10.2026
47 Мирчев
До коментар #33 от "Къде е Мунчо":Е как какви, руски са, изстреляни са от руската подводница в язовир Искър от руски шпиони обучавани в Габрово:) Сега тичам към Брюксел да задействам член 5:)
Дано само някой разносвач на пици не ме срещне по пътя, че пак ще ям бой.
09:47 06.10.2026
48 Хаха
До коментар #40 от "Война":Спри го Ти или ония дето грабиха дръжавата 40 години, аз си бия камшика, щото нема да им пазя техните владения, да си ги пазят сами
09:49 06.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дроновете са фашистки
09:51 06.10.2026
51 Водняк
09:52 06.10.2026
52 Демократична сделка
Коментиран от #62, #68
09:53 06.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сийка
09:55 06.10.2026
55 предлагам
09:55 06.10.2026
56 Украйна трябва да бъде осъдена
Линията осигурява директна интермодална връзка за превоз на пътници, автомобили и карго товари между Европейския съюз и Кавказкия регион. Корабът се оперира от компанията E60 Shipping Line.
09:56 06.10.2026
57 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #42 от "Реалност":кажи им на ,,братушките,, да не бягат на запад и разнасят зарази
09:56 06.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 123
09:58 06.10.2026
60 Напротив
09:58 06.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Демократично фанфари
До коментар #52 от "Демократична сделка":Ама моля кажете нещо и за помилваните дроги.
09:59 06.10.2026
63 важен въпрос
10:00 06.10.2026
64 Ясно
10:00 06.10.2026
65 123454321
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Центрове за контрол и превенция на заболяванията:
25 март 2025 г. — Над 80% от случаите на чума в Съединените щати са в бубонна форма. През последните десетилетия средно по седем случая на чума при хората..................
Коментиран от #72
10:00 06.10.2026
66 Интересно защо
10:01 06.10.2026
67 Мишел
Но откак Радев дойде на власт много програми за армията и флота бяха спрени и не се знае съдбата на тези ПВО системи каква е.
Коментиран от #104
10:02 06.10.2026
68 По точно
До коментар #52 от "Демократична сделка":Недей пренебрегва Радев. Той изпраща сега пари и оръжие в помощ на братска Украйна.
Коментиран от #86
10:02 06.10.2026
69 Търговски кораби?!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":лимони ли са карали или лимонки?
10:02 06.10.2026
70 Стеф
До коментар #15 от "Това са":Някой те обучил, да правиш " български референдум"!
10:03 06.10.2026
71 за съжаление
До коментар #3 от "604":ще чакаме паламуда по-рано..
10:03 06.10.2026
72 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #65 от "123454321":и колко са умрелите? в САЩ?///щот в РАША има 1 жертва вече
10:05 06.10.2026
73 факт
До коментар #39 от "Исторически парк":И двата кораба са се движили по т.нар. "син коридор", който е специално договорен и защитен морски машрут. Моряците би трябвало да са спокойни за безопасността си когато корабите плават по син коридор и не се отклоняват от него. Това ме кара да мисля, че Русия никога не би си позволила да удари кораби, движещи се по син коридор, това се прави само от терористи.
Коментиран от #75, #78
10:05 06.10.2026
74 Ердоган
10:06 06.10.2026
75 факт
До коментар #73 от "факт":Поправка - да се чете маршрут!
10:06 06.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Пу , стоката е за нас !
До коментар #4 от "Чума":Щом е у наща зона.
10:08 06.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Точно
До коментар #10 от "Пич":Защото е Русия се проучва. Както всички зулуми и убийства на руснаците от 1944та до сега се проучват и винаги извършителят е публично неИЗВЕСТЕН.
10:09 06.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 факт
До коментар #78 от "ма да":Провери фактите. И двата кораба са натоварени в Румъния, не в Одеса.
10:10 06.10.2026
83 Ердоган
До коментар #31 от "много сме наведени":Тия ще ни вкарат във война с Украйна, трябва да се забранят всички кораби в Черно море за да не провокираме Украйна
10:10 06.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 България
До коментар #68 от "По точно":Никога не сме пращале подаръци на Украйна. Виж нашите русофилски фирми обяче добре продават и оръжието отива в Украйна.
10:11 06.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Да знаеш
До коментар #28 от "Сами":Тя Русия сама ще си се победи. Да е жив и здрав дядя Вова да докара руснаците до просешка тояга!
10:12 06.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 9689
10:15 06.10.2026
91 Украйна трябва да бъде осъдена
10:15 06.10.2026
92 Делю айдука
От 5 годин вися на Дунава пък те откъм морето идат.От 5 годин поповите лъжички през кюлллотите ми жабина завъдиха.
Тръгвам час по-скоро да посрещам братушките, пускам се с папуррника сал морето и погачите
10:15 06.10.2026
93 Ама, моля ви се
Нека сега премиерът Радев и президентката Йотова да ни разяснят напоително как да се постигне мир с този военнопрестъпник!
10:18 06.10.2026
94 Украйна трябва да бъде осъдена
Коментиран от #110
10:18 06.10.2026
95 БАНко
10:18 06.10.2026
96 Украйна нападна български кораб
Коментиран от #101
10:21 06.10.2026
97 Чудо голямо
10:24 06.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 СЛАВА НА УРСУЛА
Коментиран от #102
10:25 06.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 за 5 чл.
До коментар #96 от "Украйна нападна български кораб":ли ревеш?
10:26 06.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Никакви горива за Украйна
10:27 06.10.2026
104 радев си е там и радара също!
До коментар #67 от "Мишел":единият е на ВИТОША в ..........3д-радар ,монтиран е преди 2 месеца приблизително.радев си е радев ,а радара си е радар и добре си върши работата!
10:27 06.10.2026
105 Някой
Тук не е ясно на кого са дроновете, но и в двата случая е заслуга на Зеленски!
10:28 06.10.2026
106 9689
До коментар #102 от "ЩЕ ПОКАНИМ":По добре покани баба си.
10:33 06.10.2026
107 Баце ЕООД
10:33 06.10.2026
108 Младенов
10:33 06.10.2026
109 !!!?
10:34 06.10.2026
110 Мидааа....
До коментар #94 от "Украйна трябва да бъде осъдена":Едноличен собственик на капитала и управител на фирма НАВИБОРН ЕООД е Даниел Стефанов Стефанов....
Коментиран от #113
10:35 06.10.2026
111 !!!?
10:37 06.10.2026
112 мъко мисирска
10:40 06.10.2026
113 Мидааа....да му мисли сега
До коментар #110 от "Мидааа....":Беърбоут чартър (на английски: bareboat charter или demise charter) е договор за наемане на кораб (или друго превозно средство) за определен срок, при който наемателят получава пълно владение, стопански контрол и отговорност върху плавателния съд. За разлика от други видове наемане (например тайм-чартър), тук наемодателят предоставя само „голия“ кораб. Наемателят е изцяло отговорен да назначи капитан, да набере екипаж и да плаща техните заплати.Наемателят поема всички текущи разходи за поддръжка, застраховка, гориво, провизии, пристанищни такси и техническо обслужване на кораба за срока на договора. При търговската експлоатация наемателят реално се превръща в „стопански превозвач“ и може да управлява кораба от свое име, сякаш е негов собственик. В случая това е фирма НАВИБОРН ЕООД и Даниел Стефанов Стефанов ...
10:40 06.10.2026
114 кой ли е
10:41 06.10.2026