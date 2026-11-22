Лек автомобил се е забил в бетонна колона на мост при кръговото кръстовище на ул. „Бистришко шосе“ под Софийския околовръстен път в София. При удара по предната част на колата са нанесени сериозни материални щети, съобщи бТВ.

Към момента няма информация за пострадали при катастрофата. Не са съобщени данни и за причините за инцидента или за скоростта, с която се е движил автомобилът.

Не е уточнено дали бетонната колона или други части от мостовото съоръжение са повредени. По случая са публикувани снимки от мястото.